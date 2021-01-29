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DFCC BANK PLC

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DFCC Bank : Credit Cards offer greater financial freedom

01/29/2021 | 03:42am EST
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Disclaimer

DFCC Bank plc published this content on 29 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 January 2021 08:41:04 UTC.


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Sales 2019 12 476 M 65,4 M 65,4 M
Net income 2019 2 214 M 11,6 M 11,6 M
Net Debt 2019 37 043 M 194 M 194 M
P/E ratio 2019 12,1x
Yield 2019 2,72%
Capitalization 22 797 M 118 M 119 M
EV / Sales 2018 3,37x
EV / Sales 2019 5,21x
Nbr of Employees 2 194
Free-Float 87,1%
Chart DFCC BANK PLC
Duration : Period :
DFCC Bank PLC Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 1
Average target price 78,00 LKR
Last Close Price 74,50 LKR
Spread / Highest target 4,70%
Spread / Average Target 4,70%
Spread / Lowest Target 4,70%
Managers and Directors
NameTitle
Lakshman H. A. L. Silva Chief Executive Officer & Executive Officer
Jegatheesan Durairatnam Chairman
Achintha Hewanayake Chief Operating Officer
Chinthika Amarasekara Chief Financial Officer & Vice President
Nishan Weerasooriya Vice President & Head-Information Technology
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
DFCC BANK PLC14.09%118
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED0.00%166 684
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.22.15%69 484
PING AN BANK CO., LTD.17.94%68 632
PT BANK CENTRAL ASIA TBK1.92%60 365
QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.)1.01%45 694
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