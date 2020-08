MarketScreener Homepage > Equities > Xetra > Deutsche Telekom AG DTE DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG (DTE) Add to my list Report Report Real-time Estimate Tradegate - 08/19 10:43:19 am 15.168 EUR +1.12% 10:30a DEUTSCHE TELEKOM : Konzern-zwischenbericht PU 08/17 DEUTSCHE TELEKOM AG : NorldLB remains its Buy rating MD 08/17 DEUTSCHE TELEKOM AG : Gets a Buy rating from UBS MD Summary Quotes Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions Summary News Press Releases Official Publications Sector news MarketScreener Strategies Analyst Recommendations DEUTSCHE TELEKOM : KONZERN-ZWISCHENBERICHT 0 08/19/2020 | 10:30am EDT Send by mail :

in Mio. Veränderung Veränderung 30.06.2020/ 30.06.2020/ 31.12.2019 30.06.2019 30.06.2020 31.12.2019 in % 30.06.2019 in % KUNDEN IM FESTNETZ UND MOBILFUNK Mobilfunk-Kundena 235,8 184,0 28,1 179,8 31,1 Festnetz-Anschlüsse 27,3 27,5 (0,9) 27,9 (2,2) Breitband-Kundenb 21,3 21,0 1,4 20,7 2,9 Inkl. Wholesale-Kunden der T-Mobile US. b Ohne Wholesale.

Die Zahlenangaben im vorliegenden Bericht wurden kaufmännisch gerundet. Dies kann dazu führen, dass sich einzelne Werte nicht exakt zur angegebenen Summe addieren. Seit dem Geschäftsjahr 2019 kommt der Rechnungslegungsstandard IFRS 16 "Leases" zur Anwendung. Aufgrund dessen hat sich die Definition einiger unserer finanziellen Leistungsindikatoren geändert: Die Messung unserer operativen Leistungskraft erfolgt über das "EBITDA after leases" (EBITDA AL) statt über das EBITDA. Der Leistungsindikator Free Cashflow wurde durch den "Free Cashflow after leases" (Free Cashflow AL) ersetzt. Die Definitionen wesentlicher von der Deutschen Telekom verwandter Kennzahlen und weitere Informationen zu IFRS 16 finden Sie im Geschäftsbericht 2019, Kapitel "Konzernsteuerung" und "Grundlagen und Methoden". Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q 3 INHALT AN UNSERE AKTIONÄRE Die Deutsche Telekom auf einen Blick Wichtige Ereignisse im zweiten Quartal 2020 KONZERN-ZWISCHENLAGEBERICHT Konzernstruktur, -strategie und -steuerung Wirtschaftliches Umfeld 15 Geschäftsentwicklung des Konzerns Geschäftsentwicklung der operativen Segmente Ereignisse nach der Berichtsperiode Prognose Risiko- und Chancensituation KONZERN-ZWISCHENABSCHLUSS Konzern-Bilanz Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Konzern-Gesamtergebnisrechnung Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung Konzern-Kapitalflussrechnung Erhebliche Ereignisse und Geschäftsvorfälle Sonstige Angaben Ereignisse nach der Berichtsperiode VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER BESCHEINIGUNG NACH PRÜFERISCHER DURCHSICHT WEITERE INFORMATIONEN 74 Glossar Haftungsausschluss Finanzkalender Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q An unsere Aktionäre 4 AN UNSERE AKTIONÄRE DIE DEUTSCHE TELEKOM AUF EINEN BLICK Konzernumsatz in Mrd. € 60 47,0 4039,2 20 0 H1 2019 H1 2020 EBITDA AL (bereinigt um Sondereinflüsse) in Mrd. € 20 16,4 15 12,2 10 5 0 H1 2019 H1 2020 EBIT in Mrd. € 6 5,6 4,6 4 2 0 H1 2019 H1 2020 KONZERNUMSATZ Der Konzernumsatz erhöhte sich um 20,0 % auf 47,0 Mrd. €. Ohne den Erwerb von Sprint sowie neutralisiert um Währungskurseffekte wuchs unser Umsatz um 0,1 Mrd. € bzw. 0,1 %. Dabei zeigt unser operatives Segment USA inklusive der Umsatzbeiträge aus der erworbenen Sprint und inklusive Währungskursdifferenzen einen Umsatzanstieg von 39,9 %. Organisch betrachtet lag der Umsatz auf Vorjahresniveau. Trotz durch die Coronavirus-Pandemie verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnte unser operatives Segment Deutschland ein Umsatzplus von 1,0 % erzielen und in unserem operativen Segment Europa stabilisierten sich die Umsätze organisch betrachtet auf Vorjahresniveau; berichtet verzeichneten wir ein Minus von 2,1 %. Der Umsatz unseres operativen Segments Systemgeschäft lag um 1,8 % unter Vorjahresniveau, insbesondere infolge des Coronavirus-Pandemie bedingten Rückgangs des IT-Markts. Zur Erhöhung des Umsatzes um 4,4 % in unserem operativen Segment Group Development hat das Wachstum von T‑Mobile Netherlands und DFMG beigetragen. EBITDA AL (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) Unser bereinigtes EBITDA AL erhöhte sich um 34,0 % auf 16,4 Mrd. €. Alle operativen Segmente, außer Systemgeschäft - hier reduzierte sich das bereinigte EBITDA AL zum Teil bedingt durch die Coronavirus-Pandemie um 9,1 % -, tragen hierzu bei. Ohne Konsolidierungs- kreis- und Währungskurseffekte stieg unser bereinigtes EBITDA AL um 1,3 Mrd. € bzw. 8,6 %. Unser operatives Segment USA zeigt eine deutliche Erhöhung des bereinigten EBITDA AL von 70,5 %, was im Zusammenhang mit dem Erwerb von Sprint, insbesondere auf gestiegene Service- und Endgeräteumsätze, zurückzuführen ist. Diesen positiven Einflüssen standen über- wiegend im Zusammenhang mit dem Erwerb von Sprint stehende höhere operative Aufwen- dungen gegenüber. Unser operatives Segment Deutschland weist einen Anstieg des bereinigten EBITDA AL um 2,8 % und Europa einen leichten Anstieg um 0,2 % aus. Einen deutlichen Anstieg des berei- nigten EBITDA AL von 9,1 % zeigte auch unser operatives Segment Group Development. Die bereinigte EBITDA AL-Marge des Konzerns lag mit 34,8 % um 3,6 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau. In Deutschland lag die bereinigte EBITDA AL-Marge bei 40,4 %, in Europa bei 33,8 % und in den USA bei 34,5 %. EBIT Unser EBIT erhöhte sich um 1,0 Mrd. € auf 5,6 Mrd. €, insbesondere aufgrund der beim berei- nigten EBITDA AL beschriebenen Effekte. Das EBITDA AL ist mit Sondereinflüssen in Höhe von 1,9 Mrd. € belastet, denen in der Vergleichsperiode Aufwendungen in Höhe von 1,0 Mrd. € gegenüber standen. Im Zusammen- hang mit dem Zusammenschluss von T‑Mobile US mit Sprint wurden Aufwendungen in Höhe von 0,8 Mrd. € erfasst; in der Vergleichsperiode fielen 0,3 Mrd. € an. Zudem wurden im Zusam- menhang mit der Coronavirus-Pandemie im operativen Segment USA Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mrd. € als Sondereinflüsse klassifiziert. Die planmäßigen Abschreibungen lagen insbesondere aufgrund des Erwerbs von Sprint um 2,8 Mrd. € über dem Niveau der Vergleichsperiode. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. p q Konzernüberschuss in Mrd. € An unsere Aktionäre 5 KONZERNÜBERSCHUSS Der Konzernüberschuss verringerte sich um 0,1 Mrd. € auf 1,7 Mrd. €. 2 1,5 1 0,5 0 1,81,7 Unser Finanzergebnis verringerte sich um 1,3 Mrd. € auf minus 2,2 Mrd. €, im Wesentlichen im Zusammenhang mit einem um 0,8 Mrd. € rückläufigen Zinsergebnis aufgrund der über- nommen finanziellen Verbindlichkeiten von Sprint sowie der im Rahmen des Unternehmenszu- sammenschlusses begonnenen Neustrukturierung und Erhöhung des Finanzierungsvolumens. Zudem war das Zinsergebnis in Höhe von 0,3 Mrd. € mit Bereitstellungsentgelten für eine kurz- fristige Brückenfinanzierung belastet. Das Ergebnis aus Finanzinstrumenten reduzierte sich um 0,3 Mrd. € auf minus 0,1 Mrd. €. Der Steueraufwand in Höhe von 1,0 Mrd. € liegt auf dem Wert der Vergleichsperiode. H1 2019 H1 2020 Eigenkapitalquote in % Das den Anteilen anderer Gesellschafter zugerechnete Ergebnis liegt mit 0,7 Mrd. € um 0,1 Mrd. € unter dem Vorjahreswert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie beträgt 0,54 € und liegt damit leicht über dem Wert der Vorjahresperiode von 0,53 €. EIGENKAPITALQUOTE 30 20 10 0 27,127,2 Die Eigenkapitalquote lag zum Ende des ersten Halbjahres 2020 nahezu stabil bei 27,2 %: Die Bilanzsumme erhöhte sich um 99,3 Mrd. € auf 270,0 Mrd. € und das Eigenkapital um 27,3 Mrd. € auf 73,5 Mrd. €. Die Erhöhung des Eigenkapitals ist in Höhe von 30,7 Mrd. € auf den Zusammenschluss von T‑Mobile US mit Sprint zurückzuführen. Erhöhend wirkten zudem der Überschuss (2,4 Mrd. €), Steuern auf direkt mit dem Eigenkapital verrechneten Wertänderungen (0,3 Mrd. €) sowie Kapitalerhöhungen aus anteilsbasierter Vergütung (0,2 Mrd. €). 31.12.2019 30.06.2020 Cash Capex (vor Investitionen in Spektrum) in Mrd. € 8 7,07,0 6 4 2 0 H1 2019 H1 2020 Mindernd wirkten v. a. die Dividendenausschüttung an unsere Aktionäre (2,8 Mrd. €) und an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen (0,2 Mrd. €), die Neubewertung der leistungs- orientierten Pläne (1,4 Mrd. €), erfolgsneutrale Effekte aus der Währungsumrechnung (1,0 Mrd. €) und erfolgsneutral erfasste Verluste aus Sicherungsinstrumenten (1,0 Mrd. €) - im Wesentlichen im Zusammenhang mit abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäften für Darle- hensaufnahmen bei T‑Mobile US, die im April 2020 vorzeitig aufgelöst wurden. CASH CAPEX (VOR INVESTITIONEN IN SPEKTRUM) Der Cash Capex (vor Investitionen in Spektrum) lag mit 7,0 Mrd. € stabil auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Wir investieren weiter in unser Glasfasernetz in Europa und treiben den Ausbau unserer Mobilfunk-Infrastruktur inklusive des neuen Mobilfunk-Standards 5G voran. Im operativen Segment USA erhöht sich der Cash Capex aufgrund des Einbezugs von Sprint sowie infolge des weiteren Ausbaus des 5G-Netzwerks. Der Cash Capex (einschließlich Investitionen in Spektrum) stieg um 0,1 Mrd. € auf 8,1 Mrd. €. Im Berichtszeitraum wurden im operativen Segment USA FCC-Mobilfunk-Lizenzen in Höhe von 0,9 Mrd. € und im operativen Segment Europa Mobilfunk-Lizenzen in Höhe von 0,2 Mrd. € erworben. In der Vergleichsperiode waren 1,0 Mrd. € für erworbene Mobilfunk-Lizenzen enthalten, welche v. a. das operative Segment USA betrafen. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. p q Free Cashflow AL (vor Ausschüttung und Investitionen in Spektrum)a, b in Mrd. € 4 3,7 An unsere Aktionäre 6 FREE CASHFLOW AL (VOR AUSSCHÜTTUNG UND INVESTITIONEN IN SPEKTRUM)a, b Der Free Cashflow AL stieg um 0,6 Mrd. € auf 3,7 Mrd. €. Ohne Berücksichtigung von geleisteten Zinszahlungen für Nullkupon-Anleihen sowie der vorzeitigen Rückzahlung von Zinssicherungsgeschäften im operativen Segment USA erhöhte sich der Cashflow aus Geschäftstätigkeit um 1,3 Mrd. €. Dabei wirkte insbesondere die 3 2 1 0 3,1 weiterhin positive Geschäftsentwicklung der operativen Segmente, insbesondere der USA - nun inklusive Sprint -, erhöhend. Belastend wirkten insbesondere höhere Zinszahlungen, im Wesentlichen resultierend aus den im Rahmen des Erwerbs von Sprint übernommenen finanziellen Verbindlichkeiten sowie der in diesem Zusammenhang begonnenen Neustrukturierung und Erhöhung des Finanzierungs- H1 2019 H1 2020 Netto-Finanzverbindlichkeiten in Mrd. € 150 120,9 100 76,0 50 0 31.12.2019 30.06.2020 volumens. Unsere vertragsgemäße Kündigung einer revolvierenden Factoring-Vereinbarung im operativen Segment Deutschland sowie höhere Tilgungen von Leasing-Verbindlichkeiten im Wesentlichen im operativen Segment USA wirkten ebenfalls belastend. NETTO-FINANZVERBINDLICHKEITEN Die Netto-Finanzverbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber dem Jahresende 2019 um 44,9 Mrd. € auf 120,9 Mrd. €. Erhöhend wirkten insbesondere die im Rahmen des Unternehmenszusammenschlusses von Sprint übernommenen Finanzverbindlichkeiten (44,1 Mrd. €). Die Dividendenausschüttungen - inklusive an Minderheiten - wirkten mit 2,9 Mrd. € zusätzlich erhöhend; ebenso wie die Zinssi- cherungsgeschäfte für Darlehensaufnahmen bei T‑Mobile US (1,1 Mrd. €) und der Erwerb von Spektrum (1,1 Mrd. €). Reduzierend wirkten im Wesentlichen der Free Cashflow (6,0 Mrd. €) und Währungskursef- fekte (1,0 Mrd. €). Vor Zinszahlungen für Nullkupon-Anleihen. Vor Rückzahlung Zinssicherungsgeschäfte T ‑ Mobile US. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Geschäftsentwicklung des Konzerns". Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q An unsere Aktionäre 7 WICHTIGE EREIGNISSE IM ZWEITEN QUARTAL 2020 UNTERNEHMENS- UND SONSTIGE TRANSAKTIONEN Zusammenschluss von T‑Mobile US und Sprint. Am 1. April 2020 haben sich T‑Mobile US und Sprint zur "neuen", größeren T‑Mobile US zusammengeschlossen. Zuvor hatte die Transaktion verschiedene Genehmigungsprozesse durchlaufen, an denen eine Vielzahl nationaler und regionaler Behörden und Gerichte in den USA beteiligt war. Die Fusion ist das Ergebnis einer erfolg- reichen Strategie der Deutschen Telekom für das US-Geschäft. Die neue T‑Mobile US wird mit einer Marktkapitalisierung von rund 130 Mrd. US‑$ (auf Basis des Aktienkurses am 30. Juni 2020) und einer umfangreichen Ausstattung mit Mobilfunk-Spek- trum die erfolgreiche Un-Carrier-Strategie und den 5G-Netzausbau forciert fortsetzen. Durch die kapitalschonende Strukturie- rung der Transaktion als reiner Aktientausch fließt kein Kapital von der Deutschen Telekom in Richtung T‑Mobile US. Im Zuge des Zusammenschlusses wurden im zweiten Quartal 2020 verschiedene Refinanzierungsmaßnahmen durchgeführt. So hat T‑Mobile US am 1. April 2020 ein neues besichertes Darlehen (Term Loan) in Höhe von 4 Mrd. US‑$ aufgenommen. Mit der Emission von besicherten Anleihen am 9. April 2020 in einer Gesamthöhe von 19 Mrd. US‑$, mit Laufzeiten zwischen 5 und 30 Jahren und einer Verzinsung zwischen 3,500 % und 4,500 %, wurde eine kurzfristige Brückenfinanzierung abgelöst. Darüber hinaus emittierte T‑Mobile US am 24. Juni 2020 besicherte Anleihen in einer Gesamthöhe von 4 Mrd. US‑$, mit Lauf- zeiten zwischen 6 und 11 Jahren und einer Verzinsung zwischen 1,500 % und 2,550 %. Am 22. Juni 2020 hat die Deutsche Telekom Kaufoptionen von SoftBank für rund 101 Millionen T‑Mobile US Aktien erhalten und sich damit langfristig den Zugriff auf die Kapitalmehrheit bei T‑Mobile US gesichert. Im Gegenzug haben wir SoftBank den sofortigen Abverkauf von rund 198 Millionen Aktien ermöglicht. T‑Mobile US profitiert dabei von einer bereits erhaltenen Struk- turierungsgebühr in Höhe von 0,3 Mrd. US‑$ (0,3 Mrd. €). Zum 1. Juli 2020 wurde fristgemäß eine entscheidende Auflage der US-Behörden für die Genehmigung der Fusion erfüllt: die Veräußerung der Prepaid-Sparte von Sprint an DISH Network Corp. Zudem wurde eine Vereinbarung zur Veräußerung von Spek- trum an DISH bestätigt. Weitere Informationen zu dem Zusammenschluss von T‑Mobile US und Sprint finden Sie in den Kapiteln "Konzernstruktur, -strategieund -steuerung" und "Prognose" sowie "Erhebliche Ereignisse und Geschäftsvorfälle" im Konzern-Zwischenabschluss. Vorzeitige Tilgung von Euro- und USD-Anleihen. Im Rahmen unseres konzernweiten Verbindlichkeiten-Managements wurden mit Wirkung zum 15. April 2020 von drei Euro-Anleihen der Deutschen Telekom International Finance B.V. insgesamt 0,8 Mrd. € zurückgekauft und damit vorzeitig getilgt. Darüber hinaus wurden mit Wirkung zum 26. Mai 2020 von 2 Mrd. US‑$ Anleihen der Deutschen Telekom International Finance B.V. insgesamt 1,4 Mrd. US‑$ (1,3 Mrd. €) zurückgekauft und vorzeitig getilgt. CORONAVIRUS-PANDEMIE Die weltweiten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19) haben vielfältige Auswirkungen auf unsere Konzernaktivitäten: So wurden z. B. Fachmessen wie die Digital X (Digital Edition) oder die Hannover Messe ("Accelerate Digital Now"), bei denen wir als Partner aktiv sind, zu digitalen Veranstaltungen. Auch hat die Deutsche Telekom nach den gesetzlichen Neuregelungen vom 28. März 2020 ihre ordentliche Hauptversammlung am 19. Juni 2020 virtuell abgehalten. Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und stehen dazu. Unser Service läuft stabil, obwohl wir kurz- fristig für viele Mitarbeiter auf Homeoffice umstellen mussten. Unsere Standorte und Shops sind unter Berücksichtigung strenger Sicherheits- und Hygienevorkehrungen wieder geöffnet. Die hohen Investitionen der Vergangenheit zahlen sich aus: Wir sorgen dafür, dass unsere Netze als digitale Lebensadern der Wirtschaft und der Gesellschaft trotz deutlich höherer Belas- tungen stabil sind. Wir haben eine verstärkte Nachfrage bei Sprachverbindungen im Mobilfunk wie im Festnetz verzeichnet. Aufgrund der Homeoffice-Nutzung nahmen Anwendungen wie Webkonferenzen, Videotelefonie, Videosprechstunden und Online-Shopping zu. Aber auch klassisches TV, TV-Streaming und Gaming waren stark gefragt. Unsere Geschäftskunden unter- stützen wir in der Krise, indem wir z. B. seit dem Shutdown im März 2020 für die schnelle Abbildung des großen Homeoffice- Bedarfs entsprechende Angebote wie Microsoft 365 mit Teams oder Webex Meetings von Cisco platziert haben. Ebenso haben wir im Moment der Schulschließungen mit kostenlosen Teststellungen Soforthilfe für virtuellen Unterricht über Cloud-basiertesWeb-Conferencing bereitgestellt. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q An unsere Aktionäre 8 Nach nur 55 Tagen Entwicklungszeit haben wir in enger Zusammenarbeit mit SAP sowie weiteren Partnern die von der Bundes- regierung beauftragte Corona-Warn-App umgesetzt. Zwischen dem 16. Juni 2020 und dem Ende des zweiten Quartals 2020 ist die App über 14 Millionen Mal heruntergeladen worden und ist mittlerweile für alle EU-Bürger nutzbar. Mit der App haben die Entwicklungspartner den Prozess für eine erfolgreiche Unterbrechung der Infektionskette im Hinblick auf die Coronavirus- Pandemie digitalisiert: von einer möglichen Infizierung bis hin zur Warnung möglicher Kontaktpersonen, vom Smartphone bis ins Labor. Unsere Geschäftstätigkeit war in verschiedenen Geschäftsfeldern bei Umsatz und Ergebnis von der Coronavirus-Pandemie betroffen. So verzeichneten wir z. B. europaweite Rückgänge beim Retail Roaming sowie im Mobilfunk-Endgerätegeschäft, europaweite Anstiege der Festnetz-Telefonie und Verzögerungen bei Projektumsetzungen im eher niedrigmargigen ICT-Geschäft. Bislang gleichen sich die Einflüsse in Auswirkung auf das bereinigte EBITDA AL abseits der USA weitgehend aus und wir stellen zu diesem Zeitpunkt nur geringe Auswirkungen auf Zahlungsausfälle und Kundenzahlen fest. Weitere Informationen zu den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf unser Geschäft finden Sie in den Kapiteln "Geschäftsentwicklung des Konzerns", "Prognose" und "Risiko- und Chancensituation". VORSTAND Dr. Dirk Wössner, Vorstandsmitglied für das Ressort "Deutschland", hatte dem Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG Anfang dieses Jahres mitgeteilt, dass er seinen zum 31. Dezember 2020 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Am 18. Juni 2020 hat der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG Srini Gopalan, bisher verantwortlich für den Vorstandsbereich "Europa", mit Wirkung zum 1. November 2020 zum neuen Vorstand für das Ressort "Deutschland" bestellt. Herr Dr. Wössner hat sein Mandat mit Ablauf des 31. Oktober 2020 niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einem Nachfolger für das Vorstandsressort "Europa" im Rahmen eines strukturierten Nachfolgeprozesses eingeleitet. INVESTITIONEN IN NETZE Frequenzauktion T‑Mobile US. In der im März 2020 zu Ende gegangenen Auktion von Mobilfunk-Lizenzen ersteigerte T‑Mobile US Lizenzen in den Bereichen 37 GHz, 39 GHz und 47 GHz zu einem Gesamtwert von 873 Mio. US‑$. Der Erwerb dient der Erweiterung der 5G-Spektrumsposition des Unternehmens in den USA. Bis zum 31. März 2020 wurden Anzahlungen in Höhe von 175 Mio. US‑$ geleistet. Der verbleibende Betrag wurde am 8. April 2020 überwiesen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Lizenzen offiziell zugeteilt und sind seitdem wirtschaftlich nutzbar. Start für unsere 5G-Initiative in Deutschland. Seit Mitte Juli erreicht unser 5G-Netz über rund 30.000 Antennen bereits rund 40 Millionen Menschen in Deutschland. Mit innovativer Technologie, intelligentem Einsatz von Spektrum, den passenden Tarifen und neuen 5G-Smartphones ermöglichen wir unseren Kunden den Einstieg ins 5G-Zeitalter. Unser nächstes Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres rund 2/3 der deutschen Bevölkerung mit 5G zu erreichen. Unser internationaler 5G-Ausbau läuft auf Hochtouren. Durch eine Roaming-Partnerschaft mit der General Communication Inc. (GCI) hat T‑Mobile US seine 5G-Präsenz um Alaska erweitert und ist somit der einzige Mobilfunk-Anbieter in den USA, der in allen 50 US-Bundesstaaten5G-Abdeckung anbieten kann. Das landesweite 5G-Netz von T‑Mobile US ist mit einer Fläche von mehr als einer Million Quadratmeilen und mehr als 7.500 Städten das größte US-amerikanische Netzwerk und erreicht mehr als 250 Millionen Menschen. Magyar Telekom hat durch den intensiven Netzausbau in den letzten Jahren u. a. dazu beigetragen, dass Ungarn im jüngsten Bericht des Digital Economy and Society Index der EU-Kommission einen Schritt nach vorn gemacht hat: Unser Festnetz bietet Gigabit-Bandbreite an mehr als 2 Millionen Endpunkten und erreicht so ca. 40 % der Haushalte und Unternehmen in Ungarn. Zudem haben wir dort auch bereits unseren kommerziellen 5G-Dienst gestartet. Mit der Einführung des 5G-Netzwerks Anfang Juni 2020 und den entsprechenden Tarifen stehen nun auch T‑Mobile Polska Kunden unbegrenzte Gigabyte, Konversation und SMS zur Verfügung. Bis Ende Juni 2020 deckt das 5G-Netz von T‑Mobile Polska dank 1.600 Basisstationen in ganz Polen bis zu 6 Millionen Menschen in 46 Städten ab. LTE-Netz erreicht über 98 Prozent aller deutschen Haushalte. Wir sind auf dem Weg einer flächendeckenden Mobilfunk- Versorgung einen Schritt weiter. Gleichwohl stellt die Versorgung der Verkehrswege für alle Netzbetreiber eine Herausforde- rung dar. Seit Beginn des Jahres 2020 wurden insgesamt 850 LTE-Standorte entweder neu gebaut oder bestehende Standorte mit LTE-Antennen ausgestattet. In den Ländern unseres Segments Europa versorgten wir zum 30. Juni 2020 97,3 % der Bevöl- kerung mit LTE und erreichten damit insgesamt rund 107 Millionen Einwohner. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q An unsere Aktionäre 9 Breitband-Ausbau in Europa. Seit Jahresanfang haben rund 2,5 Millionen Haushalte in Deutschland vom Breitband-Ausbau der Telekom profitiert. Allein im zweiten Quartal 2020 haben wir für rund 1,2 Millionen Haushalte die Internet-Geschwindigkeit erhöht. 32,8 Millionen Haushalte können einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s), 23,9 Millionen Haushalte können einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr buchen. Die Zahl der Haushalte, die mit reinen Glasfaser-Anschlüssen (FTTH/FTTB) angebunden sind, stieg im zweiten Quartal 2020 um über 104 Tausend und beträgt 1,8 Millionen. Hier sind Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. Auch in Griechenland schreitet unser Netzausbau kontinuierlich voran: Zusätzliche 180.000 Haushalte und Unternehmen haben im Juni 2020 über COSMOTE Fibre Zugang zu unserer FTTH-Infrastruktur mit Internet-Geschwindigkeiten von 100 und 200 MBit/s. Seit Jahresbeginn wurden 30.000 neue FTTH-Leitungen hinzugefügt, was einer Steigerung von 20 % gegenüber dem Jahresende 2019 entspricht. Auch unsere Landesgesellschaften in Ungarn und der Slowakei treiben den Breitband-Ausbau mit modernen Glasfaser- basierten Anschlüssen verstärkt voran. Wir jagen weiterhin Funklöcher. Bereits im April 2020 haben wir die Anzahl der Kommunen verdoppelt, die im Rahmen der Aktion "Wir jagen Funklöcher" einen LTE-Netzausbau erhalten werden. Im Juni 2020 haben wir 180 weitere Kandidaten ange- kündigt, die wir in unser Ausbauprogramm 2021/2022 aufnehmen und mit LTE versorgen wollen. Ursprünglich waren wir von 50 Kommunen ausgegangen, aber wegen des großen Erfolgs und der sehr hohen Beteiligung in ganz Deutschland werden wir jetzt sechsmal mehr Masten bauen, d. h. die Zahl der Masten im Rahmen des Programms auf über 300 steigern. Die ersten Masten wurden bereits in Betrieb genommen. In den Gewinner-Kommunen, die im April 2020 bekanntgegeben wurden, soll der Ausbau ebenfalls noch in diesem Jahr starten. KOOPERATIONEN UND PARTNERSCHAFTEN Großauftrag für T‑Systems aus der Schweiz. T‑Systems hat von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) einen Großauftrag über Applikations-Entwicklungs- und -Betriebsleistungen erhalten. Der Vertrag erstreckt sich über eine Grundlaufzeit von fünf Jahren, beinhaltet Verlängerungsoptionen für maximal weitere fünf Jahre und hat ein Auftragsvolumen von rund 170 Mio. €. Dafür entwickelt und betreibt die T‑Systems Tochter Multimedia Solutions für die Schweizerischen Bundesbahnen Software, wie z. B. Web- und Cloud-Anwendungen, mobile Apps sowie geographische Informations-Systeme. Weiterführende Informationen finden Sie in unseren Medienberichten. Roaming im europäischen IoT-Netz wird Realität. Wir bieten derzeit Roaming für NarrowBand IoT (NB-IoT) in neun eigenen Märkten an. Um Roaming im Netz für das Internet der Dinge (IoT) in weiten Teilen Europas anbieten zu können, unterzeichneten wir Roaming-Vereinbarungen mit Swisscom, Telia Company und Vodafone. Damit wird das Angebot für das Maschinen- und Sensorennetz um weitere neun europäische Länder erweitert. Mit dem Ausbau des Partnernetzwerks reagieren wir auf die stei- gende Nachfrage nach internationaler Abdeckung. Erstes privates 5G-Netz in Aachen. Gemeinsam mit Ericsson haben wir im April 2020 das erste private 5G-Netz im Center Connected Industry (CCI) am Campus der RWTH Aachen eingeschaltet. Zusammen mit anderen CCI-Mitgliedern arbeiten die Partner an neuen Lösungen für die Fabrik der Zukunft. Weiterführende Informationen finden Sie in unseren Medienberichten. Managed Network Services für Partner. Wir bauen unsere Zusammenarbeit mit Microsoft für Public Cloud Services weiter aus: Als einer der neuesten Partner in Europa bieten wir nun Managed Network Services für Microsoft Azure an und liefern gemanagte Services für Cloud Connectivity und Cloud Security. Zugleich haben wir uns dem Programm "Azure Networking Managed Service Provider" (MSP) angeschlossen. Außerdem ist T‑Systems jetzt Mitglied im Partnerprogramm für Managed Service Provider von Amazon Web Services (AWS). Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q An unsere Aktionäre 10 PRODUKTE, TARIFE UND SERVICES Hallo Magenta: Smart Speaker Mini. Nach unserer ersten Version des Smart Speakers haben wir nun eine kleinere Version des Lautsprechers vorgestellt. Auch der Smart Speaker Mini bietet Datensicherheit nach europäischen Richtlinien und erfüllt die hohen Datenschutz-Standards, die wir uns selbst auferlegt haben. Der Mini hat dieselbe Funktionalität wie der Große - aller- dings ist er nur rund halb so groß. fraenk - unsere neue Mobilfunk-App. fraenk ist ein neues Angebot in der Magenta-Familie, speziell ausgerichtet auf preisbe- wusste, digital-affineMobilfunk-Kunden. Der Tarif enthält 4 GB Datenvolumen mit LTE 25 sowie Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze für rund 10 Euro im Monat. Bestellt und verwaltet werden kann der Tarif nur per App. fraenk ist monatlich kündbar und ermöglicht die Rufnummer-Mitnahme. Schneller zur neuen Prepaid-Karte. Seit Sommer 2020 vereinfachen wir die Legitimation beim Verkauf von Prepaid-Karten im stationären Handel. Mit einem zertifizierten Verfahren prüfen unsere Handelspartner schneller die Identität des Käufers. Dazu nutzen wir das "Vor-Ort-Auslesen" der auf dem Personalausweis oder auf dem elektronischen Aufenthaltstitel gespeicherten Personendaten. Das erhöht die Sicherheit und spart Zeit. Das Vor-Ort-Auslesen bedarf einer Berechtigung durch das Bundes- verwaltungsamt. Telekom Deutschland ist der erste Mobilfunk-Anbieter, der eine solche Berechtigung erhalten hat. Neue Exklusiv-Inhalte in der MagentaTV Megathek. MagentaTV präsentierte im Juni 2020 exklusiv die zweite Staffel der Thrillerserie "Banking District" sowie die Weltpremiere von "Swarm Intelligence". Im Mai 2020 zeigten wir zwei deutsche Streaming-Premieren: die zweite Staffel der Serie "Meine geniale Freundin" und die dritte Staffel der Krimireihe "Rocco Schiavone". Seit April 2020 ist SCROLLER-TV, ein digitales Lernformat speziell für Grundschulkinder, neu in der Familie der #DABEI-Unterhaltung. Erweitertes Cyber Security-Angebot. Wir haben eine Reihe neuer Angebote in unser Security-Portfolio aufgenommen: Mit "Business Network Protect Complete" stärken wir zusammen mit WatchGuard die Cyberabwehr kleiner Firmen. Das Angebot kombiniert in einem Gerät WLAN-Router und Firewall. Außerdem bieten wir seit Mitte April 2020 das neue Sicherheitspaket "Magenta Security Shield" mit den wichtigsten Cyber-Abwehrmaßnahmen für Großunternehmen und Mittelstand an. Weiterführende Informationen finden Sie in unseren Medienberichten. AUSZEICHNUNGEN Die folgende Grafik stellt die wesentlichen Auszeichnungen des zweiten Quartals 2020 zusammen: Connect Hotline-Test Deutsche Telekom ist Testsieger mit Urteil "sehr gut". Magenta Telekom überzeugt mit der besten Kunden-Hotline Österreichs. Speedtest Chip.de Deutsche Telekom ist der zuverlässigste Internet-Anbieter in Deutschland mit der Note 1,4 in der Gesamtwertung. Connect Kundenbarometer Mobilfunk B2B Doppelsieg für Deutsche Telekom und Magenta Telekom bei der Umfrage des Fachmagazins zur Zufriedenheit von Business-Kunden(Ausgabe 6/2020). Connect Leserwahl 2020 Deutsche Telekom und Magenta Telekom haben bei dem Mobilfunk-Netztest in den Kategorien "Mobilfunk-Netzbetreiber" und "Festnetz-Anbieter" gewonnen. Connect IPTV-Test Das Fachmagazin hat für das TV-Streaming- Angebot von MagentaTV die Gesamtnote "überragend" vergeben (Ausgabe 6/2020). DAX ESG 50-Index Deutsche Telekom ist in den neuen Nachhaltigkeits-Index aufgenommen worden. APRIL - JUNI Best-in-Test Zum fünften Mal in Folge hat T-Mobile Polska die Auszeichnung hinsichtlich der Qualität der Sprachverbindungen und Datenübertragungsdienste erhalten. Opensignal Test 2020 Deutsche Telekom hat im Test fünf der sieben möglichen "nationalen Auszeichnungen" gewonnen. Hackett Digital Award Deutsche Telekom Services Europe erhält den Digital Award der Hackett Group in der Kategorie "Automation". Connect! The Smart TV Award Deutsche Telekom siegt beim Preis des Medien-NetzwerkBayern und der Deutschen TV-Plattformmit dem MagentaSport-Angebot "Konferenz-Alarm"in der Kategorie "Bestes Special Interest Angebot". Die besten Mobilfunkanbieter 2020 für den Handel Im Ranking der Telecom Handel Leser gewinnt die Deutsche Telekom den Sonderpreis für das beste Mobilfunknetz in Deutschland sowie in der Kategorie "Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit". Connect Festnetztest 2020 Deutsche Telekom ist der Spitzenreiter in der Kategorie "Sprache". Weitere Informationen zu den oben genannten Ereignissen im zweiten Quartal 2020 finden Sie online unter: www.telekom.com/de/medien/ medieninformationen Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht11 KONZERN-ZWISCHENLAGEBERICHT KONZERNSTRUKTUR, -STRATEGIE UND -STEUERUNG Hinsichtlich unserer Konzernstruktur, -strategie und -steuerung verweisen wir auf die Erläuterungen im zusammengefassten Lagebericht im Geschäftsbericht 2019. Aus Sicht des Konzerns ergaben sich folgende Änderungen bzw. Ergänzungen: Das Fundament für unsere verantwortungsvolle Unternehmensführung und den geschäftlichen Erfolg bilden unsere gemein- samen Unternehmenswerte und unsere im Februar 2020 aktualisierten Leitlinien: BEGEISTERE EINFACH HANDLE MIT OFFEN ICH BIN DIE BLEIBE UNSERE KUNDEN MACHEN RESPEKT DISKUTIEREN, TELEKOM - NEUGIERIG UND UND INTEGRITÄT DANN AUF MICH IST WACHSE GESCHLOSSEN VERLASS HANDELN Zusammenschluss von T‑Mobile US und Sprint. Am 1. April 2020 erfolgte der Zusammenschluss von T‑Mobile US und Sprint zur neuen, größeren T‑Mobile US. Zuvor hatte die Transaktion verschiedene Genehmigungsprozesse durchlaufen, an denen eine Vielzahl nationaler und regionaler Behörden und Gerichte in den USA beteiligt war. Zuletzt hatte die US-Behörde California Public Utilities Commission (CPUC) dem Zusammenschluss am 16. April 2020 zugestimmt. Die Fusion ist das Ergebnis einer erfolgreichen Strategie der Deutschen Telekom für das US-Geschäft. Durch den Zusammenschluss erreicht die neue T‑Mobile US eine Marktkapitalisierung von rund 130 Mrd. US‑$ (auf Basis des Aktienkurses der neuen T‑Mobile US am 30. Juni 2020) und verfügt über eine umfangreichere Ausstattung mit Mobilfunk-Spektrum. Damit verbessert sich die Basis für eine umfangreichere Flächenabdeckung sowie eine Kapazitätsausweitung des Mobilfunknetzes und damit das Potenzial für weiteres Kundenwachstum deutlich. Die Planung des fusionierten Unternehmens basiert weiter auf Kosten- und Investitions- synergien im Barwert von 43 Mrd. US‑$ (nach Integrationskosten). Drei Jahre nach Wirksamwerden der Fusion sollen Einspa- rungen aus diesen Synergien erstmals die Integrationskosten übersteigen. Der Zusammenschluss von T‑Mobile US und Sprint erfolgte über einen reinen Aktientausch ohne Barkomponente. Zum Abschluss der Transaktion hielt die Deutsche Telekom rund 43,6 % der T‑Mobile US Aktien, konnte aber aufgrund einer mit SoftBank abgeschlossenen Stimmrechtsvereinbarung zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses über rund 68,3 % der Anteile der neuen T‑Mobile US die Stimmrechte ausüben. Am 22. Juni 2020 hat die Deutsche Telekom Kaufoptionen von SoftBank für rund 101 Millionen T‑Mobile US Aktien erhalten und sich damit langfristig den Zugriff auf die Kapitalmehrheit bei T‑Mobile US gesichert. Im Gegenzug haben wir SoftBank den sofortigen Abverkauf von rund 198 Millionen Aktien ermöglicht. T‑Mobile US profitiert dabei von einer bereits erhaltenen Strukturierungsgebühr in Höhe von 0,3 Mrd. US‑$ (0,3 Mrd. €). Durch die Veräuße- rung der von SoftBank gehaltenen Aktien verringerte sich der Anteil an den T‑Mobile US Aktien, über die wir die Stimmrechte ausüben können, zum 30. Juni 2020 auf ca. 54,1 % und weiterhin zum 5. August 2020 auf ca. 52,5 %. Für die Struktur der neuen T‑Mobile US ist zu berücksichtigen, dass mit dem US-amerikanischen Justizministerium Department of Justice (DoJ) eine Vereinbarung unter Auflagen geschlossen wurde, wonach Sprint sein Prepaid-Geschäft an den Satelliten- TV-Betreiber DISH für rund 1,4 Mrd. US‑$ (1,3 Mrd. €) abgibt. Die Veräußerung des Prepaid-Geschäfts von Sprint umfasst rund 9,4 Millionen Kunden. Zudem sieht die Vereinbarung vor, dass ein Teil des 800 MHz-Spektrums von Sprint an DISH für rund 3,6 Mrd. US‑$ (3,2 Mrd. €) verkauft werden soll. Zum 1. Juli 2020 wurde die Auflage der US-Behörden zur Veräußerung des Prepaid-Geschäfts von Sprint erfüllt sowie eine Vereinbarung zur Veräußerung von Spektrum an DISH fristgerecht abge- schlossen. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht12 Im Zuge des Zusammenschlusses wurden im zweiten Quartal 2020 verschiedene Refinanzierungsmaßnahmen durchgeführt. So hat T‑Mobile US am 1. April 2020 ein neues besichertes Darlehen (Term Loan) in Höhe von 4 Mrd. US‑$ (3,6 Mrd. €) aufge- nommen. Mit der Emission von besicherten Anleihen am 9. April 2020 in einer Gesamthöhe von 19 Mrd. US‑$ (17,5 Mrd. €), mit Laufzeiten zwischen 5 und 30 Jahren und einer Verzinsung zwischen 3,500 % und 4,500 %, wurde eine kurzfristige Brückenfi- nanzierung, die für Zwecke der Finanzierung des Zusammenschlusses am 1. April 2020 aufgenommen wurde, abgelöst. Darüber hinaus emittierte T‑Mobile US am 24. Juni 2020 besicherte Anleihen in einer Gesamthöhe von 4,0 Mrd. US‑$ (3,6 Mrd. €), mit Laufzeiten zwischen 6 und 11 Jahren und einer Verzinsung zwischen 1,500 % und 2,550 %. Nach Zustandekommen des Zusam- menschlusses von T‑Mobile US und Sprint hat die Rating-Agentur Standard & Poor's - wie 2018 angekündigt - das Rating der Deutschen Telekom AG von BBB+ auf BBB mit stabilem Ausblick gesenkt. Damit sind wir weiterhin ein solides Investment Grade-Unternehmen mit Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten. Veränderungen im Vorstand. Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG hat in seiner Sitzung am 22. Mai 2019 beschlossen, den Vorstandsbereich "Datenschutz, Recht und Compliance" (DRC) als Organisation mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 aufzulösen. Die Bereiche Revision und Risiko-Management wurden dem Vorstandsbereich "Finanzen" zugeordnet. Der Bereich Sicherheit (Group Security Governance) wurde dem Vorstandsbereich "Technologie und Innovation" zugeordnet. Die Bereiche Datenschutz, Recht und Compliance wurden dem Ressort "Personal" zugeordnet und werden durch Frau Dr. Claudia Junker geführt, die als General Counsel und Generalbevollmächtigte unmittelbar an Frau Birgit Bohle berichtet. Frau Birgit Bohle führt das erweiterte Ressort "Personal und Recht" seit dem 1. Januar 2020. Herr Dr. Thomas Kremer ist altersbedingt mit Wirkung zum 31. März 2020 aus dem Konzern ausgeschieden. Bis zu seinem Ausscheiden hat Herr Dr. Kremer den Übergang in die neuen Strukturen im Rahmen einer Transitionsaufgabe begleitet. Seit dem 1. April 2020 verfügt die Deutsche Telekom AG nunmehr über acht Vorstandsbereiche. Herr Dr. Dirk Wössner, Vorstandsmitglied für das Ressort "Deutschland", hatte dem Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG Anfang dieses Jahres mitgeteilt, dass er seinen zum 31. Dezember 2020 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Am 18. Juni 2020 hat der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG Herrn Srini Gopalan, bisher verantwortlich für den Vorstands- bereich "Europa", mit Wirkung zum 1. November 2020 zum neuen Vorstand für das Ressort "Deutschland" bestellt. Herr Dr. Wössner hat sein Mandat mit Ablauf des 31. Oktober 2020 niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einem Nach- folger für das Vorstandsressort "Europa" im Rahmen eines strukturierten Nachfolgeprozesses eingeleitet. WIRTSCHAFTLICHES UMFELD Im Folgenden werden Ergänzungen und neue Entwicklungen zu der im zusammengefassten Lagebericht im Geschäftsbericht 2019 dargestellten Situation des wirtschaftlichen Umfelds ausgeführt. Hierbei wird auf die gesamtwirtschaft- liche Entwicklung in den ersten sechs Monaten 2020, den Ausblick, die zurzeit wesentlichen gesamtwirtschaftlichen Risiken sowie auf das regulatorische Umfeld eingegangen. Der gesamtwirtschaftliche Ausblick erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Quantifizierung der Auswirkungen der Corona-Krise nur mit hoher Unsicherheit möglich ist, da es bislang kaum historische Erfahrungen mit vergleichbaren Situationen gibt. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG Seit dem Frühjahr 2020 steht die Weltwirtschaft unter dem Eindruck der Coronavirus-Pandemie. Der Internationale Währungs- fonds (IWF) rechnet in seinem im Juni 2020 aktualisierten Frühjahrsgutachten mit einem Rückgang der weltweiten Wirt- schaftsleistung im Jahr 2020 um 4,9 % und erwartet für das Jahr 2021 ein Wachstum von 5,4 %. Die weltweite Konjunktur werde sich 2021 nur partiell erholen, da das erwartete Niveau der Wirtschaftstätigkeit deutlich unter dem Niveau bleiben wird, das vor der Corona-Krise prognostiziert wurde. Für die deutsche Wirtschaft rechnet der IWF mit einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 7,8 % im laufenden Jahr. Die Corona-Krise trifft einzelne Wirtschaftszweige in unterschiedlichem Maße. In der Digitalbranche hat sich das Geschäfts- klima zuletzt verbessert: Der Bitkom-ifo-Digitalindex, der sich aus der Beurteilung der Geschäftslage und -erwartungen berechnet, drehte im Juni 2020 erstmals seit Februar wieder ins Plus. Die Informations- und Telekommunikations-Unter- nehmen beurteilen ihre Geschäftslage mittlerweile deutlich besser als noch im April und Mai dieses Jahres. Auch die Volkswirtschaften unserer Kernmärkte in Nordamerika und Europa werden in diesem Jahr schrumpfen: Der IWF rechnet im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 8,0 % in den USA und um 10,2 % in der Eurozone. In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Juni 2020 deutlich verbessert; allerdings dürfte die hohe Zahl an Neuinfek- tionen, die mancherorts dazu geführt hat, dass Lockerungen der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie wieder zurück- genommen wurden, die Erholung des privaten Konsums bremsen. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht13 AUSBLICK Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie haben die Weltwirtschaft in die schwerste Rezession der Nach- kriegszeit gestürzt. Inzwischen mehren sich aber die Zeichen, dass der Tiefpunkt durchschritten ist. Auf den tiefen Wirtschafts- einbruch im ersten Halbjahr 2020 dürfte im zweiten Halbjahr eine allmähliche Erholung folgen. Sollte es allerdings nicht gelingen, die Anzahl der Neuinfektionen etwa durch Smart Distancing gering zu halten, den Lockerungskurs fortzusetzen und die Unsicherheit der Unternehmen und Haushalte zu senken, ist mit einer länger anhaltenden Schwächephase zu rechnen. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE RISIKEN Gesamtwirtschaftliche Risiken ergeben sich v. a. aus möglichen weiteren Coronavirus-Pandemiewellen. Mit erneuten Einschränkungen wäre ein weiterer Rückgang der Wirtschaftsaktivität wahrscheinlich. Käme es etwa durch Insolvenzen zu umfangreicheren Zahlungsausfällen bei Krediten, könnte dies zudem das Bankensystem belasten, und es könnten sich Risiken für die Finanzstabilität ergeben. Gleichzeitig dürfte es mit zunehmender Dauer der Corona-Krise für die Staaten schwieriger werden, diese Krise durch staatliche Schuldenaufnahme und Stützungsmaßnahmen zu überbrücken. Weitere Risiken resul- tieren aus unverändert fortbestehenden Handelskonflikten und aus der Brexit-Unsicherheit. Es ist weiterhin offen, wie die künf- tigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union nach dem Ablauf der Über- gangsfrist Ende dieses Jahres ausgestaltet werden. REGULIERUNG Reaktionen von Telekommunikations-Regulierungsbehörden auf die Coronavirus-Pandemie. Die Europäische Kommission hat zusammen mit dem Gremium der Europäischen Regulierungsbehörden (GEREK) in einer gemeinsamen Verlautbarung Ende März 2020 erklärt, dass die verstärkte Internetnutzung generell bislang zu keinen wesentlichen Netzengpässen geführt hat. Dies bestätigen auch die im Juni 2020 veröffentlichten GEREK-Berichte zur Stabilität der Telekommunikationsnetze in Europa. Im Fall temporärer Netzüberlastung seien Maßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen möglich, für die aber strenge Einschränkungen gelten und die von nationalen Regulierungsbehörden überwacht werden. Die BNetzA hat dazu am 25. März 2020 einen "Leitfaden zu Verkehrsmanagementmaßnahmen" veröffentlicht, nach enger Abstimmung mit der Branche und unter Einbezug der von der Telekom Deutschland vorgeschlagenen Maßnahmen zur Sicherung der Netzstabilität. Einzelne Regulierungsbehörden haben zudem weitere spezifische regulatorische Vorgaben auferlegt, wie z. B. in Österreich die Verpflichtung zum Versand behördlicher SMS. Außerdem wurden Zeitplanungen für anstehende Frequenzvergaben angepasst. Details sind der untenstehenden Tabelle zu entnehmen. Roaming-Regulierung. Die Europäische Kommission hat eine Konsultation zur zukünftigen Regulierung von internationalem Roaming gestartet. Die aktuelle Regulierung hat bis zum Jahr 2022 Preisobergrenzen für die Entgelte gesetzt, die Mobilfunk- Netzbetreiber anderen europäischen Mobilfunk-Netzbetreibern für die Roaming-Nutzung in Rechnung stellen können. Konsul- tiert wird neben der Frage zukünftiger Entgeltregulierung auch, ob und welche Regelungen zukünftig für das Roaming für Internet of Things (IoT) und den Roaming-Zugang zu Mehrwertdiensten und Notrufnummern gelten sollen. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht14 FREQUENZVERGABE Im zweiten Quartal 2020 sind folgende Frequenzvergaben erfolgt: In Ungarn wurden Magyar Telekom die im März 2020 für umgerechnet 263 Mio. € ersteigerten Frequenzen von insgesamt 160 MHz im April 2020 zugeteilt. Des Weiteren war T‑Mobile US im März 2020 bei der Frequenzauktion in den USA mit insgesamt 691 MHz Spektrum erfolgreich und hat die für 873 Mio. US‑$ ersteigerten 5G-Lizenzen im April 2020 erhalten. In den Niederlanden startete am 29. Juni 2020 eine Auktion für Frequenzen in den Bereichen 700, 1.500 und 2.100 MHz. Sie endete mit dem Abschluss der Zuordnungsphase am 21. Juli 2020. T‑Mobile Netherlands ersteigerte Frequenzen in allen drei Frequenzbereichen für einen Betrag von 400 Mio. €. Derweil wurden in Griechenland, Österreich und Polen die Starttermine von Frequenzvergaben in Richtung des dritten bzw. vierten Quartals 2020 verschoben und in Ungarn wurden Pläne für eine weitere Auktion bekannt. Während Kroatien die Frequenzvergabe nun für das erste Halbjahr 2021 plant und ggf. um weitere Frequenzbereiche erweitert, haben die Slowakei und die Tschechische Republik ihre Vergabeplanungen gestoppt - der Neustart ist zurzeit offen. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wesentlichen Frequenzvergaben wie Auktionen sowie Lizenzverlängerungen. Daneben gibt es in verschiedenen Ländern Hinweise auf in Kürze erwartete Frequenzvergaben. Erworbene Erwarteter Erwartetes Frequenzbereiche Frequenzen Frequenzinvestition/ Vergabestart Vergabeende (MHz) Vergabeverfahren (MHz) Aktuelle Hinweise Griechenland Q4 2020 Q1 2021 700 / 2.100 / 3.600 / Auktion (SMRAa), noch offen Durchführung wg. 26.000 erwartet Corona vsl. in Q4 2020-Q1 2021 Kroatien Q1 2021 Q2 2021 700 / 3.400-3.800 / Auktion, noch noch offen Versch. wg. Corona, 26.000, weitere Bänder offen mögliche Verbind. möglich mit weiterer Vergabe Niederlande Q2 2020 beendet 700 / 1.500 / 2.100 Hybride Auktion 2x10 MHz im Ende der Auktion (SMRA, 700 MHz-Band, am 21.07.2020, Clock Auction) 10 MHz im 400 Mio. € 1.500 MHz- Band, 2x20 MHz im 2.100 MHz-Band Österreich Q3 2020 Q4 2020 700 / 1.500 / 2.100 Auktion (CCAb) noch offen Versch. des Starts wg. Corona, neuer Termin am 17.08.2020 Polen Q4 2020 Q1 2021 3.400-3.800 Auktion (SMRAa), noch offen Neustart wg. Details noch Corona-Verordn., offen 800 MHz zu späterem Termin Polen Q3 2022 Q4 2022 700 / 2.100 / 26.000 Auktion, noch offen Planung für 2022 Details noch noch offen offen Rumänien Q3 2020 Q4 2020 700 / 800 / 1.500 / 2.600 / Auktion, noch offen Regierung hält an 3.400-3.800 / 26.000 Details noch Planung für offen Q3 2020 fest Slowakei Q3 2020 Q4 2020 700 / 900 / 1.500 / 1.800 Auktion (SMRAa), noch offen Vergabeplanung Details noch gestoppt, Gründe offen und Neustart offen Tschechische Q3 2020 Q4 2020 700 / 3.400-3.600 Auktion (SMRAa), noch offen Planungsabbruch Republik Details noch und neue offen Konsultation, Neustart offen Ungarn Q4 2020 Q1 2021 900 / 1.500 / 1.800 / Auktion (Clock noch offen 1.500 / 2.300 MHz 2.300 Auction), vsl. später erwartet USA Q3 2020 Q3 / Q4 2020 3.550-3.700 Auktion (Clock noch offen noch offen Auction) USA Q4 2020 Q2 2021 3.700-4.000 Auktion (Clock noch offen noch offen Auction) USA Q3 2021 Q4 2021 2.500-2.700 Auktion (SMRAa) noch offen noch offen Simultane elektronische Mehrrundenauktion mit aufsteigenden, parallelen Geboten für alle beteiligten Frequenzbänder. Combinatorial Clock Auction: dreistufige Mehrrundenauktion für Spektrum aus allen beteiligten Frequenzbändern. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht15 GESCHÄFTSENTWICKLUNG DES KONZERNS Seit dem 1. April 2020 wird Sprint als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Deutschen Telekom einbezogen. Die unterjährige Veränderung des Konsolidierungskreises führt neben der Übernahme der zu diesem Zeitpunkt neu bewerteten Vermögenswerte und Schulden auch zum Einbezug sämtlicher ab dem Erstkonsolidierungszeitpunkt erwirtschaf- teter Erträge und Aufwendungen in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Deutschen Telekom. Dies hat Einfluss auf die Vergleichbarkeit der Zahlen der aktuellen Berichtsperiode mit den Vorjahresvergleichswerten. Weitere Informationen zu dem Zusammenschluss von T‑Mobile US und Sprint finden Sie im Kapitel "Konzernstruktur, -strategieund -steuerung". ERTRAGSLAGE DES KONZERNS UMSATZ Im ersten Halbjahr 2020 erzielten wir einen Konzernumsatz in Höhe von 47,0 Mrd. €, der mit einem Anstieg von 7,8 Mrd. € um 20,0 % über dem Niveau des Vergleichszeitraums lag. Ohne Berücksichtigung positiver Konsolidierungskreiseffekte - im Wesentlichen aus dem Erwerb von Sprint im operativen Segment USA - von im Saldo 7,2 Mrd. € und positiver Währungskurs- effekte von im Saldo 0,5 Mrd. € - v. a. aus der Umrechnung von US-Dollar in Euro - entwickelte sich der Umsatz mit einem Anstieg von 0,1 Mrd. € bzw. 0,1 % leicht positiv. Zur positiven Umsatzentwicklung trug insbesondere unser operatives Segment USA mit einem Anstieg von 39,9 % bei. Neutra- lisiert um den Erwerb von Sprint sowie bereinigt um Währungskurseffekte lag der Umsatz gegenüber der Vergleichsperiode auf Vorjahresniveau. In unserem Heimatmarkt Deutschland lagen die Umsätze um 1,0 % über Vorjahresniveau. Hierzu trugen v. a. die gute Entwicklung im Festnetz-Geschäft, im Wesentlichen durch den Anstieg der Breitband-Umsätze, sowie gleich- bleibende Umsätze im Mobilfunk-Geschäft bei. Als Folge der Coronavirus-Pandemie ergaben sich negative Effekte bei den Roaming- und Visitoren-Umsätzen sowie beim Endgeräteumsatz. Insgesamt konnte der Umsatzverlust jedoch durch Zuwächse im Festnetz-Bereich kompensiert werden. In unserem operativen Segment Europa verringerte sich der Umsatz insbesondere währungskursbedingt um 2,1 %. Organisch betrachtet stabilisierte sich der Umsatz - trotz der Einflüsse aus der Coronavirus- Pandemie - auf Vorjahresniveau. Dabei entwickelt sich das Festnetz-Geschäft mit höheren Umsätzen im Breitband- und TV- Geschäft sehr solide. Im Mobilfunk-Geschäft beobachteten wir leicht rückläufige Umsatzentwicklungen. Hierbei waren es v. a. die Rückgänge im Endgerätegeschäft sowie bei den Roaming-Umsätzen als Folge der verhängten Reisebeschränkungen. Teil- weise konnten wir diesen negativen Effekten durch gestiegene höhermargige Service-Umsätze entgegenwirken. Der Gesamt- umsatz unseres operativen Segments Systemgeschäft lag um 1,8 % unter Vorjahresniveau und reflektiert den durch die Coro- navirus-Pandemie bedingten Rückgang des IT-Markts in Westeuropa. Die positive Umsatzentwicklung in unseren Wachstums- feldern Public Cloud und Security konnte den Rückgang im klassischen IT- sowie im Projektgeschäft nicht vollständig kompen- sieren. Insbesondere die Entwicklung unseres Wachstumsbereichs Digital Solutions war von den Auswirkungen der Corona- virus-Pandemie auf die Automobilbranche beeinflusst. Der Gesamtumsatz unseres operativen Segments Group Development stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4 %. Der Anstieg resultiert aus dem operativen Wachstum unserer beiden Toch- terunternehmen T‑Mobile Netherlands und DFMG. Weitere Informationen zur Umsatzentwicklung unserer Segmente finden Sie im Kapitel "Geschäftsentwicklung der operativen Segmente". Beitrag der Segmente zum Konzernumsatz in Mio. € Q1 Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung Gesamtjahr 2020 2020 2019 Veränderung in % 2020 2019 in % 2019 KONZERNUMSATZ 19.943 27.041 19.664 7.377 37,5 46.984 39.152 20,0 80.531 Deutschland 5.405 5.446 5.388 58 1,1 10.852 10.745 1,0 21.886 USA 10.157 17.297 9.826 7.471 76,0 27.455 19.623 39,9 40.420 Europa 2.903 2.843 2.978 (135) (4,5) 5.746 5.869 (2,1) 12.168 Systemgeschäft 1.628 1.616 1.673 (57) (3,4) 3.244 3.304 (1,8) 6.805 Group Development 708 716 683 33 4,8 1.424 1.364 4,4 2.797 Group Headquarters & Group Services 632 649 678 (29) (4,3) 1.281 1.329 (3,6) 2.620 Intersegmentumsatz (1.491) (1.528) (1.561) 33 2,1 (3.019) (3.081) 2,0 (6.166) Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht16 Beitrag der Segmente zum Konzernumsatza Regionale Umsatzverteilung in % in % 2,3 0,2 0,6 Group Development Übrige Länder Group Headquarters & 5,4 Group Services 15,1 Systemgeschäft Europa 11,9 21,7 (ohne Deutschland) 25,8 Deutschland Europa Deutschland 58,4 58,5 USA Nordamerika a Weitere Informationen zum Außenumsatz finden Sie im Abschnitt "Segmentberichterstattung" im Konzern-Zwischenabschluss. Gemessen am Außenumsatz leistete unser operatives Segment USA mit einem Anteil von 58,4 % mit Abstand den größten Beitrag zum Konzernumsatz und lag damit aufgrund des Erwerbs von Sprint um 8,3 Prozentpunkte über dem Niveau der Vergleichsperiode. Auch die Auslandsquote des Konzerns am Konzernumsatz erhöhte sich in diesem Zusammenhang deutlich von 69,0 % auf 74,2 %. EBITDA AL, BEREINIGTES EBITDA AL Ohne Berücksichtigung von Sondereinflüssen erzielten wir im ersten Halbjahr 2020 ein gegenüber dem Vergleichszeitraum um 4,2 Mrd. € bzw. 34,0 % höheres bereinigtes EBITDA AL in Höhe von 16,4 Mrd. €. Dabei wirkten positive Konsolidierungskreisef- fekte - im Wesentlichen aus dem Erwerb von Sprint - von im Saldo 2,7 Mrd. € und positive Währungskurseffekte von im Saldo 0,2 Mrd. € - v. a. aus der Umrechnung von US-Dollar in Euro - erhöhend. Aber auch ohne deren Berücksichtigung stieg das bereinigte EBITDA AL um 1,3 Mrd. € bzw. 8,6 %. Alle Segmente, mit Ausnahme des operativen Segments Systemgeschäft, leisteten einen positiven Beitrag zu dieser Entwick- lung: Das bereinigte EBITDA AL unseres operativen Segments USA entwickelte sich mit 70,5 % deutlich positiv, was im Zusam- menhang mit dem Erwerb von Sprint insbesondere auf gestiegene Service- und Endgeräteumsätze zurückzuführen ist. Diesen positiven Einflüssen standen - überwiegend im Zusammenhang mit dem Erwerb von Sprint - höhere operative Aufwendungen gegenüber. Unser operatives Segment Deutschland trug dank positiver Umsatzentwicklung und einer verbesserten Kosten- effizienz mit einem um 2,8 % höheren bereinigten EBITDA AL dazu bei. Um 0,2 % erhöhte sich das bereinigte EBITDA AL in unserem operativen Segment Europa. Unter Annahme konstanter Währungskurse und neutralisiert um die Veräußerung der Telekom Albania zeigt sich sogar ein Anstieg von 2,2 %. Zu dieser Entwicklung beigetragen haben hauptsächlich Einsparungen bei den indirekten Kosten. In unserem operativen Segment Systemgeschäft entwickelte sich das bereinigte EBITDA AL mit 9,1 % rückläufig. Hauptgrund hierfür war der Ergebnisrückgang im klassischen IT- sowie im Projektgeschäft, zum Teil bedingt durch Einflüsse der Coronavirus-Pandemie. Zur Erhöhung des bereinigten EBITDA AL in unserem operativen Segment Group Development trugen neben dem Umsatzwachstum Synergieeffekte aus der Übernahme der Tele2 Netherlands und ein effizientes Kosten-Management der T‑Mobile Netherlands bei. Auch das GD Towers Geschäft entwickelt sich aufgrund steigender Mengen konstant positiv. Beitrag der Segmente zum bereinigten Konzern-EBITDA AL in Mio. € Q1 Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung Gesamtjahr 2020 2020 2019 Veränderung in % 2020 2019 in % 2019 EBITDA AL (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) IM KONZERN 6.544 9.829 6.283 3.546 56,4 16.373 12.223 34,0 24.731 Deutschland 2.164 2.218 2.153 65 3,0 4.382 4.261 2,8 8.720 USA 3.160 6.304 2.872 3.432 n.a. 9.464 5.551 70,5 11.134 Europa 963 978 991 (13) (1,3) 1.941 1.937 0,2 4.005 Systemgeschäft 100 98 127 (29) (22,8) 199 219 (9,1) 519 Group Development 269 283 250 33 13,2 552 506 9,1 1.033 Group Headquarters & Group Services (104) (28) (82) 54 65,9 (132) (219) 39,7 (651) Überleitung (8) (24) (29) 5 17,2 (31) (31) 0 (29) Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht17 Unser EBITDA AL erhöhte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum um 3,3 Mrd. € bzw. 29,3 % auf 14,5 Mrd. €. Dabei verän- derten sich die EBITDA-wirksamen Sondereinflüsse von minus 1,0 Mrd. € auf minus 1,9 Mrd. €. Aufwendungen im Zusam- menhang mit Personalmaßnahmen lagen mit 0,6 Mrd. € auf dem Niveau des Vergleichszeitraums. Darüber hinaus waren im Bereich der Ergebniseffekte aus Dekonsolidierungen, Ver- und Zukäufen Aufwendungen in Höhe von 0,8 Mrd. € als Sonder- einflüsse erfasst. Diese standen in Höhe von 0,8 Mrd. € im Zusammenhang mit dem Genehmigungsprozess zum Zusammen- schluss von T‑Mobile US und Sprint sowie mit entstandenen Akquisitions- und Integrationsaufwendungen. Im Vorjahr waren in diesem Zusammenhang 0,3 Mrd. € als Sondereinflüsse erfasst. Die Aufwendungen entstanden im Wesentlichen im operativen Segment USA. Darüber hinaus entfielen 0,2 Mrd. € auf eine im operativen Segment USA erfasste Ausbuchung einer noch in Bau befindlichen Abrechnungssoftware für Vertragskunden. Gegenläufig wirkte sich eine von SoftBank erhaltene Strukturie- rungsgebühr in Höhe von 0,3 Mrd. € als Gegenleistung für die Unterstützung beim sofortigen Abverkauf von T‑Mobile US Aktien durch SoftBank aus. Die sonstigen EBITDA-wirksamen Sondereinflüsse beliefen sich auf minus 0,4 Mrd. € und resultierten im Wesentlichen aus im operativen Segment USA erfassten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Weitere Informationen zur Entwicklung des (bereinigten) EBITDA AL unserer Segmente finden Sie im Kapitel "Geschäftsentwicklung der operativen Segmente". Eine Überleitung der Definition des EBITDA auf die "after leases"-Betrachtung (EBITDA AL) kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden: in Mio. € Q1 Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung Gesamtjahr 2020 2020 2019 Veränderung in % 2020 2019 in % 2019 EBITDA 6.940 10.026 6.701 3.325 49,6 16.966 13.162 28,9 27.120 Abschreibungen auf aktivierte Nutzungsrechtea (831) (1.218) (779) (439) (56,4) (2.047) (1.543) (32,7) (3.181) Zinsaufwendungen für die passivierten Leasing- Verbindlichkeitena (189) (224) (200) (24) (12,0) (413) (398) (3,8) (796) EBITDA AL 5.921 8.585 5.721 2.864 50,1 14.505 11.221 29,3 23.143 Ohne Finanzierungs-Leasing-Sachverhalte der T-Mobile US. EBIT Das EBIT des Konzerns erhöhte sich von 4,6 Mrd. € auf 5,6 Mrd. € und war damit um 1,0 Mrd. € bzw. 21,5 % höher als im Vergleichszeitraum. Ursächlich für diese Veränderung sind u. a. die beim EBITDA AL bzw. bereinigten EBITDA AL beschriebenen Effekte. Die planmäßigen Abschreibungen lagen insgesamt bei 11,4 Mrd. € und damit um 2,8 Mrd. € über dem Niveau der Vergleichsperiode. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die seit dem 1. April 2020 zu berücksichtigende Sprint zurückzuführen. ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN Das Ergebnis vor Ertragsteuern verringerte sich von 3,7 Mrd. € auf 3,4 Mrd. €. Dabei verringerte sich das Finanzergebnis um 1,3 Mrd. € auf minus 2,2 Mrd. €. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einem um 0,8 Mrd. € auf minus 2,0 Mrd. € gestiegenen Zinsergebnis. Gründe hierfür sind v. a. die im Rahmen des Erwerbs von Sprint übernommenen finanziellen Verbind- lichkeiten sowie die in diesem Zusammenhang begonnene Neustrukturierung und Erhöhung des Finanzierungsvolumens einschließlich angefallener Bereitstellungsentgelte für eine kurzfristig in Anspruch genommene Brückenfinanzierung. Das sons- tige Finanzergebnis verringerte sich im Vorjahresvergleich um 0,4 Mrd. € auf minus 0,2 Mrd. €. Dies resultierte im Wesentlichen aus im Zusammenhang mit Derivaten stehenden Bewertungseffekten. KONZERNÜBERSCHUSS, BEREINIGTER KONZERNÜBERSCHUSS Der Konzernüberschuss verringerte sich gegenüber der Vergleichsperiode von 1,8 Mrd. € auf 1,7 Mrd. €. Der Steueraufwand betrug im ersten Halbjahr 2020 wie in der Vergleichsperiode 1,0 Mrd. €. Das den Anteilen anderer Gesellschafter zugerechnete Ergebnis reduzierte sich um 0,1 Mrd. € auf 0,7 Mrd. €, im Wesentlichen in unserem operativen Segment USA. Ohne Berücksich- tigung von Sondereinflüssen, die sich auf den Konzernüberschuss insgesamt in Höhe von minus 0,9 Mrd. € auswirkten, betrug der bereinigte Konzernüberschuss im ersten Halbjahr 2020 2,6 Mrd. € und lag damit leicht über dem Niveau der Vorjahrespe- riode von 2,5 Mrd. €. Weitere Informationen zum Steueraufwand finden Sie im Abschnitt "Ertragsteuern" im Konzern-Zwischenabschluss. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht18 Die folgende Tabelle zeigt eine Herleitung des Konzernüberschusses auf den um Sondereinflüsse bereinigten Konzernüber- schuss: in Mio. € Q1 Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung Gesamtjahr 2020 2020 2019 Veränderung in % 2020 2019 in % 2019 KONZERNÜBERSCHUSS/ (-FEHLBETRAG) 916 754 944 (190) (20,1) 1.670 1.845 (9,5) 3.867 EBITDA-wirksame Sondereinflüsse (623) (1.245) (562) (683) n.a. (1.868) (1.002) (86,4) (1.589) Personalrestrukturierung (342) (262) (304) 42 13,8 (604) (594) (1,7) (913) Sachbezogene Restrukturierungen (8) (8) (30) 22 73,3 (16) (49) 67,3 (81) Ergebniseffekte aus Dekonsolidierungen, Ver- und Zukäufen (145) (655) (174) (481) n.a. (800) (285) n.a. (462) Sonstiges (128) (319) (54) (265) n.a. (448) (74) n.a. (132) Konzernüberschuss-wirksame Sondereinflüsse 254 720 178 542 n.a. 976 335 n.a. 508 Wertminderungen 0 0 (50) 50 (100,0) 0 (50) (100,0) (370) Finanzergebnis (21) (8) (1) (7) n.a. (28) (1) n.a. (4) Ertragsteuern 167 325 173 152 87,9 492 295 66,8 461 Minderheiten 108 403 56 347 n.a. 512 91 n.a. 421 SONDEREINFLÜSSE (368) (525) (385) (140) (36,4) (892) (667) (33,7) (1.081) KONZERNÜBERSCHUSS/ (-FEHLBETRAG) (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) 1.284 1.278 1.329 (51) (3,8) 2.562 2.512 2,0 4.948 ERGEBNIS JE AKTIE, BEREINIGTES ERGEBNIS JE AKTIE Das Ergebnis je Aktie ermittelt sich aus dem Konzernüberschuss im Verhältnis zur angepassten gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Stammaktien - diese beträgt zum 30. Juni 2020 4.743 Mio. Stück. Dies führt zu einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 €. In der Vergleichsperiode betrug das Ergebnis je Aktie 0,39 €. Das bereinigte Ergebnis je Aktie, bereinigt um Konzernüberschuss-wirksame Sondereinflüsse, beträgt 0,54 € gegenüber 0,53 € in der Vergleichsperiode. SONDEREINFLÜSSE Die folgende Tabelle zeigt die Herleitung des EBITDA AL, des EBIT und des Konzernüberschusses/(-fehlbetrags) auf die um Sondereinflüsse bereinigten Werte: in Mio. € EBITDA AL EBIT EBITDA AL EBIT EBITDA AL EBIT Gesamtjahr Gesamtjahr H1 2020 H1 2020 H1 2019 H1 2019 2019 2019 EBITDA AL/EBIT 14.505 5.597 11.221 4.608 23.143 9.457 DEUTSCHLAND (314) (314) (293) (293) (425) (425) Personalrestrukturierung (288) (288) (284) (284) (396) (396) Sachbezogene Restrukturierungen (9) (9) (18) (18) (38) (38) Ergebniseffekte aus Dekonsolidierungen, Ver- und Zukäufen (6) (6) 0 0 0 0 Wertminderungen 0 0 0 0 0 0 Sonstiges (11) (11) 9 9 9 9 USA (1.166) (1.166) (299) (299) (544) (544) Personalrestrukturierung (32) (32) (4) (4) (17) (17) Sachbezogene Restrukturierungen 0 0 0 0 0 0 Ergebniseffekte aus Dekonsolidierungen, Ver- und Zukäufen (715) (715) (295) (295) (527) (527) Wertminderungen 0 0 0 0 0 0 Sonstiges (420) (420) 0 0 0 0 EUROPA (90) (90) (86) (86) (146) (466) Personalrestrukturierung (78) (78) (79) (79) (116) (116) Sachbezogene Restrukturierungen 0 0 0 0 0 0 Ergebniseffekte aus Dekonsolidierungen, Ver- und Zukäufen (3) (3) (5) (5) (23) (23) Wertminderungen 0 0 0 0 0 (320) Sonstiges (9) (9) (2) (2) (8) (8) Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht19 in Mio. € EBITDA AL EBIT EBITDA AL EBIT EBITDA AL EBIT Gesamtjahr Gesamtjahr H1 2020 H1 2020 H1 2019 H1 2019 2019 2019 SYSTEMGESCHÄFT (114) (114) (176) (203) (331) (358) Personalrestrukturierung (95) (95) (74) (74) (169) (169) Sachbezogene Restrukturierungen (2) (2) (3) (3) (5) (5) Ergebniseffekte aus Dekonsolidierungen, Ver- und Zukäufen 0 0 0 0 (11) (11) Wertminderungen 0 0 0 (27) 0 (27) Sonstiges (17) (17) (99) (99) (146) (146) GROUP DEVELOPMENT (44) (44) (25) (25) 97 97 Personalrestrukturierung (4) (4) (15) (15) (19) (19) Sachbezogene Restrukturierungen 0 0 0 0 (1) (1) Ergebniseffekte aus Dekonsolidierungen, Ver- und Zukäufen (39) (39) (10) (10) 111 111 Wertminderungen 0 0 0 0 0 0 Sonstiges (1) (1) 0 0 4 4 GROUP HEADQUARTERS & GROUP SERVICES (140) (140) (124) (124) (239) (239) Personalrestrukturierung (107) (107) (139) (139) (197) (197) Sachbezogene Restrukturierungen (5) (5) (27) (27) (38) (38) Ergebniseffekte aus Dekonsolidierungen, Ver- und Zukäufen (37) (37) 25 25 (13) (13) Wertminderungen 0 0 0 0 0 0 Sonstiges 10 10 18 18 9 9 KONZERN (1.868) (1.868) (1.002) (1.052) (1.589) (1.959) Personalrestrukturierung (604) (604) (594) (594) (913) (913) Sachbezogene Restrukturierungen (16) (16) (49) (49) (81) (81) Ergebniseffekte aus Dekonsolidierungen, Ver- und Zukäufen (800) (800) (285) (285) (462) (462) Wertminderungen 0 0 0 (50) 0 (370) Sonstiges (448) (448) (74) (74) (132) (132) EBITDA AL/EBIT (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) 16.373 7.465 12.223 5.660 24.731 11.416 Finanzergebnis (bereinigt um Sondereinflüsse) (2.185) (871) (2.192) ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) 5.280 4.788 9.223 Ertragsteuern (bereinigt um Sondereinflüsse) (1.460) (1.333) (2.454) ÜBERSCHUSS/(FEHLBETRAG) (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) 3.821 3.456 6.770 ZURECHNUNG DES ÜBERSCHUSSES/(FEHLBETRAGS) (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) AN DIE Eigentümer des Mutterunternehmens (Konzernüberschuss/(-fehlbetrag))(bereinigt um Sondereinflüsse) 2.562 2.512 4.948 Anteile anderer Gesellschafter (bereinigt um Sondereinflüsse) 1.258 944 1.822 MITARBEITER Entwicklung des Personalbestands Veränderung 30.06.2020 31.12.2019 Veränderung in % MITARBEITER (FTE) IM KONZERN 229.170 210.533 18.637 8,9 davon: Beamte (Inland, aktives Dienstverhältnis) 11.443 12.153 (710) (5,8) Deutschland 58.807 60.501 (1.694) (2,8) USA 70.807 47.312 23.495 49,7 Europa 42.362 44.591 (2.229) (5,0) Systemgeschäft 37.368 38.096 (728) (1,9) Group Development 2.642 2.603 39 1,5 Group Headquarters & Group Services 17.183 17.430 (247) (1,4) Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht20 Der Mitarbeiterbestand des Konzerns stieg im Vergleich zum Jahresende 2019 um 8,9 % im Wesentlichen durch die Integration der Sprint-Mitarbeiter. In unserem operativen Segment Deutschland setzte sich die Inanspruchnahme sozialverträglicher Instrumente zum Personalumbau, wie z. B. engagierter Vorruhestand oder Altersteilzeit, fort, so dass die Anzahl der Mitarbeiter in unserem operativen Segment Deutschland um 2,8 % gegenüber dem Jahresende 2019 sank. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter in unserem operativen Segment USA stieg zum 30. Juni 2020 gegenüber dem 31. Dezember 2019 durch die Integration der Sprint-Mitarbeiter um 49,7 %. In unserem operativen Segment Europa sank die Mitarbeiterzahl gegenüber dem Vorjahresende um 5,0 %. Dabei verringerte sich der Mitarbeiterbestand v. a. in Ungarn und Griechenland. Die Mitarbeiterzahl in unserem operativen Segment Systemgeschäft sank gegenüber dem Jahresende 2019 insgesamt um 1,9 %, im Wesentlichen bedingt durch Effizienzmaßnahmen. In Deutschland sank der Personalbestand um 2,7 % und in unseren Landesgesellschaften um 5,5 %. Der Bestand in unseren internationalen Produktionsstandorten wuchs infolge von Near- und Offshoring um 1,6 %. Im operativen Segment Group Development ist der Anstieg der Mitarbeiterzahl um 1,5 % auf das Insourcing externer Aktivitäten zur Realisie- rung von Kosteneinsparungen in den Niederlanden zurückzuführen. Der Personalbestand im Segment Group Headquarters & Group Services sank im Vergleich zum Jahresende 2019 um 1,4 %, im Wesentlichen bedingt durch den weiteren Personalumbau bei Vivento. VERMÖGENS- UND FINANZLAGE DES KONZERNS Konzern-Bilanz (Kurzfassung) in Mio. € 30.06.2020 in % 31.12.2019 in % 30.06.2019 AKTIVA Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.690 4,7 10.846 6,4 9.898 Immaterielle Vermögenswerte 126.372 46,8 68.202 40,0 66.266 Sachanlagen 62.912 23,3 49.548 29,0 49.119 Nutzungsrechte 23.821 8,8 17.998 10,5 17.549 Kurz- und langfristige finanzielle Vermögenswerte 9.492 3,5 7.250 4,2 4.918 Aktive latente Steuern 8.434 3,1 2.704 1,6 3.163 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen 1.786 0,7 97 0,1 94 Sonstige Aktiva 24.464 9,1 14.027 8,2 13.207 BILANZSUMME 269.971 100,0 170.672 100,0 164.214 PASSIVA Kurz- und langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 116.610 43,2 66.349 38,9 64.187 Kurz- und langfristige Leasing-Verbindlichkeiten 25.806 9,6 19.835 11,6 19.347 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 9.601 3,6 9.431 5,5 9.647 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 8.003 3,0 5.831 3,4 6.569 Passive latente Steuern 18.716 6,9 8.954 5,2 8.935 Schulden in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen 541 0,2 29 0,0 0 Sonstige Passiva 17.192 6,4 14.012 8,2 12.839 Eigenkapital 73.502 27,2 46.231 27,1 42.690 BILANZSUMME 269.971 100,0 170.672 100,0 164.214 Unsere Bilanzsumme beträgt am 30. Juni 2020 270,0 Mrd. € und erhöhte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2019 um 99,3 Mrd. €. Der deutliche Anstieg ist im Wesentlichen auf die Veränderung des Konsolidierungskreises im Zusammenhang mit dem Erwerb von Sprint im operativen Segment USA zurückzuführen. Mit Vollzug der Transaktion am 1. April 2020 sind in allen Posten der Bilanz die übernommenen und neubewerteten Vermögenswerte und Schulden von Sprint erstmalig mit einbezogen worden. Weitere Informationen zum Zusammenschluss von T‑Mobile US und Sprint finden Sie im Kapitel "Veränderung des Konsolidierungskreises". Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht21 Auf der Aktivseite lagen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 12,7 Mrd. € um 1,8 Mrd. € über dem Niveau des Jahresendes 2019. Der Anstieg ist in Höhe von 2,7 Mrd. € auf den Einbezug von Sprint zum 1. April 2020 zurückzuführen. Ohne diesen Effekt entwickelte sich der Forderungsbestand im operativen Segment USA rückläufig, was im Wesentlichen auf die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zurückzuführen ist. Dabei entwickelte sich die Anzahl der abgeschlossenen Neuver- träge über Endgerätefinanzierungen (Equipment Installment Plan) aufgrund der vorübergehenden Shop-Schließungen rück- läufig. Im operativen Segment Deutschland erhöhte sich der Forderungsbestand infolge der vertragsgemäßen Kündigung einer revolvierenden Factoring-Vereinbarung für Forderungen gegen Privat- und Geschäftskunden. Die Buchwerte der immateriellen Vermögenswerte und der Sachanlagen erhöhten sich bedingt durch den Zusammenschluss von T‑Mobile US und Sprint um insgesamt 73,8 Mrd. € auf 189,3 Mrd. €. Darin enthalten ist auch ein aus der Transaktion entstandener vorläufiger Goodwill in Höhe von 8,4 Mrd. €. Investitionen von insgesamt 9,5 Mrd. € v. a. im Zusammenhang mit der Netzwerk-Modernisierung und dem Netzwerk-Ausbau im operativen Segment USA, sowie für den Breitband- und Glas- faser-Ausbau, die IP-Transformation und die Mobilfunk-Infrastruktur in den operativen Segmenten Deutschland und Europa erhöhten ebenfalls die Buchwerte. Auch darin enthalten sind im operativen Segment USA erworbene FCC-Spektrumlizenzen - im Wesentlichen aus einer im März 2020 zu Ende gegangenen Frequenzauktion - in Höhe von 0,9 Mrd. € sowie im operativen Segment Europa im Rahmen einer im März 2020 in Ungarn zu Ende gegangenen 5G-Frequenzauktion erworbene Spektrumli- zenzen in Höhe von 0,3 Mrd. €. Planmäßige Abschreibungen verminderten die Buchwerte um insgesamt 9,0 Mrd. €. Negative Währungskurseffekte in Höhe von 2,0 Mrd. €, v. a. aus der Umrechnung von US-Dollar in Euro, reduzierten die Buchwerte. Abgänge in Höhe von 0,8 Mrd. € reduzierten die Buchwerte ebenfalls. Darin enthalten ist die Ausbuchung einer noch in Bau befindlichen Abrechnungssoftware für Vertragskunden in den USA in Höhe von 0,2 Mrd. €. Aufgrund der Migration der Sprint- Vertragskunden auf die T‑Mobile US Abrechnungssoftware wurde entschieden, dass sich diese für die gemeinsame Kunden- basis nicht eignet und nicht in Betrieb genommen wird. Nutzungsrechte an Leasing-Vermögenswerten wurden zum 30. Juni 2020 in Höhe von 23,8 Mrd. € bilanziert. Im Rahmen des Zusammenschlusses mit Sprint wurden Nutzungsrechte in Höhe von 6,3 Mrd. € übernommen. Die kurz- und langfristigen finanziellen Vermögenswerte erhöhten sich um 2,2 Mrd. € auf 9,5 Mrd. €. Dabei resultierte aus dem Erwerb von Sprint ein Anstieg von 0,4 Mrd. €. Die Derivate ohne Hedge-Beziehung erhöhten sich um 0,5 Mrd. € im Wesent- lichen im Zusammenhang mit neu zugegangenen sowie im Rahmen des Erwerbs von Sprint übernommenen eingebetteten Derivaten bei T‑Mobile US. Die Derivate mit Hedge-Beziehung erhöhten sich um 1,7 Mrd. €, im Wesentlichen aufgrund des Anstiegs der positiven Marktwerte aus Zins-Swaps in Fair Value Hedges. Des Weiteren erhöhten sich die sonstigen finanziellen Vermögenswerte in Höhe von 0,3 Mrd. € im Zusammenhang mit noch zu empfangenden Zuwendungen aus Förderprojekten für den Breitband-Ausbau in Deutschland. Im Zusammenhang mit hinterlegten Barsicherheiten - insbesondere in Verbindung mit abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäften für Darlehensaufnahmen bei T‑Mobile US, die im April 2020 vorzeitig aufge- löst wurden -, verringerte sich der Buchwert der sonstigen finanziellen Vermögenswerte insgesamt um 0,6 Mrd. €. Die zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen erhöhten sich im Zusammenhang mit der im Zuge des Erwerbs von Sprint durch T‑Mobile US mit dem US-Satelliten-TV-Betreiber DISH getroffenen Vereinbarung, das Prepaid-Geschäft von Sprint an DISH zu veräußern um 1,7 Mrd. €. Diese Transaktion resultiert aus einer Genehmigungs- auflage des US-amerikanischen Justizministeriums Department of Justice zum Zusammenschluss mit Sprint und wurde zum 1. Juli 2020 fristgerecht abgeschlossen. Der Anstieg der sonstigen Aktiva um 10,4 Mrd. € resultiert ebenfalls im Wesentlichen aus dem erstmaligen Einbezug von Sprint. Die Bestände an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten erhöhten sich insgesamt um 9,1 Mrd. auf 14,5 Mrd. €. Auf der Passivseite erhöhten sich unsere kurz- und langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten im Vergleich zum Jahresende 2019 um 50,3 Mrd. € auf insgesamt 116,6 Mrd. €. Dies resultierte in Höhe von 39,8 Mrd. € aus der Übernahme der Schulden von Sprint. Unmittelbar nach der Transaktion wurden Verbindlichkeiten der ehemaligen Sprint in Höhe von 9,8 Mrd. US‑$ (8,9 Mrd. €) zurückgezahlt. Im Zuge des Zusammenschlusses wurden im zweiten Quartal 2020 verschiedene Refinanzierungs- maßnahmen durchgeführt. So hat T‑Mobile US am 1. April 2020 ein neues besichertes Darlehen (Term Loan) in Höhe von 4 Mrd. US‑$ (3,7 Mrd. €) aufgenommen. Mit der Emission von besicherten Anleihen am 9. April 2020 in einer Gesamthöhe von 19 Mrd. US‑$ (17,3 Mrd. €) wurde eine kurzfristige aufgenommene Brückenfinanzierung abgelöst. Darüber hinaus emittierte T‑Mobile US am 24. Juni 2020 besicherte Anleihen in einer Gesamthöhe von 4,0 Mrd. US‑$ (3,6 Mrd. €). Im Rest des Konzerns wurden im ersten Halbjahr Anleihen mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet 1,6 Mrd. € in unterschiedlichen Währungen emittiert. Getilgt wurden Anleihen im Gesamtvolumen von umgerechnet 5,6 Mrd. €, ebenfalls in unterschiedlichen Währungen. Eine in der Vergangenheit emittierte Postschatzanweisung (Nullkupon-Anleihe) mit einem Buchwert von 1,4 Mrd. € war am 31. Dezember 2019 fällig. Im Zusammenhang mit erhaltenen Barsicherheiten (Collaterals) für derivative Finanzinstrumente erhöhten sich die finanziellen Verbindlichkeiten in Höhe von 1,5 Mrd. €. Die kurz- und langfristigen Leasing-Verbindlichkeiten betrugen am 30. Juni 2020 insgesamt 25,8 Mrd. €. Der Anstieg um 6,0 Mrd. € resultiert im Wesentlichen aus dem Einbezug von Sprint. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht22 Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 0,2 Mrd. € auf 9,6 Mrd. €. Aus dem Einbezug von Sprint resultierte ein Anstieg des Buchwerts um 2,9 Mrd. €. Operativ verzeichnete das operative Segment USA im Vergleich zum 31. Dezember 2019 einen Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen, was insbesondere auf geringere Verbindlichkeiten gegenüber Endgeräteherstellern sowie rückläufige Verbindlich- keiten aufgrund geringerer Marketing-Aktivitäten u. a. als Folge der Coronavirus-Pandemie zurückzuführen ist. Auch in den anderen operativen Segmenten reduzierte sich der Verbindlichkeitenbestand. Die Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen erhöhten sich im Vergleich zum 31. Dezember 2019 um 2,2 Mrd. € auf 8,0 Mrd. €. Begründet ist dies im Wesentlichen durch Verwerfungen an den Finanzmärkten im ersten Halbjahr 2020 und der damit einhergehenden rückläufigen Kursentwicklung der als Planvermögen ausgegliederten Vermögenswerte sowie der Veränderung des Konsolidierungskreises im Zusammenhang mit dem Erwerb von Sprint. Die Schulden im direkten Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräuße- rungsgruppen erhöhten sich um 0,5 Mrd. €. Dieser Anstieg steht im Zusammenhang mit der getroffenen und zum 1. Juli 2020 vollzogenen Vereinbarung zum Verkauf des Prepaid-Geschäfts von Sprint an DISH. Die sonstigen Passiva haben sich im Vergleich zum 31. Dezember 2019 insbesondere aufgrund gestiegener kurz- und langfris- tiger übriger Schulden, Vertragsverbindlichkeiten sowie sonstiger Rückstellungen erhöht. Bei den übrigen Schulden resultierte der Anstieg in Höhe von 0,9 Mrd. € aus dem Einbezug von Sprint. Darüber hinaus erhöhten sich die übrigen Schulden aufgrund bestehender Ausbauverpflichtungen um 0,2 Mrd. €. Diese stehen im Zusammenhang mit zu empfangenden Zuwendungen aus Förderprojekten für den Breitband-Ausbau im operativen Segment Deutschland. Auch bei den Vertragsverbindlichkeiten und den sonstigen Rückstellungen wirkte sich insbesondere der Einbezug von Sprint buchwerterhöhend aus. Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem 31. Dezember 2019 von 46,2 Mrd. € auf 73,5 Mrd. €. Der am 1. April 2020 voll- zogene Zusammenschluss von T‑Mobile US und Sprint hat zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung zu einer Erhöhung des Eigen- kapitals in Höhe von 30,7 Mrd. € geführt. Ebenso erhöhten der Überschuss in Höhe von 2,4 Mrd. € sowie Kapitalerhöhungen aus anteilsbasierter Vergütung in Höhe von 0,2 Mrd. € den Buchwert. Das Eigenkapital verringerte sich im Zusammenhang mit Dividendenausschüttungen an die Aktionäre der Deutschen Telekom AG für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 2,8 Mrd. € und an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen in Höhe von 0,2 Mrd. €. Ebenso reduzierte das sonstige Ergebnis das Eigenkapital in Höhe von 3,0 Mrd. €. Hier trugen im Wesentlichen die Neubewertung der leistungsorientierten Pläne, erfolgs- neutrale Effekte aus der Währungsumrechnung sowie Verluste aus Sicherungsinstrumenten - im Wesentlichen aus Zinssiche- rungsgeschäften für Darlehensaufnahmen bei T‑Mobile US, die im April 2020 vorzeitig aufgelöst wurden und deren kumulierte Wertänderungen über die Laufzeiten der Darlehen künftig aufzulösen sind - zum, negativen sonstigen Ergebnis bei. Gegen- läufig wirkten Steuern auf direkt mit dem Eigenkapital verrechneten Wertänderungen positiv auf das sonstige Ergebnis aus. Weitere Informationen zur Bilanz finden Sie im Abschnitt "Ausgewählte Erläuterungen zur Konzern-Bilanz" im Konzern-Zwischenabschluss. Herleitung der Netto-Finanzverbindlichkeiten in Mio. € Veränderung 30.06.2020 31.12.2019 Veränderung in % 30.06.2019 Finanzielle Verbindlichkeiten (kurzfristig) 13.567 11.463 2.104 18,4 13.582 Finanzielle Verbindlichkeiten (langfristig) 103.043 54.886 48.157 87,7 50.605 Leasing-Verbindlichkeiten 25.806 19.835 5.971 30,1 19.347 FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN UND LEASING‑VERBINDLICHKEITEN 142.416 86.184 56.232 65,2 83.534 Zinsabgrenzungen (1.097) (748) (349) (46,7) (717) Sonstige (852) (739) (113) (15,3) (924) BRUTTO-FINANZVERBINDLICHKEITEN 140.467 84.697 55.770 65,8 81.893 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 14.537 5.393 9.144 n.a. 3.894 Derivative finanzielle Vermögenswerte 4.598 2.333 2.265 97,1 2.031 Andere finanzielle Vermögenswerte 435 940 (505) (53,7) 259 NETTO-FINANZVERBINDLICHKEITEN 120.897 76.031 44.866 59,0 75.709 Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht23 Veränderung der Netto-Finanzverbindlichkeiten in Mio. € 44.085 2.874 2.298 1.095 1.071 388 120.897 (975) (5.970) 76.031 Netto-Finanz- Erstkon- Free Cashflow Dividenden- Zugänge von Erwerb Zinssicherungs- Währungs- Sonstige Netto-Finanz- verbindlich- solidierung (vor Aus- ausschüttung Leasing- Spektrum geschäfte bei kurseffekte Effekte verbindlich- keiten am Sprint schüttungen (inkl. Verbindlich- T-Mobile US keiten am 31.12.2019 und Investitionen Minderheiten) keiten 30.06.2020 in Spektrum) Die sonstigen Effekte in Höhe von 0,4 Mrd. € enthalten Effekte aus der Bewertung eingebetteter Derivate bei T‑Mobile US sowie eine Vielzahl kleinerer Effekte. Herleitung des Free Cashflow AL in Mio. € Q1 Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung Gesamtjahr 2020 2020 2019 in % 2020 2019 in % 2019 CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 3.960 5.148 5.598 (8,0) 9.107 11.607 (21,5) 23.074 Zinszahlungen Nullkupon-Anleihen 1.600 0 0 n.a. 1.600 0 n.a. 0 Rückzahlung Zinssicherungsgeschäfte T‑Mobile US 0 2.158 0 n.a. 2.158 0 n.a. 0 CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEITa, b 5.560 7.306 5.598 30,5 12.865 11.607 10,8 23.074 Cash Capex (3.570) (4.547) (4.199) (8,3) (8.117) (8.027) (1,1) (14.357) Investitionen in Spektrum 217 878 875 0,3 1.095 1.020 7,4 1.239 CASH CAPEX (VOR INVESTITIONEN IN SPEKTRUM) (3.353) (3.669) (3.324) (10,4) (7.022) (7.006) (0,2) (13.118) Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten (ohne Goodwill) und Sachanlagen 87 41 38 7,9 128 82 56,1 176 FREE CASHFLOW (VOR AUSSCHÜTTUNG UND INVESTITIONEN IN SPEKTRUM)a, b 2.294 3.677 2.312 59,0 5.970 4.682 27,5 10.133 Tilgung von Leasing- Verbindlichkeitenc (1.007) (1.251) (766) (63,3) (2.258) (1.580) (42,9) (3.120) FREE CASHFLOW AL (VOR AUSSCHÜTTUNG UND INVESTITIONEN IN SPEKTRUM)a, b 1.287 2.425 1.546 56,9 3.712 3.103 19,6 7.013 Vor Zinszahlungen für Nullkupon-Anleihen. Vor Rückzahlung Zinssicherungsgeschäfte T-Mobile US. Ohne Finanzierungs-Leasing-Sachverhalte der T ‑ Mobile US. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht24 Der Free Cashflow AL (vor Ausschüttung und Investitionen in Spektrum) erhöhte sich gegenüber der Vorjahresperiode um 0,6 Mrd. € auf 3,7 Mrd. €. Folgende Effekte beeinflussten die Entwicklung: Ohne Berücksichtigung der geleisteten Zinszahlungen für Nullkupon-Anleihen sowie der vorzeitigen Rückzahlung von Zins- sicherungsgeschäften für Darlehensaufnahmen bei T‑Mobile US erhöhte sich der Cashflow aus Geschäftstätigkeit um 1,3 Mrd. €. Dabei wirkte insbesondere die weiterhin positive Geschäftsentwicklung der operativen Segmente, insbesondere der USA - nun inklusive Sprint -, erhöhend auf den Cashflow aus Geschäftstätigkeit. Insgesamt um 0,8 Mrd. € höhere Zinszah- lungen (netto), im Wesentlichen resultierend aus den im Rahmen des Erwerbs von Sprint übernommenen finanziellen Verbind- lichkeiten sowie der in diesem Zusammenhang begonnenen Neustrukturierung und Erhöhung des Finanzierungsvolumens einschließlich angefallener Bereitstellungsentgelte für eine kurzfristig in Anspruch genommene Brückenfinanzierung, wirkten belastend. Die Ertragsteuerzahlungen verringerten sich gegenüber der Vergleichsperiode um 0,3 Mrd. €. Factoring-Vereinba- rungen in Höhe von 0,5 Mrd. € wirkten im ersten Halbjahr 2020 negativ auf den Cashflow der Geschäftstätigkeit, im Wesent- lichen resultierend aus der vertragsgemäßen Kündigung einer revolvierenden Factoring-Vereinbarung im operativen Segment Deutschland. In der Vergleichsperiode ergaben sich positive Effekte aus Factoring-Vereinbarungen in Höhe von 0,3 Mrd. €. Der Cash Capex (vor Investitionen in Spektrum) liegt auf dem Niveau der Vergleichsperiode. Im operativen Segment Deutschland ist der Rückgang im Wesentlichen auf die zu Beginn des dritten Quartals 2019 geänderte Vorgehensweise der Abbildung von Zuwendungen der öffentlichen Hand für Förderprojekte im Bereich Breitband-Ausbau zurückzuführen. Die erhal- tenen Zuwendungen und die geleisteten Auszahlungen für den Ausbau sind seitdem nicht mehr Bestandteil des Cash Capex. Im operativen Segment USA erhöht sich der Cash Capex aufgrund des Einbezugs von Sprint sowie infolge des weiteren Ausbaus des 5G-Netzwerks. Der Anstieg der geleisteten Tilgungen von Leasing-Verbindlichkeiten resultiert insbesondere aus Zahlungen für im operativen Segment USA bestehende Leasing-Verhältnisse. Hier wirkte sich einerseits der Einbezug von Sprint aus. Andererseits wirkten sich Zahlungen aus erstmalig für im Jahr 2019 neu abgeschlossene Leasing-Verhältnisse für Netzwerk-Technik und Mobilfunk- Standorte im Rahmen des 5G-Netzausbaus aus. Weitere Informationen zur Kapitalflussrechnung finden Sie im Abschnitt "Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung" im Konzern-Zwischenabschluss. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht25 GESCHÄFTSENTWICKLUNG DER OPERATIVEN SEGMENTE Weitere Informationen finden Sie in unserem IR-Back-up online unter: www.telekom.com/de/investor-relations DEUTSCHLAND KUNDENENTWICKLUNG in Tsd. Veränderung Veränderung Veränderung 30.06.2020/ 30.06.2020/ 30.06.2020/ 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 30.06.2020 31.03.2020 in % 31.12.2019 in % 30.06.2019 in % Mobilfunk-Kunden 47.395 46.960 0,9 46.189 2,6 44.827 5,7 Vertragskunden 25.505 25.475 0,1 25.291 0,8 24.974 2,1 Prepaid-Kunden 21.889 21.485 1,9 20.898 4,7 19.853 10,3 Festnetz-Anschlüsse 17.649 17.711 (0,4) 17.824 (1,0) 18.228 (3,2) davon: IP-basiert Retail 17.509 17.510 0,0 17.479 0,2 16.614 5,4 Breitband-Anschlüsse Retail 13.900 13.813 0,6 13.730 1,2 13.636 1,9 davon: Glasfaser 9.012 8.787 2,6 8.529 5,7 7.913 13,9 TV (IPTV, Sat) 3.724 3.678 1,3 3.618 2,9 3.477 7,1 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 4.361 4.505 (3,2) 4.638 (6,0) 4.913 (11,2) Breitband-Anschlüsse Wholesale 7.552 7.445 1,4 7.372 2,4 7.126 6,0 davon: Glasfaser 6.155 5.994 2,7 5.863 5,0 5.503 11,8 Gesamt In Deutschland sind wir weiterhin Marktführer, sowohl bei den Festnetz- als auch bei den Mobilfunk-Umsätzen. Die Basis für unseren Erfolg sind unsere leistungsfähigen Netze. Wir begeistern unsere Kunden mit einer ausgezeichneten Netzqualität - in Festnetz und Mobilfunk - sowie einem breiten Produkt-Portfolio und exzellentem Service. Wir wollen unseren Kunden ein naht- loses und technologieunabhängiges Telekommunikationserlebnis bieten. Deshalb vermarkten wir neben Festnetz- und Mobil- funk-Produkten auch konvergente Produkte. Mit unserem konvergenten Produkt "MagentaEINS" überzeugen wir weiterhin unsere Kunden. Bis zum Ende des ersten Halbjahres 2020 haben sich über 4,8 Mio. Kunden dafür entschieden. Nach wie vor gab es eine hohe Nachfrage nach unseren Glasfaser-basierten Anschlüssen: Die Gesamtzahl dieser Anschlüsse stieg bis Ende Juni 2020 auf rund 15,2 Mio. In den ersten sechs Monaten 2020 haben wir somit in Deutschland 775 Tsd. Anschlüsse neu an unser Glasfasernetz angebunden. Mit dem fortschreitenden Glasfaser-Ausbau und der Vectoring-Technologie haben wir die Vermarktung höherer Bandbreiten erfolgreich vorangetrieben. Mobilfunk Im Mobilfunk-Bereich gewannen wir in den ersten sechs Monaten 2020 insgesamt 1,2 Mio. Kunden hinzu; davon entfielen insgesamt 251 Tsd. Kunden auf unser eigenes Vertragskundengeschäft unter den Marken "Telekom" und "congstar". Grund dafür ist die beständig hohe Nachfrage nach Mobilfunk-Tarifen mit integriertem Datenvolumen. Im Vertragskundengeschäft der Wiederverkäufer (Service Provider) ist die Anzahl der Mobilfunk-Kunden leicht gesunken, was auf die Volatilität der Entwicklung bei einigen unserer Service Provider zurückzuführen ist. Im Bereich der Prepaid-Kunden konnten wir seit Jahresbeginn einen Zuwachs von 991 Tsd. Kunden verzeichnen, der im Wesentlichen durch unsere Automotive-Initiativen im Geschäftskundenbe- reich getrieben ist. Die Option StreamOn, mit der bestimmte Nutzungen von Streaming-Diensten für Musik, Gaming oder Video nicht auf das Datenvolumen des Tarifs angerechnet werden, findet nach wie vor hervorragenden Absatz. Zum Ende des ersten Halbjahres 2020 nutzten 3,5 Mio. Kunden diese Option, 54 % mehr als ein Jahr zuvor. Festnetz Wegen der nach wie vor herausfordernden Marktentwicklung im Festnetz - v. a. durch aggressive Preisangebote von Wettbe- werbern - gehen wir neue Wege in der Vermarktung. Unser Fokus liegt auf konvergenten Angeboten und Produktweiterent- wicklung, z. B. MagentaTV mit exklusivem Zugriff auf diverse Zusatzinhalte über die Megathek und die bekannten Streaming- Dienste, sowie TV- und Glasfaser-basierten Anschlüssen. Die Anzahl unserer Breitband-Anschlüsse ist gegenüber dem Jahresende 2019 um 170 Tsd. gewachsen. Bei unseren TV-Kunden konnten wir in den ersten sechs Monaten 2020 ein Wachstum um 106 Tsd. verzeichnen. Im klassischen Festnetz sank die Zahl der Anschlüsse um 175 Tsd., was eine deutliche Reduzierung der Anschlussverluste gegenüber dem Vergleichszeitraum darstellt - damals insbesondere bedingt durch die IP-Migration bei Privatkunden. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht26 Mit unseren "MagentaZuhause" Tarifen bieten wir ein umfassendes Produkt-Portfolio für den Festnetz-Bereich auf Basis von IP-Technologie und tarifabhängigen Bandbreiten an. Wholesale Ende Juni 2020 lag der Anteil der Glasfaser-basierten Anschlüsse am Gesamtbestand mit 51,7 % um 2,8 Prozentpunkte über dem Jahresende 2019. Ursache für das Wachstum war in erster Linie die hohe Nachfrage nach unserem Kontingentmodell. Die Zahl unserer Teilnehmer-Anschlussleitungen reduzierte sich gegenüber dem Vorjahresende um 277 Tsd. Gründe dafür sind zum einen die Verlagerung zu höherwertigen Glasfaser-basierten Anschlüssen, zum anderen, dass Endkunden zu Kabelanbietern wechseln. Hinzu kommt, dass unsere Wholesale-Kunden ihre Endkunden auf eigene Glasfaser-basierte Anschlüsse migrieren. Insgesamt lag der Anschlussbestand im Bereich Wholesale zum Ende des ersten Halbjahres 2020 bei rund 11,9 Mio. OPERATIVE ENTWICKLUNG in Mio. € Q1 Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung Gesamtjahr 2020 2020 2019 in % 2020 2019 in % 2019 GESAMTUMSATZ 5.405 5.446 5.388 1,1 10.852 10.745 1,0 21.886 Privatkunden 2.873 2.901 2.861 1,4 5.775 5.695 1,4 11.621 Geschäftskunden 1.522 1.517 1.514 0,2 3.039 3.024 0,5 6.181 Wholesale 937 952 927 2,7 1.889 1.858 1,7 3.739 Sonstiges 73 76 86 (11,6) 149 168 (11,3) 345 Betriebsergebnis (EBIT) 903 1.024 892 14,8 1.927 1.754 9,9 4.063 EBIT-Marge % 16,7 18,8 16,6 17,8 16,3 18,6 Abschreibungen (1.071) (1.082) (1.144) 5,4 (2.153) (2.227) 3,3 (4.256) EBITDA 1.974 2.106 2.036 3,4 4.080 3.981 2,5 8.319 EBITDA AL 1.968 2.100 2.028 3,6 4.068 3.968 2,5 8.295 EBITDA-wirksame Sondereinflüsse (196) (118) (125) 5,6 (314) (293) (7,2) (425) EBITDA (bereinigt um Sondereinflüsse) 2.170 2.224 2.161 2,9 4.394 4.274 2,8 8.744 EBITDA AL (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) 2.164 2.218 2.153 3,0 4.382 4.261 2,8 8.720 EBITDA AL-Marge (bereinigt um Sondereinflüsse) % 40,0 40,7 40,0 40,4 39,7 39,8 CASH CAPEX (1.036) (898) (1.069) 16,0 (1.934) (2.284) 15,3 (4.349) Gesamtumsatz In den ersten sechs Monaten 2020 erzielten wir einen Gesamtumsatz in Höhe von 10,9 Mrd. €, der mit einem Wachstum um 1,0 % über dem Niveau des Vorjahres lag. Hierzu trugen v. a. die gute Entwicklung im Festnetz-Geschäft, im Wesentlichen durch den Anstieg der Breitband-Umsätze um 5,1 %, sowie gleichbleibende Umsätze im Mobilfunk-Geschäft bei. In Summe war der Umsatz insbesondere im zweiten Quartal 2020 durch die Coronavirus-Pandemie beeinflusst (z. B. durch verhängte Reisebe- schränkungen, temporäre Shop-Schließungen, verstärktes Arbeiten aus dem Homeoffice und Ausfall von Veranstaltungen). Daraus ergaben sich negative Effekte bei den Roaming- und Visitoren-Umsätzen sowie beim Endgeräteumsatz. Positiv entwi- ckelten sich hingegen die variablen Umsatzbestandteile. Insgesamt konnte der Umsatzverlust durch Zuwächse im Festnetz- Bereich kompensiert werden. Im Privatkundenbereich stieg der Umsatz, verglichen mit der Vorjahresperiode, um 1,4 %. Das klassische Festnetz-Geschäft wird weiterhin durch mengenbedingte Umsatzrückgänge bei den Voice-Komponenten geprägt. Dagegen stieg der Umsatz im Breitband-Geschäft um 4,1 %. Das Mobilfunk-Geschäft wuchs nur um 0,3 %, im Wesentlichen aufgrund der negativen Entwick- lung von Roaming- und Visitoren-Umsätzen als Folge der Coronavirus-Pandemie. Im Geschäftskundenbereich wuchs der Umsatz um 0,5 %. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum legte der IT-Umsatz um 7,9 % und der Mobilfunk-Umsatz um 0,4 % zu. Die zuvor genannten negativen Einflüsse aus der Corona-Krise haben sich auch im Geschäftskundenbereich insbesondere im Mobilfunk-Geschäft bemerkbar gemacht. Die rückläufige Entwicklung der klassi- schen Sprachtelefonie aus Mengenverlusten v. a. im Rahmen der IP-Migration im Festnetz hält weiter an, wenngleich etwas abgeschwächt durch niedrigere Verluste bei Verbindungsentgelten. Der Umsatz im Wholesale-Bereich lag im ersten Halbjahr 2020 mit 1,7 % über Vorjahresniveau. Dies ist im Wesentlichen auf die weiterhin positiven Umsatzbeiträge aus unserem Kontingentmodell zurückzuführen. Verursacht durch die Corona-Krise lagen die Voice-Umsätze aus den Verbindungsminuten über dem Vorjahresniveau. Die generell rückläufigen Umsätze aus Mengen- verlusten bei Teilnehmer-Anschlussleitungen konnten somit überkompensiert werden. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht27 EBITDA AL, bereinigtes EBITDA AL Im ersten Halbjahr 2020 erwirtschafteten wir ein gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 100 Mio. € bzw. 2,5 % höheres EBITDA AL von rund 4,1 Mrd. €. Hauptgründe dafür sind die gute operative Entwicklung getrieben durch das Umsatzwachstum sowie eine verbesserte Kosteneffizienz. Diese ist im Wesentlichen auf geringere Personalaufwendungen, v. a. aufgrund einer niedrigeren Anzahl an Mitarbeitern und weiteren Umsetzungen von Effizienz- und Digitalisierungsmaßnahmen zurückzuführen. Gegenläufig wirkten höhere als Sondereinflüsse erfasste Aufwendungen für sozialverträgliche Instrumente zum Personal- umbau. Das bereinigte EBITDA AL stieg somit gegenüber dem Vergleichszeitraum um 121 Mio. € bzw. 2,8 % und betrug 4,4 Mrd. €. Unsere bereinigte EBITDA AL-Marge ist im Vergleich zur Vorjahresperiode von 39,7 % auf 40,4 % gestiegen. EBIT Das Betriebsergebnis lag um 9,9 % über dem Vorjahresniveau und betrug 1,9 Mrd. €. Das höhere EBITDA-Niveau trug zusammen mit niedrigeren Abschreibungen, getrieben durch geringere Abschreibungen auf Sachanlagen als im Vorjahreszeitraum, zu dieser Entwicklung bei. Cash Capex Der Cash Capex sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15,3 %. Dies ist im Wesentlichen auf die zu Beginn des dritten Quartals des Vorjahres geänderte Vorgehensweise der Abbildung von Zuwendungen der öffentlichen Hand für Förderprojekte im Bereich Breitband-Ausbau zurückzuführen. Im Rahmen unserer integrierten Netzstrategie investierten wir weiterhin in den Breitband- und Glasfaser-Ausbau sowie in unsere Mobilfunk-Infrastruktur. Hierbei ist z. B. die Zahl der Haushalte, die mit reinen Glasfaser-Anschlüssen (FTTH/FTTB) angebunden sind, um 104 Tsd. im zweiten Quartal 2020 gestiegen und beträgt 1,8 Millionen. Hier sind Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. USA KUNDENENTWICKLUNG in Tsd. Verän- Verän- Verän- Anpas- derung derung derung sung 30.06. 30.06. 30.06. der 2020/ 2020/ 2020/ Kunden- 31.03. 31.12. 30.06. 30.06. 01.04. defini- Zugänge 31.03. 2020 31.12. 2019 30.06. 2019 2020 2020 tion Sprint 2020 in % 2019 in % 2019 in % Eigene Kunden (unter eigener Marke)a 107.720 106.290 (4.853) 42.600 68.543 57,2 67.895 58,7 65.983 63,3 Eigene Postpaid- Kundenb 77.753 76.641 (5.514) 34.344 47.811 62,6 47.034 65,3 44.646 74,2 Eigene Prepaid- Kundenb, c, d 29.967 29.649 662 8.256 20.732 44,5 20.860 43,7 21.337 40,4 Mit Beginn des ersten Quartals 2020 weist T-Mobile US aufgrund des Ausbaus des Machine-to-Machine (M2M)- und Internet of Things (IoT)- Produktangebots keine Wholesale-Kunden mehr aus und fokussiert sich stattdessen auf die Kennzahlen zu den Prepaid- und Postpaid-Kunden. Einschließlich der im Rahmen des Zusammenschlusses mit Sprint übernommenen Kunden und spezifischer Anpassungen der Kundenbasis. Zur Erlangung der Genehmigungen der US-Behörden für den Zusammenschluss mit Sprint wurden zum 1. Juli 2020 im Wesentlichen alle übernommenen Prepaid-Kunden nachfolgend durch DISH übernommen. Nach Abschluss der Transaktion mit DISH haben wir eine MVNO-Vereinbarung ("Mobile Virtual Network Operator") geschlossen, gemäß der wir den Prepaid-Kunden von DISH als virtueller Mobilfunk-Netzbetreiber für einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren Mobilfunk-Dienste anbieten. Die in unserer Gesamtkundenbasis zum 30. Juni 2020 berücksichtigten Prepaid-Kunden umfassen auch die nachfolgend durch DISH übernommenen Kunden. Es ist davon auszugehen, dass diese Kunden sich aufgrund unterschiedlicher Grundsätze zum Ausweis von Kunden von den durch die MVNO-Vereinbarung abgedeckten Kunden unterscheiden und als Wholesale-Kunden zu klassifizieren sind. Am 18. Juli 2019 unterzeichnete T ‑ Mobile US eine Vereinbarung, durch die bestimmte T ‑ Mobile US Prepaid-Produkte nun von einem derzeitigen MVNO- Partner angeboten und vertrieben werden. Infolgedessen nahm T ‑ Mobile US eine Anpassung der Kundenbasis vor, durch die sich die Zahl der eigenen Prepaid-Kunden im dritten Quartal 2019 um 616 Tsd. verringert hat. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht28 Eigene Kunden (unter eigener Marke) Zum 30. Juni 2020 hatte das operative Segment USA (T‑Mobile US) 107,7 Mio. Kunden, gegenüber einem Bestand von 67,9 Mio. Kunden zum 31. Dezember 2019, insbesondere aufgrund der im Rahmen des Zusammenschlusses mit Sprint übernommenen Kundenbasis. Der Nettozuwachs lag in den ersten sechs Monaten 2020 bei 2,1 Mio. Kunden gegenüber 2,3 Mio. im Vorjahres- zeitraum. Die Gründe dafür erläutern wir nachfolgend: Der Anstieg bei den Postpaid-Kunden betrug im ersten Halbjahr 2020 netto 1,9 Mio., gegenüber netto 2,1 Mio. im Vorjahreszeit- raum. Diese Entwicklung ist auf den geringeren Nettozuwachs bei Postpaid-Telefonie-Kunden zurückzuführen. Ursächlich dafür waren im Wesentlichen eine niedrigere Wechselaktivität in der Branche aufgrund von Kontaktbeschränkungen und vorüberge- henden Shop-Schließungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und eine höhere Kundenabwanderung infolge der Integration der durch den Zusammenschluss mit Sprint übernommenen Kundenbasis. Dem wirkten teilweise höhere Netto- zuwächse bei anderen Postpaid-Kunden insbesondere aufgrund höherer Bruttozuwächse bei vernetzten Geräten durch neu hinzugewonnene Bildungseinrichtungen sowie eine geringere Kundenabwanderung entgegen. Die Zahl der Prepaid-Kunden stieg im ersten Halbjahr 2020 um netto 190 Tsd. gegenüber einem Anstieg von netto 200 Tsd. im Vorjahreszeitraum. Diese rückläufige Entwicklung beim Zuwachs der Prepaid-Kunden (ohne Berücksichtigung des am 1. Juli 2020 an DISH veräußerten Sprint-Prepaid-Geschäfts) ist im Wesentlichen auf eine niedrigere Wechselaktivität in der Branche aufgrund von Kontaktbeschränkungen und vorübergehenden Shop-Schließungen im Zusammenhang mit der Coro- navirus-Pandemie zurückzuführen, konnte teilweise jedoch durch die geringere Kundenabwanderung und Werbeaktivitäten im Markt kompensiert werden. OPERATIVE ENTWICKLUNG in Mio. € Q1 Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung Gesamtjahr 2020 2020 2019 in % 2020 2019 in % 2019 GESAMTUMSATZ 10.157 17.297 9.826 76,0 27.455 19.623 39,9 40.420 Betriebsergebnis (EBIT) 1.509 1.959 1.465 33,7 3.468 2.840 22,1 5.488 EBIT-Marge % 14,9 11,3 14,9 12,6 14,5 13,6 Abschreibungen (2.084) (4.589) (1.870) n.a. (6.673) (3.704) (80,2) (7.777) EBITDA 3.593 6.548 3.334 96,4 10.141 6.545 54,9 13.265 EBITDA AL 2.886 5.412 2.672 n.a. 8.298 5.252 58,0 10.590 EBITDA-wirksame Sondereinflüsse (274) (892) (200) n.a. (1.166) (299) n.a. (544) EBITDA (bereinigt um Sondereinflüsse) 3.867 7.441 3.534 n.a. 11.307 6.843 65,2 13.809 EBITDA AL (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) 3.160 6.304 2.872 n.a. 9.464 5.551 70,5 11.134 EBITDA AL-Marge (bereinigt um Sondereinflüsse) % 31,1 36,4 29,2 34,5 28,3 27,5 CASH CAPEX (1.708) (2.679) (2.272) (17,9) (4.387) (3.985) (10,1) (6.369) Gesamtumsatz Der Gesamtumsatz unseres operativen Segments USA stieg im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 19,6 Mrd. € um 39,9 % auf 27,5 Mrd. €. Auf US-Dollar-Basis erhöhte sich der Gesamtumsatz von T‑Mobile US um 36,4 % gegen- über dem Vorjahreszeitraum. Hauptgrund dafür waren im Wesentlichen höhere Service-Umsätze, die auf folgende Faktoren zurückzuführen sind: Die im Rahmen des Zusammenschlusses mit Sprint übernommene Kundenbasis, den zunehmenden Erfolg mit neuen Kundensegmenten und Tarifen sowie das anhaltende Wachstum in bestehenden und neu erschlossenen Märkten. Ein weiterer Umsatztreiber waren der höhere durchschnittliche Umsatz je Postpaid-Telefonie-Kunde. Ursächlich für den Anstieg beim Gesamtumsatz sind außerdem höhere Endgeräteumsätze aufgrund der höheren Anzahl an von Kunden gemieteten Geräten, v. a. durch die im Rahmen des Zusammenschlusses mit Sprint übernommenen Kundenverträge, sowie höhere Roaming-Umsätze und Umsätze mit anderen Services infolge des durch den Zusammenschluss mit Sprint übernom- menen Festnetz-Geschäfts. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht29 EBITDA AL, bereinigtes EBITDA AL Auf Euro-Basis stieg das bereinigte EBITDA AL um 70,5 % von 5,6 Mrd. € im Vorjahreszeitraum auf 9,5 Mrd. € in den ersten sechs Monaten 2020. Die bereinigte EBITDA AL-Marge erhöhte sich von 28,3 % im ersten Halbjahr 2019 auf 34,5 %. Auf US-Dollar-Basis wuchs das bereinigte EBITDA AL im gleichen Zeitraum um 66,3 %. Das bereinigte EBITDA AL stieg im Wesent- lichen aufgrund des zuvor erläuterten Anstiegs der Service- und Endgeräteumsätze. Diesen positiven Einflüssen wirkten folgende Faktoren entgegen: höhere personalbezogene Aufwendungen insbesondere aufgrund der höheren Mitarbeiterzahlen infolge des Zusammenschlusses mit Sprint, höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit Backhaul-Vereinbarungen für Leasing-Verträge, für im Rahmen des Zusammenschlusses mit Sprint übernommene Funktürme sowie für den weiteren Ausbau des 5G-Netzes, höhere Aufwendungen durch den Zusammenschluss mit Sprint für die Verwertung von zurückgenommenen Geräten, höhere Aufwendungen für den Bezug von Endgeräten, insbesondere aufgrund der höheren Anzahl an Mietgeräten infolge des Zusammenschlusses mit Sprint, höhere Aufwendungen für Provisionen v. a. aufgrund des höheren Personalbe- stands im Einzelhandel durch den Zusammenschluss mit Sprint, höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit gebildeter Risi- kovorsorge für Rechtstreitigkeiten und Verpflichtungen aus dem Zusammenschluss mit Sprint sowie höhere Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen durch infolge des Zusammenschlusses mit Sprint übernommene Kunden, höhere Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen vor dem Hintergrund der erwarteten volkswirtschaftlichen Auswir- kungen der Coronavirus-Pandemie, höhere Reparatur- und Instandhaltungskosten v. a. infolge des Zusammenschlusses mit Sprint und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem durch den Zusammenschluss mit Sprint übernommenen Festnetz- Geschäft. Der Effekt aus der Amortisation aktivierter Vertragskosten im Zusammenhang mit aufgewendeten Provisionen - einschließlich des Effekts aus der Aktivierung von Vertragskosten infolge des Zusammenschlusses mit Sprint - verringerten das bereinigte EBITDA AL im ersten Halbjahr 2020 um 87 Mio. US‑$ gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im EBITDA AL sind für die ersten sechs Monate 2020 negative Sondereinflüsse in Höhe von 1,2 Mrd. € enthalten, während im Vorjahreszeitraum negative Sondereinflüsse in Höhe von 0,3 Mrd. € erfasst wurden. Die Entwicklung bei den Sondereinflüssen ergab sich im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit Sprint (0,5 Mrd. €), Provisionen im indirekten Vertrieb und Reinigungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (insge- samt 0,4 Mrd. €) und der Ausbuchung eines Abrechnungssystems für Vertragskunden (0,2 Mrd. €). Dem stand die von SoftBank geleistete Zahlung der Strukturierungsgebühr in Höhe von 0,3 Mrd. € gegenüber. Insgesamt stieg das EBITDA AL aufgrund der zuvor beschriebenen Faktoren, einschließlich der Auswirkungen von Sondereinflüssen, um 58,0 % von 5,3 Mrd. € im Vorjahreszeitraum auf 8,3 Mrd. € im ersten Halbjahr 2020. EBIT Das EBIT stieg von 2,8 Mrd. € im ersten Halbjahr 2019 auf 3,5 Mrd. € im Berichtszeitraum. Auf US-Dollar-Basis stieg das EBIT im gleichen Zeitraum um 18,9 %, insbesondere aufgrund des höheren EBITDA AL. Auf US-Dollar-Basis erhöhten sich die Abschreibungen um 75,7 %, hauptsächlich aufgrund höherer Abschreibungen auf durch den Sprint-Zusammenschluss über- nommene Vermögenswerte (ohne Mietgeräte) und aufgrund des weiteren Ausbaus des landesweiten 5G-Netzes. Ursächlich waren außerdem höhere Abschreibungen auf Mietgeräte aufgrund einer höheren Anzahl an von Kunden gemieteten Endge- räten, die im Wesentlichen auf die im Rahmen des Zusammenschlusses mit Sprint übernommene Kundenbasis zurückgeht, sowie höhere Abschreibungen auf durch den Zusammenschluss mit Sprint übernommene immaterielle Vermögenswerte. Cash Capex Der Cash Capex stieg von 4,0 Mrd. € im ersten Halbjahr 2019 auf 4,4 Mrd. € in den ersten sechs Monaten 2020. Auf US-Dollar- Basis erhöhte sich der Cash Capex um 7,2 %, v. a. aufgrund der Integration des infolge des Zusammenschlusses mit Sprint über- nommenen Netzes und des anhaltenden Ausbaus unseres landesweiten 5G-Netzes. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht30 EUROPA KUNDENENTWICKLUNG in Tsd. Veränderung Veränderung Veränderung 30.06.2020/ 30.06.2020/ 30.06.2020/ 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 30.06.2020 31.03.2020 in % 31.12.2019 in % 30.06.2019 in % EUROPA, Mobilfunk-Kunden 45.665 45.916 (0,5) 46.165 (1,1) 46.469 (1,7) GESAMT Vertragskundena 26.528 26.354 0,7 26.245 1,1 25.778 2,9 Prepaid- Kundena 19.137 19.562 (2,2) 19.920 (3,9) 20.691 (7,5) Festnetz-Anschlüsseb 9.040 9.096 (0,6) 9.105 (0,7) 9.057 (0,2) davon: IP- basiertb 8.322 8.347 (0,3) 8.311 0,1 8.031 3,6 Breitband-Kunden 6.806 6.737 1,0 6.672 2,0 6.540 4,1 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.960 4.940 0,4 4.945 0,3 4.910 1,0 Teilnehmer- Anschlussleitung (TAL)/ Wholesale PSTN 2.265 2.301 (1,6) 2.294 (1,3) 2.268 (0,1) Breitband-Anschlüsse Wholesalec 602 557 8,1 533 12,9 488 23,4 GRIECHENLAND Mobilfunk-Kunden 7.172 7.311 (1,9) 7.365 (2,6) 7.605 (5,7) Festnetz-Anschlüsse 2.575 2.637 (2,4) 2.638 (2,4) 2.607 (1,2) Breitband-Kunden 2.112 2.065 2,3 2.033 3,9 1.972 7,1 RUMÄNIEN Mobilfunk-Kunden 4.709 4.777 (1,4) 4.916 (4,2) 5.258 (10,4) Festnetz-Anschlüsse 1.487 1.504 (1,1) 1.560 (4,7) 1.648 (9,8) Breitband-Kunden 959 978 (1,9) 1.014 (5,4) 1.055 (9,1) UNGARN Mobilfunk-Kunden 5.398 5.378 0,4 5.369 0,5 5.332 1,2 Festnetz-Anschlüsse 1.722 1.718 0,2 1.703 1,1 1.680 2,5 Breitband-Kunden 1.271 1.256 1,2 1.231 3,2 1.189 6,9 POLEN Mobilfunk-Kunden 11.021 10.982 0,4 10.954 0,6 10.869 1,4 Festnetz-Anschlüsse 29 26 11,5 18 61,1 19 52,6 Breitband-Kunden 24 18 33,3 18 33,3 10 n.a. TSCHECHISCHE Mobilfunk-Kunden 6.239 6.267 (0,4) 6.265 (0,4) 6.224 0,2 REPUBLIK Festnetz-Anschlüsseb 583 568 2,6 533 9,4 454 28,4 Breitband-Kunden 356 350 1,7 320 11,3 290 22,8 KROATIEN Mobilfunk-Kunden 2.232 2.248 (0,7) 2.274 (1,8) 2.286 (2,4) Festnetz-Anschlüsse 893 897 (0,4) 908 (1,7) 916 (2,5) Breitband-Kunden 622 620 0,3 621 0,2 619 0,5 SLOWAKEI Mobilfunk-Kunden 2.399 2.409 (0,4) 2.428 (1,2) 2.402 (0,1) Festnetz-Anschlüsse 861 859 0,2 860 0,1 854 0,8 Breitband-Kunden 591 583 1,4 576 2,6 557 6,1 ÖSTERREICH Mobilfunk-Kunden 4.990 4.998 (0,2) 5.019 (0,6) 4.938 1,1 Festnetz-Anschlüsse 556 553 0,5 549 1,3 546 1,8 Breitband-Kunden 620 617 0,5 612 1,3 606 2,3 ÜBRIGEd Mobilfunk-Kunden 1.505 1.545 (2,6) 1.576 (4,5) 1.555 (3,2) Festnetz-Anschlüsse 333 334 (0,3) 335 (0,6) 332 0,3 Breitband-Kunden 252 250 0,8 249 1,2 241 4,6 M2M-Karten (Machine to Machine) wurden zum 1. Januar 2020 konzerneinheitlich neu klassifiziert und ausschließlich dem Prepaid-Kundensegment zugeordnet. Der Teil der M2M-Karten, der bis dahin im Vertragskundensegment ausgewiesen war, wurde entsprechend reklassifiziert. Die Vorjahresvergleichswerte wurden rückwirkend angepasst. Die Vorjahresvergleichswerte für IP-basierteFestnetz-Anschlüsse in der Tschechischen Republik wurde im Rahmen der Vereinheitlichung der zugrunde liegenden Kundendefinition angepasst. Die Vorjahresvergleichswerte für Breitband-Anschlüsse Wholesale in Kroatien und Griechenland wurden im Rahmen der Vereinheitlichung der zugrunde liegenden Kundendefinition angepasst. "Übrige" enthält die Landesgesellschaften Nordmazedonien, Montenegro und die Anschlüsse der GTS Central Europe Gruppe in Rumänien. Die Landesgesellschaft in Albanien haben wir zum 7. Mai 2019 veräußert. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht31 Gesamt Alle Märkte unseres Segments Europa waren mit Beginn des zweiten Quartals 2020 durch die verhängten Reisebeschrän- kungen und temporären Shop-Schließungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie betroffen. Indem wir bei der Kundenan- sprache verstärkt auf digitalisierte Dienste wie z. B. unsere Service-App sowie auf Service-Center-Leistungen setzten, konnten wir den Vertrieb und Service sicherstellen und somit die negativen Effekte der Coronavirus-Pandemie durch unsere konver- genten Produkte und unsere Netzinfrastruktur weitgehend ausgleichen. Gerade das konvergente Produkt-Portfolio "MagentaOne" erfreute sich großer Beliebtheit und erzielte einen zweistelligen Anstieg bei den FMC-Kunden um 10,4 %. Konti- nuierlich bauen wir unsere Festnetz-Infrastruktur mit modernen Glasfaser-basierten Anschlüssen (FTTH, FTTB und FTTC) aus, in den Landesgesellschaften Griechenland, Ungarn und der Slowakei erfolgte der Ausbau im ersten Halbjahr 2020 am stärksten. Insgesamt konnten wir seit Jahresanfang 2,0 % Breitband-Kunden hinzugewinnen. Im Mobilfunk-Geschäft verzeichneten wir einen Zuwachs bei den werthaltigen Vertragskunden und konnten den Rückgang in der Prepaid-Kundenbasis zum Teil ausgleichen. Bei 5G setzten wir bereits vor einem Jahr den ersten Meilenstein mit dem Marktstart in Österreich. Anfang April 2020 ist nach der erfolgreichen 5G-Auktion auch Ungarn hinzugekommen. Polen als dritte Landesgesellschaft ist ebenfalls im zweiten Quartal 2020 5G kommerziell gestartet. Nach Frequenzauktionen, die in einzelnen Ländern für 2020 erwartet werden, sollen weitere 5G-Netze hinzukommen. Mobilfunk Im operativen Segment Europa zählten wir im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 45,7 Mio. Mobilfunk-Kunden; gegenüber dem Jahresendwert 2019 verzeichneten wir beim Kundenbestand einen leichten Rückgang von 1,1 %. Die Anzahl der werthaltigen Vertragskunden stieg leicht um 1,1 % (gegenüber dem Vorjahreshalbjahr sogar um 2,9 %). Dabei zeigte der Vertragskundenbe- stand bei den meisten unserer Landesgesellschaften ein Plus: Hohe Zuwächse erzielten wir insbesondere in Rumänien, Polen, Österreich, Ungarn und Griechenland. Insgesamt beträgt der Anteil der Vertragskunden am Gesamtkundenbestand 58,1 %. Zusätzlich zu unseren innovativen Diensten und Tarifen haben wir bereits im letzten Jahr in einigen Ländern das neu gestal- tete Produkt-Portfolio nach dem "Mehr-für-Mehr"-Prinzip eingeführt: Danach bieten wir unseren Kunden für einen geringen monatlichen Mehrpreis hochwertige Zusatzleistungen an, z. B. mehr Datenvolumen, wodurch gleichzeitig die hohe Nachfrage nach Datenvolumen durch Video-Streaming und Gaming bedient wird. Darüber hinaus profitierten unsere Kunden im Rahmen unserer integrierten Netzstrategie von einer hohen Netzabdeckung mit einer schnellen, mobilen Breitband-Anbindung. So versorgten wir zum 30. Juni 2020 in den Ländern unseres operativen Segments 97,3 % der Bevölkerung mit LTE und erreichten damit insgesamt rund 107 Mio. Einwohner. Erwartungsgemäß entwickelte sich der Prepaid-Kundenbestand hingegen rückläufig. Das liegt zum einen daran, dass wir den Fokus unseres Marktangangs auf die Vertragstarife ausrichten und unsere Prepaid-Kunden davon überzeugen wollen, in höher- wertige Tarife zu wechseln. Das ist uns auch bei einem Teil der Prepaid-Kunden geglückt. Zudem werden in regelmäßigen Abständen inaktive SIM-Karten aus der Kundenbasis ausgebucht. Festnetz Das Breitband-Geschäft konnte trotz Coronavirus-Pandemie weiter wachsen: Gegenüber dem Vorjahresendwert erhöhte sich der Kundenbestand um 2,0 % auf insgesamt 6,8 Mio. Kunden (gegenüber dem Vorjahresquartal sogar um 4,1 %). Insbesondere in unseren Landesgesellschaften in Griechenland, Ungarn und der Tschechischen Republik erhöhten sich die Kundenbestände deutlich. Mittels der weiterhin hohen Investitionen in zukunftsweisende Glasfaser-basierte Technologien bauen wir unsere Festnetz-Infrastruktur konsequent aus. Dadurch konnten wir die Abdeckung der Haushalte mit Glasfaser bei unseren vier größten Landesgesellschaften zum 30. Juni 2020 auf 3,5 Mio. Haushalte erhöhen. Der Anteil der IP-basierten Anschlüsse an den gesamten Festnetz-Anschlüssen stieg bis Ende Juni 2020 auf 92,1 %. Insgesamt bewegte sich die Anzahl der Festnetz- Anschlüsse in unserem operativen Segment Europa mit 9,0 Mio. auf Vorjahresniveau. Das TV- und Entertainment-Geschäft stabilisierte sich zum 30. Juni 2020 gegenüber dem Vorjahr bei insgesamt 5,0 Mio. Kunden. Der TV-Markt ist in vielen Ländern unseres Segments bereits gesättigt; hier sind es neben den Telekommunikationsun- ternehmen auch sog. "OTT-Player", die TV-Dienste anbieten. FMC - Fixed Mobile Convergence Unser konvergentes Produkt-Portfolio "MagentaOne" erfreut sich in all unseren Landesgesellschaften großer Beliebtheit. Im Privatkundenbereich erreichten wir bis zum Ende des ersten Halbjahres 2020 einen Bestand von 5,3 Mio. FMC-Kunden; das entspricht einem Anstieg von 10,4 % gegenüber dem Vorjahresendwert. Insbesondere unsere Landesgesellschaften in Griechenland, Ungarn, Rumänien und Österreich trugen zu diesem zweistelligen Wachstum bei. Auch im Geschäftskundenbe- reich vertreiben wir das Produkt "MagentaOne Business" mit steigenden Zuwachsraten. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht32 OPERATIVE ENTWICKLUNG in Mio. € Q1 Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung Gesamtjahr 2020 2020 2019 in % 2020 2019 in % 2019 GESAMTUMSATZ 2.903 2.843 2.978 (4,5) 5.746 5.869 (2,1) 12.168 Griechenland 707 692 720 (3,9) 1.399 1.417 (1,3) 2.943 Rumänien 237 229 231 (0,9) 466 448 4,0 980 Ungarn 427 405 455 (11,0) 832 914 (9,0) 1.872 Polen 360 359 366 (1,9) 719 713 0,8 1.486 Tschechische Republik 266 255 265 (3,8) 521 522 (0,2) 1.088 Kroatien 214 215 239 (10,0) 428 459 (6,8) 960 Slowakei 186 186 190 (2,1) 372 375 (0,8) 785 Österreich 313 317 315 0,6 630 621 1,4 1.276 Übrigea 235 227 244 (7,0) 461 488 (5,5) 975 Betriebsergebnis (EBIT) 372 387 357 8,4 758 696 8,9 1.182 EBIT-Marge % 12,8 13,6 12,0 13,2 11,9 9,7 Abschreibungen (662) (646) (681) 5,1 (1.308) (1.377) 5,0 (3.131) EBITDA 1.034 1.033 1.038 (0,5) 2.067 2.072 (0,2) 4.313 EBITDA AL 924 927 930 (0,3) 1.851 1.851 0,0 3.858 EBITDA-wirksame Sondereinflüsse (39) (51) (62) 17,7 (90) (86) (4,7) (146) EBITDA (bereinigt um Sondereinflüsse) 1.073 1.084 1.099 (1,4) 2.157 2.158 0,0 4.460 EBITDA AL (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) 963 978 991 (1,3) 1.941 1.937 0,2 4.005 Griechenland 288 285 290 (1,7) 573 573 0,0 1.212 Rumänien 34 36 29 24,1 70 55 27,3 141 Ungarn 114 125 139 (10,1) 238 260 (8,5) 551 Polen 96 97 100 (3,0) 192 192 0,0 383 Tschechische Republik 110 105 114 (7,9) 214 221 (3,2) 448 Kroatien 76 82 91 (9,9) 159 174 (8,6) 360 Slowakei 79 80 79 1,3 159 162 (1,9) 327 Österreich 123 124 114 8,8 247 233 6,0 467 Übrigea 44 45 35 28,6 89 67 32,8 114 EBITDA AL-Marge (bereinigt um Sondereinflüsse) % 33,2 34,4 33,3 33,8 33,0 32,9 CASH CAPEX (438) (567) (469) (20,9) (1.005) (915) (9,8) (1.824) Die Beiträge der Landesgesellschaften entsprechen den jeweiligen Einzelabschlüssen der Gesellschaften ohne Berücksichtigung von Konsolidierungseffekten auf der Ebene des operativen Segments. "Übrige" enthält die Landesgesellschaften Nordmazedonien, Montenegro und IWS (International Wholesale), bestehend aus Telekom Global Carrier (TGC) und ihr zugeordneten Bereichen in den Landesgesellschaften sowie der GTS Central Europe Gruppe in Rumänien und Europe Headquarters. Die Landesgesellschaft in Albanien haben wir zum 7. Mai 2019 veräußert. Gesamtumsatz Unser operatives Segment Europa erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Gesamtumsatz von 5,7 Mrd. €, gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 2,1 %. Organisch betrachtet, d. h. unter der Annahme konstanter Währungskurse sowie um die Veräuße- rung der Telekom Albania zum 7. Mai 2019 neutralisiert, stabilisierte sich der Umsatz - trotz durch die Coronavirus-Pandemie verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - auf Vorjahresniveau. Gerade das Festnetz-Geschäft bewährte sich als solides Geschäftsfeld: So verzeichneten wir im Breitband-Geschäft höhere organische Umsätze auch infolge des kontinuierlichen Ausbaus unserer Netze. Vielerorts wurden wir bereits als das Telekommu- nikationsunternehmen mit dem besten Netz ausgezeichnet (z. B. Connect Leserwahl 2020). Dank unserem Angebot an breit- gefächerten Diensten verzeichnete auch das TV-Geschäft leichte Zuwachsraten. Das Systemgeschäft sowie das Wholesale- Geschäft wuchsen gegenüber dem Vorjahr, u. a. getrieben durch höhere Umsätze in Rumänien. Im Mobilfunk-Geschäft beob- achteten wir, dass viele Privatkunden Konsumausgaben angesichts drohender Kurzarbeit oder gar Entlassungen scheuen - mit möglicher Auswirkung auf die Nachfrage nach höherpreisigen Verträgen und hochwertigen Endgeräten. Gegenüber dem Vorjahr weisen wir einen leichten organischen Umsatzrückgang aus. Hierbei waren es v. a. die Rückgänge im eher niedrigmar- gigen Endgerätegeschäft sowie bei den Roaming-Umsätzen als Folge der verhängten Reisebeschränkungen. Teilweise konnten wir diesen negativen Effekten durch gestiegene höhermargige Service-Umsätze (ohne Roaming) entgegenwirken. Die beste organische Umsatzentwicklung aus Länderperspektive hatten im ersten Halbjahr 2020 unsere Landesgesellschaften in Polen, Rumänien, der Tschechischen Republik und Österreich. Dadurch konnten wir die sinkenden Umsätze insbesondere in Kroatien, Griechenland und Ungarn ausgleichen. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht33 Der Privatkundenbereich zeigte einen Umsatzrückgang von 2,0 % gegenüber der Vorjahresperiode. Niedrigere Umsätze im mobilen Endgerätegeschäft sowie beim Roaming konnten nur teilweise durch Zugewinne bei den höhermargigen Service- Umsätzen (ohne Roaming) ausgeglichen werden. Im Festnetz-Bereich erzielten wir im Breitband-/TV-Geschäft dank unserer innovativen TV- und Entertainment-Angebote und dem kontinuierlichen Ausbau der Glasfaser-Technologie ein Plus bei der Umsatzentwicklung. Dadurch konnten wir die rückläufigen Umsätze bei der Sprachtelefonie ausgleichen. Zusätzlich wirkte sich auch eine höhere Anzahl bei den FMC-Kunden umsatzsteigernd aus. Der Geschäftskundenbereich verzeichnete im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatzrückgang von 2,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem das Mobilfunk-Geschäft konnte aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht das Vorjahresniveau halten. Ausgelöst wurden diese Effekte zum großen Teil durch fehlende Roaming-Umsätze sowie durch einen signifikant geringeren Sprach- und Datenverkehr von SIM-Karten in den besonders betroffenen Industrien, wie z. B. der Tourismusbranche. Einen positiven Trend hat hingegen unser Cloud-Geschäft erzielt: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergab sich eine starke Nachfrage nach Kollabo- rationstools wie Cisco Webex und Microsoft Teams. EBITDA AL, bereinigtes EBITDA AL Unser operatives Segment Europa erzielte im ersten Halbjahr 2020 ein bereinigtes EBITDA AL von 1,9 Mrd. € und erreichte damit das Niveau des Vorjahres. Organisch betrachtet, d. h. unter der Annahme konstanter Währungskurse sowie um die Veräu- ßerung der Telekom Albania neutralisiert, stieg das bereinigte EBITDA AL um 2,2 % und verzeichnete weiterhin eine positive Ergebnisentwicklung. Zu dieser Entwicklung beigetragen haben hauptsächlich Einsparungen bei den indirekten Kosten insbe- sondere durch geringere Aufwendungen beim Personal, Marketing und bei Reisekosten. Aus Länderperspektive war der Anstieg des bereinigten organischen EBITDA AL im Wesentlichen auf die positive Entwicklung in unseren Landesgesellschaften in Rumänien, Österreich und Polen zurückzuführen. Gegenteilig entwickelte sich v. a. unsere Landesgesellschaft in Kroatien: Geringere Mobilfunk-Umsätze, insbesondere durch rückläufige Umsätze beim Endgerätever- kauf, konnten nur teilweise durch positive Umsatzeffekte aus dem Breitband- und dem Systemgeschäft aufgefangen werden. Unser EBITDA AL blieb gegenüber dem Vorjahr stabil bei 1,9 Mrd. €. Die Sondereinflüsse lagen nahezu auf Vorjahresniveau. Organisch betrachtet stieg das EBITDA AL um 1,8 % an. Operative Entwicklung in ausgewählten Ländern Griechenland. In Griechenland reduzierten sich die Umsätze im ersten Halbjahr 2020 und lagen mit 1,4 Mrd. € um 1,3 % unter dem Vorjahresniveau. Vor allem im Mobilfunk-Geschäft sanken die Service-Umsätze v. a. roamingbedingt. Die Verkäufe von mobilen Endgeräten verringerten sich gegenüber dem Vorjahr. Teilweise konnte das Geschäft mit dem konvergenten Produkt-Portfolio diesen negativen Effekten mit höheren Kundenzahlen entgegenwirken. Das Festnetz-Geschäft verzeichnete weiterhin leicht höhere Umsätze: Vor allem das Breitband-Geschäft wuchs aufgrund des kontinuierlichen Glasfaser- und Vectoring -Ausbaus deutlich. Auch das Systemgeschäft zeigte deutliche Wachstumsraten, während sich das Wholesale-Geschäft annähernd auf Vorjahresniveau bewegte. Im ersten Halbjahr 2020 lag das bereinigte EBITDA AL in Griechenland mit 573 Mio. € stabil auf Vorjahresniveau: Der Umsatz- rückgang wurde durch geringere direkte und indirekte Kosten vollständig kompensiert. Ungarn. Im ersten Halbjahr 2020 lagen die Umsätze in Ungarn bei 832 Mio. € und verringerten sich somit um 9,0 % gegenüber dem Vorjahr. Großteils trugen negative Wechselkurseffekte dazu bei. Organisch betrachtet reduzierten sich die Umsätze um 1,8 %. Dieser Rückgang war v. a. geprägt durch geringere Umsätze im Systemgeschäft, das im Vorjahr noch mehrere Groß- aufträge gewinnen konnte, die in diesem Halbjahr nicht in gleicher Höhe wiederholt werden konnten. Dagegen verzeichnete das Breitband-/TV-Geschäft weiterhin einen Umsatzanstieg, u. a. durch eine höhere Kundenbasis. Organisch betrachtet erzielte auch das Mobilfunk-Geschäft ein Plus gegenüber der Vergleichsperiode sowohl beim mobilen Endgeräteverkauf, als auch bei den Service-Umsätzen, was teils durch eine gestiegene Kundenbasis bei den werthaltigen Vertragskunden, teils durch volumenbedingt höhere Umsätze bei der Sprachtelefonie getrieben war. Auch entwickelte sich unser Konvergenzangebot "MagentaOne" weiterhin erfolgreich, mit einer deutlich höheren Kundenzahl und entsprechenden Umsätzen. Das bereinigte EBITDA AL lag mit 238 Mio. € um 8,5 % unter dem Vorjahresniveau. Organisch betrachtet verzeichnete das bereinigte EBITDA AL einen leichten Rückgang um 0,9 %. Einsparungen hauptsächlich bei den indirekten Kosten, insbesondere durch geringere Personalaufwendungen, konnten den Umsatzrückgang teilweise auffangen. Polen. Zum 30. Juni 2020 lagen die Umsätze in Polen mit 719 Mio. € um 0,8 % leicht über dem Niveau des Vorjahres. Organisch betrachtet verzeichnete der Umsatz mit 3,7 % einen deutlichen Anstieg. Dieses Wachstum resultierte sowohl aus höheren Mobilfunk- als auch Festnetz-Umsätzen. Rückgänge beim Umsatz für mobile Endgeräte konnten durch gestiegene Service- Umsätze insbesondere durch volumenbedingt höhere Umsätze bei der Sprachtelefonie ausgeglichen werden. Der Zuwachs im Festnetz-Bereich resultierte im Wesentlichen aus der positiven Entwicklung des Systemgeschäfts. Leicht rückläufig entwickelte sich hingegen das Wholesale-Geschäft. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht34 Das bereinigte EBITDA AL lag mit 192 Mio. € auf dem Vorjahresniveau. Organisch betrachtet stieg das bereinigte EBITDA AL um 3,0 % an infolge einer höheren Nettomarge. Tschechische Republik. Im ersten Halbjahr 2020 lagen die Umsätze in der Tschechischen Republik bei 521 Mio. € und somit stabil auf dem Niveau des Vorjahres. Organisch betrachtet stiegen die Umsätze um 2,2 % an. Das Festnetz-Geschäft als starker Wachstumstreiber legte auch im ersten Halbjahr 2020 gegenüber der Vorjahresperiode gerade im Breitband- und TV-Geschäft zu. Die kontinuierlichen Investitionen in neue Glasfasernetze zahlten sich aus, was man an der höheren Anzahl an Kunden erkennen kann. Das Mobilfunk-Geschäft wies insgesamt leicht geringere Umsätze aus, was durch niedrigmargige Endgeräteumsätze verursacht wurde. Höhermargige Service-Umsätze (ohne Roaming) wirkten teilweise entgegen. Auch entwi- ckelten sich unsere Konvergenzangebote "MagentaOne" und "MagentaOne Business" weiterhin sehr erfolgreich, mit stei- genden Kundenzahlen und entsprechenden Umsätzen. Das bereinigte EBITDA AL reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 % auf 214 Mio. €. Organisch betrachtet blieb das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert: Der positive organische Umsatzbeitrag wurde teilweise durch leicht höhere direkte und indirekte Kosten aufgezehrt. Österreich. In Österreich erwirtschafteten wir zum 30. Juni 2020 einen Umsatz von 630 Mio. €. Das entspricht einem Anstieg von 1,4 %. Dieser Zuwachs basierte im Wesentlichen auf gestiegenen höhermargigen Service-Umsätzen; großteils ist das auf das im Mai letzten Jahres gestartete Magenta Produkt-Portfolio zurückzuführen, welches von unseren Kunden sehr gut angenommen wurde. Das Geschäft mit mobilen Endgeräten trug ebenso zu dem Umsatzzuwachs bei. Neben den Breitband- Internet-Diensten auf Mobilfunk-Basis bieten wir seit dem Start der Marke "Magenta" konvergente Produkte an. Dass Konver- genzprodukte auf unsere Kunden wirken, zeigt sich auch an der Entwicklung des Festnetz-Bereichs: Insbesondere das Breit- band-Geschäft erzielte positive Zuwachsraten, u. a. infolge einer höheren Kundenbasis. Das bereinigte EBITDA AL stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,0 % auf 247 Mio. €. Neben den positiven Umsatzeffekten trugen auch Einsparungen bei den indirekten Kosten zu diesem Anstieg bei. EBIT In unserem operativen Segment Europa verzeichneten wir beim EBIT im ersten Halbjahr 2020 einen Anstieg um 8,9 % auf 758 Mio. €. Ursächlich für das höhere EBIT waren geringere planmäßige Abschreibungen. Cash Capex Zum 30. Juni 2020 wies unser operatives Segment Europa einen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 9,8 % höheren Cash Capex in Höhe von 1,0 Mrd. € aus. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere Auszahlungen für den Erwerb von Spektrumli- zenzen in Ungarn zurückzuführen. Zudem investieren wir weiterhin auf hohem Niveau im Rahmen unserer integrierten Netzstra- tegie in die Bereitstellung von Breitband- und Glasfaser-Technologie sowie in 5G. SYSTEMGESCHÄFT AUFTRAGSEINGANG in Mio. € Veränderung H1 2020/ H1 2019 H1 2020 Q1 2020 2019 H1 2019 in % AUFTRAGSEINGANG 2.826 1.393 7.329 3.494 (19,1) Geschäftsentwicklung Das erste Halbjahr 2020 stand weiter im Zeichen der Entwicklung unseres neu ausgerichteten Systemgeschäfts. Investitionen in Wachstums- und Zukunftsthemen (z. B. Public Cloud, Internet der Dinge (IoT), Digital Solutions, Security) bilden hierbei die Basis für die weitere Ausrichtung der Segmentstrategie auf den nachhaltigen Übergang des Geschäfts in strategische Wachs- tumsfelder bei gleichzeitiger Stärkung des Telekommunikationsgeschäfts und erfolgreichem Management des Rückgangs im klassischen IT-Geschäft. Im Rahmen eines umfangreichen Transformationsprogramms haben wir unsere Organisation und Abläufe neu ausgerichtet, Kapazitäten angepasst und eine neue Strategie für unser Portfolio entwickelt. Selbstständige Portfolio-Einheiten verantworten sowohl unsere Wachstumsfelder (Public Cloud, Internet der Dinge (IoT), Digital Solutions, Security, SAP, Classified ICT und Road Charging) als auch unser klassisches IT- und Telekommunikationsgeschäft. Um unsere Konzernstrategie im Feld "Führend bei Geschäftskunden-Produktivität" konsequent umzusetzen, wurde zudem am 1. Juli 2020 unser Telekommunikationsgeschäft für Geschäftskunden nebst "Classified ICT" im operativen Segment Deutschland zusammengeführt. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht35 Darüber hinaus haben die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die weltweite Wirtschaftsleistung Einfluss auf die wirt- schaftliche Lage unserer Geschäftskunden. Dies führte zum Teil zu Verzögerungen bei laufenden Projekten und Verschiebungen bei Vertragsabschlüssen, insbesondere in den Bereichen klassische IT und Digital Solutions. Im ersten Halbjahr 2020 liegt der Auftragseingang unseres operativen Segments Systemgeschäft dadurch um 19,1 % unter dem Vorjahr und auch unter unseren Erwartungen. OPERATIVE ENTWICKLUNG in Mio. € Q1 Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung Gesamtjahr 2020 2020 2019 in % 2020 2019 in % 2019 GESAMTUMSATZ 1.628 1.616 1.673 (3,4) 3.244 3.304 (1,8) 6.805 davon: Umsatz extern 1.290 1.267 1.321 (4,1) 2.557 2.599 (1,6) 5.380 Betriebsergebnis (EBIT) (36) (54) (126) 57,1 (90) (175) 48,6 (218) EBIT-wirksame Sondereinflüsse (49) (65) (157) 58,6 (114) (203) 43,8 (358) EBIT (bereinigt um Sondereinflüsse) 13 11 31 (64,5) 23 28 (17,9) 140 EBIT-Marge (bereinigt um Sondereinflüsse) % 0,8 0,7 1,9 0,7 0,8 2,1 Abschreibungen (121) (121) (155) 21,9 (242) (283) 14,5 (532) EBITDA 84 67 29 n.a. 151 108 39,8 314 EBITDA AL 51 34 (3) n.a. 85 43 97,7 188 EBITDA-wirksame Sondereinflüsse (49) (65) (130) 50,0 (114) (176) 35,2 (331) EBITDA (bereinigt um Sondereinflüsse) 133 132 158 (16,5) 265 284 (6,7) 645 EBITDA AL (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) 100 98 127 (22,8) 199 219 (9,1) 519 EBITDA AL-Marge (bereinigt um Sondereinflüsse) % 6,1 6,1 7,6 6,1 6,6 7,6 CASH CAPEX (35) (66) (73) 9,6 (101) (167) 39,5 (384) Gesamtumsatz Der Gesamtumsatz unseres operativen Segments Systemgeschäft lag im ersten Halbjahr 2020 mit 3,2 Mrd. € leicht unter Vorjahresniveau und reflektiert den durch die Coronavirus-Pandemie bedingten Rückgang des IT-Markts in Westeuropa. Die positive Umsatzentwicklung in unseren Wachstumsfeldern Public Cloud und Security konnte den Rückgang im klassischen IT- sowie im Projektgeschäft nicht vollständig kompensieren. Insbesondere die Entwicklung unseres Wachstumsbereichs Digital Solutions war von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Automobilbranche beeinflusst. EBITDA AL, bereinigtes EBITDA AL Im ersten Halbjahr 2020 sank das bereinigte EBITDA AL unseres operativen Segments Systemgeschäft gegenüber dem Vorjahr um 20 Mio. € auf 199 Mio. €. Hauptgrund hierfür war der Ergebnisrückgang im klassischen IT- sowie im Projektgeschäft, zum Teil bedingt durch Einflüsse der Coronavirus-Pandemie. Das EBITDA AL stieg gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Portfolio- Bereinigung in 2019 um 42 Mio. € auf 85 Mio. €. Die Sondereinflüsse lagen aus diesem Grund um 62 Mio. € unter Vorjahr bei minus 114 Mio. €. EBIT, bereinigtes EBIT Das bereinigte EBIT unseres operativen Segments Systemgeschäft sank im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 5 Mio. € auf 23 Mio. €. Insbesondere die beim bereinigten EBITDA AL beschriebenen Effekte trugen zu dieser Entwicklung bei. Das EBIT stieg im Berichtszeitraum um 85 Mio. € auf minus 90 Mio. €, aufgrund der beim EBITDA AL genannten Effekte. Cash Capex Der Cash Capex des operativen Segments Systemgeschäft lag im ersten Halbjahr 2020 bei 101 Mio. € verglichen mit 167 Mio. € im Vorjahr. Dies resultiert aus geringerem Investitionsbedarf im klassischen IT-Geschäft sowie im Wachstumsbereich Digital Solutions, der von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Automobilbranche betroffen ist. Perspektivisch liegt der Schwerpunkt unserer Investitionen weiterhin bei der Entwicklung unseres Wachstumsgeschäfts, wie z. B. Digital Solutions, Internet der Dinge (IoT) und Road Charging. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht36 GROUP DEVELOPMENT KUNDENENTWICKLUNG in Tsd. Veränderung Veränderung Veränderung 30.06.2020/ 30.06.2020/ 30.06.2020/ 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 30.06.2020 31.03.2020 in % 31.12.2019 in % 30.06.2019 in % NIEDERLANDE Mobilfunk- Kunden 5.741 5.686 1,0 5.610 2,3 5.455 5,2 Festnetz- Anschlüsse 644 632 1,9 619 4,0 578 11,4 Breitband- Kunden 628 616 1,9 605 3,8 562 11,7 Die Anzahl der Mobilfunk-Kunden und Festnetz-Anschlüsse in den Niederlanden stieg durch die positive Entwicklung im opera- tiven Geschäft weiterhin kontinuierlich an. Vor allem im Mobilfunk-Bereich konnten wir dank unseres Tarif-Portfolios mit dem Angebot großer Datenpakete bis hin zu unbegrenztem Datenvolumen trotz der verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbe- dingungen infolge der Coronavirus-Pandemie und des intensiven Wettbewerbs neue Kunden gewinnen. Auch im Privatkunden- Festnetz-Geschäft stieg die Anzahl der Kunden weiter an. OPERATIVE ENTWICKLUNG in Mio. € Q1 Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung Gesamtjahr 2020 2020 2019 in % 2020 2019 in % 2019 GESAMTUMSATZ 708 716 683 4,8 1.424 1.364 4,4 2.797 davon: Niederlande 476 480 458 4,8 956 918 4,1 1.910 davon: GD Towers 247 248 239 3,8 495 475 4,2 945 Betriebsergebnis (EBIT) 139 123 102 20,6 263 227 15,9 615 Abschreibungen (194) (192) (199) 3,5 (386) (398) 3,0 (812) EBITDA 333 316 300 5,3 649 626 3,7 1.427 EBITDA AL 262 246 232 6,0 508 481 5,6 1.130 EBITDA-wirksame Sondereinflüsse (7) (37) (18) n.a. (44) (25) (76,0) 97 EBITDA (bereinigt um Sondereinflüsse) 340 353 319 10,7 693 651 6,5 1.330 davon: Niederlande 157 163 137 19,0 320 284 12,7 591 davon: GD Towers 195 195 188 3,7 390 380 2,6 771 EBITDA AL (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) 269 283 250 13,2 552 506 9,1 1.033 davon: Niederlande 136 143 117 22,2 278 240 15,8 502 davon: GD Towers 145 145 140 3,6 290 278 4,3 563 EBITDA AL-Marge (bereinigt um Sondereinflüsse) % 38,0 39,5 36,6 38,8 37,1 36,9 CASH CAPEX (119) (117) (106) (10,4) (236) (192) (22,9) (452) Gesamtumsatz Der Gesamtumsatz unseres operativen Segments Group Development stieg im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjah- reszeitraum um 4,4 % auf 1,4 Mrd. €. Der Anstieg resultiert aus dem operativen Wachstum unserer beiden Tochterunternehmen T‑Mobile Netherlands und DFMG. In den Niederlanden trugen der Geschäfts- und der Privatkundenbereich aufgrund des Kundenwachstums sowie höherer Endgeräteverkäufe zum Umsatzanstieg bei. Der Bereich GD Towers verzeichnete ebenso einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr, welcher auf einem mengenbedingten Wachstum bei der DFMG beruht. EBITDA AL, bereinigtes EBITDA AL Das EBITDA AL stieg gegenüber dem Vergleichszeitraum um 5,6 % auf 508 Mio. € an. Im Wesentlichen resultiert dieser Anstieg aus den zuvor genannten zum Umsatzwachstum beitragenden Effekten, aus Synergien aus der Übernahme der Tele2 Netherlands und dem effizienten Kosten-Management der Gesellschaft. Das GD Towers Geschäft entwickelt sich aufgrund steigender Mengen konstant positiv. Darüber hinaus konnte auch eine operative Steigerung durch Umsatzwachstum und Kostentransformation erreicht werden. Das bereinigte EBITDA AL stieg aufgrund der genannten Effekte um 9,1 % auf 552 Mio. € an. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht37 EBIT Das EBIT erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgrund der beim EBITDA AL beschriebenen Effekte um 15,9 % auf 263 Mio. €. Die Abschreibungen lagen unter dem Niveau der Vergleichsperiode. Cash Capex Der Cash Capex stieg im Vergleich zum Vorjahr um 44 Mio. € auf 236 Mio. €. Dies ist v. a. auf zusätzliche Investitionen für den 5G-Ausbau sowie zur Integration der Tele2 Netherlands, und höhere Investitionen bei der DFMG im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mobilfunk-Infrastruktur in Deutschland zurückzuführen. GROUP HEADQUARTERS & GROUP SERVICES OPERATIVE ENTWICKLUNG in Mio. € Q1 Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung Gesamtjahr 2020 2020 2019 in % 2020 2019 in % 2019 GESAMTUMSATZ 632 649 678 (4,3) 1.281 1.329 (3,6) 2.620 Betriebsergebnis (EBIT) (371) (351) (314) (11,8) (723) (707) (2,3) (1.648) Abschreibungen (300) (331) (307) (7,8) (631) (568) (11,1) (1.159) EBITDA (71) (21) (7) n.a. (91) (139) 34,5 (489) EBITDA AL (163) (110) (108) (1,9) (273) (343) 20,4 (889) EBITDA-wirksame Sondereinflüsse (58) (82) (27) n.a. (140) (124) (12,9) (239) EBITDA (bereinigt um Sondereinflüsse) (12) 61 20 n.a. 49 (15) n.a. (250) EBITDA AL (BEREINIGT UM SONDEREINFLÜSSE) (104) (28) (82) 65,9 (132) (219) 39,7 (651) CASH CAPEX (233) (242) (231) (4,8) (475) (505) 5,9 (1.028) Gesamtumsatz Der Gesamtumsatz unseres Segments Group Headquarters & Group Services verringerte sich im ersten Halbjahr 2020 gegen- über dem Vorjahreszeitraum um 3,6 %. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die gesunkenen Umsätze im Bereich Grund- stücke und Gebäude, im Wesentlichen aufgrund der weiteren Optimierung von Flächen, zurückzuführen. EBITDA AL, bereinigtes EBITDA AL In der Berichtsperiode verbesserte sich das bereinigte EBITDA AL unseres Segments Group Headquarters & Group Services im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 87 Mio. € auf minus 132 Mio. €. Diese Entwicklung resultierte im Wesentlichen aus gerin- geren operativen Aufwendungen bei unseren Group Services, höheren Erträgen aus Immobilienverkäufen und dem reduzierten Personalbestand bei Vivento infolge des fortgesetzten Personalumbaus. Gegenläufig belasteten die gesunkenen Umsätze im Bereich Grundstücke und Gebäude das bereinigte EBITDA AL. Insgesamt war das EBITDA AL im ersten Halbjahr 2020 mit Sondereinflüssen, insbesondere für Personalmaßnahmen, in Höhe von 140 Mio. € belastet. Im Vorjahreszeitraum standen dem Sondereinflüsse, ebenfalls insbesondere für Personalmaßnahmen, in Höhe von 124 Mio. € gegenüber. EBIT Der leichte Rückgang des EBIT um 16 Mio. € gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf minus 723 Mio. € resultierte im Wesent- lichen aus zwei gegenläufigen Effekten: Einerseits aus der positiven Entwicklung des EBITDA AL und andererseits aus dem Anstieg der Abschreibungen. Letzteres ist im Wesentlichen auf gestiegene planmäßige Abschreibungen zurückzuführen, die daraus resultieren, dass konzernintern neu beauftragte Entwicklungsleistungen im Inland seit Januar 2016 nicht mehr verrechnet, sondern bei Deutsche Telekom IT aktiviert werden. Gegenläufig sanken die Abschreibungen im Bereich Grund- stücke und Gebäude infolge der fortgesetzten Optimierung unseres Immobilien-Portfolios. Cash Capex Der Cash Capex reduzierte sich gegenüber der Vergleichsperiode um 30 Mio. €, im Wesentlichen aufgrund von geringeren Investitionen im Bereich Technologie und Innovation. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht38 EREIGNISSE NACH DER BERICHTSPERIODE Wir verweisen diesbezüglich auf die "Ereignisse nach der Berichtsperiode" im Konzern-Zwischenabschluss. PROGNOSE Die in diesem Kapitel getroffenen Aussagen basieren auf der aktuellen Einschätzung unseres Managements. Der Zusammen- schluss von T‑Mobile US und Sprint hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. In den im zusammengefassten Lagebericht im Geschäftsbericht 2019 veröffentlichten Prognosen waren mögliche Auswirkungen aus der Transaktion nicht enthalten. Unter Berücksichtigung des am 1. April 2020 erfolgten Zusammenschlusses von T‑Mobile US und Sprint erwarten wir für das nun größere operative Segment USA für das Geschäftsjahr 2020 ein bereinigtes EBITDA AL von rund 22 Mrd. US‑$, statt bislang 13,0 Mrd. US‑$. Der Cash Capex erhöht sich auch aufgrund der erwarteten Investitionen im Zusam- menhang mit der Integration der Unternehmen auf rund 11 Mrd. US‑$, statt eines bisher erwarteten stabilen Verlaufs ausgehend von einer Basis in Höhe von 6,0 Mrd. US‑$ im Geschäftsjahr 2019. Unsere Erwartungen für den Konzern für das Geschäftsjahr 2020 erhöhen sich damit für das bereinigte EBITDA AL von bislang 25,5 Mrd. € auf rund 34 Mrd. € und den Cash Capex (vor Investitionen in Spektrum) erwarten wir in einer Höhe von rund 17 Mrd. €, statt bislang 13,0 Mrd. €. Die Erwartung für den Free Cashflow AL des Konzerns vermindert sich insbesondere durch die Integrationskosten. Wir erwarten einen Free Cashflow AL in Höhe von mindestens 5,5 Mrd. €, statt bislang 8,0 Mrd. €. Es besteht weiterhin Unsicherheit darüber, wie stark die Geschäftstätigkeit und damit die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Deutschen Telekom insgesamt, abhängig von der weiteren Entwicklung der Coronavirus-Pandemie, betroffen sein könnte. Auf Basis aktueller Studien der anerkannten Wirtschaftsforschungsinstitute evaluieren wir fortlaufend die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Auf Basis unserer aktuellen Ergebnisse sehen wir sich ausgleichende Einflüsse innerhalb des bereinigten EBITDA AL. Für das operative Segment Systemgeschäft erwarten wir jedoch, bedingt durch das gegenwärtig schwierige Neugeschäft, nicht die ursprüngliche Prognose für Umsatz und das bereinigte EBITDA AL erreichen zu können. Zum aktuellen Zeitpunkt behalten die im zusammengefassten Lagebericht im Geschäftsbericht 2019 veröffentlichten Prognose-Aussagen, neben der Aktualisierung der Erwartungen im Zusammenhang mit der Sprint-Transaktion, jedoch insgesamt weiterhin ihre Gültigkeit. Dennoch können Abweichungen aufgrund der aktuellen makroökonomischen Unsicherheit für die Zukunft nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Details zu den mit der Coronavirus-Pandemie einhergehenden Unternehmensrisiken finden Sie im Kapitel "Risiko- und Chancensituation". Weiterhin gehen wir im Kapitel "Wirtschaftliches Umfeld" auf die Konjunkturentwicklung ein. Ferner wird auf den "Haftungsausschluss" am Ende dieses Berichts verwiesen. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenlagebericht39 RISIKO- UND CHANCENSITUATION Im Folgenden werden die wesentlichen Ergänzungen und neuen Entwicklungen zu der im zusammengefassten Lagebericht im Geschäftsbericht 2019 dargestellten Risiko- und Chancensituation ausgeführt. Ferner wird auf den "Haftungsausschluss" am Ende dieses Berichts verwiesen. Die Coronavirus-Pandemie hat sich zu einer globalwirtschaftlichen Krise entwickelt. Die Auswirkungen auf die Telekommuni- kationsbranche sind durch höhere Nachfrage nach bestimmten Telekommunikationsdienstleistungen nicht so gravierend wie in anderen Branchen. Es besteht weiterhin Unsicherheit darüber, wie stark die Geschäftstätigkeit und damit die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Deutschen Telekom insgesamt, abhängig von der weiteren Entwicklung der Coronavirus-Pandemie, betroffen sein könnte. Zum Beispiel könnten mögliche neue Reisebeschränkungen, Shop-Schließungen oder Lieferkettenun- terbrechungen zu weiteren Rückgängen des Roaming- und Visitoren-Volumens oder rückläufigen Endgeräteverkäufen und einer geringeren Anzahl von Vertragsabschlüssen führen. Zusätzlich kann das Großkundengeschäft z. B. durch aufgeschobene oder revidierte Kundenentscheidungen weiter zurückgehen. Darüber hinaus sind erhöhte Forderungsausfälle im Privat- und Geschäftskundenbereich nicht auszuschließen. Die Deutsche Telekom hat Kosteneinsparmaßnahmen zur Mitigation möglicher Ergebniseffekte aufgesetzt. Die Coronavirus-Pandemie wirkt sich negativ auf die konjunkturellen Unternehmensrisiken des Konzerns aus. In den operativen Segmenten USA, Deutschland und Europa erhöhte sich die Risikobedeutung im ersten Halbjahr 2020 von "gering" auf "mittel". Der Zusammenschluss von T‑Mobile US und Sprint wurde am 1. April 2020 vollzogen. Die Umsetzung des Zusammenschlusses stellt T‑Mobile US vor komplexe Herausforderungen, die erfolgreich bewältigt werden müssen, um die geplanten Synergien zu erzielen und die vereinbarten Auflagen der Behörden zu erfüllen. Die Zusammenführung beider Unternehmen zur neuen T‑Mobile US betrifft alle betrieblichen Bereiche; Beispiele sind die Zusammenführung der Mobilfunknetze sowie der IT- und Technik-Landschaft, das Kundenmanagement, der Vertrieb, das Personalmanagement, die Logistik und das Kontrollumfeld. Gleichzeitig wird es u. a. notwendig sein, die mit den Kartell- und Regulierungsbehörden vereinbarten Auflagen wie z. B. der Federal Communications Commission (FCC), des US-amerikanischen Justizministeriums Department of Justice (DoJ), der Aufsichtsbehörden diverser US-amerikanischer Bundesstaaten sowie des Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) zu erfüllen. Mit der Veräußerung des Prepaid-Geschäfts von Sprint sowie der Bestätigung einer Vereinbarung zur Veräußerung von Spektrum an DISH wurde zum 1. Juli 2020 bereits eine entscheidende Auflage der US-Behörden für die Genehmigung der Fusion erfüllt. Um die mit der Integration verbundenen Integrationsherausforderungen zu reflektieren, haben wir die Risikobedeutung der Risikokategorie "Risiken aus Markt und Umfeld USA" auf "hoch" erhöht. EINSCHÄTZUNG ZUR GESAMTRISIKOSITUATION Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind in unserem Risiko-Management-System, wie auch nach Einschätzung unseres Managements, keine wesentlichen Risiken absehbar, die den Bestand der Deutschen Telekom AG oder eines wesentlichen Konzernunternehmens gefährden könnten. Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenabschluss40 KONZERN-ZWISCHENABSCHLUSS KONZERN-BILANZ in Mio. € Veränderung 30.06.2020 31.12.2019 Veränderung in % 30.06.2019 AKTIVA KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 37.936 24.689 13.247 53,7 21.801 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 14.537 5.393 9.144 n.a. 3.894 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.690 10.846 1.844 17,0 9.898 Vertragsvermögenswerte 1.905 1.876 29 1,5 1.894 Ertragsteuerforderungen 245 481 (236) (49,1) 511 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 2.776 3.254 (478) (14,7) 2.187 Vorräte 2.077 1.568 509 32,5 1.702 Übrige Vermögenswerte 1.919 1.175 744 63,3 1.621 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen 1.786 97 1.689 n.a. 94 LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 232.035 145.983 86.052 58,9 142.413 Immaterielle Vermögenswerte 126.372 68.202 58.170 85,3 66.266 Sachanlagen 62.912 49.548 13.364 27,0 49.119 Nutzungsrechte 23.821 17.998 5.823 32,4 17.549 Aktivierte Vertragskosten 2.081 2.075 6 0,3 1.873 Beteiligungen an at equity bilanzierten Unternehmen 541 489 52 10,6 675 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 6.715 3.996 2.719 68,0 2.731 Aktive latente Steuern 8.434 2.704 5.730 n.a. 3.163 Übrige Vermögenswerte 1.158 970 188 19,4 1.036 BILANZSUMME 269.971 170.672 99.299 58,2 164.214 PASSIVA KURZFRISTIGE SCHULDEN 39.015 32.913 6.102 18,5 35.063 Finanzielle Verbindlichkeiten 13.567 11.463 2.104 18,4 13.582 Leasing-Verbindlichkeiten 5.812 3.987 1.825 45,8 4.019 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 9.601 9.431 170 1,8 9.647 Ertragsteuerverbindlichkeiten 566 463 103 22,2 359 Sonstige Rückstellungen 3.395 3.082 313 10,2 2.580 Übrige Schulden 3.739 2.850 889 31,2 3.177 Vertragsverbindlichkeiten 1.794 1.608 186 11,6 1.700 Schulden in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen 541 29 512 n.a. 0 LANGFRISTIGE SCHULDEN 157.454 91.528 65.926 72,0 86.461 Finanzielle Verbindlichkeiten 103.043 54.886 48.157 87,7 50.605 Leasing-Verbindlichkeiten 19.994 15.848 4.146 26,2 15.328 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 8.003 5.831 2.172 37,2 6.569 Sonstige Rückstellungen 4.820 3.581 1.239 34,6 3.319 Passive latente Steuern 18.716 8.954 9.762 n.a. 8.935 Übrige Schulden 2.450 1.972 478 24,2 1.173 Vertragsverbindlichkeiten 428 456 (28) (6,1) 532 SCHULDEN 196.469 124.441 72.028 57,9 121.524 EIGENKAPITAL 73.502 46.231 27.271 59,0 42.690 Gezeichnetes Kapital 12.189 12.189 0 0,0 12.189 Eigene Anteile (47) (47) 0 0,0 (48) 12.142 12.142 0 0,0 12.141 Kapitalrücklage 62.535 55.029 7.506 13,6 54.919 Gewinnrücklagen einschließlich Ergebnisvortrag (39.014) (38.709) (305) (0,8) (39.131) Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis (1.573) (622) (951) n.a. (886) Konzernüberschuss/(-fehlbetrag) 1.670 3.867 (2.197) (56,8) 1.845 ANTEILE DER EIGENTÜMER DES MUTTERUNTERNEHMENS 35.760 31.707 4.053 12,8 28.888 Anteile anderer Gesellschafter 37.743 14.524 23.219 n.a. 13.802 BILANZSUMME 269.971 170.672 99.299 58,2 164.214 Seit dem 1. April 2020 wird Sprint als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Deutschen Telekom einbezogen. Die Transaktion hat Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit der Werte der aktuellen Periode mit den Vorjahresvergleichswerten. Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie im Kapitel "Erhebliche Ereignisse und Geschäftsvorfälle". Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenabschluss41 KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG in Mio. € Veränderung Veränderung Gesamtjahr Q2 2020 Q2 2019 in % H1 2020 H1 2019 in % 2019 UMSATZERLÖSE 27.041 19.664 37,5 46.984 39.152 20,0 80.531 davon: nach der Effektivzins- methode berechnete Zinserträge 75 90 (16,7) 156 178 (12,4) 345 Sonstige betriebliche Erträge 527 254 n.a. 820 457 79,4 1.121 Bestandsveränderungen 2 23 (91,3) 30 55 (45,5) 29 Aktivierte Eigenleistungen 721 589 22,4 1.326 1.179 12,5 2.418 Materialaufwand (11.678) (8.781) (33,0) (20.243) (17.623) (14,9) (36.956) Personalaufwand (5.131) (4.262) (20,4) (9.615) (8.563) (12,3) (16.723) Sonstige betriebliche Aufwendungen (1.456) (786) (85,2) (2.336) (1.495) (56,3) (3.301) Wertminderungsaufwendungen aus finanziellen Vermögenswerten (333) (63) n.a. (474) (141) n.a. (452) Gewinne/(Verluste) aus der Ausbuchung von zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten (33) (29) (13,8) (85) (47) (80,9) (42) Sonstiges (1.090) (694) (57,1) (1.777) (1.307) (36,0) (2.807) EBITDA 10.026 6.701 49,6 16.966 13.162 27.120 Abschreibungen (6.939) (4.351) (59,5) (11.368) (8.555) (32,9) (17.663) BETRIEBSERGEBNIS 3.087 2.350 31,4 5.597 4.608 21,5 9.457 Zinsergebnis (1.443) (590) n.a. (2.000) (1.193) (67,6) (2.364) Zinserträge 93 76 22,4 193 159 21,4 348 Zinsaufwendungen (1.536) (665) n.a. (2.193) (1.352) (62,2) (2.712) Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen (7) 35 n.a. (6) 101 n.a. 87 Sonstiges Finanzergebnis 202 88 n.a. (206) 220 n.a. 81 FINANZERGEBNIS (1.249) (466) n.a. (2.213) (872) n.a. (2.197) ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN 1.838 1.883 (2,4) 3.384 3.735 (9,4) 7.260 Ertragsteuern (517) (511) (1,2) (968) (1.038) 6,7 (1.993) ÜBERSCHUSS/(FEHLBETRAG) 1.321 1.372 (3,7) 2.417 2.697 (10,4) 5.268 ZURECHNUNG DES ÜBERSCHUSSES/ (FEHLBETRAGS) AN DIE Eigentümer des Mutterunternehmens (Konzernüberschuss/(-fehlbetrag)) 754 944 (20,1) 1.670 1.845 (9,5) 3.867 Anteile anderer Gesellschafter 568 428 32,7 747 853 (12,4) 1.401 Seit dem 1. April 2020 wird Sprint als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Deutschen Telekom einbezogen. Die Transaktion hat Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit der Werte der aktuellen Periode mit den Vorjahresvergleichswerten. Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie im Kapitel "Erhebliche Ereignisse und Geschäftsvorfälle". ERGEBNIS JE AKTIE Q2 Q2 Veränderung H1 H1 Veränderung Gesamtjahr 2020 2019 in % 2020 2019 in % 2019 Den Eigentümern des Mutterunternehmens zugerechneter Überschuss/(Fehlbetrag) (Konzernüberschuss/(-fehlbetrag)) Mio. € 754 944 (20,1) 1.670 1.845 (9,5) 3.867 Angepasste gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien Mio. unverwässert/verwässert Stück 4.743 4.743 0,0 4.743 4.761 (0,4) 4.743 ERGEBNIS JE AKTIE UNVERWÄSSERT/ VERWÄSSERT € 0,16 0,20 (20,0) 0,35 0,39 (10,3) 0,82 Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenabschluss42 KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG in Mio. € Q2 Q2 H1 H1 Gesamtjahr 2020 2019 Veränderung 2020 2019 Veränderung 2019 ÜBERSCHUSS/(FEHLBETRAG) 1.321 1.372 (51) 2.417 2.697 (280) 5.268 Posten, die nicht nachträglich in die Gewinn- und Verlustrechnung umklassifiziert werden Ergebnis aus der Neubewertung von gehaltenen Eigenkapitalinstrumenten 45 17 28 59 34 25 99 Ergebnis aus der Neubewertung von leistungsorientierten Plänen (348) (774) 426 (1.355) (982) (373) (603) Anteil am sonstigen Ergebnis von Beteiligungen an at equity bilanzierten Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 Steuern auf direkt mit dem Eigenkapital verrechnete Wertänderungen 97 146 (49) 11 159 (148) 134 (205) (611) 406 (1.285) (789) (496) (369) Posten, die nachträglich in die Gewinn- und Verlustrechnung umklassifiziert werden, wenn bestimmte Gründe vorliegen Gewinne und Verluste aus der Umrechnung der Abschlüsse ausländischer Geschäftsbetriebe Erfolgswirksame Änderung 0 (8) 8 0 (8) 8 (8) Erfolgsneutrale Änderung (1.291) (329) (962) (1.045) 180 (1.225) 463 Gewinne und Verluste aus der Neubewertung von gehaltenen Fremdkapitalinstrumenten Erfolgswirksame Änderung 105 (18) 123 212 (43) 255 (47) Erfolgsneutrale Änderung (33) 17 (50) (195) 29 (224) 34 Gewinne und Verluste aus Sicherungsinstrumenten (designierte Risikokomponenten) Erfolgswirksame Änderung 141 79 62 141 (21) 162 (148) Erfolgsneutrale Änderung (162) (561) 399 (1.082) (704) (378) (483) Gewinne und Verluste aus Sicherungsinstrumenten (Kosten der Absicherung) Erfolgswirksame Änderung 1 0 1 1 1 0 2 Erfolgsneutrale Änderung (27) (33) 6 (29) (25) (4) (9) Anteil am sonstigen Ergebnis von Beteiligungen an at equity bilanzierten Unternehmen Erfolgswirksame Änderung 0 0 0 0 0 0 (7) Erfolgsneutrale Änderung 0 0 0 0 11 (11) 11 Steuern auf direkt mit dem Eigenkapital verrechnete Wertänderungen 4 137 (133) 257 195 62 155 (1.263) (714) (549) (1.740) (384) (1.356) (38) SONSTIGES ERGEBNIS (1.467) (1.325) (142) (3.025) (1.173) (1.852) (407) GESAMTERGEBNIS (146) 48 (194) (608) 1.524 (2.132) 4.861 ZURECHNUNG DES GESAMTERGEBNISSES AN DIE Eigentümer des Mutterunternehmens (35) (139) 104 (552) 806 (1.358) 3.514 Anteile anderer Gesellschafter (179) 186 (365) (57) 718 (775) 1.347 Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenabschluss43 KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG in Mio. € Eigenkapital der Eigentümer des Mutterunternehmens Erwirtschaftetes Konzern- Bezahltes Eigenkapital Eigenkapital Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis Währungs- umrechnung Gewinnrücklagen Konzern- ausländischer Gezeichnetes einschl. Ergebnis- überschuss/ Geschäfts- Neubewertungs- Kapital Eigene Anteile Kapitalrücklage vortrag (-fehlbetrag) betriebe rücklage STAND ZUM 1. JANUAR 2019 12.189 (49) 54.646 (37.392) 2.166 (1.120) (28) Übertrag aufgrund Änderung der Rechnungs- legungsvorschriften 221 Veränderung Konsolidierungskreis Transaktionen mit Eigentümern 120 (3) Gewinnvortrag 2.166 (2.166) Dividendenausschüttung (3.320) Kapitalerhöhung Deutsche Telekom AG Kapitalerhöhung aus anteilsbasierter Vergütung 153 Aktienrückkauf/Treuhänderisch hinterlegte Aktien 1 0 2 Überschuss/(Fehlbetrag) 1.845 Sonstiges Ergebnis (819) 138 GESAMTERGEBNIS Transfer in Gewinnrücklagen 10 4 STAND ZUM 30. JUNI 2019 12.189 (48) 54.919 (39.131) 1.845 (985) (24) STAND ZUM 1. JANUAR 2020 12.189 (47) 55.029 (38.709) 3.867 (808) (21) Übertrag aufgrund Änderung der Rechnungs- legungsvorschriften Veränderung Konsolidierungskreis Transaktionen mit Eigentümern 7.374 (336) Gewinnvortrag 3.867 (3.867) Dividendenausschüttung (2.846) Kapitalerhöhung Deutsche Telekom AG Kapitalerhöhung aus anteilsbasierter Vergütung 133 Aktienrückkauf/Treuhänderisch hinterlegte Aktien Überschuss/(Fehlbetrag) 1.670 Sonstiges Ergebnis (1.323) (485) GESAMTERGEBNIS Transfer in Gewinnrücklagen (3) 3 STAND ZUM 30. JUNI 2020 12.189 (47) 62.535 (39.014) 1.670 (1.630) (17) Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenabschluss44 Summe Anteile anderer Gesamt Konzern- Eigenkapital der Eigentümer des Mutterunternehmens Gesellschafter Eigenkapital Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis Eigenkapital- Fremdkapital- Sicherungs- instrumente zum instrumente zum instrumente: Sicherungs- beizulegenden beizulegenden designierte instrumente: Zeitwert über das Zeitwert über das Risikokom- Kosten der At equity sonstige Ergebnis sonstige Ergebnis ponenten Absicherung bilanzierte (IFRS 9) (IFRS 9) (IFRS 9) (IFRS 9) Unternehmen Steuern 84 2 519 58 (4) (165) 30.907 12.530 43.437 0 221 125 346 0 245 245 0 0 2 (1) 118 331 449 0 0 0 (3.320) (236) (3.555) 153 89 242 3 0 3 1.845 853 2.697 34 (9) (513) (24) 10 143 (1.039) (135) (1.173) 806 718 1.523 (14) 0 0 0 0 104 (6) 8 35 6 (22) 28.888 13.802 42.690 101 (6) 130 51 0 (69) 31.707 14.524 46.231 17.329 17.329 12 377 (109) 7.317 6.006 13.323 (2.846) (174) (3.019) 133 113 246 1.670 747 2.417 59 (3) (617) (27) 175 (2.222) (803) (3.025) (552) (56) (608) 160 3 (110) 24 0 (3) 35.760 37.743 73.502 Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenabschluss45 KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG in Mio. € Gesamt- Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019 jahr 2019 ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN 1.838 1.883 3.384 3.735 7.260 Abschreibungen 6.939 4.351 11.368 8.555 17.663 Finanzergebnis 1.249 466 2.213 872 2.197 Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften (9) 12 (9) 12 9 Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen 0 0 0 (1) (143) Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge 164 125 394 314 569 Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen 199 15 178 41 112 Veränderung aktives operatives Working Capital (95) 260 (361) 346 (814) Veränderung sonstige operative Vermögenswerte 226 (63) (263) (392) (248) Veränderung der Rückstellungen (162) (297) (263) (396) 203 Veränderung passives operatives Working Capital (1.667) (483) (1.875) (426) (440) Veränderung sonstige operative Verbindlichkeiten 37 66 182 463 (325) Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern 70 (193) (74) (371) (758) Erhaltene Dividenden 1 13 4 13 15 Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten (2.189) 0 (2.189) 0 (3) OPERATIVER CASHFLOW 6.600 6.157 12.690 12.765 25.297 Gezahlte Zinsen (1.917) (1.113) (4.394) (2.068) (3.924) Erhaltene Zinsen 464 554 811 909 1.701 CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 5.148 5.598 9.107 11.607 23.074 Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (1.900) (1.808) (3.055) (2.838) (4.375) Sachanlagen (2.648) (2.391) (5.061) (5.188) (9.982) Langfristige finanzielle Vermögenswerte (237) (53) (374) (79) (417) Auszahlungen für geförderte Investitionen in den Breitband-Ausbaua (112) 0 (214) 0 (401) Einzahlungen von Fördermitteln für Investitionen in den Breitband-Ausbaua 53 0 76 0 341 Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen (4.647) (12) (4.648) (249) (261) Einzahlungen aus Abgängen von Immateriellen Vermögenswerten 0 0 1 0 0 Sachanlagen 40 38 126 82 176 Langfristigen finanziellen Vermögenswerten 54 23 73 35 251 Zahlungsmittelveränderungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen 22 31 22 31 62 Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens 826 418 1.790 858 376 Sonstiges 0 0 11 (2) (1) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (8.548) (3.754) (11.254) (7.350) (14.230) Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 17.597 4.804 18.918 10.746 10.778 Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (22.109) (4.924) (26.175) (12.420) (16.533) Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 24.506 450 26.114 3.033 6.278 Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten (1.697) (2) (1.699) (4) (21) Dividendenausschüttungen (inkl. an andere Gesellschafter von Tochterunternehmen) (2.874) (3.409) (2.874) (3.409) (3.561) Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten (1.467) (967) (2.730) (1.860) (3.835) Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern 20 0 24 1 13 Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern (179) (38) (344) (145) (261) Sonstiges 0 0 0 0 0 CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 13.797 (4.086) 11.234 (4.058) (7.141) Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) 63 (9) 57 16 11 Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen 0 0 0 0 0 NETTOVERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL (LAUFZEIT BIS 3 MONATE) 10.459 (2.250) 9.144 214 1.713 BESTAND AM ANFANG DER PERIODE 4.078 6.144 5.393 3.679 3.679 BESTAND AM ENDE DER PERIODE 14.537 3.894 14.537 3.894 5.393 Bei den hier ausgewiesenen Auszahlungen und Einzahlungen handelt es sich um solche Investitionen in den Breitband-Ausbau, die vollständig von der öffentlichen Hand finanziert werden. Da diese Auszahlungen und Einzahlungen nicht zeitgleich geleistet bzw. vereinnahmt werden, können sich in den einzelnen Perioden positive oder negative Salden ergeben. Diese Investitionen sind nicht Bestandteil der operativen Kennziffern "Cash Capex" bzw. "Free Cashflow", da die Auszahlungen nicht zu einem Sachanlagenzugang führen. Weitere Informationen zur Schätzungsänderung im zweiten Halbjahr 2019 bei geförderten Investitionen in den Breitband-Ausbau finden Sie im Abschnitt " Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Schätzungsänderungen Deutsche Telekom. Konzern-Zwischenbericht H1 2020. = p q Konzern-Zwischenabschluss46 ERHEBLICHE EREIGNISSE UND GESCHÄFTSVORFÄLLE RECHNUNGSLEGUNG Der Halbjahres-Finanzbericht der Deutschen Telekom AG umfasst nach den Vorschriften des § 115 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) einen Konzern-Zwischenabschluss und einen Konzern-Zwischenlagebericht sowie die Versicherung der gesetzlichen Vertreter nach § 297 Abs. 2 Satz 4, § 315 Abs. 1 Satz 6 Handelsgesetzbuch (HGB). Der Konzern-Zwischenabschluss wurde unter Beachtung der International Financial Reporting Standards (IFRS) für die Zwischenberichterstattung, wie sie in der EU anzu- wenden sind, aufgestellt. Der Konzern-Zwischenlagebericht wurde unter Beachtung des Wertpapierhandelsgesetzes aufge- stellt. STATEMENT OF COMPLIANCE Der Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2020 ist unter Beachtung der Regelungen des International Accounting Standards (IAS) 34 aufgestellt worden. In Einklang mit den Regelungen des IAS 34 wurde ein verkürzter Berichtsumfang gegenüber dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 gewählt. Alle von der Deutschen Telekom AG angewendeten IFRS wurden von der EU-Kommission für die Anwendung in der EU übernommen. Aus Sicht der Unternehmensleitung enthält der prüferisch durchgesehene Halbjahres-Finanzbericht alle üblichen, laufend vorzunehmenden Anpassungen, die für eine angemessene Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns notwendig sind. Hinsichtlich der im Rahmen der Konzernrechnungslegung angewendeten Grundlagen und Methoden verweisen wir auf den Anhang des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019. ERSTMALS IN DER BERICHTSPERIODE ANZUWENDENDE STANDARDS, INTERPRETATIONEN UND ÄNDERUNGEN Voraussichtliche Auswirkungen auf die Darstellung der Anwendungs- Vermögens-, pflicht für die Finanz- und Deutsche Ertragslage der Verlautbarung Titel Telekom ab Änderungen Deutschen Telekom