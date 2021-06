Financials EUR USD Sales 2021 832 M 1 014 M 1 014 M Net income 2021 1 307 M 1 593 M 1 593 M Net Debt 2021 11 474 M 13 987 M 13 987 M P/E ratio 2021 12,7x Yield 2021 1,96% Capitalization 17 945 M 21 981 M 21 874 M EV / Sales 2021 35,4x EV / Sales 2022 35,1x Nbr of Employees 1 339 Free-Float 95,5% Chart DEUTSCHE WOHNEN SE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends DEUTSCHE WOHNEN SE Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 18 Average target price 52,01 € Last Close Price 52,20 € Spread / Highest target 34,1% Spread / Average Target -0,37% Spread / Lowest Target -27,2% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Name Title Michael Zahn Chief Executive Officer Philip Grosse Chief Financial Officer Matthias Hünlein Chairman-Supervisory Board Lars Urbansky Chief Operating Officer Dirk Sonnberg Managing Director-Legal & Compliance Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) DEUTSCHE WOHNEN SE 19.48% 21 981 CHINA VANKE CO., LTD. -6.97% 47 064 VONOVIA SE -12.78% 36 127 CHINA EVERGRANDE GROUP -21.88% 20 243 VINGROUP 10.91% 16 797 VINHOMES 16.20% 14 818