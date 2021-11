DEUTZ AG : Receives a Buy rating from DZ Bank

Financials EUR USD Sales 2021 1 639 M 1 879 M 1 879 M Net income 2021 32,4 M 37,2 M 37,2 M Net Debt 2021 59,6 M 68,2 M 68,2 M P/E ratio 2021 26,8x Yield 2021 1,19% Capitalization 878 M 1 013 M 1 006 M EV / Sales 2021 0,57x EV / Sales 2022 0,48x Nbr of Employees 4 631 Free-Float 100% Chart DEUTZ AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends DEUTZ AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 4 Last Close Price 7,27 € Average target price 9,38 € Spread / Average Target 29,0% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Frank Hiller Chairman-Management Board & Head-Technical Sebastian C. Schulte CFO, Head-Human Resources & Information Services Bernd Bohr Chairman-Supervisory Board Markus Schwaderlapp Head-Research & Development Markus MŘller Chief Technology Officer Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) DEUTZ AG 42.45% 1 013 ATLAS COPCO AB 32.13% 74 538 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 20.98% 42 189 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 51.90% 39 567 FANUC CORPORATION -12.46% 37 398 SANDVIK AB 10.13% 32 097