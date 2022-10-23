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    DERA   JO3125511019

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

(DERA)
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2022-10-19
0.6000 JOD    0.00%
05:00aDeera Investment & Real Estate Development : Disclosure (DERA) 2022 10 23
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Deera Investment & Real Estate Development : Disclosure (DERA) 2022 10 23

10/23/2022 | 05:00am EDT
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DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE

ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺓﺮﻳﺪﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

DEVELOPMENT CO

AM 11:34:58 2022-10-23 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 23-10-2022 11:34:58 AM

ﺎﻴﻠﻋ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﻢﻬﺳﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ﺎﻴﻠﻋ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﻢﻬﺳﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ

ﻢﻬﺳﻻﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻥﺍ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ،ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺓﺭﺎﺷﺍ

ﻢﻬﺳﻻﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻥﺍ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ،ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺓﺭﺎﺷﺍ

ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺔﻳﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻥﻭﺆﺸﻠﻟ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺲﻴﺋﺮﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﻤﻟ

ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺔﻳﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻥﻭﺆﺸﻠﻟ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺲﻴﺋﺮﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﻤﻟ

ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺓﺮﻳﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻓ ﻲﻠﻴﻘﻌﻟﺍ ﻞﻣﺍﺯ ﻦﺴﺤﻤﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﻠﻋ

ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺓﺮﻳﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻓ ﻲﻠﻴﻘﻌﻟﺍ ﻞﻣﺍﺯ ﻦﺴﺤﻤﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﻠﻋ

ﻢﻬﺳ (209948) ﻎﻠﺒﺗ ﻪﺨﻳﺭﺎﺘﺑ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ.

.ﻢﻬﺳ (209948) ﻎﻠﺒﺗ ﻪﺨﻳﺭﺎﺘﺑ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ

ﺓﺮﻳﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻓ ﻲﻠﻴﻘﻌﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻥﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ

ﺓﺮﻳﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻓ ﻲﻠﻴﻘﻌﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻥﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ

ﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺪﻴﺻﺮﻠﻟ ﺎﻳﻭﺎﺴﻣ ﻩﺪﻴﺻﺭ ﻥﺎﻛﻭ ،2022/10/17 ﻮﻫ

ﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺪﻴﺻﺮﻠﻟ ﺎﻳﻭﺎﺴﻣ ﻩﺪﻴﺻﺭ ﻥﺎﻛﻭ ،2022/10/17 ﻮﻫ

ﻦﻴﻴﻌﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﺬﻨﻣ (ﺀﺍﺮﺷ ﻭﺍ ﻊﻴﺑ) ﺕﻻﻭﺍﺪﺗ ﻱﺄﺑ ﻢﻘﻳ ﻢﻟﻭ ﻩﻼﻋﺍ.

.ﻦﻴﻴﻌﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﺬﻨﻣ (ﺀﺍﺮﺷ ﻭﺍ ﻊﻴﺑ) ﺕﻻﻭﺍﺪﺗ ﻱﺄﺑ ﻢﻘﻳ ﻢﻟﻭ ﻩﻼﻋﺍ

23-10-2022

23-10-2022

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: ﺐﻌﺟ ﻮﺑﺃ ﻥﺎﻤﻳﺍ

ﺐﻌﺟ ﻮﺑﺃ ﻥﺎﻤﻳﺍ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Deera Investment & Real Estate Development Co. PSC published this content on 23 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 October 2022 08:59:01 UTC.


© Publicnow 2022
All news about DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
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Sales 2020 4,30 M 6,06 M 6,06 M
Net income 2020 -2,35 M -3,32 M -3,32 M
Net Debt 2020 17,8 M 25,1 M 25,1 M
P/E ratio 2020 -14,1x
Yield 2020 -
Capitalization 24,0 M 33,9 M 33,9 M
EV / Sales 2019 7,18x
EV / Sales 2020 11,9x
Nbr of Employees -
Free-Float 14,1%
Chart DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
Duration : Period :
Deera Investment & Real Estate Development Co. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Mohammad Ahmad Mohammad Al-Alawi Chief Executive Officer
Jalal jamil Amin Abdallah Chief Financial Officer
Tareq Hamdi Mohammed Sabri Al-Tabbaa Chairman
Rania Khalid Hammad Chief Investment Officer
Khalil Abdul Haj Irshaid Al Abdallat Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.-16.67%34
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-4.33%33 409
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.10.78%28 513
CHINA RESOURCES LAND LIMITED-5.03%28 297
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.7.29%27 726
CK ASSET HOLDINGS LIMITED-6.92%20 986