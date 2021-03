Deutsche Telekom : Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 313 HGB zum 31.12.2020 (pdf, 174.6 KB) 03/01/2021 | 03:56am EST Send by mail :

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 313 Abs. 2 HGB zum Konzernabschluss der Deutschen Telekom AG zum 31. Dezember 2020 Lfd. Nr. Name und Sitz der Gesellschaft 1. Vollkonsolidierte Tochtergesellschaften 1. ALDA Wireless Holdings LLC, Overland Park, Kansas City

2. APC Realty and Equipment Co., LLC, Overland Park, Kansas City

3. ATI Sub, LLC, Overland Park, Kansas City

4. American Telecasting Development, LLC, Overland Park, Kansas City

5. American Telecasting of Anchorage, LLC, Overland Park, Kansas City

6. American Telecasting of Columbus, LLC, Overland Park, Kansas City

7. American Telecasting of Denver, LLC, Overland Park, Kansas City

8. American Telecasting of Fort Collins, LLC, Overland Park, Kansas City

9. American Telecasting of Fort Myers, LLC, Overland Park, Kansas City

10. American Telecasting of Green Bay, LLC, Overland Park, Kansas City

11. American Telecasting of Lansing, LLC, Overland Park, Kansas City

12. American Telecasting of Lincoln, LLC, Overland Park, Kansas City

13. American Telecasting of Little Rock, LLC, Overland Park, Kansas City

14. American Telecasting of Louisville, LLC, Overland Park, Kansas City

15. American Telecasting of Medford, LLC, Overland Park, Kansas City

16. American Telecasting of Michiana, LLC, Overland Park, Kansas City

17. American Telecasting of Monterey, LLC, Overland Park, Kansas City

18. American Telecasting of Redding, LLC, Overland Park, Kansas City

19. American Telecasting of Santa Barbara, LLC, Overland Park, Kansas City

20. American Telecasting of Seattle, LLC, Overland Park, Kansas City

21. American Telecasting of Sheridan, LLC, Overland Park, Kansas City

22. American Telecasting of Yuba City, LLC, Overland Park, Kansas City

23. Arbeitgeberverband comunity, Arbeitgeberverband für Telekommunikation und IT e.V., Bonn 24. Assurance Wireless USA, L.P., Overland Park, Kansas City

24. Assurance Wireless USA, L.P., Overland Park, Kansas City

25. Assurance Wireless of South Carolina, LLC, Overland Park, Kansas City

26. Boost Worldwide, LLC, Overland Park, Kansas City

27. Broadcast Cable, LLC, Overland Park, Kansas City

28. CE Colo Czech, s.r.o., Prag

29. COMBIS - IT Usluge d.o.o., Belgrad

30. COMBIS d.o.o. Sarajevo, Sarajevo

31. COMBIS, usluge integracija informatickih tehnologija, d.o.o., Zagreb

32. COSMO-ONE HELLAS MARKET SITE SOCIETE ANONYME OF ELECTRONIC COMMERCE SERVICES, Athen

32. COSMO-ONE HELLAS MARKET SITE SOCIETE ANONYME OF ELECTRONIC COMMERCE SERVICES, Athen ÜberIndirekt 1.46. 100,00%

1.306. 100,00%

1.38. 100,00%

1.38. 100,00%

1.312. 100,00%

1.46. 100,00%

1.46. 100,00%

1.46. 100,00%

1.46. 100,00%

1.46. 100,00%

1.46. 100,00%

1.46. 100,00%

1.312. 100,00%

1.46. 100,00%

1.46. 100,00%

1.46. 100,00%

1.46. 100,00%

1.46. 100,00%

1.46. 100,00%

1.312. 100,00%

1.46. 100,00%

1.46. 100,00% ---

1.312. 95,00%

1.411. 5,00%

1.24. 100,00%

1.312. 100,00%

1.46. 100,00%

1.333. 100,00%

1.31. 100,00%

1.31. 100,00%

1.143. 100,00%

1.144. 30,87%

1.34. 30,87%

33. COSMOTE GLOBAL SOLUTIONS N.V., Diegem 1.34. 99,00%

33. COSMOTE GLOBAL SOLUTIONS N.V., Diegem 1.54. 1,00%

34. COSMOTE Mobile Telecommunications S.A., Athen 1.144. 100,00%

35. COSMOTE PAYMENTS ELECTRONIC MONEY SERVICES S.A., Athen 1.144. 100,00% 36. Carduelis B.V. (Netherlands), Amsterdam 37. Clear Wireless, LLC, Overland Park, Kansas City 38. Clearwire Communications, LLC, Overland Park, Kansas City 39. Clearwire Hawaii Partners Spectrum, LLC, Overland Park, Kansas City 40. Clearwire IP Holdings, LLC, Overland Park, Kansas City 41. Clearwire International, LLC, Overland Park, Kansas City 42. Clearwire Legacy, LLC, Overland Park, Kansas City 43. Clearwire Spectrum Holdings II, LLC, Overland Park, Kansas City 44. Clearwire Spectrum Holdings III, LLC, Overland Park, Kansas City 45. Clearwire Spectrum Holdings, LLC, Overland Park, Kansas City 46. Clearwire XOHM, LLC, Overland Park, Kansas City 47. Combridge S.R.L., Sfântu Gheorghe 48. Comfortcharge GmbH, Bonn 49. Commander Services s.r.o., Bratislava 50. Complex Bidco B.V., 51. Connect CCC, LLC., Bellevue 52. Consortium 1 S.à r.l., Luxemburg 53. Cosmoholding International B.V., Amsterdam 53. Cosmoholding International B.V., Amsterdam 54. Cosmote E-Value Contact Center Services Societe Anonyme, Agios Stefanos 55. Cosmote TV Productions & Services S.A., Athen 56. Cosmote Technical Services S.A., Athen 57. Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, Podgorica 58. DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Münster 58. DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Münster 59. DFMG Holding GmbH, Bonn 60. DFMG Zwischenholding GmbH, Bonn 61. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 62. DTCP NL II C.V., Maastricht 62. DTCP NL II C.V., Maastricht 63. DTCP NL IV C.V., Maastricht 63. DTCP NL IV C.V., Maastricht 64. DTCP NL VI C.V., Maastricht 64. DTCP NL VI C.V., Maastricht

1.136. 100,00%

1.312. 100,00%

1.253. 100,00%

1.46. 100,00%

1.312. 100,00%

1.42. 100,00%

1.38. 100,00%

1.42. 100,00%

1.38. 100,00%

1.42. 100,00%

1.193. 100,00%

1.172. 100,00%

1.400. 100,00%

1.226. 100,00%

1.350. 100,00%

1.363. 100,00%

1.86. 100,00%

1.140. 1,00%

1.34. 99,00%

1.140. 100,00%

1.144. 100,00%

1.144. 100,00%

1.143. 76,53%

1.398. 16,67%

1.60. 83,33%

1.59. 100,00%

1.244. 100,00%

1.80. 99,99%

2.15. 0,01%

1.80. 99,99%

2.16. 0,01%

1.80. 99,99%

2.17. 0,01%

65. DeTeAssekuranz - Deutsche Telekom Assekuranz-Vermittlungsgesellschaft mbH, 1.66. 100,00% Köln 66. DeTeAssekuranz Holding GmbH, Bonn 67. DeTeFleetServices GmbH, Bonn 68. Detecon (Schweiz) AG, Zürich 69. Detecon Asia-Pacific Ltd., Bangkok DirektGesamtnominalwert WährungBemerkung 1 --- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 711.991.857 64.943.900 2.788.500 2.788.500 49.136 2.000 100 100 100 1 1 USD USD USD USD USD CZK RSD BAM HRK EUR EUR 4.565.480.804 157.899.931 29.801.490 5.700.000 5.700.000 4.425.000 18.000 100 100 1 1 1 1 1 1 1 EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD RON 25.000 EUR 1) 5.000 123.857.700 5.105.062 1.600.000 1.600.000 4.714.408 2.423.526 4.347.293 1 3.400.000 EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 30.000 EUR 1) 30.000 EUR 1) 100,00% 26.000 EUR 1) 27.000 EUR 1) 1.000.000 5.152.230 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 100,00% 100,00% 150.000 EUR 5.000.000 EUR 1)

1.71. 100,00% 1.71. 100,00% 1.000.000 49.000.000 CHF THB Lfd. Nr. Name und Sitz der Gesellschaft Indirekt Direkt 70. Detecon Consulting FZ-LLC, Dubai 1.71. 100,00% 500.000 AED 71. Detecon International GmbH, Köln 1.373. 100,00% 8.700.000 EUR 72. Detecon, Inc., Wilmington 1.71. 100,00% 1.872.850 USD 73. Deutsche Telekom (UK) Limited, Hertfordshire 100,00% 30.100.000 GBP 74. Deutsche Telekom Asset Management GmbH & Co. KG, Monheim 100,00% 6.858.242 EUR 1) 2) 75. Deutsche Telekom Außendienst GmbH, Bonn 1.398. 100,00% 27.000 EUR 1) 76. Deutsche Telekom Business Solutions GmbH, Bonn 1.398. 100,00% 25.000 EUR 1) 77. Deutsche Telekom Capital Partners Fund GmbH, Hamburg 1.78. 100,00% 25.000 EUR 78. Deutsche Telekom Capital Partners Management GmbH, Hamburg 49,00% 25.000 EUR 79. Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund Co-Invest I GmbH & Co. KG, 1.81. 33,33% 300 EUR 2) Hamburg 79. Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund Co-Invest I GmbH & Co. KG, 2.25. 33,33% 300 EUR 2) Hamburg 79. Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund Co-Invest I GmbH & Co. KG, 2.26. 33,33% 300 EUR 2) Hamburg 79. Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund Co-Invest I GmbH & Co. KG, 1.77. 300 EUR 2) Hamburg 80. Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund Co-Invest Ia GmbH, Hamburg 1.79. 100,00% 25.000 EUR 81. Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund GmbH & Co. KG, Hamburg 33,33% 300 EUR 2) 81. Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund GmbH & Co. KG, Hamburg 1.78. 33,33% 300 EUR 2) 81. Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund GmbH & Co. KG, Hamburg 2.26. 33,33% 300 EUR 2) 81. Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund GmbH & Co. KG, Hamburg 1.77. 300 EUR 2) 82. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund GmbH & Co. KG, Hamburg 25,00% 400 EUR 2) 82. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund GmbH & Co. KG, Hamburg 1.78. 25,00% 400 EUR 2) 82. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund GmbH & Co. KG, Hamburg 2.25. 25,00% 400 EUR 2) 82. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund GmbH & Co. KG, Hamburg 2.27. 25,00% 400 EUR 2) 82. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund GmbH & Co. KG, Hamburg 1.77. 400 EUR 2) 83. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund II GmbH & Co. KG, Hamburg 25,00% 400 EUR 2) 83. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund II GmbH & Co. KG, Hamburg 1.78. 25,00% 400 EUR 2) 83. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund II GmbH & Co. KG, Hamburg 2.28. 25,00% 400 EUR 2) 83. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund II GmbH & Co. KG, Hamburg 2.31. 25,00% 400 EUR 2) 83. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund II GmbH & Co. KG, Hamburg 1.77. 400 EUR 2) 84. Deutsche Telekom Clinical Solutions GmbH, Bonn 1.99. 100,00% 25.000 EUR 1) 85. Deutsche Telekom Digital Labs Private Limited, Gurgaon 1.88. 99,00% 8.000.000 INR 85. Deutsche Telekom Digital Labs Private Limited, Gurgaon 2.32. 1,00% 8.000.000 INR 86. Deutsche Telekom Europe B.V., Maastricht 1.87. 100,00% 67.006 EUR 87. Deutsche Telekom Europe Holding B.V., Maastricht 1.88. 100,00% 25.002 EUR 88. Deutsche Telekom Europe Holding GmbH, Bonn 100,00% 30.000 EUR 1) 89. Deutsche Telekom Geschäftskunden-Vertrieb GmbH, Bonn 1.398. 100,00% 25.000 EUR 1) 90. Deutsche Telekom Global Business Solutions Belgium NV, Machelen 1.76. 100,00% 172.125 EUR 91. Deutsche Telekom Global Business Solutions China (HK) Limited, Hongkong 1.76. 100,00% 24.000.000 HKD 92. Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH, Wien 1.76. 100,00% 35.000 EUR 93. Deutsche Telekom Global Business Solutions Iberia S.L., Madrid 1.76. 100,00% 3.006 EUR 94. Deutsche Telekom Global Business Solutions Italia S.r.l., Rozzano 1.76. 100,00% 594.000 EUR 95. Deutsche Telekom Global Business Solutions Nederland B.V., Utrecht 1.76. 100,00% 10.000 EUR 96. Deutsche Telekom Global Business Solutions Schweiz AG, Münchenbuchsee 1.76. 100,00% 100.000 CHF 97. Deutsche Telekom Global Business Solutions Singapore Pte. Ltd., Singapur 1.76. 100,00% 22.550.000 SGD 98. Deutsche Telekom Global Business Solutions UK Ltd., Milton Keynes 1.76. 100,00% 500.000 GBP 99. Deutsche Telekom Healthcare and Security Solutions GmbH, Bonn 1.373. 100,00% 511.300 EUR 1) 100. Deutsche Telekom Holding B.V., Maastricht 1.336. 100,00% 20.500 EUR 101. Deutsche Telekom IT & Telecommunications Hungary Kft., Budapest 1.76. 100,00% 3.000.000 HUF 102. Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o., Kosice 1.127. 100,00% 715.000 EUR 103. Deutsche Telekom IT GmbH, Bonn 100,00% 25.000 EUR 1) 104. Deutsche Telekom Individual Solutions & Products GmbH, Bonn 1.398. 100,00% 25.000 EUR 1) 105. Deutsche Telekom International Finance B.V., Maastricht 100,00% 500.000 EUR 106. Deutsche Telekom IoT GmbH, Bonn 100,00% 25.000 EUR 1) 107. Deutsche Telekom Nordic A/S, Ballerup 1.76. 100,00% 1.010.000 DKK 108. Deutsche Telekom North America Inc., Wilmington 1.76. 100,00% 30 USD 109. Deutsche Telekom Pan-Net Croatia d.o.o., Zagreb 1.88. 100,00% 180.000 HRK 110. Deutsche Telekom Pan-Net GmbH, Wien 1.88. 100,00% 600.000 EUR 111. Deutsche Telekom Pan-Net Greece EPE, Maroussi (Athen) 1.88. 99,88% 650.040 EUR 111. Deutsche Telekom Pan-Net Greece EPE, Maroussi (Athen) 2.32. 0,12% 650.040 EUR 112. Deutsche Telekom Pan-Net Hungary Kft., Budapest 1.88. 100,00% 7.501.000 HUF 113. Deutsche Telekom Pan-Net Macedonia Dooel, Skopje 1.88. 100,00% 3.020.000 EUR 114. Deutsche Telekom Pan-Net Montenegro d.o.o., Podgorica 1.88. 100,00% 2.020.000 EUR 115. Deutsche Telekom Pan-Net Poland Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 1.88. 100,00% 100.000 PLN Warschau 116. Deutsche Telekom Pan-Net Romania S.R.L., Bukarest 1.88. 100,00% 4.000.000 EUR 117. Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o., Bratislava 1.88. 97,00% 25.000 EUR 117. Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o., Bratislava 2.32. 3,00% 25.000 EUR 118. Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH, Bonn 1.398. 100,00% 10.000.000 EUR 1) 119. Deutsche Telekom Security GmbH, Bonn 100,00% 25.000 EUR 1) 120. Deutsche Telekom Service GmbH, Bonn 1.398. 100,00% 25.000 EUR 1) 121. Deutsche Telekom Services Europe Czech Republic s.r.o., Brno 1.123. 100,00% 13.500.000 CZK 122. Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., Bukarest 3,33% 13.198.200 RON 122. Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., Bukarest 1.123. 96,67% 13.198.200 RON 123. Deutsche Telekom Services Europe SE, Bonn 100,00% 120.000 EUR 1) 124. Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o., Bratislava 1.123. 99,99% 6.520.000 EUR 124. Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o., Bratislava 2.80. 0,01% 6.520.000 EUR 125. Deutsche Telekom Strategic Investments GmbH, Bonn 100,00% 10.225.900 EUR 126. Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft., Budapest 1.373. 100,00% 150.100.000 HUF 127. Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., Kosice 1.373. 97,50% 258.581 EUR 127. Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., Kosice 2.80. 2,50% 258.581 EUR 128. Deutsche Telekom Technik GmbH, Bonn 1.398. 100,00% 27.000 EUR 1) 129. Deutsche Telekom Venture Funds GmbH, Bonn 100,00% 25.000 EUR 1) 130. E-Value Collection Ltd., Agios Stefanos 1.54. 100,00% 350.010 EUR 131. E-Value International S.A., Bukarest 1.53. 99,99% 6.700.000 RON Lfd. Nr. Name und Sitz der Gesellschaft Direkt 131. E-Value International S.A., Bukarest 1.54. 0,01% 6.700.000 RON 132. Erste DFMG Deutsche Funkturm Vermögens-GmbH, Bonn 100,00% 100.000 EUR 1) 133. Fixed Wireless Holdings, LLC, Overland Park, Kansas City 1.42. 100,00% 1 USD 134. Fresno MMDS Associates, LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 1 USD 135. GMG Generalmietgesellschaft mbH, Köln 100,00% 51.130.000 EUR 1) 136. GTS Central European Holding B.V. (Netherlands), Amsterdam 1.52. 100,00% 18.500 EUR 137. GTS Poland sp.z o.o. (Poland), Warsaw 1.86. 100,00% 199.870 PLN 138. GTS Telecom S.R.L., Bukarest 1.136. 47,44% 7.368.415 RON 138. GTS Telecom S.R.L., Bukarest 1.36. 52,56% 7.368.415 RON 139. GTS Ukraine L.L.C., Kiew 1.136. 100,00% 1.150.000 UAH 140. Germanos Industrial and Commercial Company of Electronic Telecommunication 1.34. 100,00% 29.600.892 EUR materials and supply of Services Societe Anon, Agios Stefanos 141. Goingsoft Software Vertriebs- und Beratungs GmbH, St. Johann 1.398. 100,00% 35.000 EUR 142. HT PRODUKCIJA d.o.o., Zagreb 1.145. 100,00% 25.020.000 HRK 143. HT holding d.o.o., Zagreb 1.145. 100,00% 929.965.000 HRK 144. Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Athen 46,91% 1.330.594.050 EUR 144. Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Athen 1.144. 1.330.594.050 EUR 145. Hrvatski Telekom d.d., Zagreb 1.86. 51,71% 10.244.977.390 HRK 146. Huron Merger Sub LLC, Bellevue 1.362. 100,00% 1 USD 147. I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH, Bonn 1.76. 100,00% 3.000.000 EUR 1) 148. IBSV LLC, Wilmington 1.363. 100,00% --- USD 3) 149. ITgen Informatikai Szolgáltató Korlátolt FelelQsségq Társaság, Budapest 1.375. 100,00% 3.000.000 HUF 150. Infovan (Proprietary) Limited, Johannesburg 1.386. 100,00% 2.000 ZAR 151. Intervate Holdings (Proprietary) Limited i. L., Johannesburg 1.386. 100,00% 2.090 ZAR 3) 152. Intervate Solutions (Proprietary) Limited, Johannesburg 1.386. 100,00% 1.070 ZAR 153. Investel Magyar Távközlési Befektetési Zrt., Budapest 1.172. 100,00% 1.113.000.000 HUF 154. Iskon Internet d.d., Zagreb 1.143. 100,00% 420.269.100 HRK 155. Kabelsko distributivni sustav d.o.o., Cakovec 1.143. 100,00% 1.229.600 HRK 156. KalászNet Kft., Budapest 1.172. 100,00% 225.000.000 HUF 157. Kennewick Licensing, LLC, Overland Park, Kansas City 1.312. 100,00% 1 USD 158. L3TV Chicagoland Cable System, LLC, Bellevue 1.169. 100,00% 1 USD 159. L3TV Colorado Cable System, LLC, Bellevue 1.169. 100,00% 1 USD 160. L3TV DC Cable System, LLC, Bellevue 1.169. 100,00% 1 USD 161. L3TV Dallas Cable System, LLC, Bellevue 1.169. 100,00% 1 USD 162. L3TV Detroit Cable System, LLC, Bellevue 1.169. 100,00% 1 USD 163. L3TV Los Angeles Cable System, LLC, Bellevue 1.169. 100,00% 1 USD 164. L3TV Minneapolis Cable System LLC, Bellevue 1.169. 100,00% 1 USD 165. L3TV New York Cable System, LLC, Bellevue 1.169. 100,00% 1 USD 166. L3TV Philadelphia Cable System, LLC, Bellevue 1.169. 100,00% 1 USD 167. L3TV San Francisco Cable System, LLC, Bellevue 1.169. 100,00% 1 USD 168. L3TV Seattle Cable System, LLC, Bellevue 1.169. 100,00% 1 USD 169. Layer3 TV, LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 10 USD 170. MFP LeaseCo, LLC, Bellevue 1.363. 51,00% 1 USD 171. Magenta Telekom Infra GmbH, Wien 1.86. 100,00% 35.000 EUR 172. Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company, Budapest 1.86. 60,49% 104.274.254.300 HUF 172. Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company, Budapest 1.172. 104.274.254.300 HUF 173. Makedonski Telekom AD Skopje, Skopje 1.326. 56,67% 9.583.887.760 MKD 173. Makedonski Telekom AD Skopje, Skopje 1.173. 9.583.887.760 MKD 174. MetroPCS California, LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 1 USD 175. MetroPCS Florida, LLC, Bellevue 1.360. 100,00% 1 USD 176. MetroPCS Georgia, LLC, Bellevue 1.360. 100,00% 1 USD 177. MetroPCS Massachusetts, LLC, Bellevue 1.354. 100,00% 1 USD 178. MetroPCS Michigan, LLC, Bellevue 1.332. 100,00% --- USD 179. MetroPCS Networks California, LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 1 USD 180. MetroPCS Networks Florida, LLC, Bellevue 1.360. 100,00% 1 USD 181. MetroPCS Nevada, LLC, Bellevue 1.365. 100,00% 1 USD 182. MetroPCS New York, LLC, Bellevue 1.354. 100,00% 1 USD 183. MetroPCS Pennsylvania, LLC, Bellevue 1.354. 100,00% 1 USD 184. MetroPCS Texas, LLC, Bellevue 1.365. 100,00% 1 USD 185. MinorCo., LLC, Overland Park, Kansas City 1.312. 100,00% 100 USD 186. Mobilbeeep Telecommunications One Person Limited Liability, Athen 1.34. 100,00% 620.100 EUR 187. NSAC, LLC, Overland Park, Kansas City 1.38. 100,00% 1 USD 188. NextGen Communications S.R.L, Bukarest 1.392. 100,00% 50.564.200 RON 189. Nextel Communications of the Mid-Atlantic, Inc, Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 1 USD 190. Nextel Retail Stores, LLC, Overland Park, Kansas City 1.312. 100,00% 100 USD 191. Nextel South Corporation, Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 100 USD 192. Nextel System, LLC, Overland Park, Kansas City 1.253. 20,00% 100 USD 192. Nextel System, LLC, Overland Park, Kansas City 1.312. 80,00% 100 USD 193. Nextel West Corporation, Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 100 USD 194. Nextel of New York, Inc, Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 1 USD 195. Nextel of Puerto Rico, Inc, Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 100 USD 196. Novatel EOOD, Sofia 1.172. 100,00% 11.056.430 BGN 197. OOO Deutsche Telekom IT RUS, Sankt Petersburg 1.367. 99,00% 10.000 RUB 197. OOO Deutsche Telekom IT RUS, Sankt Petersburg 1.373. 1,00% 10.000 RUB 198. OOO T-Systems RUS, Sankt Petersburg 1.373. 100,00% 6.700.000 RUB 199. ORBIT Gesellschaft für Applikations- und Informationssysteme mbH, Bonn 1.71. 100,00% 128.000 EUR 200. OT-Optima Telekom d.d., Zagreb 1.143. 17,41% 694.432.640 HRK 201. OT-Optima Telekom d.o.o., Kober 1.200. 100,00% 8.763 EUR 202. OTE ASFALISI INSURANCE AGENCY SOCIETE ANONYME, Athen 1.144. 99,90% 86.000 EUR 202. OTE ASFALISI INSURANCE AGENCY SOCIETE ANONYME, Athen 1.56. 0,10% 86.000 EUR 203. OTE Academy S.A., Athen 1.144. 100,00% 1.761.030 EUR 203. OTE Academy S.A., Athen 1.242. 0,00% 1.761.030 EUR 204. OTE Estate S.A., Athen 1.144. 100,00% 335.344.766 EUR 204. OTE Estate S.A., Athen 1.56. 0,00% 335.344.766 EUR 205. OTE International Investments Limited, Limassol 1.144. 100,00% 477.366.811 EUR 206. OTE International Solutions S.A., Athen 1.144. 100,00% 102.354.799 EUR Lfd. Nr. Name und Sitz der Gesellschaft Über Direkt Gesamtnominalwert 206. OTE International Solutions S.A., Athen 1.242. 0,00% 102.354.799 EUR 207. OTE Plc., London 1.144. 100,00% 50.000 GBP 208. OTE Rural North SPV, Athen 1.144. 100,00% 1.775.112 EUR 209. OTE Rural South SPV, Athen 1.144. 100,00% 2.255.520 EUR 210. OmegaTowers 1 Funkdienste GmbH & Co. KG, Münster 1.58. 100,00% 100 EUR 1) 2) 210. OmegaTowers 1 Funkdienste GmbH & Co. KG, Münster 1.62. 100 EUR 1) 2) 211. OmegaTowers 2 Funkdienste GmbH & Co. KG, Münster 1.58. 100,00% 100 EUR 1) 2) 211. OmegaTowers 2 Funkdienste GmbH & Co. KG, Münster 1.63. 100 EUR 1) 2) 212. OmegaTowers 3 Funkdienste GmbH, Münster 1.58. 100,00% 25.000 EUR 1) 213. One 2 One Limited, Hertfordshire 1.73. 100,00% 2 GBP 214. One 2 One Personal Communications Ltd., Hertfordshire 1.73. 100,00% 1 GBP 215. Optima Telekom za upravljanje nekretninama i savjetovanje d.o.o., Zagreb 1.200. 100,00% 20.000 HRK 216. Optima direct d.o.o., Buje 1.200. 100,00% 19.216.000 HRK 217. PASM Power and Air Condition Solution Management GmbH, München 100,00% 10.025.000 EUR 1) 218. PCTV Gold II, LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 1 USD 219. PCTV Sub, LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 1 USD 220. PR Wireless PR, LLC, Overland Park, Kansas City 1.312. 100,00% 1 USD 221. Pan-Inform Kutatás-Fejlesztési és Innovácios Kft., Budapest 1.375. 100,00% 3.000.000 HUF 222. Pelsoft Informatika Kft., Balatonfüred 1.375. 100,00% 3.000.000 HUF 223. People's Choice TV of Houston, LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 1 USD 224. People's Choice TV of St. Louis, LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 1 USD 225. Planet A, a.s., Praha 4 1.333. 100,00% 20.946.275 CZK 226. PosAm spol. s.r.o., Bratislava 1.244. 51,00% 170.000 EUR 227. PushSpring, Inc., Bellevue 1.363. 100,00% 32.580.234 USD 228. Qingdao DETECON Consulting Co., Ltd., Qingdao 1.71. 100,00% 2.000.000 USD 229. SFE 1, LLC, Overland Park, Kansas City 1.312. 100,00% 1 USD 230. SFE 2, LLC, Overland Park, Kansas City 1.306. 100,00% 1 USD 231. SIHI Mexico S. de R.L. de C.V., Col. Amplicion Granada 1.279. 99,00% 100 MXN 231. SIHI Mexico S. de R.L. de C.V., Col. Amplicion Granada 1.281. 1,00% 100 MXN 232. SIHI New Zealand Holdco, Inc, Overland Park, Kansas City 1.279. 100,00% 100 USD 233. SIHI Scandinavia AB, Stockholm 1.279. 100,00% 1.000 SEK 234. SN Holdings (BR I) LLC, Overland Park, Kansas City 1.279. 100,00% 100 USD 235. STC Five, LLC, Overland Park, Kansas City 1.306. 100,00% 100 USD 236. STC Four, LLC, Overland Park, Kansas City 1.306. 100,00% 100 USD 237. STC One, LLC, Overland Park, Kansas City 1.290. 100,00% 100 USD 238. STC Six Company, Overland Park, Kansas City 1.235. 100,00% 100 USD 239. STC Three LLC, Overland Park, Kansas City 1.2. 100,00% 100 USD 240. STC Two LLC, Overland Park, Kansas City 1.312. 100,00% 100 USD 241. Satellic NV, Machelen 1.373. 76,00% 10.000.000 EUR 242. Satellite and Maritime Telecommunications S.A., Piraeus 1.144. 94,08% 5.463.750 EUR 242. Satellite and Maritime Telecommunications S.A., Piraeus 1.56. 0,01% 5.463.750 EUR 243. Simpel.nl B.V., 1.50. 100,00% --- EUR 244. Slovak Telekom, a.s., Bratislava 1.86. 100,00% 864.117.321 EUR 245. Software Daten Service Gesellschaft m.b.H., Wien 1.373. 100,00% 290.691 EUR 246. Sophia Invest GmbH, Bonn 1.400. 100,00% 25.000 EUR 247. Speedchoice of Detroit, LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 1 USD 248. Speedchoice of Phoenix, LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 1 USD 249. Sprint (Bay Area), LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 1 USD 250. Sprint (Thailand) Limited, Bangkok 1.253. 0,00% 5.775.000 THB 250. Sprint (Thailand) Limited, Bangkok 1.279. 100,00% 5.775.000 THB 250. Sprint (Thailand) Limited, Bangkok 1.281. 0,00% 5.775.000 THB 251. Sprint Brasil Servicos de Telecomunicacoes Ltda., Sao Paulo 1.279. 1,00% 6.149.999 BRL 251. Sprint Brasil Servicos de Telecomunicacoes Ltda., Sao Paulo 1.288. 99,00% 6.149.999 BRL 252. Sprint Capital Corporation, Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 250 USD 253. Sprint Communication, Inc., Overland Park, Kansas City 1.258. 100,00% 5.904.772 USD 254. Sprint Communications Company of New Hampshire, Inc., Overland Park, Kansas 1.256. 100,00% 1.000 USD City 255. Sprint Communications Company of Virginia, Inc, Overland Park, Kansas City 1.256. 100,00% 1.000 USD 256. Sprint Communications Company, LP, Overland Park, Kansas City 1.253. 95,06% 100 USD 256. Sprint Communications Company, LP, Overland Park, Kansas City 1.407. 4,94% 100 USD 257. Sprint Connect, LLC, Overland Park, Kansas City 1.261. 100,00% 100 USD 258. Sprint Corporation (DE), Overland Park, Kansas City 1.363. 100,00% 34.453.745 USD 259. Sprint Corporation (KS), Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 100 USD 260. Sprint Corporation (MO), Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 10 USD 261. Sprint Enterprise Mobility, LLC, Overland Park, Kansas City 1.312. 100,00% 100 USD 262. Sprint Enterprise Network Services, Inc., Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 1.000 USD 263. Sprint Federal Mangement, LLC, Overland Park, Kansas City 1.311. 100,00% 1 USD 264. Sprint Federal Operations LLC, Overland Park, Kansas City 1.256. 100,00% 1 USD 265. Sprint Hong Kong Limited, Hongkong 1.279. 50,00% 100 HKD 265. Sprint Hong Kong Limited, Hongkong 1.281. 50,00% 100 HKD 266. Sprint Intermediate HoldCo II, LLC, Overland Park, Kansas City 1.258. 0,00% 100 USD 266. Sprint Intermediate HoldCo II, LLC, Overland Park, Kansas City 1.307. 100,00% 100 USD 267. Sprint Intermediate HoldCo III, LLC, Overland Park, Kansas City 1.258. 0,00% 100 USD 267. Sprint Intermediate HoldCo III, LLC, Overland Park, Kansas City 1.296. 100,00% 100 USD 268. Sprint Intermediate HoldCo, LLC, Overland Park, Kansas City 1.258. 0,00% 100 USD 268. Sprint Intermediate HoldCo, LLC, Overland Park, Kansas City 1.297. 100,00% 100 USD 269. Sprint International Argentina SRL, Buenos Aires 1.279. 90,00% 6.789.399 ARS 269. Sprint International Argentina SRL, Buenos Aires 1.281. 10,00% 6.789.399 ARS 270. Sprint International Australia Pty. Limited, Sydney 1.279. 100,00% 1.112.079 AUD 271. Sprint International Austria GmbH, Wien 1.279. 100,00% 1 EUR 272. Sprint International Caribe, LLC, Overland Park, Kansas City 1.312. 100,00% 1 USD 273. Sprint International Chile Limitada, Santiago 1.279. 99,90% 712.098.562 CLP 273. Sprint International Chile Limitada, Santiago 1.281. 0,10% 712.098.562 CLP 274. Sprint International Colombia Ltda, Bogota, D.C. 1.279. 99,93% 120.140.669 COP 274. Sprint International Colombia Ltda, Bogota, D.C. 1.281. 0,07% 120.140.669 COP 275. Sprint International Communications Canada ULC, Halifax, N.S. 1.279. 100,00% 1 CAD 276. Sprint International Communications Corporation, Overland Park, Kansas City 1.281. 100,00% 268.641 USD Lfd. Nr. Name und Sitz der Gesellschaft Über Indirekt Direkt 277. Sprint International Communications Singapore Pte. Ltd., Singapur 1.279. 100,00% 4.172.002 SGD 278. Sprint International Czech Republic S.R.O., Praha 1 1.279. 100,00% 200.000 CZK 279. Sprint International Holding, Inc., Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 1.000 USD 280. Sprint International Hungary Korlátolt Felelösségü Társaság, Budapest 1.279. 100,00% 1 HUF 281. Sprint International Incorporated, Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 1.000 USD 282. Sprint International Japan Corp., Tokio 1.279. 100,00% 200 JPY 283. Sprint International Korea, LLC, Seoul 1.279. 100,00% 92.524 KRW 284. Sprint International Network Company, LLC, Overland Park, Kansas City 1.276. 100,00% 1 USD 285. Sprint International Norway AS, Oslo 1.279. 100,00% 200 NOK 286. Sprint International Spain, S.L., Madrid 1.279. 98,00% 43.630 EUR 286. Sprint International Spain, S.L., Madrid 1.281. 2,00% 43.630 EUR 287. Sprint International Taiwan Limited, Taipei 1.279. 100,00% 1 TWD 288. Sprint International do Brasil Ltda., Rio de Janeiro/RJ 1.279. 50,00% 21.114.412 BRL 288. Sprint International do Brasil Ltda., Rio de Janeiro/RJ 1.281. 50,00% 21.114.412 BRL 289. Sprint Intl New Zealand, Auckland City 1.232. 100,00% 100 USD 290. Sprint PCS Assets, LLC, Overland Park, Kansas City 1.306. 100,00% 100 USD 291. Sprint RUS LLC, Moskau 1.279. 99,00% 53.300.000 RUB 291. Sprint RUS LLC, Moskau 1.281. 1,00% 53.300.000 RUB 292. Sprint Solutions, Inc., Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 100 USD 293. Sprint Spectrum Co. II, LLC, Overland Park, Kansas City 1.302. 100,00% 1 USD 294. Sprint Spectrum Co. III, LLC, Overland Park, Kansas City 1.303. 100,00% 1 USD 295. Sprint Spectrum Co. LLC, Overland Park, Kansas City 1.304. 100,00% 100 USD 296. Sprint Spectrum Depositer III, LLC, Overland Park, Kansas City 1.306. 100,00% 1 USD 297. Sprint Spectrum Depositor, LLC, Overland Park, Kansas City 1.38. 100,00% 1 USD 298. Sprint Spectrum Holding Company, LLC, Overland Park, Kansas City 1.312. 100,00% 100 USD 299. Sprint Spectrum License Holder II, LLC, Overland Park, Kansas City 1.293. 100,00% 1 USD 300. Sprint Spectrum License Holder III, LLC, Overland Park, Kansas City 1.294. 100,00% 1 USD 301. Sprint Spectrum License Holder, LLC, Overland Park, Kansas City 1.295. 100,00% 1 USD 302. Sprint Spectrum PledgeCo II, LLC, Overland Park, Kansas City 1.258. 0,00% 100 USD 302. Sprint Spectrum PledgeCo II, LLC, Overland Park, Kansas City 1.266. 100,00% 100 USD 303. Sprint Spectrum PledgeCo III, LLC, Overland Park, Kansas City 1.258. 0,00% 100 USD 303. Sprint Spectrum PledgeCo III, LLC, Overland Park, Kansas City 1.267. 100,00% 100 USD 304. Sprint Spectrum PledgeCo, LLC, Overland Park, Kansas City 1.258. 0,00% 100 USD 304. Sprint Spectrum PledgeCo, LLC, Overland Park, Kansas City 1.268. 100,00% 100 USD 305. Sprint Spectrum Realty Company, LLC, Overland Park, Kansas City 1.306. 100,00% 1 USD 306. Sprint Spectrum, L.P., Overland Park, Kansas City 1.185. 1,00% 100 USD 306. Sprint Spectrum, L.P., Overland Park, Kansas City 1.298. 99,00% 100 USD 307. Sprint Sprectrum Depositer II, LLC, Overland Park, Kansas City 1.312. 100,00% 1 USD 308. Sprint Telecom India Private Limited, Mumbai 1.279. 100,00% 5.001.000 INR 308. Sprint Telecom India Private Limited, Mumbai 1.281. 0,00% 5.001.000 INR 309. Sprint eBusiness, Inc., Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 100 USD 310. Sprint eWireless, Inc., Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 100 USD 311. Sprint/United Management Company, Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 1.000 USD 312. SprintCom, Inc., Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 250 USD 313. SprintLink Belgium BV, Brüssel 1.279. 99,96% 54.260 EUR 313. SprintLink Belgium BV, Brüssel 1.281. 0,04% 54.260 EUR 314. SprintLink Denmark ApS, Kopenhagen 1.279. 100,00% 151 DKK 315. SprintLink France SAS, Paris 1.279. 100,00% 5.085 EUR 316. SprintLink Germany GmbH, Frankfurt am Main 1.279. 100,00% 1 EUR 317. SprintLink International (Switzerland) GmbH, Zürich 1.279. 94,93% 138.000 CHF 317. SprintLink International (Switzerland) GmbH, Zürich 1.281. 5,07% 138.000 CHF 318. SprintLink International Philippines, Inc., Makati City, Manila 1.279. 100,00% 91.837 PHP 319. SprintLink Ireland Limited, Dublin 1.279. 100,00% 1 EUR 320. SprintLink Italy S.r.l., Mailand 1.279. 99,00% 10.400 EUR 320. SprintLink Italy S.r.l., Mailand 1.281. 1,00% 10.400 EUR 321. SprintLink Netherlands B.V., HB Hoofddorp 1.279. 100,00% 200 EUR 322. SprintLink UK Limited, London 1.279. 100,00% 2 GBP 323. Sprintlink India Private Limited, Mumbai 1.279. 100,00% 13.920.314 INR 323. Sprintlink India Private Limited, Mumbai 1.281. 0,00% 13.920.314 INR 324. Sprintlink International Malaysia SDN. BHD., Kuala Lumpur 1.279. 100,00% 3.600.000 MYR 324. Sprintlink International Malaysia SDN. BHD., Kuala Lumpur 1.281. 0,00% 3.600.000 MYR 325. Sprintlink Poland sp.z o.o, Warszawa 1.279. 99,00% 6.100 PLN 325. Sprintlink Poland sp.z o.o, Warszawa 1.281. 1,00% 6.100 PLN 326. Stonebridge Communication AD, Skopje 1.172. 100,00% 12.064.051.780 MKD 327. T-Mobile (UK) Ltd., Hertfordshire 1.73. 100,00% 1 GBP 328. T-Mobile (UK) Retail Limited, Hertfordshire 1.73. 100,00% 105 GBP 329. T-Mobile Airtime Funding LLC, Bellevue 1.355. 100,00% 1 USD 330. T-Mobile Austria GmbH, Wien 1.331. 98,97% 60.000.000 EUR 331. T-Mobile Austria Holding GmbH, Wien 1.86. 100,00% 15.000.000 EUR 332. T-Mobile Central LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 1 USD 333. T-Mobile Czech Republic a.s., Prag 1.86. 100,00% 520.000.080 CZK 334. T-Mobile Financial LLC, Wilmington 1.363. 100,00% 100.000 USD 335. T-Mobile Global Care Corporation, Bellevue 1.363. 100,00% 10 USD 336. T-Mobile Global Holding GmbH, Bonn 1.337. 100,00% 50.000 EUR 1) 337. T-Mobile Global Zwischenholding GmbH, Bonn 100,00% 26.000 EUR 1) 338. T-Mobile Handset Funding LLC, Bellevue 1.334. 100,00% 1 USD 339. T-Mobile HotSpot GmbH, Bonn 1.398. 100,00% 26.000 EUR 1) 340. T-Mobile Infra B.V., Den Haag 1.86. 100,00% 10.000 EUR 4) 341. T-Mobile Innovations LLC, Wilmington DE 1.253. 100,00% 1 USD 342. T-Mobile International Austria GmbH, Wien 1.330. 100,00% 37.000 EUR 343. T-Mobile International Limited, Hertfordshire 1.73. 100,00% 1 GBP 344. T-Mobile International UK Pension Trustee Limited, Welwyn Garden City 1.73. 100,00% 1 GBP 345. T-Mobile Leasing LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 1 USD 346. T-Mobile License LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 1 USD 347. T-Mobile Ltd., Hertfordshire 1.73. 100,00% 1 GBP 348. T-Mobile Netherlands B.V., Den Haag 1.350. 100,00% 1.250.628 EUR Seite 5 von 9 Lfd. Nr. Name und Sitz der Gesellschaft Über Indirekt Direkt 349. T-Mobile Netherlands Finance B.V., Den Haag 1.350. 100,00% 124.105 EUR 350. T-Mobile Netherlands Holding B.V., Den Haag 1.86. 75,00% 121.008.100 EUR 351. T-Mobile Netherlands Retail B.V., Den Haag 1.348. 100,00% 18.000 EUR 352. T-Mobile No. 1 Limited, London 1.73. 100,00% 1 GBP 3) 353. T-Mobile No. 5 Limited, London 1.73. 100,00% 1 GBP 3) 354. T-Mobile Northeast LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 1 USD 355. T-Mobile PCS Holdings LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 1 USD 356. T-Mobile Polska S.A., Warschau 1.86. 100,00% 711.210.000 PLN 357. T-Mobile Puerto Rico Holdings LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 1 USD 358. T-Mobile Puerto Rico LLC, Bellevue 1.357. 100,00% 1 USD 359. T-Mobile Resources Corporation, Bellevue 1.363. 100,00% 1 USD 360. T-Mobile South LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 1 USD 361. T-Mobile Thuis B.V., Den Haag 1.350. 100,00% 1 EUR 362. T-Mobile US, Inc., Bellevue 1.100. 43,37% 12.418 USD 363. T-Mobile USA, Inc., Bellevue 1.362. 100,00% 5.353 USD 364. T-Mobile Ventures LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 1 USD 365. T-Mobile West LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 1.000 USD 366. T-Systems Austria GesmbH, Wien 1.373. 100,00% 185.000 EUR 367. T-Systems CIS, Moskau 1.76. 100,00% 4.630.728 RUB 368. T-Systems Data Migration Consulting AG, Kreuzlingen 1.384. 100,00% 100.000 CHF 369. T-Systems France SAS, Rueil-Malmaison 1.373. 100,00% 1.638.485 EUR 370. T-Systems ITC Iberia, S.A., Barcelona 1.373. 100,00% 1.245.100 EUR 371. T-Systems Information Services GmbH, Berlin 1.373. 100,00% 5.000.000 EUR 1) 372. T-Systems Information and Communication Technology India Private Limited, 1.373. 100,00% 95.500.000 INR Pune 372. T-Systems Information and Communication Technology India Private Limited, 2.80. 0,00% 95.500.000 INR Pune 373. T-Systems International GmbH, Frankfurt am Main 100,00% 154.441.900 EUR 1) 374. T-Systems Limited, London 1.373. 100,00% 550.001 GBP 375. T-Systems Magyarország Zrt., Budapest 1.172. 100,00% 2.002.000.000 HUF 376. T-Systems Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur 1.373. 100,00% 4.000.000 MYR 377. T-Systems Mexico, S.A. de C.V., Puebla 1.373. 100,00% 32.000.000 MXN 378. T-Systems Multimedia Solutions GmbH, Dresden 1.373. 100,00% 4.090.400 EUR 1) 379. T-Systems Nederland B.V., Utrecht 1.373. 100,00% 2.003.287 EUR 380. T-Systems Nordic A/S, Ballerup 1.373. 100,00% 5.500.000 DKK 381. T-Systems North America, Inc., Wilmington 1.379. 100,00% 34 USD 382. T-Systems P.R. China Ltd., Beijing 1.373. 100,00% 31.500.000 EUR 383. T-Systems Polska Sp. z o.o., Wroclaw 1.356. 100,00% 46.827.000 PLN 384. T-Systems Schweiz AG, Münchenbuchsee 1.373. 100,00% 13.000.000 CHF 385. T-Systems Singapore Pte. Ltd., Singapur 1.373. 100,00% 38.905.000 SGD 386. T-Systems South Africa (Proprietary) Limited, Johannesburg 1.387. 70,00% 6.000 ZAR 387. T-Systems South Africa Holdings (Proprietary) Limited, Joahnnesburg 1.373. 100,00% 4.100.085 ZAR 388. T-Systems do Brasil Ltda., Sao Paulo 1.373. 100,00% 30.000.000 BRL 388. T-Systems do Brasil Ltda., Sao Paulo 2.80. 0,00% 30.000.000 BRL 389. T-Systems on site services GmbH, Berlin 1.373. 100,00% 154.000 EUR 1) 390. TDI Acquisition Sub., LLC, Overland Park, Kansas City 1.38. 100,00% 1 USD 391. TELE HAUS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, 1.396. 99,00% 5.000 PLN Gadki 392. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., Bukarest 1.205. 54,01% 5.975.037.351 RON 4) 393. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., Bukarest 1.144. 70,00% 2.571.234.275 RON 393. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., Bukarest 1.392. 30,00% 2.571.234.275 RON 394. TMUS Assurance Corporation, Honolulu 1.363. 100,00% 10 USD 395. TMUS International LLC, Bellevue 1.363. 100,00% 1 USD 396. Tele Haus Polska sp.z o.o. (Poland), Tarnowo Podgórne 1.356. 100,00% 12.445.516 PLN 397. Tele2 finance B.V., Diemen 1.350. 100,00% 18.000 EUR 398. Telekom Deutschland GmbH, Bonn 100,00% 1.575.000.000 EUR 1) 399. Telekom Deutschland Multibrand GmbH, Bonn 1.398. 100,00% 25.000 EUR 1) 400. Telekom Innovation Pool GmbH, Bonn 100,00% 26.000 EUR 1) 401. Telekom New Media Zrt., Budapest 1.172. 100,00% 669.930.000 HUF 402. Telekom Sec, s.r.o., Bratislava 1.244. 100,00% 71.639 EUR 403. Theory Mobile, Inc., Bellevue 1.227. 100,00% 1 USD 404. Toll4Europe GmbH, Berlin 1.373. 55,00% 25.000.000 EUR 405. Transworld Telecom II, LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 1 USD 406. USST of Texas, Inc., Overland Park, Kansas City 1.256. 100,00% 1.000 USD 407. Utelcom, LLC, Overland Park, Kansas City 1.253. 100,00% 1 USD 408. VB Run, LLC, Wilmington, DE 1.363. 100,00% 1 USD 409. VBT Sub 2, LLC, Wilmington, DE 1.363. 100,00% 1 USD 410. VIOLA Kabelgesellschaft (Deutschland) mbH, Bonn 1.59. 100,00% 1.000.000 EUR 411. VMU GP, LLC, Overland Park, Kansas City 1.312. 100,00% 1 USD 412. Vidanet Zrt., Gyõr 1.153. 22,50% 2.000.000.000 HUF 412. Vidanet Zrt., Gyõr 1.172. 67,50% 2.000.000.000 HUF 413. Virgin Mobile USA - Evolution, LLC, Overland Park, Kansas City 1.24. 100,00% 100 USD 414. WBS of America, LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 1 USD 415. WBS of Sacramento, LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 3.239 USD 416. WBSY Licensing, LLC, Overland Park, Kansas City 1.38. 100,00% 1 USD 417. WCOF, LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 1 USD 418. Wireless Broadband Svcs of America, LLC, Overland Park, Kansas City 1.46. 100,00% 1 USD 419. Wireline Leasing Co., Inc, Overland Park, Kansas City 1.253. 95,06% 100 USD 419. Wireline Leasing Co., Inc, Overland Park, Kansas City 1.407. 4,94% 100 USD 420. Zweite DFMG Deutsche Funkturm Vermögens - GmbH, Bonn 1.398. 100,00% 100.000 EUR 1) 421. congstar GmbH, Köln 1.398. 100,00% 25.000 EUR 1) 422. congstar Services GmbH, Köln 1.421. 100,00% 30.000 EUR 1) 423. goingsoft Deutschland GmbH, Schrobenhausen 1.141. 100,00% 150.000 EUR 424. operational services GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 1.373. 50,00% 250.000 EUR 424. operational services GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 2.99. 250.000 EUR 2) 425. rola Security Solutions GmbH, Köln 1.373. 100,00% 800.000 EUR 1) Seite 6 von 9 2. Nicht einbezogene Tochterunternehmen 1. 3. T-Venture Beteiligungsgesellschaft mbH (3. TVB), Bonn

2. Antel Germany GmbH, Karben

3. Assessment Point (Proprietary) Limited i. L., Johannesburg

4. BENOCS GmbH, Bonn

5. Benocs, Inc., Wilmington

6. CBS GmbH, Bonn

7. CTA Holding GmbH, Bonn

7. CTA Holding GmbH, Bonn

7. CTA Holding GmbH, Bonn

8. Click & Buy Services India Private Limited, Hydrabad

9. ClickandBuy International Limited, Milton Keynes

10. Compendo GmbH, Nürnberg

11. DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS CANADA INC., Saint John

12. DTAG Global Business Solutions Mexico, S.A. de C.V., Puebla

13. DTCP Israel Ltd., Herzliya

14. DTCP Korea Co. Ltd., Seoul

15. DTCP NL I B.V., Maastricht

16. DTCP NL III B.V., Maastricht

17. DTCP NL V B.V., Maastricht

18. DTCP USA, LLC, San Francisco

19. DeTeAsia Holding GmbH, Bonn

20. Detecon Consulting Austria GmbH, Wien

21. Detecon Vezetési Tanácsadó Kft., Budapest

22. Deutsche TELEKOM Asia Pte. Ltd., Singapur

23. Deutsche Telekom Asset Management Verwaltungsgesellschaft mbH, Monheim

24. Deutsche Telekom Business Development & Venturing Ltd., Herzliya

25. Deutsche Telekom Capital Partners Expert/Advisor Co-Invest GmbH & Co. KG, Hamburg 1.129. 100,00%

1.136. 100,00%

1.151. 100,00%

1.400. 100,00%

2.4. 100,00%

1.373. 17,00%

1.398. 7,00%

2.47. 99,62%

2.6. 100,00%

1.66. 100,00%

1.108. 100,00%

1.76. 100,00%

1.78. 100,00%

1.78. 100,00%

1.80. 100,00%

1.80. 100,00%

1.80. 100,00%

1.78. 100,00%

1.68. 100,00%

1.71. 100,00%

25. Deutsche Telekom Capital Partners Expert/Advisor Co-Invest GmbH & Co. KG, 1.78. 12,50% Hamburg 25. Deutsche Telekom Capital Partners Expert/Advisor Co-Invest GmbH & Co. KG, Hamburg 26. Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund Carry GmbH & Co. KG, Hamburg 26. Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund Carry GmbH & Co. KG, Hamburg 26. Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund Carry GmbH & Co. KG, Hamburg 27. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Carry GmbH & Co. KG, Hamburg 27. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Carry GmbH & Co. KG, Hamburg 27. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund Carry GmbH & Co. KG, Hamburg 28. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund II Carry GmbH & Co. KG, Hamburg 28. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund II Carry GmbH & Co. KG, Hamburg 28. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund II Carry GmbH & Co. KG, Hamburg 29. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund II Parallel GmbH & Co. KG, Hamburg 29. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund II Parallel GmbH & Co. KG, Hamburg 29. Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund II Parallel GmbH & Co. KG, Hamburg 30. Deutsche Telekom Clinical Solutions India Private Limited, Pune 30. Deutsche Telekom Clinical Solutions India Private Limited, Pune 31. Deutsche Telekom ECP GmbH & Co. KG, Hamburg 32. Deutsche Telekom Europe Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, Bonn 33. Deutsche Telekom GBS Japan K.K., Tokyo 34. Deutsche Telekom Global Business Solutions Argentina S.A., Buenos Aires 34. Deutsche Telekom Global Business Solutions Argentina S.A., Buenos Aires 35. Deutsche Telekom Global Business Solutions France SAS, Rueil-Malmaison 36. Deutsche Telekom Global Business Solutions Greece E.P.E., Athen 36. Deutsche Telekom Global Business Solutions Greece E.P.E., Athen 37. Deutsche Telekom Global Business Solutions Luxembourg S.A., Münsbach 37. Deutsche Telekom Global Business Solutions Luxembourg S.A., Münsbach 38. Deutsche Telekom Global Business Solutions Telekomünikasyon Limited Sirketi, Istanbul 39. Deutsche Telekom Global Business Solutions, telekomunikacije, d.o.o., Ljubljana 40. Deutsche Telekom Healthcare Solutions Netherlands B.V., LB Bunnik 41. Deutsche Telekom Hosted Business Services, Inc., Menlo Park 42. Deutsche Telekom Pan-Net Czech Republic s.r.o., Prag 43. Deutsche Telekom hub:raum Fund GmbH, Bonn 44. Deutsche Telekom, Inc., New York 45. Digital Media Audience Products GmbH, Bonn 46. Erste Newco GmbH, Bonn 47. Firstgate Holding AG, Oberägeri 48. GEMAPPS Gesellschaft für mobile Lösungen mbH, Hamburg 49. GlasfaserPlus GmbH, Bonn 50. Immmr GmbH, Bonn 51. ImmoCom Verwaltungs GmbH, Heusenstamm 52. Intervate Project Services (Proprietary) Limited i. L., Johannesburg 53. Kumukan GmbH, Bonn 54. Lambda Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn 55. Leto Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn 1.77.

1.78. 6,67% 1.77.

1.78. 7,14% 1.77.

1.78. 4,76% 1.77.

1.78. 10,00%

2.28. 10,00% 1.77.

1.373. 100,00%

2.80. 0,00%

1.76. 100,00%

1.76. 98,00%

2.80. 2,00%

1.76. 100,00%

1.76. 99,00%

2.80. 1,00%

1.76. 99,98%

2.80. 0,02%

1.76. 100,00%

1.76. 100,00%

1.373. 100,00%

2.54. 100,00%

1.88. 100,00%

1.400. 100,00%

2.6. 100,00%

1.373. 100,00%

1.398. 100,00%

1.400. 100,00%

1.135. 100,00%

1.152. 100,00%

1.400. 100,00%

1.398. 100,00%EUR EUR 25.000 100 ZAR 3) EUR 100,00% 76,00% 838.710 100 USD EUR 100.000 EUR 5) 100.000 EUR 5) 100.000 EUR 5) 1.609.920 1.301.008 25.000 2.031.555 INR GBP EUR CAD 100,00% 100,00% 100,00% 12,50% 100,00% 137.777.793 26.100.000 34.000.000 --------- 4.600.000 25.000 72.673 50.000 415 10 1 MXN ILS KRW EUR EUR EUR USD DEM EUR HUF SGD EUR ILS 800 EUR 2) 800 EUR 2) 800 EUR 2) 6,67% 1.500 EUR 2) 1.500 EUR 2) 1.500 EUR 2) 7,14% 1.400 EUR 2) 1.400 EUR 2) 1.400 EUR 2) 5,00% 2.000 EUR 2) 2.000 EUR 2) 2.000 EUR 2) 1.000 EUR 2) 1.000 EUR 2) 1.000 EUR 2) 2.146.070 2.146.070 50,00% 100,00% 200 25.000 10.035.000 2.000.001 2.000.001 845.546 18.000 300 18.000 1.500.000 1.500.000 4.453.325 8.763 INR INR EUR EUR JPY ARS ARS EUR EUR EUR EUR EUR TRY 100,00% 100,00% 100,00% 13.600.000 100.000 18.000 25.000 25.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 5.306 100 EUR EUR USD CZK EUR USD EUR EUR CHF EUR EUR EUR DEM 25.000 ZAR 3) EUR 100,00% 25.000 25.000 EUR EUR Lfd. Nr. Name und Sitz der Gesellschaft 56. Loki Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn 1.398. 100,00%

57. MAGYARCOM SZOLGÁLTATÓ KOMMUNIKÁCIÓS Kft., Budapest 1.398. 100,00% 58. Magenta GmbH, Bonn 59. MobiledgeX GmbH, Bonn 60. MobiledgeX, Inc., Menlo Park 61. Motionlogic GmbH, Bonn 62. OmegaTowers 1 Funkdienste Komplementär GmbH, Münster 63. OmegaTowers 2 Funkdienste Komplementär GmbH, Münster 64. P & I Travel GmbH, Darmstadt 65. P & I Verwaltungs GmbH, Darmstadt 66. PASM Power and Air Condition Solution Management Beteiligungs GmbH, Bonn 67. PT T Systems Indonesia, Jakarta 67. PT T Systems Indonesia, Jakarta 68. PTI PR TOWERS I, LLC, Bellevue 69. PTI US TOWERS II, LLC, Bellevue 70. PTI US Towers I, LLC, Bellevue 71. PreHCM Services GmbH, Miltenberg 72. SPV HOLDINGS SP.z o.o., Warschau 73. Sigma Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn 74. T-Mobile (UK Properties), Inc., Denver 75. T-Mobile Holdings Limited, Milton Keynes 76. T-Mobile Newco Nr. 3 GmbH, Bonn 77. T-Mobile Newco Nr. 4 GmbH, Bonn 78. T-Systems Argentina S.A., Buenos Aires 78. T-Systems Argentina S.A., Buenos Aires 79. T-Systems Belgium Road Charging NV, Machelen 80. T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 81. T-Systems Client Services GmbH, Bonn 82. T-Systems Hong Kong Limited, Hongkong 83. T-Systems IT Eta GmbH, Bonn 84. T-Systems IT Gamma GmbH, Bonn 85. T-Systems IT Zeta GmbH, Bonn 86. T-Systems Public Network Services GmbH, Berlin 87. T-Systems Road User Services GmbH, Bonn 88. T-Systems Telecomunicacoes e Servicos Ltda., Sao Bernardo do Campo 88. T-Systems Telecomunicacoes e Servicos Ltda., Sao Bernardo do Campo 89. TAMBURO Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn 90. TOB T-Systems Ukraine i. L., Kiew 90. TOB T-Systems Ukraine i. L., Kiew 91. The Digitale GmbH, Bonn 92. Theta Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn 93. Thor Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn 94. Trust2Core GmbH, Berlin 95. Vesta Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn 96. Vulcanus Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn 97. bodyconcept GmbH, Bonn 98. emetriq GmbH, Bonn 99. operational services Beteiligungs-GmbH, Frankfurt am Main 3.a Nach Equity-Methode einbezogene Gemeinschaftsunternehmen 1. Glasfaser NordWest GmbH & Co. KG, Oldenburg 2. HMM Deutschland GmbH, Moers 2. HMM Deutschland GmbH, Moers 3. JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Mostar 4. NetWorkS! Sp.z.o.o, Warschau 5. SK Gaming Beteiligungs GmbH, Köln 6. Techmaker GmbH, Bonn 7. XCM JV, LLC, Wilmington 8. ZENKEY LLC, Wilmington 9. tooz technologies Inc., New York 3.b Nach Equity-Methode einbezogene assoziierte Unternehmen 1. 1nce GmbH, Köln 2. CTDI GmbH, Malsch 3. Cellwize Wireless Technologies Pte. Ltd., Singapur 4. DETECON AL SAUDIA Co. Ltd., Riyadh 5. Droniq GmbH, Frankfurt am Main 6. Enio GmbH, Wien 7. Home Credit US, LLC, Omaha, NE 8. Közbringa Kft., Budapest 9. MVS Net, S.A. de C.V., Ciudad de Mexico 10. Melon Health Limited, Wellington 11. PC Topco Limited, Guernsey 12. Project Panther, Ltd., New York

2.60. 100,00%

1.400. 60,69%

1.400. 100,00%

1.58. 100,00%

1.58. 100,00%

1.373. 99,60%

2.80. 0,40%

1.358. 100,00%

1.365. 100,00%

1.363. 100,00%

1.58. 100,00%

1.86. 100,00%

1.73. 100,00%

2.7. 100,00%

1.373. 98,00%

2.80. 2,00%

1.373. 100,00%

1.373. 100,00%

1.373. 100,00%

1.373. 100,00%

1.373. 100,00%

1.373. 100,00%

1.373. 100,00%

1.373. 100,00%

1.373. 100,00%

1.388. 100,00%

2.80. 0,00%

1.373. 99,90%

2.80. 0,10%

1.400. 100,00%

1.398. 100,00%

1.400. 100,00%

1.400. 100,00%

1.400. 100,00%

1.400. 100,00%

1.398. 100,00%

1.424. 100,00%

1.398. 50,00%

1.129. 10,97%

1.145. 39,10%

1.356. 50,00%

1.398. 33,33%

1.363. 33,33%

1.363. 33,33%

1.400. 50,00%

1.400. 31,00%

1.398. 15,50%

1.64. 23,91%

1.71. 46,50%

1.400. 49,00%

1.58. 34,11%

1.309. 49,90%

1.375. 25,00%

1.41. 26,27%

1.310. 2,86%

1.79. 25,00%

1.262. 33,00%

13. Stratospheric Platforms Limited, Douglas (Isle of Man) 1.246. 38,05%

14. T-Mobile USA Tower LLC, Wilmington 1.363. 100,00%

15. T-Mobile West Tower LLC, Wilmington 1.365. 100,00% 4.a Nicht konsolidierte Gemeinschaftsunternehmen 1. BUYIN S.A., Brüssel

2. Electrocycling GmbH, Goslar 1.398. 25,35% 3. MNP Deutschland GbR, Düsseldorf ---

4. Mobile Telephony Companies Association, Athen 1.34. 33,33% 4.b Nicht konsolidierte assoziierte Unternehmen

1. Callahan Nordrhein-Westfalen GmbH, Köln 1.410. 45,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.500.000.000 2.500.000.000 22.110.460 50.000.000 4.000.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 60.000 1 1 1 1 EUR HUF EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR IDR IDR USD USD USD EUR PLN EUR USD 100,00% 100,00% 706.540.268 25.000 GBP 5) EUR 2.425.252 25.000 EUR 1) ARS 100,00% 4.182.560 4.182.560 1.000.000 2.425.252 550.000 25.600 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 ARS EUR EUR EUR HKD EUR EUR EUR EUR EUR BRL BRL EUR 35.000 35.000 UAH 3) 25.000 UAH 3) EUR 100,00% 100.001 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 38,46% 50,00% 315.863.250 34.300.000 81.400.000 15.000.000 30.000.000 197.758 197.758 36.939 50.000 25.000 EUR EUR EUR BAM PLN EUR EUR USD USD USD 20.000.000 2.000.000 4.016.393 4.000.000 250.000 22.818 45.150 10.000 1.000 1.000 100 100 136 1 EUR EUR USD SAR EUR EUR USD HUF USD USD GBP USD GBP USD 1 USD 50,00% 123.000 4.750.000 EUR EUR --- 2) 5.000.699 EUR 2.595.000 EUR 2. Central Georgian Communications Co. Ltd., Roustavi

3. Clipkit GmbH, Berlin

4. Devas Multimedia Private Limited, Bangalore

5. Donbass Telecom Ltd., Donetsk

6. HWW - Höchstleistungsrechner für Wissenschaft und Wirtschaft GmbH, Stuttgart

6. HWW - Höchstleistungsrechner für Wissenschaft und Wirtschaft GmbH, Stuttgart

7. Keepler Data Tech, S.L., Madrid

8. LeanIX GmbH, Bonn

8. LeanIX GmbH, Bonn

8. LeanIX GmbH, Bonn

9. MGRID B.V., Amsterdam

10. Pie Digital, Inc., Newark

11. Portavita B.V., Amsterdam

12. SL3TV, LLC, Bellevue

13. SYFIT GmbH, Aalen

14. Smarkets Ltd., London

15. Spearhead AG, Zollikofen

16. TELEGNOUS - Provider of solvency Assessment Information in the Telecommunications Sector - Private Company, Athen

17. Tehnoloski centar Split d.o.o., Split

18. Trans Jordan For Communication Services Company Ltd., Amman

18. Trans Jordan For Communication Services Company Ltd., Amman

19. Yemen Public Payphone Company Ltd., Sana'a

19. Yemen Public Payphone Company Ltd., Sana'a

20. eValue 2nd Fund GmbH i. L., Berlin

21. iesy Holdings GmbH, Oberursel 4.c Übrige Beteiligungen

1. Deutsche Telekom Capital Partners Executive Pool GmbH & Co. KG, Hamburg

2. E2 Hungary Energiakereskedelmi es Szolgaltato Zrt., Budapest 4.d Beteiligung an anderen Unternehmen

1. BT Group plc, London

2. Ströer SE & Co. KGaA, Köln SPE = Special Purpose Entity

1. BENGUELA Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Magdeburg

2. DAPHNE Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Magdeburg

3. DESIDERIA Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Magdeburg

4. MITHRAS Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Madgeburg

5. MODESTUS Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Madgeburg

6. YASMINA Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Magdeburg 1) Die Gesellschaft hat von den Erleichterungen nach § 264 Abs. 3 bzw. § 264b HGB Gebrauch gemacht und es besteht bei Anwendung des § 264 Abs. 3 HGB eine Verlustübernahme nach § 302 AktG.

2) Die Deutsche Telekom AG oder ein anderes in den Konzernabschluss einbezogenes Unternehmen ist unbeschränkt haftender Gesellschafter.

3) In Liquidation.

4) Die Gesellschaft wird zum Verkauf gehalten.

5) Die Anteile werden treuhänderisch vom Deutsche Telekom Trust e.V. gehalten.

6) Gesamtnominalwert nach konsolidierten IFRS Werten 31. März 2020. 1.56. 25,00%

1.129. 35,63%

2.22. 20,73%

1.56. 49,00%

1.371. 20,00%

1.373. 20,00%

1.79. 42,82%

1.82. 18,19%

1.83. 3,25%

2.29. 1,05%

1.129. 21,05%

1.129. 49,99%

1.129. 21,05%

1.169. 49,00%

1.400. 33,33%

1.129. 24,97%

1.400. 18,73%

1.34. 33,33%

1.145. 29,76%

1.144. 40,00%

1.56. 10,00%

1.144. 10,00%

1.56. 15,00%

1.82. 33,33%

1.410. 35,00%GEL EUR 3) INR 342.700 50.000 50.000 UAH EUR EUR 259.302 71.631 71.631 71.631 22.800 EUR EUR EUR EUR EUR 22.800 57 USD 3) EUR 267.000 200.000 13.052 37.500 6.000 USD EUR GBP CHF EUR 3.900.000 HRK 3.500.000 JOD 3) 3.500.000 JOD 3) 2.960.000 USD 3) 2.960.000 USD 3) 25.000 EUR 3) 1.000.000 EUR --- 400 EUR 2) 1.172. 50,00% 200.000.000 HUF 2.75. 12,00% 9,69% 498.406.386 56.646.571 GBP EUR 5) 6) 5) ------------------------------------ Attachments Original document

