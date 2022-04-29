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DESARROLLOS ERMITA DEL SANTO, SOCIMI, S.A.

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Desarrollos Ermita del Santo SOCIMI S A : Informe Auditoría, EEFF y Memoria Desarrollos Ermita del Santo SOCIMI SA 2021

04/29/2022 | 09:48am EDT
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Desarrollos Ermita del Santo SOCIMI SA published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 13:46:27 UTC.


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Managers and Directors
Alberto Enrique Finol Galué Chairman
Vicente Armas Bauza Director
Carlos David Gutiérrez Swanson Director
Eduardo Sans Sampietro Board Secretary
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
DESARROLLOS ERMITA DEL SANTO, SOCIMI, S.A.0.00%22
SIMON PROPERTY GROUP, INC.-22.13%40 850
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-1.17%18 248
KIMCO REALTY CORPORATION6.90%16 282
REGENCY CENTERS CORPORATION-4.54%12 296
NATIONAL RETAIL PROPERTIES, INC.-4.72%8 052