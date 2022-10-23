Deera Investment & Real Estate Development : Disclosure (DERA) 2022 10 23

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE
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ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺓﺮﻳﺪﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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DEVELOPMENT CO
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AM 11:34:58 2022-10-23 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 23-10-2022 11:34:58 AM
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ﺎﻴﻠﻋ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﻢﻬﺳﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Subject: ﺎﻴﻠﻋ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﻢﻬﺳﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ
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ﻢﻬﺳﻻﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻥﺍ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ،ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺓﺭﺎﺷﺍ
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ﻢﻬﺳﻻﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻥﺍ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ،ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺓﺭﺎﺷﺍ
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ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺔﻳﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻥﻭﺆﺸﻠﻟ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺲﻴﺋﺮﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﻤﻟ
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ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺔﻳﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻥﻭﺆﺸﻠﻟ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺲﻴﺋﺮﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﻤﻟ
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ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺓﺮﻳﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻓ ﻲﻠﻴﻘﻌﻟﺍ ﻞﻣﺍﺯ ﻦﺴﺤﻤﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﻠﻋ
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ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺓﺮﻳﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻓ ﻲﻠﻴﻘﻌﻟﺍ ﻞﻣﺍﺯ ﻦﺴﺤﻤﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﻠﻋ
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ﻢﻬﺳ (209948) ﻎﻠﺒﺗ ﻪﺨﻳﺭﺎﺘﺑ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ.
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.ﻢﻬﺳ (209948) ﻎﻠﺒﺗ ﻪﺨﻳﺭﺎﺘﺑ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ
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ﺓﺮﻳﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻓ ﻲﻠﻴﻘﻌﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻥﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ
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ﺓﺮﻳﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻓ ﻲﻠﻴﻘﻌﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻥﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ
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ﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺪﻴﺻﺮﻠﻟ ﺎﻳﻭﺎﺴﻣ ﻩﺪﻴﺻﺭ ﻥﺎﻛﻭ ،2022/10/17 ﻮﻫ
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ﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺪﻴﺻﺮﻠﻟ ﺎﻳﻭﺎﺴﻣ ﻩﺪﻴﺻﺭ ﻥﺎﻛﻭ ،2022/10/17 ﻮﻫ
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ﻦﻴﻴﻌﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﺬﻨﻣ (ﺀﺍﺮﺷ ﻭﺍ ﻊﻴﺑ) ﺕﻻﻭﺍﺪﺗ ﻱﺄﺑ ﻢﻘﻳ ﻢﻟﻭ ﻩﻼﻋﺍ.
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.ﻦﻴﻴﻌﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﺬﻨﻣ (ﺀﺍﺮﺷ ﻭﺍ ﻊﻴﺑ) ﺕﻻﻭﺍﺪﺗ ﻱﺄﺑ ﻢﻘﻳ ﻢﻟﻭ ﻩﻼﻋﺍ
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23-10-2022
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23-10-2022
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: ﺐﻌﺟ ﻮﺑﺃ ﻥﺎﻤﻳﺍ
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ﺐﻌﺟ ﻮﺑﺃ ﻥﺎﻤﻳﺍ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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