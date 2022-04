Homepage Equities Korea, republic of Korea Stock Exchange DGB Financial Group Co., Ltd. News Summary A139130 KR7139130009 DGB FINANCIAL GROUP CO., LTD. (A139130) Add to my list Report Report End-of-day quote Korea Stock Exchange - 04-26 8860.00 KRW -2.21% 04:16a DGB FINANCIAL : 1Q 2022 Fact Book PU 03:55a DGB FINANCIAL : 1Q 2022 Investor Presentation PU 03/17 DGB Financial Group Co., Ltd. Reports Earnings Results for the Full Year Ended December 31, 2021 CI Summary Quotes Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions Summary Most relevant All News Other languages Press Releases Official Publications Sector news DGB Financial : 1Q 2022 Fact Book 04/28/2022 | 04:16am EDT Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Home Disclaimer DGB Financial Group Hi Investment & Securities DGB Capital Condensed BS Condensed BS Condensed BS Condensed IS Condensed IS Condensed IS BS(Official Announcement) PF / NCR Asset Quality / Delinquency IS(Official Announcement) Brokerage / WM Loans Portfolio Key Indices Asset Quality Capital Adequacy DGB Daegu Bank DGB Life Hi Asset Management Condensed BS Condensed BS Condensed BS Condensed IS Condensed IS Condensed IS NIM / NIS Key Indicators AUM Structure Operating Income Premium Net Interest Income Non Interest Income Other Subsidiaries Collateral Type of loans in won DGB U-Pay Loans Portfolio DGB Data System Asset Quality DGB Credit Information Delinquency Hi Investment Partners Provision for loan loss Newsy Stock Write-offs / Loan Sales PF / Credit Card Securities Held Disclaimer Disclaimer Back to Home Disclaimer This Fact Book is simply published to help investors easily update our group financial results. You need to know the followings before referring to this book. DGB Financial Group ☞ DGB Life Insurance's financial statements from 2018 to 2020 have been restated retrospectively due to new accounting policy DGB Daegu Bank related to guarantee reserve. Accordingly, group financial statements have been restated for the period of 2018, 2019, and 2020. Hi Investment & Securities DGB Life DGB Capital ☞ This book may contain the figures that were not been revised and updated for various reasons such as changes in reporting standard, accounting policy, and other internal matters. Hi Asset Management ☞ This book may contain the figures which have not been audited by group's independent auditor and are subject to change. Other Subsidiaries ☞ Therefore, actual results may differ and DGB Financial Group does not have obligation to update those figures. You may refer to group's Annual Report at our group website below for actual results. http://www.dgbfg.co.kr/ir0104.fg ☞ Lastly, the totals may not sum due to rounding. http://www.dgbfg.co.kr/ir0104.fghttp://www.dgbfg.co.kr/ir0104.fg G_BS Group Condensed B/S Back to Home (in bn won), Ending Balance 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 Disclaimer 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Disclaimer Cash and Due 1,818.4 1,697.8 1,351.8 1,184.0 1,266.1 1,159.8 1,436.2 1,496.9 1,606.6 1,656.2 1,539.2 1,760.2 2,247.8 2,504.7 2,664.4 2,092.5 2,050.1 2,437.2 2,376.8 2,547.3 2,469.4 2,496.7 2,379.6 2,254.8 2,273.9 2,441.5 2,452.6 2,601.5 2,557.8 2,459.0 2,717.4 2,826.2 3,538.4 3,978.9 4,172.1 3,681.6 3,603.1 2,939.8 4,405.9 4,023.4 4,540.3 DGB Financial Group Securities 6,130.5 6,380.8 6,819.1 6,878.0 7,335.1 7,588.5 7,551.9 7,613.6 7,615.1 7,541.2 7,588.8 7,565.5 12,074.4 12,381.8 12,275.6 12,375.2 12,297.4 12,018.1 12,420.9 12,675.1 12,988.9 13,168.1 13,291.4 13,301.7 13,396.7 13,585.0 13,733.2 18,183.9 19,277.1 19,308.6 19,010.2 19,282.7 20,280.4 21,037.1 21,168.8 21,373.5 21,903.9 22,125.5 21,705.9 21,761.3 23,218.3 Condensed BS Loans 22,510.3 23,031.6 23,474.5 24,159.9 24,759.7 26,072.0 26,288.4 26,290.0 26,966.5 28,161.3 29,272.5 30,365.1 31,718.9 32,999.7 33,095.2 34,152.8 35,277.2 36,275.9 35,922.5 36,151.0 37,150.7 38,171.5 38,700.7 39,083.9 39,546.7 39,256.3 39,931.4 40,827.0 41,811.9 43,018.9 43,759.9 46,587.1 47,654.9 48,520.7 49,461.0 50,801.1 53,796.8 56,324.9 54,950.3 56,172.4 56,074.5 Condensed IS Derivative Assets 79.3 78.0 67.8 80.3 60.3 85.5 93.8 70.8 45.9 62.7 51.6 56.2 50.9 54.1 75.0 44.1 115.2 65.5 135.8 122.8 100.2 44.6 44.6 119.8 63.1 128.0 57.8 55.3 73.1 90.6 102.3 97.9 150.9 78.0 74.3 175.5 103.9 63.4 104.4 68.6 91.9 BS(Official Announcement) Tangible & Investment Assets 383.7 400.2 398.1 399.4 399.0 396.9 399.2 403.7 406.2 404.2 413.0 418.0 458.5 465.7 475.2 483.3 489.6 509.1 525.7 528.6 526.2 516.0 535.9 569.1 590.9 845.8 903.1 956.8 981.6 979.2 980.0 989.6 979.9 972.8 978.7 977.3 976.3 976.9 966.0 972.4 999.4 IS(Official Announcement) Intangible Assets 83.3 80.4 77.2 73.7 95.5 89.7 96.0 91.4 95.4 92.8 91.8 90.6 94.6 110.2 108.4 102.2 119.9 119.1 113.8 133.1 143.2 150.0 143.6 148.0 176.2 173.7 171.0 199.8 195.3 185.9 189.5 185.5 212.8 214.9 207.3 209.3 218.8 239.0 262.6 266.5 271.0 Key Indices Others 1,342.5 1,246.6 1,630.9 1,442.5 1,889.7 1,485.0 1,613.5 1,611.4 1,623.7 1,635.8 1,629.7 754.1 1,887.6 1,904.6 2,276.5 1,894.3 1,963.4 2,040.1 1,404.8 1,304.5 1,900.1 2,323.1 2,748.3 1,256.5 1,953.7 2,770.4 2,081.5 2,095.7 3,884.8 3,424.9 2,980.4 2,450.1 2,490.1 3,445.1 3,588.4 2,765.0 2,894.2 3,657.0 3,752.3 2,641.4 4,203.3 Asset Quality Total Assets 32,348.0 32,915.4 33,819.4 34,217.8 35,805.4 36,877.4 37,479.0 37,577.8 38,359.4 39,554.2 40,586.6 41,009.7 48,532.7 50,420.8 50,970.3 51,144.4 52,312.8 53,465.0 52,900.3 53,462.4 55,278.7 56,870.0 57,844.1 56,733.8 58,001.2 59,200.7 59,330.6 64,920.0 68,781.6 69,467.1 69,739.7 72,419.1 75,307.4 78,247.5 79,650.6 79,983.3 83,497.0 86,326.5 86,147.4 85,906.0 89,398.7 Capital Adequacy Trust Assets 2,301.3 2,259.7 3,330.1 3,647.4 3,733.1 4,161.5 4,061.5 4,164.7 4,906.8 4,904.6 5,141.0 4,971.2 5,351.8 5,928.7 5,551.1 5,911.2 6,353.2 6,869.9 8,402.4 8,552.3 8,637.0 8,344.9 10,363.9 10,371.7 10,756.1 10,605.7 9,669.4 9,244.5 9,189.1 8,455.6 9,044.0 8,221.4 8,285.7 7,993.9 7,598.3 5,841.5 6,090.8 5,791.7 5,907.7 5,730.5 5,904.9 Total Assets(Trust Included) 34,649.3 35,175.1 37,149.5 37,865.2 39,538.5 41,038.9 41,540.5 41,742.5 43,266.2 44,458.8 45,727.6 45,980.9 53,884.5 56,349.5 56,521.4 57,055.6 58,666.0 60,334.9 61,302.7 62,014.7 63,915.7 65,214.9 68,208.0 67,105.5 68,757.3 69,806.4 69,000.0 74,164.5 77,970.7 77,922.7 78,783.7 80,640.5 83,593.1 86,241.4 87,248.9 85,824.8 89,587.8 92,118.2 92,055.1 91,636.5 95,303.6 DGB Daegu Bank Depository Liabilities 22,831.7 23,615.2 23,520.3 24,520.8 25,785.9 26,599.5 26,156.6 26,784.4 27,896.7 28,985.7 29,768.1 30,747.0 31,985.4 33,475.9 32,956.2 33,493.4 34,259.3 34,722.7 34,526.1 35,385.5 35,967.6 36,701.9 37,202.4 37,839.7 37,709.6 37,740.6 38,182.7 38,729.5 39,610.2 40,415.1 41,046.4 42,758.2 43,825.5 45,114.2 46,050.9 47,248.0 49,205.0 51,334.4 51,050.8 50,936.6 51,007.7 Borrowings and Bonds 5,496.1 5,391.4 5,742.7 5,315.5 5,153.5 5,548.8 6,193.3 5,491.5 5,117.1 5,373.8 5,425.2 5,646.0 5,584.0 5,899.6 6,239.4 6,475.3 6,667.2 7,076.4 7,054.0 7,282.3 7,685.7 8,005.8 8,106.8 7,751.0 8,159.7 8,286.3 8,071.9 11,746.2 12,103.1 13,238.1 12,581.4 12,633.4 15,193.6 16,671.8 16,183.8 16,151.8 15,834.9 14,437.7 14,948.9 16,924.2 18,587.1 Hi Investment & Securities Derivative Liabilities 43.6 43.1 26.2 31.9 42.7 84.9 52.7 48.3 26.1 52.6 44.6 43.9 31.8 53.5 74.0 36.7 107.8 55.4 128.2 138.5 83.3 44.6 50.5 98.6 51.2 126.1 52.2 109.5 108.7 136.2 174.0 141.5 302.1 233.7 217.5 258.2 138.2 102.7 166.1 98.2 158.8 Others 1,644.4 1,465.4 2,036.7 1,826.3 2,248.3 1,840.8 2,182.9 2,255.1 2,297.5 2,037.1 2,159.5 1,361.3 7,312.5 7,304.9 7,924.3 7,361.8 7,439.8 7,665.9 7,186.5 6,683.8 7,524.0 8,003.5 8,304.4 6,848.7 7,650.8 8,502.4 8,288.9 9,298.8 11,830.5 10,429.0 10,504.5 11,523.7 10,423.1 10,569.0 11,393.1 10,556.7 12,415.5 14,391.2 13,696.5 11,619.7 13,448.9 DGB Life Total Liabilities 30,015.8 30,515.1 31,325.9 31,694.5 33,230.4 34,074.0 34,585.5 34,579.3 35,337.4 36,449.2 37,397.4 37,798.2 44,913.7 46,733.9 47,193.9 47,367.2 48,474.1 49,520.4 48,894.8 49,490.1 51,260.6 52,755.8 53,664.1 52,538.0 53,571.3 54,655.4 54,595.7 59,884.0 63,652.5 64,218.4 64,306.3 67,056.8 69,744.3 72,588.7 73,845.3 74,214.7 77,593.7 80,266.0 79,862.3 79,578.7 83,202.5 Trust Liabilities 2,301.3 2,259.7 3,330.1 3,647.4 3,733.1 4,161.5 4,061.5 4,164.7 4,906.8 4,904.6 5,141.0 4,971.1 5,351.8 5,928.7 5,551.1 5,911.2 6,353.2 6,869.9 8,402.4 8,552.3 8,637.0 8,344.9 10,363.9 10,371.7 10,756.1 10,605.7 9,669.4 9,244.5 9,189.1 8,455.6 9,044.0 8,221.4 8,285.7 7,993.9 7,598.3 5,841.5 6,090.8 5,791.7 5,907.7 5,730.5 5,904.9 DGB Capital Total Liabilities(Trust Included) 32,317.1 32,774.8 34,656.0 35,341.9 36,963.5 38,235.5 38,647.0 38,744.0 40,244.2 41,353.8 42,538.4 42,769.3 50,265.5 52,662.6 52,745.0 53,278.4 54,827.3 56,390.3 57,297.2 58,042.4 59,897.6 61,100.7 64,028.0 62,909.7 64,327.4 65,261.1 64,265.1 69,128.5 72,841.6 72,674.0 73,350.3 75,278.2 78,030.0 80,582.6 81,443.6 80,056.2 83,684.5 86,057.7 85,770.0 85,309.2 89,107.4 Total stockholder's Equity 2,332.2 2,400.3 2,493.5 2,523.3 2,575.0 2,803.4 2,893.5 2,998.5 3,022.0 3,105.0 3,189.2 3,211.6 3,619.0 3,686.9 3,776.4 3,777.2 3,838.7 3,944.6 4,005.5 3,972.3 4,018.1 4,114.2 4,180.0 4,195.8 4,429.9 4,545.3 4,734.9 5,036.0 5,129.1 5,248.7 5,433.4 5,362.3 5,563.1 5,658.8 5,805.3 5,768.6 5,903.3 6,060.5 6,285.1 6,327.3 6,196.2 Hi Asset Management Capital Stock 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 845.3 845.3 845.3 845.3 845.3 845.3 845.3 845.3 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 Total Liabilities & Equity 32,348.0 32,915.4 33,819.4 34,217.8 35,805.4 36,877.4 37,479.0 37,577.8 38,359.4 39,554.2 40,586.6 41,009.8 48,532.7 50,420.8 50,970.3 51,144.4 52,312.8 53,465.0 52,900.3 53,462.4 55,278.7 56,870.0 57,844.1 56,733.8 58,001.2 59,200.7 59,330.6 64,920.0 68,781.6 69,467.1 69,739.7 72,419.1 75,307.4 78,247.5 79,650.6 79,983.3 83,497.0 86,326.5 86,147.4 85,906.0 89,398.7 Other Subsidiaries Total Liabilities & Equity(Trust Included) 34,649.3 35,175.1 37,149.5 37,865.2 39,538.5 41,038.9 41,540.5 41,742.5 43,266.2 44,458.8 45,727.6 45,980.9 53,884.5 56,349.5 56,521.4 57,055.6 58,666.0 60,334.9 61,302.7 62,014.7 63,915.7 65,214.9 68,208.0 67,105.5 68,757.3 69,806.4 69,000.0 74,164.5 77,970.7 77,922.7 78,783.7 80,640.5 83,593.1 86,241.4 87,248.9 85,824.8 89,587.8 92,118.2 92,055.1 91,636.5 95,303.6 G_IS Group Condensed I/S Back to Home Disclaimer (in bn won) 2012 FY 2012 2013 FY 2013 2014 FY 2014 2015 FY 2015 2016 FY 2016 2017 FY 2017 2018 FY 2018 2019 FY 2019 2020 FY 2020 2021 FY 2021 1Q22 Disclaimer 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 DGB Financial Group Total Income 268.7 238.4 246.2 224.3 977.6 247.1 240.0 248.1 252.0 987.2 240.3 263.1 273.7 262.0 1,039.1 312.8 315.5 280.7 284.2 1,193.2 328.8 303.3 295.0 294.7 1,221.8 319.4 310.1 320.8 317.0 1,267.3 329.4 327.2 335.6 319.1 1,311.3 399.6 401.5 377.9 310.8 1,489.8 413.1 465.7 451.8 471.2 1,801.8 461.6 535.7 504.5 583.4 2,085.2 522.4 Condensed BS Interest Income 233.1 232.2 228.9 230.2 924.4 226.4 232.6 237.1 245.6 941.7 246.6 257.7 259.6 258.0 1,021.9 290.2 287.5 288.8 294.0 1,160.5 294.1 297.1 301.1 309.8 1,202.1 311.3 321.7 327.8 330.6 1,291.4 342.5 347.9 348.9 340.1 1,379.4 351.6 354.7 351.2 353.5 1,411.0 353.1 353.7 358.5 363.4 1,428.7 375.6 393.5 407.5 424.7 1,601.3 420.9 Condensed IS Non-Interest Income 35.6 6.2 17.3 -5.9 53.2 20.7 7.4 11.0 6.4 45.5 -6.3 5.4 14.1 4.0 17.2 22.6 28.0 -8.1 -9.8 32.7 34.7 6.2 -6.1 -15.1 19.7 8.1 -11.6 -7.0 -13.6 -24.1 -13.1 -20.7 -13.3 -21.0 -68.1 48.0 46.8 26.7 -42.7 78.8 60.0 112.0 93.3 107.8 373.1 86.0 142.2 97.0 158.7 483.9 101.5 BS(Official Announcement) SG&A (-) 110.0 110.3 117.5 155.8 493.6 110.5 116.2 121.8 159.4 507.9 114.4 126.7 123.3 179.6 544.0 134.3 140.8 149.1 203.0 627.2 137.3 147.6 156.5 197.6 639.0 146.8 148.6 159.2 222.3 676.9 151.8 167.9 172.0 325.3 817.0 220.2 219.3 231.3 279.4 950.2 228.4 242.7 262.0 289.2 1,022.3 242.1 273.8 272.4 381.9 1,170.2 251.2 IS(Official Announcement) Provisions (-) 43.2 26.7 21.5 19.6 111.0 36.5 48.7 6.2 48.9 140.3 50.3 36.0 47.2 37.7 171.2 41.0 52.2 63.7 66.1 223.0 60.3 42.1 43.9 49.6 195.9 51.4 43.2 41.6 45.0 181.2 48.2 13.7 54.2 70.9 187.0 46.4 45.7 39.9 36.6 168.6 51.4 82.3 55.9 86.8 276.4 41.1 28.2 32.2 64.9 166.4 42.7 Key Indices Operating Income 115.5 101.4 107.2 48.9 373.0 100.1 75.1 120.1 43.7 339.0 75.6 100.4 103.2 44.7 323.9 137.5 122.5 67.9 15.1 343.0 131.2 113.6 94.6 47.5 386.9 121.2 118.3 120.0 49.7 409.2 129.4 145.6 109.4 -77.1 307.3 133.0 136.5 106.7 -5.2 371.0 133.3 140.7 133.9 95.2 503.1 178.4 233.7 199.9 136.6 748.6 228.5 Asset Quality Non-Operating Income -1.9 -5.2 -2.2 -0.7 -10.0 0.4 -2.5 -5.8 -1.8 -9.7 -0.4 -1.0 -1.4 -3.9 -6.7 5.1 -0.2 -1.9 -2.6 0.4 4.0 -0.8 -1.7 -0.6 0.9 2.0 5.6 1.2 -7.7 1.1 -1.8 1.6 1.1 150.5 151.4 14.0 -2.1 2.3 -7.9 6.3 -3.2 7.5 4.6 0.2 9.1 -0.7 -3.8 2.2 -9.5 -11.8 1.4 Capital Adequacy Net Income 86.9 72.1 79.2 36.1 274.3 76.5 54.0 86.3 27.7 244.5 57.2 75.9 78.2 32.5 243.8 109.2 98.4 84.7 16.0 308.3 104.9 85.3 73.9 37.8 301.9 94.4 93.9 93.8 34.2 316.3 96.0 111.1 86.1 90.7 383.9 112.9 104.5 82.2 17.0 316.6 97.7 114.6 105.3 69.1 386.7 136.1 168.6 151.7 97.4 553.8 174.1 Net Income in Controlling Interest 86.9 72.1 79.2 36.1 274.3 76.5 53.2 84.0 24.5 238.2 53.7 72.4 74.7 28.9 229.7 105.6 94.9 81.1 12.5 294.1 101.3 81.8 70.4 34.2 287.7 90.9 90.4 90.3 30.6 302.2 91.8 106.4 80.4 82.8 361.4 103.8 95.7 72.6 8.9 281.0 88.2 102.8 93.0 58.2 342.2 123.5 155.3 138.7 85.6 503.1 162.2 DGB Daegu Bank Hi Investment & Securities DGB Life DGB Capital Hi Asset Management Other Subsidiaries G_BS (2) Group B/S(Official Announcement) Back to Home (in bn won), Ending Balance IAS39 IFRS9 Disclaimer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 Disclaimer (IAS39) (IFRS9) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 DGB Financial Group Assets Condensed BS Ⅰ. Cash and Due from Banks 1,818.4 1,697.8 1,351.8 1,184.0 1,266.1 1,159.8 1,436.2 1,496.9 1,606.6 1,656.2 1,539.2 1,760.2 2,247.8 2,504.7 2,664.4 2,092.5 2,050.1 2,437.2 2,376.8 2,547.3 2,469.4 2,496.7 2,379.6 2,254.8 2,273.9 2,441.5 2,452.6 2,601.5 2,557.8 2,459.0 2,717.4 2,826.2 3,538.4 3,978.9 4,172.1 3,681.6 3,603.1 2,939.8 4,405.9 4,023.4 4,540.3 Condensed IS Ⅱ. Financial Assets Held for Trading & Financial Assets Designated at Fair Value Through Profit and Loss Ⅱ. Financial Assets measured at Fair Value through Profit or Loss 189.5 182.8 234.0 177.3 400.6 371.9 419.6 382.9 502.0 430.6 483.1 394.5 563.0 579.8 494.9 508.9 511.2 411.7 397.4 362.0 733.2 717.3 640.9 590.9 1,905.5 2,052.1 2,047.6 6,278.0 7,587.1 7,659.8 7,372.0 7,748.1 8,768.5 9,327.0 9,319.8 9,624.8 10,259.6 10,137.6 9,098.2 9,238.2 10,660.8 BS(Official Announcement) Ⅲ. Derivative Assets 79.3 78.0 67.8 80.3 60.3 85.5 93.8 70.8 45.9 62.7 51.6 56.2 50.9 54.1 75.0 44.1 115.2 65.5 135.8 122.8 100.2 44.6 44.6 119.8 63.1 128.0 57.8 55.3 73.1 90.6 102.3 97.9 150.9 78.0 74.3 175.5 103.9 63.4 104.4 68.6 91.9 IS(Official Announcement) Ⅳ. Available-for-Sale Financial Assets Ⅳ. Financial Assets measured at Fair Value through Other Comprehensive Income 1,960.7 2,005.1 2,008.4 1,994.3 2,208.6 2,430.4 2,391.2 2,588.3 2,488.8 2,441.1 2,378.8 2,424.3 4,245.3 3,490.6 3,553.4 4,065.5 4,077.5 3,900.1 4,353.4 4,199.7 4,160.8 4,343.5 4,477.8 4,499.0 3,796.6 3,636.3 3,632.1 4,032.6 3,733.8 3,791.1 4,056.7 4,181.3 4,125.1 4,209.0 4,351.7 4,527.6 4,516.2 5,085.7 5,695.2 5,928.3 6,143.3 Key Indices Ⅴ. Held-to-Maturity Financial Assets Ⅴ. Securities measured at Amortised Cost 3,742.4 3,927.1 4,303.0 4,428.5 4,451.4 4,509.0 4,455.9 4,385.2 4,370.5 4,419.3 4,480.2 4,520.0 7,021.3 8,051.6 7,970.9 7,618.5 7,537.3 7,538.2 7,504.3 7,890.5 7,878.9 7,894.5 7,953.2 7,951.2 7,684.6 7,886.0 8,043.2 7,846.1 7,936.3 7,853.3 7,572.2 7,340.9 7,382.3 7,409.6 7,404.1 7,134.0 7,095.8 6,856.1 6,817.9 6,555.6 6,367.9 Asset Quality Ⅵ. Loans and Receivables Ⅵ. Loans at Amortised Cost 24,046.0 24,517.6 25,315.0 25,849.5 26,890.4 27,800.5 28,160.6 28,134.1 28,820.2 30,016.1 31,116.4 31,304.1 33,757.1 35,059.3 35,479.1 36,052.6 37,230.9 38,310.4 37,295.6 37,454.6 39,020.5 40,463.4 41,383.1 40,278.2 39,546.7 39,256.3 39,931.4 40,827.0 41,811.9 43,018.9 43,759.9 46,587.1 47,654.9 48,520.7 49,461.0 50,801.1 53,796.8 56,324.9 54,950.3 56,172.4 56,074.5 Capital Adequacy Ⅶ. Investments in Associates 0.3 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 10.2 10.4 10.0 10.6 10.3 27.2 19.9 4.3 9.3 12.4 4.5 91.6 93.3 87.1 32.3 46.1 94.5 39.3 46.3 Ⅷ. Tangible Assets 295.8 312.0 309.7 311.4 311.6 309.8 313.1 317.9 320.7 318.7 327.8 336.0 355.3 363.0 368.7 376.7 382.9 403.0 425.3 429.0 427.0 421.5 441.8 475.5 497.8 606.6 689.0 741.9 781.6 779.7 780.9 790.5 758.2 751.8 754.0 754.3 829.3 830.2 819.8 826.7 857.5 DGB Daegu Bank Ⅸ. Investment Property 88.0 88.2 88.4 88.1 87.4 87.1 86.1 85.8 85.5 85.5 85.2 82.0 103.2 102.7 106.6 106.6 106.6 106.1 100.4 99.6 99.2 94.5 94.1 93.6 93.1 239.1 214.1 214.9 200.0 199.5 199.0 199.1 221.6 221.0 224.7 223.0 147.0 146.7 146.2 145.7 141.9 X . Intangible Assets 83.3 80.4 77.2 73.7 95.5 89.7 96.0 91.4 95.4 92.8 91.8 90.6 94.6 110.2 108.4 102.2 119.9 119.1 113.8 133.1 143.2 150.0 143.6 148.0 176.2 173.7 171.0 199.8 195.3 185.9 189.5 185.5 212.8 214.9 207.3 209.3 218.8 239.0 262.6 266.5 271.0 Hi Investment & Securities XI. Other Assets 44.5 26.5 64.2 30.5 33.0 33.6 26.5 24.1 23.5 30.8 32.2 41.3 93.9 104.5 148.6 176.4 180.7 173.3 197.1 223.3 245.9 243.6 275.2 312.6 1,953.7 2,770.3 2,081.6 2,095.9 3,884.8 3,424.8 2,980.3 2,450.0 2,490.1 3,444.9 3,588.3 2,764.9 2,894.1 3,657.0 3,752.3 2,641.4 4,203.3 Total Assets 32,348.0 32,915.4 33,819.4 34,217.8 35,805.4 36,877.4 37,479.0 37,577.8 38,359.4 39,554.2 40,586.6 41,009.7 48,532.7 50,420.8 50,970.3 51,144.4 52,312.8 53,465.0 52,900.3 53,462.4 55,278.7 56,870.0 57,844.1 56,733.8 58,001.2 59,200.7 59,330.6 64,920.0 68,781.6 69,467.1 69,739.7 72,419.1 75,307.4 78,247.5 79,650.6 79,983.3 83,497.0 86,326.5 86,147.4 85,906.0 89,398.7 DGB Life Liabilities Ⅰ. Depository Liabilities 22,831.7 23,615.3 23,520.3 24,520.9 25,785.9 26,599.5 26,156.6 26,784.4 27,896.7 28,985.7 29,768.1 30,747.0 31,985.4 33,475.9 32,956.2 33,493.4 34,259.3 34,722.7 34,526.1 35,385.5 35,967.6 36,701.9 37,202.4 37,839.7 37,709.6 37,740.6 38,182.7 38,729.5 39,610.2 40,415.1 41,046.4 42,758.2 43,825.5 45,114.2 46,050.9 47,248.0 49,205.0 51,334.4 51,050.8 50,936.6 51,007.7 DGB Capital Ⅱ. Financial Liablilities Designated at Fair Value through Profit or Loss 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,069.2 1,732.6 932.9 1,415.1 2,460.6 1,481.3 1,120.0 1,464.7 1,433.5 3,062.4 4,603.6 3,801.2 2,196.8 2,902.5 Ⅲ. Derivative Liabilities 43.6 43.1 26.2 31.9 42.7 84.9 52.7 48.3 26.1 52.6 44.6 43.9 31.8 53.5 74.0 36.7 107.8 55.4 128.2 138.5 83.3 44.6 50.5 98.6 51.2 126.1 52.2 109.5 108.7 136.2 174.0 141.5 302.1 233.7 217.5 258.2 138.2 102.7 166.1 98.2 158.8 Hi Asset Management Ⅳ. Borrowings 3,229.1 3,146.0 3,527.3 2,899.8 2,727.2 2,669.3 3,313.5 2,728.2 2,820.8 2,880.3 2,902.3 2,796.6 2,797.3 2,947.2 3,193.7 3,329.4 3,318.7 3,490.1 3,156.6 3,174.8 3,616.3 3,689.6 3,588.0 3,394.4 3,557.2 3,586.8 3,465.0 6,442.4 6,968.9 8,044.5 7,270.7 7,043.4 9,035.2 10,558.8 9,908.7 9,821.7 9,043.7 7,627.5 7,979.6 9,898.8 11,094.4 Ⅴ. Bonds Payable 2,267.0 2,245.4 2,215.4 2,415.7 2,426.4 2,879.5 2,879.8 2,763.3 2,296.3 2,493.5 2,522.9 2,849.4 2,786.8 2,952.4 3,045.7 3,145.9 3,348.5 3,586.3 3,897.4 4,107.5 4,069.4 4,316.2 4,518.7 4,356.7 4,602.5 4,699.5 4,606.9 5,303.8 5,134.2 5,193.6 5,310.7 5,590.0 6,158.4 6,113.0 6,275.2 6,330.0 6,791.2 6,810.1 6,969.3 7,025.3 7,492.7 Other Subsidiaries Ⅵ. Retirement Payment Liabilities 21.3 19.7 24.4 17.2 21.5 13.2 18.0 16.8 20.0 12.0 16.6 20.8 28.1 17.6 23.6 18.1 24.1 13.2 0.2 8.8 7.8 13.3 20.4 14.2 10.8 0.0 0.0 35.1 17.5 17.0 16.1 26.9 0.0 3.4 14.5 6.4 7.6 0.0 4.3 0.0 7.3 Ⅶ. Liability Reserve 33.2 30.5 29.8 30.7 32.3 33.7 25.5 36.3 34.3 36.3 37.0 38.6 36.1 35.7 36.5 36.8 28.9 32.7 26.3 28.9 27.8 27.1 28.4 29.2 41.5 37.8 37.5 49.1 41.4 33.8 33.6 36.1 34.7 39.2 40.3 54.4 51.0 52.4 54.0 57.7 55.3 Ⅷ. Insurance Contract Liabilities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,786.1 4,858.3 4,900.4 4,940.5 5,002.2 5,051.8 5,089.7 5,121.2 5,162.4 5,215.2 5,243.8 5,275.3 5,305.6 5,417.9 5,513.5 5,578.8 5,553.3 5,570.8 5,594.4 5,726.9 5,653.6 5,699.5 5,693.9 5,682.7 5,613.0 5,609.8 5,583.7 5,574.6 5,556.2 Ⅸ. Other Liabilities 1,590.0 1,415.1 1,982.5 1,778.4 2,194.5 1,793.9 2,139.4 2,202.0 2,243.1 1,988.7 2,105.9 1,301.8 2,462.2 2,393.4 2,964.0 2,366.6 2,384.6 2,568.1 2,070.2 1,525.0 2,326.0 2,747.9 3,011.9 1,530.0 2,292.9 3,046.5 2,738.0 2,566.6 4,485.6 3,874.6 3,445.4 3,273.2 3,253.4 3,706.9 4,179.7 3,379.8 3,681.7 4,125.5 4,253.4 3,790.6 4,927.5 Total Liabilities 30,015.8 30,515.1 31,325.9 31,694.5 33,230.4 34,074.0 34,585.5 34,579.3 35,337.3 36,449.1 37,397.4 37,798.2 44,913.7 46,733.9 47,194.0 47,367.3 48,474.1 49,520.4 48,894.8 49,490.1 51,260.6 52,755.8 53,664.1 52,538.0 53,571.3 54,655.4 54,595.7 59,884.0 63,652.5 64,218.4 64,306.4 67,056.8 69,744.3 72,588.7 73,845.2 74,214.7 77,593.8 80,266.0 79,862.3 79,578.7 83,202.4 Stockholders` Equity Ⅰ. Controlling Interest 2,332.2 2,400.3 2,493.5 2,523.3 2,575.0 2,603.7 2,693.8 2,709.0 2,732.5 2,815.5 2,899.6 2,922.0 3,328.3 3,396.4 3,485.9 3,486.6 3,548.1 3,653.9 3,714.9 3,680.7 3,727.5 3,823.6 3,889.4 3,905.2 4,039.7 4,155.0 4,245.0 4,317.2 4,408.2 4,525.4 4,607.9 4,550.9 4,754.1 4,845.6 4,987.5 4,953.1 5,083.4 5,235.0 5,453.4 5,498.4 5,363.8 1. Capital Stock 1. Capital Stock 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 670.3 845.3 845.3 845.3 845.3 845.3 845.3 845.3 845.3 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 845.7 2. Hybrid equity securities 2. Hybrid equity securities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.4 149.4 149.4 149.4 149.4 149.4 149.4 149.4 249.0 249.0 298.9 298.9 398.5 398.5 498.1 498.1 498.1 3. Capital Surplus 3. Capital Surplus 1,423.5 1,423.5 1,423.5 1,423.5 1,423.5 1,423.5 1,423.5 1,423.5 1,423.5 1,423.5 1,423.5 1,423.5 1,561.0 1,560.7 1,560.7 1,560.5 1,560.5 1,560.5 1,560.5 1,560.5 1,560.9 1,560.9 1,560.9 1,560.9 1,560.9 1,560.9 1,560.9 1,560.9 1,560.8 1,560.8 1,560.8 1,562.5 1,562.5 1,562.5 1,562.5 1,562.5 1,562.5 1,562.5 1,562.5 1,562.5 1,562.5 4. Capital Adjustment 4. Capital Adjustment 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5. Accumulated Other Comprehensive Income, Net of Taxes 5. Accumulated Other Comprehensive Income, Net of Taxes 23.9 20.1 34.3 28.4 23.4 -0.4 7.0 -3.7 3.6 14.3 23.6 17.1 47.5 21.0 29.3 17.9 25.2 49.4 40.0 -27.4 -21.6 -16.0 -40.4 -55.3 -97.1 -87.0 -75.8 -79.4 -56.6 -34.7 -23.1 -64.1 -43.8 -31.9 -30.2 -73.6 -132.3 -133.3 -151.6 -152.2 -338.4 6. Retained Earnings 6. Retained Earnings 214.4 286.4 365.4 401.0 457.8 511.1 593.8 619.6 635.8 708.2 783.0 811.8 874.5 969.4 1,050.5 1,063.0 1,117.2 1,198.8 1,269.2 1,303.4 1,343.5 1,434.0 1,524.2 1,554.8 1,581.7 1,687.0 1,765.8 1,841.6 1,909.9 2,005.1 2,076.1 2,057.4 2,140.7 2,220.2 2,310.6 2,319.7 2,409.1 2,561.7 2,698.7 2,744.4 2,795.9 Ⅱ. Non-controlling Interest 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199.7 199.7 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 290.7 290.5 290.5 290.5 290.6 290.7 290.6 291.6 290.6 290.6 290.6 290.6 390.3 390.3 490.0 718.7 720.9 723.3 825.5 811.3 809.0 813.2 817.8 815.5 819.8 825.5 831.7 828.9 832.5 Total Stockholders` Equity 2,332.2 2,400.3 2,493.5 2,523.3 2,575.0 2,803.4 2,893.5 2,998.5 3,022.0 3,105.0 3,189.2 3,211.5 3,619.0 3,686.9 3,776.4 3,777.2 3,838.7 3,944.6 4,005.5 3,972.3 4,018.1 4,114.2 4,180.0 4,195.8 4,429.9 4,545.3 4,734.9 5,036.0 5,129.1 5,248.7 5,433.4 5,362.3 5,563.1 5,658.8 5,805.3 5,768.6 5,903.3 6,060.5 6,285.0 6,327.3 6,196.2 Total Liabilities and Stockholders` Equity 32,348.0 32,915.4 33,819.4 34,217.8 35,805.4 36,877.4 37,479.0 37,577.8 38,359.4 39,554.2 40,586.6 41,009.7 48,532.7 50,420.8 50,970.3 51,144.4 52,312.8 53,465.0 52,900.3 53,462.4 55,278.7 56,870.0 57,844.1 56,733.8 58,001.2 59,200.7 59,330.6 64,920.0 68,781.6 69,467.1 69,739.7 72,419.1 75,307.4 78,247.5 79,650.6 79,983.3 83,497.0 86,326.5 86,147.4 85,906.0 89,398.7 ☞ Other Assets include the followings (1)Current Tax Assets, (2)Deferred Income Tax Assets, (3) Retirement Payment Assets, and (4) Others in both IAS39 and IFRS9 ☞ Other Liabilities include the followings (1)Current Tax Liabilities, (2)Deferred Income Tax Liabilities, and (3) Others in both IAS39 and IFRS9 G_IS (2) Group I/S(Official Announcement) Back to Home (in bn won), Cummulative IAS39 IFRS9 Disclaimer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 Disclaimer (IAS39) (IFRS9) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 DGB Financial Group Ⅰ. Net Interest Income 233.4 465.0 693.6 926.5 226.4 459.0 696.1 941.7 246.6 504.3 763.9 1,021.9 290.2 577.7 866.5 1,160.5 294.0 591.2 892.3 1,202.1 311.3 633.0 960.8 1,291.3 342.5 690.4 1,039.3 1,379.4 351.6 706.3 1,057.5 1,411.0 353.1 706.8 1,065.3 1,428.7 375.6 769.1 1,176.6 1,601.3 420.9 Condensed BS 1. Interest Income 426.5 858.7 1,290.9 1,716.2 414.1 834.4 1,256.6 1,682.6 417.0 844.1 1,280.1 1,711.3 454.9 900.2 1,339.6 1,776.7 433.4 867.4 1,299.8 1,739.0 438.2 892.0 1,354.2 1,823.9 488.5 992.6 1,503.0 2,026.1 548.1 1,101.8 1,652.6 2,194.3 540.1 1,064.9 1,571.3 2,074.6 505.7 1,024.9 1,564.1 2,139.9 599.2 Condensed IS 2. Interest Expense 193.2 393.7 597.3 789.7 187.6 375.4 560.6 740.9 170.4 339.8 516.1 689.4 164.8 322.5 473.1 616.2 139.4 276.2 407.5 536.9 127.0 259.1 393.5 532.5 146.0 302.2 463.7 646.7 196.5 395.5 595.1 783.3 187.0 358.0 506.0 645.9 130.0 255.8 387.5 538.7 178.3 BS(Official Announcement) Ⅱ. Net Fee and Commission Income 18.5 36.0 55.3 73.5 19.8 37.3 54.0 72.7 16.6 33.9 50.5 67.1 20.1 39.6 57.4 78.1 20.1 36.5 53.2 69.6 24.1 41.4 59.7 80.4 23.0 43.8 67.6 130.6 63.7 125.1 190.3 271.8 84.4 183.5 282.1 378.0 111.2 246.3 357.0 460.5 122.2 IS(Official Announcement) 1. Fee and Commission Income 31.1 62.3 93.8 124.6 31.4 62.6 92.6 124.0 30.3 61.9 92.6 125.1 34.4 71.3 104.6 141.1 35.0 69.9 103.3 137.8 40.5 76.9 113.5 154.0 40.8 81.7 124.3 207.7 84.5 163.3 249.1 354.9 104.9 226.2 346.4 461.8 136.4 296.5 435.0 567.0 153.9 Key Indices 2. Commission Expense 12.5 26.3 38.5 51.1 11.6 25.3 38.6 51.3 13.7 27.9 42.1 58.0 14.3 31.7 47.2 63.0 14.9 33.3 50.1 68.1 16.4 35.6 53.8 73.6 17.8 37.9 56.7 77.1 20.8 38.2 58.8 83.1 20.5 42.7 64.3 83.8 25.2 50.3 78.0 106.4 31.7 Asset Quality Ⅲ. Net Insurance Income 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.9 -13.0 -17.9 -27.9 -10.9 -20.8 -38.7 -54.9 -16.7 -33.1 -52.6 -63.1 -18.9 -40.0 -59.2 -119.7 -23.9 -46.2 -67.9 -160.3 -22.6 -35.7 -58.6 -55.6 -25.4 -54.9 -84.6 -63.2 -27.4 Capital Adequacy 1. Insurance Income 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 256.5 500.7 732.5 960.3 231.9 455.5 679.2 894.6 225.6 436.0 642.7 843.0 210.0 488.8 774.8 999.6 213.2 411.8 608.3 801.1 206.3 404.9 603.6 792.9 200.3 401.8 580.4 751.4 173.5 2. Insurance Expense 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 263.4 513.7 750.4 988.2 242.7 476.3 717.9 949.5 242.2 469.1 695.3 906.1 228.9 528.8 833.9 1,119.4 237.1 458.0 676.2 961.3 228.9 440.6 662.2 848.5 225.7 456.7 665.0 814.6 200.9 DGB Daegu Bank Ⅳ. Net Income on Financial Assets Held for Trading Ⅳ. Net Income on Financial Assets measured at Fair Value through Profit or Loss 16.3 11.7 30.3 36.6 -1.1 -11.2 13.2 22.2 2.7 6.5 16.1 18.0 5.2 1.5 7.8 6.0 3.3 3.7 0.9 13.2 -2.8 -2.1 -7.3 -9.7 3.5 10.8 28.7 52.3 76.6 129.1 157.8 175.9 -153.7 -34.6 25.6 123.9 63.9 107.0 131.0 196.2 16.6 Ⅴ. Net Income on Financial Assets Designated at Fair Value Through Profit or Loss 2.0 5.9 10.2 13.6 3.0 3.8 2.7 2.1 4.5 5.8 8.2 10.0 9.0 4.1 5.6 3.4 3.2 2.7 2.6 1.6 0.8 -0.5 -1.0 -2.3 0.0 0.0 0.0 8.1 -51.8 -71.0 -70.0 -91.8 172.4 78.9 40.5 -26.2 -26.6 -31.7 0.5 -11.6 21.8 Hi Investment & Securities Ⅵ. Net Income on Available-for-Sale Financial Assets Ⅷ. Net Income on Financial Assets measured at Fair Value through Other Comprehensive Income 11.5 12.2 21.0 14.2 12.1 19.7 29.5 34.5 3.8 8.1 25.6 31.4 24.0 57.7 66.1 75.6 35.8 53.6 71.3 74.7 11.4 29.2 47.4 57.6 1.8 4.1 7.0 9.9 6.1 15.8 27.5 30.1 13.4 33.3 41.5 42.1 4.2 3.5 5.5 2.6 -0.3 Ⅷ. Impairment Loss on Financial Assets Ⅹ. Provision for Credit Losses 47.6 77.4 134.0 163.9 25.8 64.2 95.9 154.8 68.2 120.2 167.8 204.2 49.1 99.3 163.9 228.7 64.7 103.2 153.6 202.4 53.1 99.6 139.7 188.8 49.5 60.3 116.0 187.1 45.9 91.7 131.3 165.3 51.1 134.8 191.3 272.5 42.7 70.8 102.7 168.2 42.5 DGB Life Ⅸ. Net Income on foreign currency translation and transactions -4.1 1.5 21.7 21.9 -2.5 -3.7 -2.4 10.1 -1.3 8.0 2.8 2.8 1.2 8.5 -4.1 -0.4 -0.8 0.5 5.8 4.2 -8.8 9.5 33.4 9.3 2.8 14.2 0.2 -13.5 9.0 24.6 40.1 32.4 17.9 31.2 37.4 8.7 0.6 5.9 14.4 3.4 31.7 Ⅹ. General and Administrative Expenses 109.9 220.1 337.5 492.7 110.5 226.7 348.5 507.9 114.4 241.1 364.4 544.0 134.3 275.1 424.2 627.2 137.3 284.9 441.4 639.0 146.8 295.3 454.5 676.9 151.8 319.7 491.8 817.0 220.2 439.5 670.8 950.2 228.4 471.1 733.1 1,022.3 242.1 515.9 788.3 1,170.2 251.2 DGB Capital XI. Net Other Operating Income(Loss) -4.4 -18.0 -36.7 -56.7 -21.2 -38.8 -53.4 -81.7 -14.6 -29.4 -55.7 -79.1 -21.8 -41.6 -65.3 -96.3 -11.5 -34.6 -53.1 -82.0 1.9 -43.0 -86.7 -88.6 -24.1 -68.4 -91.4 -135.8 -32.2 -83.0 -157.0 -182.9 -52.1 -83.5 -101.4 -101.9 -40.3 -46.4 -97.3 -102.2 -63.4 XII. Operating Income 115.5 216.9 324.1 373.0 100.1 175.2 295.3 339.0 75.6 176.0 279.2 323.9 137.5 260.0 327.9 343.0 131.2 244.8 339.4 386.9 121.2 239.5 359.5 409.2 129.4 275.0 384.4 307.3 133.0 269.5 376.2 370.9 133.3 274.0 407.9 503.1 178.4 412.1 612.1 748.6 228.5 Hi Asset Management XIII. Non-Operating Income(Loss) -1.9 -7.1 -9.3 -10.0 0.4 -2.1 -7.9 -9.7 -0.4 -1.4 -2.8 -6.7 5.1 4.9 3.0 0.4 4.0 3.2 1.5 0.9 2.0 7.6 8.8 1.1 -1.8 -0.2 0.9 151.4 14.0 11.9 14.2 6.3 -3.2 4.3 8.9 9.1 -0.7 -4.5 -2.4 -11.9 1.4 XIV. Income Before Income Tax Expense 113.6 209.8 314.8 363.0 100.6 173.2 287.4 329.3 75.2 174.6 276.5 317.2 142.6 264.8 330.9 343.4 135.3 248.0 340.9 387.8 123.2 247.1 368.3 410.3 127.5 274.8 385.3 458.7 147.0 281.4 390.3 377.2 130.0 278.3 416.8 512.2 177.7 407.6 609.7 736.7 229.9 Other Subsidiaries XV. Income Tax Expense 26.7 50.9 76.6 88.9 24.0 42.6 70.6 84.8 18.0 41.5 65.1 73.4 33.4 57.3 38.6 35.1 30.3 57.8 76.8 85.9 28.8 58.8 86.2 94.0 31.5 67.7 92.1 74.8 34.1 66.1 92.3 84.2 32.4 65.9 99.1 125.5 41.6 102.9 153.3 183.0 55.8 XIX. Profit for the period from Continuing Operations 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 207.1 293.2 383.9 112.9 215.3 298.1 293.0 97.7 212.3 317.6 386.7 136.1 304.7 456.4 553.8 174.1 XX. Profit for the period from Discontinued Operations 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.6 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 XVI. Net Income 86.9 159.0 238.1 274.1 76.6 130.5 216.8 244.5 57.2 133.1 211.4 243.8 109.2 207.5 292.3 308.3 105.0 190.2 264.1 301.9 94.4 188.4 282.1 316.3 96.0 207.1 293.2 383.9 112.9 217.3 299.6 316.5 97.7 212.3 317.6 386.7 136.1 304.7 456.4 553.8 174.1 1. Attribution of Net Income 1-1. Net Income in Controlling Interest 86.9 159.0 238.1 274.1 76.6 129.7 213.7 238.3 53.7 126.1 200.9 229.7 105.6 200.4 281.6 294.1 101.4 183.1 253.5 287.7 90.9 181.4 271.6 302.2 91.8 198.2 278.6 361.4 103.8 199.5 272.1 281.0 88.2 191.0 284.0 342.2 123.5 278.8 417.5 503.1 162.2 1-2. Net Income in Non-Controlling Interest 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.1 6.3 3.5 7.0 10.5 14.1 3.6 7.1 10.7 14.2 3.6 7.1 10.6 14.2 3.5 7.0 10.5 14.1 4.3 8.9 14.6 22.5 9.1 17.8 27.5 35.5 9.5 21.4 33.7 44.5 12.6 25.9 39.0 50.7 11.9 G_In. Group & Daegu Bank Key Indices Back to Home %, Group 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 Disclaimer 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Disclaimer ROA_annualized 1.09 0.99 0.97 0.83 0.87 0.73 0.79 0.65 0.68 0.78 0.82 0.70 0.94 0.86 0.79 0.61 0.78 0.70 0.64 0.55 0.67 0.66 0.65 0.54 0.64 0.68 0.64 0.61 0.62 0.59 0.53 0.41 0.48 0.51 0.50 0.44 0.60 0.67 0.66 0.60 0.74 DGB Financial Group ROE_annualized 15.02 13.56 13.32 11.35 12.02 10.10 10.96 9.09 7.90 9.16 9.60 8.16 13.52 12.46 11.44 8.85 11.54 10.28 9.39 7.95 9.81 9.69 9.58 7.94 9.24 9.83 9.09 8.75 9.52 9.03 8.13 6.27 7.58 8.10 7.91 7.10 9.85 10.95 10.74 9.59 11.95 Condensed BS Cost Income Ratio_annualized 40.9 43.4 44.8 50.5 44.7 46.5 47.4 51.4 47.6 47.9 46.9 52.4 42.9 43.8 46.7 52.6 41.8 45.1 47.6 52.3 46.0 46.9 47.8 53.4 46.1 48.7 49.6 62.3 55.1 54.9 56.9 63.8 55.3 53.6 55.1 56.7 52.5 51.7 52.5 56.1 48.1 Condensed IS Credit Cost Ratio_annualized 0.85 0.68 0.74 0.64 0.42 0.50 0.49 0.58 0.77 0.68 0.65 0.59 0.55 0.59 0.63 0.65 0.72 0.58 0.57 0.51 0.58 0.52 0.48 0.47 0.51 0.34 0.41 0.47 0.47 0.46 0.42 0.37 0.43 0.54 0.50 0.52 0.33 0.26 0.25 0.30 0.31 BS(Official Announcement) NPL 1.38 1.36 1.32 1.04 1.02 1.03 1.23 1.03 1.20 1.31 1.29 1.15 1.17 1.31 1.18 1.29 1.27 1.22 1.24 1.20 1.12 1.08 0.95 0.86 0.90 0.75 0.83 1.05 1.10 1.05 0.97 0.89 0.98 0.88 0.75 0.58 0.69 0.60 0.61 0.56 0.56 IS(Official Announcement) Coverage Ratio(Including Reserve) 142.9 122.4 125.2 151.2 150.4 147.9 128.0 143.7 127.6 111.1 112.4 125.9 128.8 116.7 124.9 131.9 132.2 131.6 131.1 133.1 130.5 138.4 151.8 171.8 155.1 171.2 162.2 145.1 126.8 132.5 140.4 148.8 139.9 148.9 181.0 215.8 184.3 204.3 206.5 228.0 232.5 Key Indices Coverage Ratio n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 65.5 69.4 74.1 82.4 82.9 90.8 88.5 79.6 74.2 75.1 79.4 83.0 78.4 87.6 107.6 132.1 110.3 119.2 118.5 134.8 140.7 Asset Quality Delinquency 1.05 1.10 0.95 0.72 0.78 0.74 0.80 0.57 0.71 0.73 0.80 0.73 0.83 0.95 0.86 0.85 0.92 0.85 0.93 0.76 0.65 0.63 0.66 0.62 0.69 0.63 0.70 0.85 0.94 0.80 0.75 0.74 0.87 0.73 0.64 0.49 0.48 0.46 0.48 0.34 0.42 Capital Adequacy %, Daegu Bank 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 DGB Daegu Bank 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 ROA_annualized 1.08 1.01 1.00 0.86 0.89 0.75 0.81 0.69 0.64 0.70 0.74 0.61 0.86 0.83 0.76 0.57 0.74 0.68 0.64 0.55 0.77 0.72 0.71 0.58 0.76 0.77 0.72 0.43 0.65 0.65 0.56 0.49 0.52 0.44 0.43 0.36 0.56 0.58 0.56 0.48 0.69 Hi Investment & Securities ROE_annualized 15.09 14.01 13.75 11.81 12.31 10.22 10.93 9.17 8.98 9.78 10.33 8.57 11.89 11.46 10.53 7.95 10.32 9.48 8.80 7.59 10.70 9.94 9.86 8.08 10.51 10.70 9.86 5.93 9.09 9.07 7.80 6.98 7.58 6.54 6.30 5.43 8.79 9.15 8.89 7.56 11.15 Cost Income Ratio_annualized 41.0 43.3 44.6 49.4 44.0 45.7 46.7 50.9 47.0 47.4 46.7 52.1 42.0 42.7 45.9 52.8 41.1 44.5 46.8 51.5 43.1 44.7 45.4 51.6 43.1 46.1 46.8 57.8 47.5 48.4 51.6 55.4 50.5 50.8 53.1 55.6 50.3 51.0 52.2 57.4 44.4 DGB Life Credit Cost Ratio_annualized 0.95 0.70 0.75 0.65 0.44 0.51 0.47 0.57 0.71 0.65 0.61 0.55 0.54 0.58 0.62 0.60 0.73 0.57 0.55 0.52 0.54 0.48 0.45 0.43 0.49 0.32 0.39 0.44 0.46 0.44 0.40 0.35 0.40 0.51 0.47 0.49 0.27 0.22 0.21 0.25 0.37 NPL 1.38 1.37 1.33 1.04 1.03 1.04 1.24 1.04 1.21 1.32 1.30 1.16 1.11 1.24 1.12 1.23 1.28 1.24 1.24 1.19 1.09 1.05 0.90 0.82 0.87 0.70 0.78 0.90 0.94 0.88 0.79 0.73 0.84 0.74 0.70 0.49 0.61 0.52 0.53 0.48 0.49 DGB Capital Coverage Ratio(Including Reserve) 136.5 115.5 115.1 141.8 141.8 139.6 120.5 135.6 121.2 105.4 106.8 120.4 126.6 114.3 122.1 129.6 126.5 126.2 125.8 127.8 133.2 142.8 158.6 171.7 160.8 181.5 170.6 150.9 148.6 155.7 168.9 180.2 162.2 177.6 190.5 248.2 201.5 225.9 224.4 256.7 257.3 Coverage Ratio n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 63.4 68.0 73.2 81.4 81.0 89.3 86.4 87.8 80.7 82.8 89.4 94.3 83.6 95.1 104.9 139.4 109.3 118.2 115.8 135.3 141.9 Hi Asset Management Delinquency 1.05 1.08 0.95 0.70 0.75 0.71 0.78 0.52 0.66 0.67 0.71 0.68 0.76 0.90 0.80 0.78 0.86 0.79 0.86 0.68 0.55 0.52 0.56 0.51 0.58 0.51 0.59 0.60 0.69 0.53 0.49 0.50 0.65 0.52 0.54 0.37 0.33 0.28 0.31 0.22 0.30 Other Subsidiaries %, Quarterly 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 NIM(Group) 2.25 2.23 2.22 2.28 2.33 2.31 2.29 2.29 2.25 2.20 2.10 2.01 1.94 1.87 1.86 1.87 1.92 1.94 1.95 2.01 2.06 NIM(Bank) 2.93 2.84 2.70 2.65 2.62 2.54 2.50 2.52 2.60 2.61 2.52 2.44 2.37 2.20 2.15 2.16 2.16 2.16 2.12 2.15 2.21 2.20 2.19 2.24 2.28 2.26 2.25 2.24 2.19 2.13 2.02 1.93 1.86 1.79 1.76 1.77 1.82 1.84 1.83 1.89 1.94 ▪ NIM(Group) only includes DGB Daegu Bank and DGB Capital. ▪ Global businesses[ex. DGB Bank(Cambodia) and DLLC(Laos)] is excluded in calculating Group NIM. %, Annualized 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 NIM(Group) 2.25 2.24 2.23 2.25 2.33 2.32 2.31 2.30 2.25 2.22 2.18 2.14 1.94 1.90 1.89 1.88 1.92 1.93 1.94 1.96 2.06 NIM(Bank) 2.93 2.88 2.82 2.78 2.62 2.58 2.55 2.54 2.60 2.61 2.57 2.54 2.37 2.28 2.23 2.22 2.16 2.16 2.14 2.14 2.21 2.20 2.20 2.21 2.28 2.27 2.26 2.26 2.19 2.16 2.11 2.07 1.86 1.82 1.80 1.79 1.82 1.83 1.83 1.85 1.94 ▪ NIM(Group) only includes DGB Daegu Bank and DGB Capital. ▪ Global businesses[ex. DGB Bank(Cambodia) and DLLC(Laos)] is excluded in calculating Group NIM. G_Asset Quality Group Asset Quality Back to Home Disclaimer Total, (in bn won) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 Disclaimer 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 DGB Financial Group Total Credit 22,582.7 23,062.7 23,620.9 23,931.7 24,805.7 25,641.5 26,082.8 26,421.8 27,164.4 28,397.8 29,451.4 30,504.3 31,858.8 32,649.9 33,365.1 34,036.2 34,898.4 35,318.2 35,711.1 36,209.3 37,010.4 37,875.6 38,220.0 38,797.4 39,108.8 39,087.6 39,532.2 41,228.2 41,682.8 42,995.9 43,678.1 45,813.7 47,901.9 48,970.2 49,905.8 51,598.9 53,425.4 54,697.8 54,676.2 55,558.4 55,470.1 Condensed BS Normal 21,848.1 22,450.0 23,036.7 23,386.9 24,243.7 25,037.1 25,437.3 25,835.8 26,533.6 27,743.7 28,774.1 29,759.8 31,067.0 31,820.2 32,582.4 33,232.6 34,065.5 34,433.6 34,809.5 35,398.2 36,260.6 37,140.4 37,489.1 38,076.8 38,392.3 38,394.2 38,800.0 40,442.1 40,903.2 42,208.6 42,920.7 45,081.8 47,042.1 48,084.1 48,943.3 50,764.7 52,556.0 53,945.8 53,883.8 54,845.2 54,647.3 Condensed IS Precautionary 421.9 298.9 272.4 296.6 308.2 339.6 324.4 314.2 304.8 281.2 296.2 392.5 417.7 403.1 388.1 365.1 391.2 452.8 458.5 376.4 336.3 324.7 368.4 385.7 364.4 399.5 405.4 351.2 322.5 336.7 335.0 322.3 388.5 454.9 590.3 535.7 501.5 425.1 461.2 400.0 514.7 BS(Official Announcement) Substandard 219.8 241.2 241.2 160.8 172.8 172.3 228.7 201.5 231.7 297.8 309.1 259.6 272.8 320.4 300.5 336.1 343.8 344.2 341.9 330.4 325.7 289.5 254.5 222.1 239.5 202.4 222.9 303.6 318.8 324.1 301.3 275.0 300.7 306.4 217.3 177.3 238.4 219.2 215.3 190.3 195.3 IS(Official Announcement) Doubtful 52.0 42.7 41.3 63.3 50.6 62.0 54.4 49.0 66.4 55.9 44.9 60.7 52.6 56.6 47.8 54.0 41.3 55.3 42.2 31.3 31.0 46.8 50.2 64.0 52.6 40.4 37.6 52.5 54.3 47.9 54.3 53.2 58.8 42.4 32.0 26.3 33.2 37.1 44.5 41.3 39.4 Key Indices Estimated Loss 40.9 30.0 29.3 24.2 30.5 30.4 38.0 21.3 28.0 19.1 27.1 31.7 48.6 49.6 46.3 48.4 56.7 32.3 59.0 73.0 56.7 74.2 57.9 48.7 60.0 51.1 66.4 78.8 84.0 78.6 66.7 81.4 111.8 82.4 122.9 94.8 96.3 70.7 71.3 81.6 73.5 Asset Quality NPL Ratio(%) 1.38 1.36 1.32 1.04 1.02 1.03 1.23 1.03 1.20 1.31 1.29 1.15 1.17 1.31 1.18 1.29 1.27 1.22 1.24 1.20 1.12 1.08 0.95 0.86 0.90 0.75 0.83 1.05 1.10 1.05 0.97 0.89 0.98 0.88 0.75 0.58 0.69 0.60 0.61 0.56 0.56 Capital Adequacy DGB Daegu Bank Hi Investment & Securities DGB Life DGB Capital Hi Asset Management Other Subsidiaries G_Capital Group Capital Adequacy Back to Home Standardized Approach IRB Disclaimer (in bn won), %, Group 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 Disclaimer 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 DGB Financial Group BIS ratio 15.56 15.45 15.39 15.57 14.79 15.84 16.30 15.06 13.43 13.30 13.25 12.92 13.53 13.33 13.53 12.89 12.67 13.04 13.05 12.93 12.77 12.80 12.82 12.59 13.13 13.19 13.45 12.82 12.79 12.81 12.75 12.32 12.06 12.11 12.93 12.41 14.98 14.79 14.78 14.95 14.48 Condensed BS Tier 1 ratio 11.77 11.71 11.71 11.65 11.37 12.09 12.19 11.50 10.29 10.25 10.25 9.99 10.91 10.76 10.78 10.21 10.19 10.38 10.41 10.94 10.99 11.05 11.10 10.88 11.45 11.60 11.90 11.32 11.34 11.28 11.30 10.92 10.58 10.62 11.47 11.02 13.91 13.64 13.57 13.75 13.25 Condensed IS Common Equity Tier 1 ratio n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.16 9.25 9.23 9.27 9.02 10.02 9.90 9.93 9.36 9.38 9.59 9.63 10.20 10.31 10.39 10.44 10.21 10.25 10.42 10.57 9.80 9.94 9.91 9.92 9.54 9.13 9.19 10.01 9.59 11.94 11.73 11.47 11.63 11.52 BS(Official Announcement) Additional Tier 1 ratio n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.34 1.04 1.02 0.98 0.97 0.89 0.86 0.85 0.85 0.81 0.79 0.78 0.74 0.68 0.66 0.66 0.67 1.20 1.18 1.33 1.52 1.40 1.37 1.39 1.38 1.45 1.44 1.46 1.43 1.97 1.91 2.10 2.13 1.73 IS(Official Announcement) Tier 2 ratio 3.79 3.74 3.68 3.92 3.42 3.75 4.11 3.56 3.14 3.05 3.01 2.93 2.62 2.57 2.75 2.68 2.48 2.66 2.64 1.99 1.78 1.75 1.72 1.71 1.68 1.59 1.55 1.50 1.45 1.53 1.45 1.41 1.47 1.49 1.46 1.39 1.06 1.15 1.20 1.20 1.23 Key Indices BIS Capital 3,301.3 3,353.8 3,449.3 3,519.7 3,486.8 3,837.9 3,998.1 3,981.1 3,607.0 3,671.6 3,769.3 3,734.5 4,035.0 4,078.4 4,227.3 4,098.9 4,079.8 4,205.0 4,266.3 4,302.3 4,309.4 4,381.9 4,455.1 4,414.1 4,642.0 4,730.2 4,869.1 5,014.7 5,062.5 5,228.3 5,282.8 5,278.7 5,471.4 5,569.0 5,576.9 5,533.3 5,421.0 5,593.3 5,842.1 5,796.4 5,818.0 Asset Quality Tier 1 Capital 2,496.9 2,542.1 2,625.1 2,634.4 2,681.7 2,929.2 2,989.7 3,041.7 2,762.4 2,827.7 2,914.1 2,888.3 3,254.6 3,293.5 3,367.6 3,245.2 3,281.0 3,347.5 3,402.9 3,639.6 3,709.2 3,784.2 3,856.7 3,814.5 4,048.9 4,158.9 4,307.7 4,426.7 4,486.6 4,604.4 4,683.9 4,675.8 4,803.3 4,883.6 4,948.9 4,913.6 5,036.4 5,158.5 5,365.9 5,333.0 5,322.8 Capital Adequacy Common Equity Tier 1 Capital n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,421.4 2,483.5 2,548.7 2,635.4 2,608.1 2,990.1 3,028.4 3,103.1 2,975.3 3,021.4 3,092.2 3,148.5 3,392.4 3,478.2 3,555.9 3,628.7 3,581.3 3,622.8 3,737.4 3,826.6 3,831.2 3,935.4 4,047.6 4,109.4 4,085.6 4,143.6 4,223.5 4,317.5 4,274.1 4,323.7 4,437.1 4,535.1 4,508.7 4,626.6 Additional Tier 1 Capital n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 620.3 278.9 279.0 278.7 280.2 264.5 265.1 264.6 269.9 259.6 255.2 254.3 247.2 231.0 228.3 228.1 233.3 426.0 421.5 481.1 595.5 551.2 556.8 574.5 590.2 659.7 660.1 631.4 639.5 712.7 721.4 830.8 824.3 696.2 DGB Daegu Bank Tier 2 Capital 804.4 811.7 824.2 885.3 805.1 908.7 1,008.4 939.4 844.6 843.9 855.2 846.2 780.4 784.9 859.7 853.7 798.8 857.5 863.4 662.7 600.2 597.7 598.4 599.6 593.1 571.3 561.4 588.0 575.9 623.9 598.9 602.9 668.1 685.4 628.0 619.7 384.6 434.8 476.2 463.4 495.2 RWA 21,211.1 21,710.4 22,413.3 22,606.5 23,575.7 24,234.3 24,525.9 26,440.6 26,850.1 27,599.9 28,444.0 28,911.6 29,826.7 30,599.7 31,238.6 31,787.5 32,201.8 32,252.1 32,699.3 33,273.4 33,744.5 34,239.6 34,759.8 35,063.4 35,348.2 35,851.7 36,212.5 39,110.0 39,584.3 40,824.9 41,433.8 42,835.5 45,381.6 45,981.4 43,143.5 44,582.2 36,200.5 37,831.0 39,531.1 38,773.4 40,166.0 Hi Investment & Securities ▪ As of the end of March 2021, DGB Financial Group introduced IRB, Internal Rating Based Approach, a way to calculate Risk Weighted Asset by using estimated risk variables that DGB internally established. Standardized Approach IRB DGB Life (in bn won), %, Daegu Bank 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 DGB Capital BIS ratio 14.57 14.50 14.43 14.62 13.95 14.93 15.36 15.21 13.70 13.59 13.60 13.21 13.68 13.58 13.94 13.54 13.54 14.56 14.63 14.33 14.34 14.72 14.76 14.41 14.74 14.84 15.11 15.08 15.09 15.14 15.17 14.42 14.31 14.32 18.25 17.53 16.59 16.56 16.46 16.57 16.53 Tier 1 ratio 10.94 10.92 10.95 10.89 10.72 11.39 11.49 11.62 10.41 10.40 10.45 10.14 10.85 10.78 10.84 11.29 11.47 12.03 12.12 12.14 12.37 12.74 12.80 12.53 12.94 13.15 13.53 13.54 13.56 13.39 13.54 12.90 12.52 12.59 16.25 15.64 14.87 14.59 14.35 14.50 14.30 Hi Asset Management Common Equity Tier 1 ratio n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.23 9.32 9.33 9.41 9.12 9.84 9.79 9.87 10.24 10.41 10.95 11.05 11.08 11.32 11.69 11.76 11.49 11.60 11.83 11.89 11.53 11.79 11.68 11.55 10.96 10.85 10.94 14.21 13.64 13.20 12.98 12.79 12.91 12.96 Additional Tier 1 ratio n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.39 1.09 1.07 1.04 1.02 1.01 0.99 0.97 1.05 1.06 1.08 1.07 1.06 1.05 1.05 1.04 1.04 1.34 1.32 1.64 2.01 1.77 1.71 1.99 1.94 1.67 1.65 2.04 2.00 1.67 1.61 1.56 1.59 1.34 Other Subsidiaries Tier 2 ratio 3.63 3.58 3.48 3.73 3.23 3.53 3.87 3.59 3.29 3.19 3.15 3.07 2.83 2.80 3.10 2.25 2.07 2.53 2.51 2.19 1.97 1.98 1.96 1.88 1.80 1.69 1.58 1.54 1.53 1.75 1.64 1.52 1.79 1.73 2.00 1.88 1.73 1.96 2.11 2.07 2.23 BIS Capital 3,302.8 3,356.2 3,443.9 3,500.0 3,478.9 3,828.7 3,988.0 3,951.7 3,618.7 3,674.9 3,775.5 3,725.3 3,948.3 3,997.5 4,179.5 3,720.6 3,718.6 3,901.8 3,962.5 3,914.5 3,954.3 4,032.7 4,094.9 4,004.5 4,121.1 4,216.4 4,383.7 4,308.0 4,316.1 4,491.2 4,621.6 4,518.7 4,592.7 4,646.7 4,787.8 4,696.4 4,665.0 4,807.2 4,928.3 4,870.1 4,942.5 Tier 1 Capital 2,479.4 2,527.9 2,613.6 2,607.3 2,672.8 2,922.1 2,983.3 3,018.0 2,750.8 2,812.5 2,901.2 2,859.8 3,130.2 3,172.6 3,250.7 3,102.0 3,148.8 3,224.8 3,283.6 3,316.5 3,412.8 3,490.4 3,552.1 3,481.4 3,618.3 3,737.6 3,923.1 3,868.5 3,877.6 3,971.9 4,123.1 4,041.1 4,017.4 4,085.6 4,263.6 4,191.6 4,179.0 4,237.2 4,297.8 4,263.0 4,275.0 Common Equity Tier 1 Capital n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,461.3 2,522.9 2,611.6 2,570.2 2,840.6 2,883.0 2,961.1 2,812.4 2,859.3 2,935.3 2,994.0 3,027.0 3,123.2 3,200.9 3,262.5 3,191.8 3,242.9 3,362.2 3,448.1 3,293.8 3,371.9 3,466.1 3,517.6 3,435.6 3,480.9 3,549.1 3,727.0 3,655.0 3,711.3 3,769.6 3,830.2 3,795.4 3,876.3 Additional Tier 1 Capital n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 289.5 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.5 289.6 289.6 289.6 289.6 375.4 375.4 475.0 574.7 505.7 505.8 605.5 605.5 536.6 536.5 536.6 536.6 467.6 467.6 467.6 467.6 398.7 Tier 2 Capital 823.4 828.3 830.3 892.7 806.1 906.6 1,004.7 933.7 867.9 862.4 874.3 865.6 818.1 824.9 928.8 618.6 569.7 676.9 678.9 598.0 541.5 542.3 542.8 523.1 502.8 478.8 460.6 439.5 438.5 519.3 498.5 477.5 575.2 561.1 524.2 504.8 486.0 570.0 630.5 607.1 667.5 RWA 22,662.8 23,147.5 23,865.3 23,940.0 24,933.7 25,651.3 25,958.7 25,976.8 26,412.2 27,035.9 27,767.0 28,195.1 28,854.7 29,438.8 29,992.3 27,469.7 27,458.0 26,806.9 27,091.0 27,322.5 27,583.3 27,390.9 27,745.9 27,785.2 27,955.7 28,415.8 29,003.3 28,571.8 28,600.1 29,670.3 30,457.6 31,334.9 32,084.2 32,453.6 26,234.2 26,795.9 28,111.1 29,036.9 29,947.8 29,395.8 29,902.9 ▪ As of the end of December 2015, DGB Daegu Bank introduced IRB, Internal Rating Based Approach, a way to calculate Risk Weighted Asset by using estimated risk variables that DGB internally established. Basel Ⅲ Basel Ⅰ Basel Ⅲ Basel Ⅰ B_BS DGB Daegu Bank Condensed B/S Back to Home (in bn won), %, Ending Balance 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 Disclaimer 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Cash & Due 1,797.9 1,597.1 1,331.3 1,183.8 1,262.0 1,155.9 1,432.3 1,491.5 1,600.9 1,633.2 1,530.3 1,745.5 1,945.4 2,219.0 2,313.4 1,795.3 1,736.5 2,123.4 2,058.3 2,231.0 2,149.9 2,190.9 2,103.3 1,981.0 2,129.9 2,249.0 2,282.6 1,969.5 1,894.9 1,957.3 2,109.5 2,094.8 2,215.7 2,508.9 2,907.5 2,615.2 2,622.2 2,031.7 3,193.5 3,151.4 3,503.0 DGB Financial Group Securities 6,120.2 6,114.5 6,544.9 6,807.3 7,060.4 7,310.8 7,266.1 7,355.6 7,360.6 7,290.5 7,341.9 7,338.7 7,637.8 7,799.8 7,726.1 7,738.8 7,578.4 7,236.4 7,584.0 7,736.5 8,009.6 8,041.3 8,124.9 8,106.5 8,297.7 8,372.5 8,433.5 8,325.8 8,332.9 8,367.3 8,280.4 8,042.2 7,759.1 8,043.9 8,275.4 8,342.5 8,363.0 8,491.0 9,052.0 9,009.2 9,109.0 Loans 22,592.6 23,119.8 23,497.6 24,162.4 24,661.3 25,911.5 26,057.0 25,991.1 26,594.7 27,618.1 28,681.0 29,709.2 30,732.3 31,896.1 31,850.8 32,758.0 33,683.8 34,513.0 34,079.8 34,257.2 35,142.0 35,769.8 36,279.7 36,603.1 36,803.4 36,566.6 37,226.6 37,244.8 38,101.7 39,335.2 40,079.1 42,401.0 43,480.3 43,965.1 44,718.6 45,743.2 48,660.0 51,097.2 49,697.8 50,174.8 49,912.7 DGB Daegu Bank Tangible Assets 291.7 307.9 305.9 307.6 305.4 303.3 306.8 311.2 313.7 311.9 320.7 330.0 332.3 340.0 346.4 354.7 360.9 380.5 402.4 404.2 402.6 398.2 418.7 451.4 472.8 511.3 569.3 601.9 623.4 625.5 625.6 634.1 604.9 604.6 607.7 606.4 604.9 613.6 607.2 603.9 601.9 Condensed BS Other Assets 1,585.8 1,487.5 1,857.2 1,670.0 2,102.9 1,718.1 1,857.3 1,771.6 1,820.4 1,844.1 1,825.4 947.8 1,926.8 1,935.8 2,287.1 1,876.2 2,021.3 2,058.0 1,456.5 1,316.3 1,872.7 2,264.3 2,646.9 1,183.1 1,840.9 2,730.5 1,936.5 1,643.3 2,632.2 2,055.9 1,926.3 2,043.3 1,140.4 2,001.4 2,579.6 1,958.4 1,604.4 1,984.3 2,300.8 1,576.2 2,183.1 Condensed IS Total Assets 32,388.2 32,626.9 33,536.9 34,131.1 35,391.9 36,399.6 36,919.5 36,921.0 37,690.3 38,697.8 39,699.3 40,071.2 42,574.6 44,190.7 44,523.8 44,523.0 45,380.9 46,311.3 45,581.0 45,945.2 47,576.8 48,664.5 49,573.5 48,325.1 49,544.7 50,429.9 50,448.5 49,785.3 51,585.1 52,341.2 53,020.9 55,215.4 55,200.4 57,123.9 59,088.8 59,265.7 61,854.5 64,217.8 64,851.3 64,515.5 65,309.7 NIM / NIS Deposits 23,164.2 23,670.3 23,588.3 24,891.7 25,914.2 26,705.9 26,241.5 26,877.1 28,010.1 29,031.5 29,820.5 30,820.4 32,175.2 33,517.8 32,999.3 33,533.0 34,382.7 34,778.7 34,686.8 35,435.4 36,105.6 36,791.7 37,293.4 37,967.2 38,059.5 37,996.8 38,393.7 38,345.4 39,288.9 40,278.1 40,866.6 42,495.2 43,424.1 44,625.9 45,629.2 46,406.9 48,963.5 50,792.4 50,663.6 50,383.7 50,784.0 Operating Income Borrowings 3,229.1 3,145.9 3,527.3 2,899.8 2,715.1 2,669.3 3,313.5 2,728.2 2,820.8 2,802.3 2,824.3 2,718.6 2,693.4 2,878.4 3,082.9 3,144.4 3,098.7 3,276.8 2,989.4 2,985.9 3,375.7 3,339.6 3,369.7 3,111.1 3,345.4 3,407.9 3,279.4 3,194.6 3,285.8 3,432.7 3,467.9 3,579.5 3,558.5 3,824.7 3,862.8 3,862.4 4,044.9 4,270.3 4,301.0 4,249.9 4,339.0 Net Interest Income Debenture 2,098.6 1,977.3 1,947.4 2,047.9 2,058.5 2,421.8 2,372.1 2,215.6 1,718.5 1,865.8 1,865.1 2,121.6 2,006.3 2,072.1 2,085.6 2,146.2 2,193.9 2,277.9 2,316.3 2,488.4 2,351.0 2,298.4 2,341.0 2,108.9 2,244.9 2,202.4 2,139.8 2,001.5 1,772.8 1,922.3 1,969.7 1,978.9 2,214.3 2,248.9 2,290.9 2,230.7 2,492.3 2,496.2 2,735.2 2,891.3 3,069.3 Non Interest Income Other Liabilities 1,575.4 1,448.8 1,994.0 1,833.8 2,159.0 1,826.9 2,126.5 2,180.0 2,158.1 1,936.4 2,041.0 1,293.4 2,288.8 2,245.2 2,804.1 2,223.8 2,146.2 2,337.1 1,889.9 1,415.4 2,029.8 2,437.2 2,705.2 1,358.9 1,947.4 2,768.5 2,398.4 2,083.8 2,990.3 2,367.5 2,221.9 2,744.4 1,509.9 1,875.9 2,700.3 2,243.5 1,756.1 1,979.7 2,392.5 2,301.1 2,356.0 Collateral Type Total Liabilities 30,067.3 30,242.4 31,056.9 31,673.2 32,846.8 33,623.9 34,053.6 34,000.9 34,707.5 35,636.0 36,550.9 36,954.0 39,163.7 40,713.5 40,971.9 41,047.4 41,821.5 42,670.5 41,882.4 42,325.1 43,862.1 44,866.9 45,709.3 44,546.1 45,597.2 46,375.6 46,211.3 45,625.3 47,337.8 48,000.6 48,526.1 50,798.0 50,706.8 52,575.4 54,483.2 54,743.5 57,256.8 59,538.6 60,092.3 59,826.0 60,548.3 Loans Portfolio Paid-in Capital 660.6 660.6 660.6 660.6 660.6 660.6 660.6 660.6 660.6 660.6 660.6 660.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 680.6 Asset Quality Capital Surplus 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 192.2 Delinquency Hybrid Bond 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199.7 199.7 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 289.6 389.2 389.2 488.9 588.6 588.6 588.6 688.3 688.3 688.3 688.3 688.3 688.3 688.3 688.3 688.3 688.3 688.3 Provision for loan loss Retained Earnings 1,639.8 1,707.2 1,788.4 1,772.7 1,848.5 1,903.2 1,985.9 1,960.9 2,016.3 2,084.7 2,161.8 2,137.0 2,224.2 2,310.0 2,381.0 2,310.8 2,393.5 2,464.8 2,528.4 2,482.7 2,571.8 2,651.3 2,737.7 2,662.7 2,745.3 2,843.9 2,921.1 2,758.5 2,839.5 2,924.4 2,975.3 2,918.1 2,989.2 3,041.6 3,098.7 3,033.9 3,117.7 3,211.9 3,297.2 3,223.9 3,335.0 Write-offs / Loan Sales AOCI(Capital Adjustment included) 8.2 4.4 18.5 12.3 23.7 -0.1 7.4 -3.3 4.0 14.6 24.1 17.7 24.3 4.8 8.5 2.4 3.5 13.6 7.8 -25.0 -19.5 -16.1 -35.9 -46.1 -59.8 -51.6 -45.6 -59.9 -53.6 -45.2 -41.6 -61.8 -56.7 -54.2 -54.2 -72.8 -81.1 -93.8 -99.4 -95.5 -134.7 PF / Credit Card Total Equity 2,320.9 2,384.5 2,479.9 2,457.9 2,545.1 2,775.7 2,865.9 2,920.1 2,982.8 3,061.8 3,148.4 3,117.2 3,410.9 3,477.2 3,551.9 3,475.6 3,559.4 3,640.8 3,698.6 3,620.1 3,714.7 3,797.6 3,864.2 3,779.0 3,947.5 4,054.3 4,237.2 4,160.0 4,247.3 4,340.6 4,494.8 4,417.4 4,493.6 4,548.5 4,605.6 4,522.2 4,597.7 4,679.2 4,758.9 4,689.5 4,761.4 Securities Held Total Equity & Liabilities 32,388.2 32,626.9 33,536.9 34,131.1 35,391.9 36,399.6 36,919.5 36,921.0 37,690.3 38,697.8 39,699.3 40,071.2 42,574.6 44,190.7 44,523.8 44,523.0 45,380.9 46,311.3 45,581.0 45,945.2 47,576.8 48,664.5 49,573.5 48,325.1 49,544.7 50,429.9 50,448.5 49,785.3 51,585.1 52,341.2 53,020.9 55,215.4 55,200.4 57,123.9 59,088.8 59,265.7 61,854.5 64,217.8 64,851.3 64,515.5 65,309.7 Hi Investment & Securities DGB Life DGB Capital Hi Asset Management Other Subsidiaries B_IS DGB Daegu Bank Condensed I/S Back to Home (in bn won), Cumulative 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 Disclaimer 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Operating Revenues 653.3 1,217.9 1,865.5 2,434.4 584.6 1,230.8 1,782.8 2,362.9 517.9 1,090.9 1,614.0 2,173.6 558.3 1,128.2 1,764.4 2,295.5 707.1 1,224.6 1,884.5 2,463.9 737.9 1,252.4 1,818.6 2,448.7 615.7 1,337.0 1,949.8 2,560.6 649.3 1,353.4 2,045.8 2,659.2 882.9 1,496.5 2,114.7 2,914.4 677.1 1,258.6 1,954.1 2,565.5 716.2 DGB Financial Group Interest Revenues 425.9 853.7 1,280.2 1,698.7 406.9 818.1 1,230.5 1,645.6 405.2 818.6 1,239.0 1,654.4 402.4 794.9 1,180.3 1,561.8 377.7 752.9 1,126.3 1,503.2 377.1 765.4 1,160.3 1,563.9 419.8 848.8 1,284.6 1,716.5 436.2 878.0 1,319.1 1,751.5 423.4 830.1 1,217.6 1,603.8 381.9 776.8 1,185.0 1,617.1 451.4 Fee Revenues 30.9 62.0 93.3 124.0 31.4 62.5 92.6 123.9 30.2 61.6 92.3 124.1 33.1 69.0 101.2 133.1 34.4 68.8 102.0 133.8 37.7 70.6 103.7 138.6 36.8 73.8 111.6 142.3 34.1 73.3 106.0 140.3 36.0 72.9 112.5 151.2 45.7 93.6 134.8 169.6 36.9 DGB Daegu Bank Gain on Sec. related 124.6 184.6 344.0 445.4 25.4 38.4 50.6 56.9 16.8 25.7 49.8 60.1 34.8 78.0 89.8 97.7 42.4 56.7 68.8 72.2 13.0 32.0 49.7 58.9 7.5 16.7 23.9 42.6 14.4 33.3 51.3 58.7 32.9 53.9 69.1 77.8 23.3 39.5 55.4 75.3 42.5 Condensed BS Gain on Der. related 0.0 5.4 6.8 9.3 110.9 257.6 326.4 416.5 49.8 142.4 174.5 251.7 53.3 117.8 285.4 357.1 200.7 238.1 416.3 521.8 242.1 255.8 317.8 454.6 77.9 260.8 312.0 384.3 100.2 246.8 394.7 469.5 289.1 353.6 447.2 715.7 161.1 181.0 345.5 379.4 109.9 Condensed IS Gain on FX 51.4 92.2 120.8 135.6 9.3 38.7 64.7 92.9 11.1 37.9 48.6 71.4 31.5 57.5 86.3 122.6 38.6 88.4 147.3 194.4 57.3 114.6 173.6 216.2 71.4 126.2 202.6 257.8 61.1 109.5 160.6 223.3 100.1 175.6 245.3 330.9 64.9 156.1 221.7 292.3 75.5 NIM / NIS Other Operating Revenues 20.5 20.0 20.4 21.4 0.7 15.5 18.0 27.1 4.8 4.7 9.8 11.9 3.2 11.0 21.4 23.2 13.2 19.7 23.8 38.5 10.7 14.0 13.5 16.5 2.3 10.7 15.1 17.1 3.3 12.5 14.1 15.9 1.4 10.4 23.0 35.0 0.2 11.6 11.7 31.8 0.0 Operating Income Operating Expenses 536.6 996.3 1,535.7 2,054.2 485.4 1,055.8 1,489.3 2,026.3 441.2 918.3 1,336.4 1,849.9 438.8 899.1 1,482.7 2,002.7 597.2 1,016.0 1,589.5 2,124.2 619.3 1,026.8 1,475.8 2,062.4 491.1 1,074.8 1,582.5 2,239.0 534.3 1,121.6 1,741.2 2,291.0 782.9 1,318.8 1,857.6 2,611.3 559.7 1,001.7 1,577.3 2,138.6 569.8 Net Interest Income Interest Expenses 192.4 391.0 591.5 780.6 183.5 366.5 547.3 722.4 164.5 327.2 495.2 659.9 155.3 303.3 444.2 577.8 128.6 253.6 372.1 487.7 113.4 229.8 347.1 468.6 128.4 265.6 407.5 553.6 150.6 304.9 460.5 611.9 146.5 277.5 387.8 489.5 94.0 187.6 285.5 393.6 128.6 Non Interest Income Fee Expenses 12.6 26.4 38.4 50.6 12.5 26.6 39.4 51.8 12.1 26.1 39.0 53.6 12.7 28.0 42.1 57.1 13.2 30.3 45.8 61.3 14.3 31.4 47.1 63.9 15.5 32.9 49.4 66.0 12.7 25.6 39.8 53.9 12.2 25.5 39.2 52.5 12.1 26.1 41.1 55.4 13.0 Collateral Type Loss on Sec. related 94.9 154.6 282.3 381.1 9.3 20.0 20.1 25.0 8.5 13.4 15.6 18.7 3.4 16.7 24.3 29.4 13.6 15.7 17.7 24.2 1.0 1.5 3.0 4.0 3.9 15.1 15.3 33.8 3.7 4.2 13.2 15.5 21.1 19.1 21.4 21.4 13.7 18.1 18.4 21.8 17.5 Loans Portfolio Loss on Der. related 1.0 0.4 1.5 1.8 112.5 273.3 320.9 399.9 42.5 128.0 153.7 227.2 52.5 122.6 281.9 352.9 196.9 233.3 413.6 502.8 246.8 267.2 334.4 476.4 77.7 250.8 290.2 348.2 92.6 235.3 372.8 457.6 267.9 338.1 433.2 707.3 142.8 163.7 306.3 335.6 100.1 Asset Quality Provision for Credit Losses 47.6 77.5 133.3 162.2 25.9 63.6 94.7 150.8 66.4 115.7 159.6 193.2 46.3 93.6 153.0 202.5 61.0 94.9 140.7 183.0 45.9 86.9 122.0 162.9 44.6 51.3 101.6 160.3 40.1 76.7 110.5 136.0 41.9 112.8 161.4 228.3 30.8 51.9 74.8 125.6 42.0 Delinquency Loss on FX 55.5 90.7 99.2 113.9 11.8 42.3 67.2 83.0 12.4 29.9 45.6 68.5 30.3 49.1 90.4 123.0 39.4 87.9 140.1 200.8 47.0 94.7 144.0 175.2 65.8 128.7 211.7 276.4 64.4 111.9 170.5 216.4 118.2 183.1 245.9 318.0 81.9 166.0 251.9 322.4 82.6 Provision for loan loss G&A Expenses 107.9 214.2 328.3 479.3 106.7 218.6 336.3 491.3 110.9 229.5 352.4 526.7 114.2 235.4 363.1 545.1 117.5 244.4 379.4 551.0 123.1 248.8 383.4 577.4 127.2 269.7 413.0 659.6 140.7 290.0 443.2 625.3 145.0 298.7 472.8 663.9 150.6 321.8 496.6 747.0 150.9 Write-offs / Loan Sales Other Operating Expenses 24.7 41.5 61.2 84.7 23.2 44.9 63.4 102.1 23.9 48.5 75.3 102.1 24.1 50.4 83.7 114.9 27.0 55.9 80.1 113.4 27.8 66.5 94.8 134.0 28.0 60.7 93.8 141.1 29.5 73.0 130.7 174.4 30.1 64.0 95.9 130.4 33.8 66.5 102.7 137.2 35.1 PF / Credit Card Operating Income 116.7 221.6 329.8 380.2 99.2 175.0 293.5 336.6 76.7 172.6 277.6 323.7 119.5 229.1 281.7 292.8 109.9 208.6 295.0 339.7 118.6 225.6 342.8 386.3 124.6 262.2 367.3 321.6 115.0 231.8 304.6 368.2 100.0 177.7 257.1 303.1 117.4 256.9 376.8 426.9 146.4 Securities Held Non-Operating Income -4.7 -10.1 -11.7 -12.1 0.2 -2.2 -7.6 -5.6 -0.7 -1.7 -2.9 -3.6 -1.5 -1.4 -3.0 -3.4 0.0 -1.0 -2.1 -1.2 0.7 3.6 2.8 -4.0 -2.6 -4.3 -5.0 -12.9 -2.7 -4.0 -3.1 -12.4 -1.0 -2.7 -0.4 -2.2 -1.7 -6.5 -6.9 -5.3 2.9 Corporate Tax & Others 26.5 50.5 75.8 87.6 23.5 41.3 68.4 82.1 17.1 40.1 63.2 69.9 27.3 47.7 24.0 27.6 23.6 46.5 64.7 73.5 26.7 53.5 80.1 88.2 26.5 59.6 81.2 73.9 24.5 49.6 65.0 73.5 20.3 36.2 53.2 62.6 24.2 57.7 84.3 91.6 30.6 Hi Investment & Securities Net Income 85.5 161.0 242.3 280.5 75.9 131.5 217.5 248.9 58.9 130.8 211.5 250.2 90.7 180.0 254.6 261.8 86.3 161.1 228.2 265.0 92.6 175.7 265.5 294.1 95.5 198.3 281.1 234.8 87.8 178.2 236.5 282.3 78.7 138.8 203.5 238.3 91.5 192.7 285.6 330.0 118.7 DGB Life DGB Capital Hi Asset Management Other Subsidiaries B_NIM DGB Daegu Bank NIM Back to Home %, (in bn won), Quarterly 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 Disclaimer 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 NIM 2.93 2.84 2.70 2.65 2.62 2.54 2.50 2.52 2.60 2.61 2.52 2.44 2.37 2.20 2.15 2.16 2.16 2.16 2.12 2.15 2.21 2.20 2.19 2.24 2.28 2.26 2.25 2.24 2.19 2.13 2.02 1.93 1.86 1.79 1.76 1.77 1.82 1.84 1.83 1.89 1.94 DGB Financial Group NIS 3.52 3.40 3.26 3.17 3.14 3.06 2.98 3.00 3.01 2.97 2.85 2.74 2.63 2.46 2.43 2.47 2.47 2.47 2.44 2.50 2.56 2.56 2.56 2.61 2.69 2.68 2.66 2.64 2.56 2.53 2.38 2.24 2.15 2.06 2.03 2.03 2.09 2.09 2.09 2.20 2.27 Interest rate on Loans in Won 6.24 6.13 5.96 5.72 5.56 5.35 5.16 5.10 5.07 4.99 4.83 4.63 4.41 4.11 3.94 3.89 3.83 3.76 3.65 3.66 3.71 3.70 3.69 3.78 3.92 3.96 3.98 4.01 3.98 3.94 3.76 3.56 3.39 3.15 2.95 2.85 2.84 2.80 2.81 2.98 3.21 DGB Daegu Bank Household 6.07 5.98 5.85 5.62 5.40 5.18 4.99 4.89 4.78 4.69 4.55 4.31 4.08 3.82 3.67 3.54 3.47 3.47 3.39 3.36 3.39 3.42 3.46 3.53 3.65 3.79 3.88 3.92 3.97 3.97 3.83 3.56 3.30 3.10 2.91 2.75 2.70 2.68 2.72 2.84 3.02 Condensed BS Corporate 5.70 5.62 5.45 5.28 5.13 4.96 4.79 4.75 4.72 4.63 4.52 4.32 4.14 3.84 3.69 3.61 3.59 3.56 3.43 3.44 3.50 3.48 3.46 3.55 3.68 3.71 3.70 3.73 3.74 3.67 3.50 3.34 3.24 2.99 2.77 2.71 2.72 2.70 2.71 2.85 3.13 Condensed IS Interest rate paid on Deposits in Won 2.72 2.74 2.70 2.55 2.42 2.29 2.18 2.10 2.06 2.02 1.98 1.89 1.78 1.65 1.52 1.42 1.36 1.29 1.21 1.16 1.15 1.14 1.13 1.17 1.23 1.28 1.32 1.37 1.42 1.41 1.38 1.32 1.24 1.09 0.92 0.82 0.75 0.71 0.72 0.78 0.94 NIM / NIS Average Interest Bearing Assets 28,087.8 28,773.7 29,333.8 29,801.4 30,291.3 31,525.2 32,250.0 32,835.5 32,992.3 33,784.5 35,063.8 36,039.2 37,168.5 38,724.1 39,248.8 39,702.6 40,247.9 41,010.0 41,372.2 41,824.4 42,420.4 43,413.5 43,824.4 44,088.8 44,485.8 44,650.8 44,823.1 45,147.7 45,260.6 45,917.8 47,263.1 48,621.8 50,077.5 51,517.6 51,991.6 53,341.6 54,684.5 56,539.9 57,580.1 58,667.4 58,123.5 Operating Income Net Interest Income %, (in bn won), Annualized 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 Non Interest Income 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Collateral Type NIM 2.93 2.88 2.82 2.78 2.62 2.58 2.55 2.54 2.60 2.61 2.57 2.54 2.37 2.28 2.23 2.22 2.16 2.16 2.14 2.14 2.21 2.20 2.20 2.21 2.28 2.27 2.26 2.26 2.19 2.16 2.11 2.07 1.86 1.82 1.80 1.79 1.82 1.83 1.83 1.85 1.94 Loans Portfolio NIS 3.52 3.47 3.40 3.33 3.14 3.10 3.06 3.05 3.01 2.98 2.94 2.89 2.63 2.55 2.51 2.49 2.47 2.46 2.45 2.46 2.56 2.56 2.56 2.57 2.69 2.68 2.67 2.67 2.56 2.55 2.49 2.43 2.15 2.11 2.08 2.07 2.09 2.09 2.10 2.12 2.27 Asset Quality Interest rate on Loans in Won 6.24 6.20 6.12 6.00 5.56 5.45 5.35 5.29 5.07 5.02 4.96 4.87 4.41 4.26 4.15 4.08 3.83 3.79 3.74 3.72 3.71 3.71 3.70 3.72 3.92 3.94 3.95 3.97 3.98 3.96 3.89 3.81 3.39 3.27 3.16 3.08 2.84 2.82 2.82 2.86 3.21 Delinquency Household 6.07 6.04 5.98 5.87 5.40 5.29 5.19 5.11 4.78 4.73 4.67 4.57 4.08 3.94 3.85 3.77 3.47 3.47 3.44 3.42 3.39 3.41 3.42 3.45 3.65 3.72 3.77 3.81 3.97 3.97 3.92 3.83 3.30 3.20 3.10 3.00 2.70 2.69 2.70 2.74 3.02 Provision for loan loss Corporate 5.70 5.67 5.60 5.50 5.13 5.04 4.96 4.90 4.72 4.67 4.62 4.54 4.14 3.99 3.88 3.81 3.59 3.57 3.52 3.50 3.50 3.49 3.48 3.50 3.68 3.70 3.70 3.71 3.74 3.70 3.63 3.56 3.24 3.12 3.00 2.92 2.72 2.71 2.71 2.75 3.13 Write-offs / Loan Sales Interest rate paid on Deposits in Won 2.72 2.73 2.72 2.67 2.42 2.35 2.29 2.24 2.06 2.04 2.02 1.98 1.78 1.71 1.64 1.59 1.36 1.33 1.29 1.26 1.15 1.15 1.14 1.15 1.23 1.26 1.28 1.30 1.42 1.41 1.40 1.38 1.24 1.16 1.08 1.01 0.75 0.73 0.72 0.74 0.94 PF / Credit Card Average Interest Bearing Assets 28,087.8 28,432.2 28,735.3 29,004.1 30,291.3 30,911.3 31,361.3 31,732.7 32,992.3 33,390.1 33,952.7 34,478.6 37,168.5 37,950.2 38,387.5 38,719.0 40,247.9 40,628.0 40,877.4 41,115.7 42,420.4 42,919.4 43,224.9 43,442.4 44,485.8 44,568.8 44,654.5 44,778.8 45,260.6 45,591.0 46,154.5 46,776.4 50,077.5 50,797.5 51,198.5 51,737.2 54,684.5 55,617.3 56,278.8 56,880.8 58,123.5 Securities Held Hi Investment & Securities DGB Life DGB Capital Hi Asset Management Other Subsidiaries B_OI DGB Daegu Bank Operating Income Back to Home (in bn won) 2012 FY 2012 2013 FY 2013 2014 FY 2014 2015 FY 2015 2016 FY 2016 2017 FY 2017 2018 FY 2018 2019 FY 2019 2020 FY 2020 2021 FY 2021 1Q22 Disclaimer 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Operating Revenues 653.3 564.6 647.6 568.9 2,434.4 584.6 646.2 552.0 580.1 2,362.9 517.9 573.0 523.1 559.6 2,173.6 558.3 569.9 636.2 531.1 2,295.5 707.1 517.5 659.9 579.4 2,463.9 737.9 514.5 566.2 630.1 2,448.7 615.7 721.3 612.8 610.8 2,560.6 649.3 704.1 692.4 613.4 2,659.2 882.9 613.6 618.2 799.7 2,914.4 677.1 581.5 695.5 611.4 2,565.5 716.2 DGB Financial Group Interest Revenues 425.9 427.8 426.5 418.5 1,698.7 406.9 411.2 412.4 415.1 1,645.6 405.2 413.4 420.4 415.4 1,654.4 402.4 392.5 385.4 381.5 1,561.8 377.7 375.2 373.4 376.9 1,503.2 377.1 388.3 394.9 403.6 1,563.9 419.8 429.0 435.8 431.9 1,716.5 436.2 441.8 441.1 432.4 1,751.5 423.4 406.7 387.5 386.2 1,603.8 381.9 394.9 408.2 432.1 1,617.1 451.4 Fee Revenues 30.9 31.1 31.3 30.7 124.0 31.4 31.1 30.1 31.3 123.9 30.2 31.4 30.7 31.8 124.1 33.1 35.9 32.2 31.9 133.1 34.4 34.4 33.2 31.8 133.8 37.7 32.9 33.1 34.9 138.6 36.8 37.0 37.8 30.7 142.3 34.1 39.2 32.7 34.3 140.3 36.0 36.9 39.6 38.7 151.2 45.7 47.9 41.2 34.8 169.6 36.9 DGB Daegu Bank Gain on Sec. related 124.6 60.0 159.4 101.4 445.4 25.4 13.0 12.2 6.3 56.9 16.8 8.9 24.1 10.3 60.1 34.8 43.2 11.8 7.9 97.7 42.4 14.3 12.1 3.4 72.2 13.0 19.0 17.7 9.2 58.9 7.5 9.2 7.2 18.7 42.6 14.4 18.9 18.0 7.4 58.7 32.9 21.0 15.2 8.7 77.8 23.3 16.2 15.9 19.9 75.3 42.5 Condensed BS Gain on Der. Related 0.0 5.4 1.4 2.5 9.3 110.9 146.7 68.8 90.1 416.5 49.8 92.6 32.1 77.2 251.7 53.3 64.5 167.6 71.7 357.1 200.7 37.4 178.2 105.5 521.8 242.1 13.7 62.0 136.8 454.6 77.9 182.9 51.2 72.3 384.3 100.2 146.6 147.9 74.8 469.5 289.1 64.5 93.6 268.5 715.7 161.1 19.9 164.5 33.9 379.4 109.9 Condensed IS Gain on FX 51.4 40.8 28.6 14.8 135.6 9.3 29.4 26.0 28.2 92.9 11.1 26.8 10.7 22.8 71.4 31.5 26.0 28.8 36.3 122.6 38.6 49.8 58.8 47.1 194.4 57.3 57.3 59.0 42.6 216.2 71.4 54.8 76.4 55.2 257.8 61.1 48.4 51.1 62.7 223.3 100.1 75.5 69.7 85.6 330.9 64.9 91.2 65.6 70.6 292.3 75.5 NIM / NIS Other Operating Revenues 20.5 -0.5 0.4 1.0 21.4 0.7 14.8 2.5 9.1 27.1 4.8 -0.1 5.1 2.1 11.9 3.2 7.8 10.4 1.8 23.2 13.2 6.4 4.2 14.7 38.5 10.7 3.3 -0.5 3.0 16.5 2.3 8.4 4.4 2.0 17.1 3.3 9.2 1.6 1.8 15.9 1.4 9.0 12.6 12.0 35.0 0.2 11.4 0.1 20.1 31.8 0.0 Operating Income Operating Expenses 536.6 459.7 539.4 518.5 2,054.2 485.4 570.4 433.5 537.0 2,026.3 441.2 477.1 418.1 513.5 1,849.9 438.8 460.3 583.6 520.0 2,002.7 597.2 418.8 573.5 534.7 2,124.2 619.3 407.5 449.0 586.6 2,062.4 491.1 583.7 507.7 656.5 2,239.0 534.3 587.3 619.6 549.8 2,291.0 782.9 535.9 538.8 753.7 2,611.3 559.7 442.0 575.6 561.3 2,138.6 569.8 Net Interest Income Interest Expenses 192.4 198.6 200.5 189.1 780.6 183.5 182.9 180.9 175.1 722.4 164.5 162.7 168.0 164.7 659.9 155.3 148.0 140.9 133.6 577.8 128.6 125.0 118.5 115.6 487.7 113.4 116.4 117.3 121.5 468.6 128.4 137.2 141.9 146.1 553.6 150.6 154.3 155.6 151.4 611.9 146.5 131.0 110.3 101.7 489.5 94.0 93.6 97.9 108.1 393.6 128.6 Non Interest Income Fee Expenses 12.6 13.8 12.0 12.2 50.6 12.5 14.1 12.8 12.4 51.8 12.1 14.0 12.9 14.6 53.6 12.7 15.3 14.1 15.0 57.1 13.2 17.1 15.5 15.5 61.3 14.3 17.1 15.7 16.8 63.9 15.5 17.4 16.5 16.6 66.0 12.7 12.9 14.2 14.1 53.9 12.2 13.3 13.7 13.3 52.5 12.1 14.0 15.0 14.3 55.4 13.0 Collateral Type Loss on Sec. related 94.9 59.8 127.6 98.8 381.1 9.3 10.7 0.1 4.9 25.0 8.5 4.9 2.2 3.1 18.7 3.4 13.3 7.6 5.1 29.4 13.6 2.1 2.0 6.5 24.2 1.0 0.5 1.5 1.0 4.0 3.9 11.2 0.2 18.5 33.8 3.7 0.5 9.0 2.3 15.5 21.1 -2.0 2.3 0.0 21.4 13.7 4.4 0.3 3.4 21.8 17.5 Loans Portfolio Loss on Der. related 1.0 -0.6 1.1 0.3 1.8 112.5 160.8 47.6 79.0 399.9 42.5 85.5 25.7 73.5 227.2 52.5 70.1 159.3 71.0 352.9 196.9 36.4 180.3 89.2 502.8 246.8 20.4 67.2 142.0 476.4 77.7 173.1 39.4 58.0 348.2 92.6 142.7 137.5 84.8 457.6 267.9 70.2 95.1 274.1 707.3 142.8 20.9 142.6 29.3 335.6 100.1 Asset Quality Provision for Credit Losses 47.6 29.9 55.8 28.9 162.2 25.9 37.7 31.1 56.1 150.8 66.4 49.3 43.9 33.6 193.2 46.3 47.3 59.4 49.5 202.5 61.0 33.9 45.8 42.3 183.0 45.9 41.0 35.1 40.9 162.9 44.6 6.7 50.3 58.7 160.3 40.1 36.6 33.8 25.5 136.0 41.9 70.9 48.6 66.9 228.3 30.8 21.1 22.9 50.8 125.6 42.0 Delinquency Loss on FX 55.5 35.2 8.5 14.7 113.9 11.8 30.5 24.9 15.8 83.0 12.4 17.5 15.7 22.9 68.5 30.3 18.8 41.3 32.6 123.0 39.4 48.5 52.2 60.7 200.8 47.0 47.7 49.3 31.2 175.2 65.8 62.9 83.0 64.7 276.4 64.4 47.5 58.6 45.9 216.4 118.2 64.9 62.8 72.1 318.0 81.9 84.1 85.9 70.5 322.4 82.6 Provision for loan loss G&A Expenses 107.9 106.3 114.1 151.0 479.3 106.7 111.9 117.6 155.0 491.3 110.9 118.6 122.9 174.3 526.7 114.2 121.3 127.7 182.0 545.1 117.5 126.9 135.0 171.6 551.0 123.1 125.7 134.6 194.0 577.4 127.2 142.5 143.3 246.6 659.6 140.7 149.3 153.2 182.1 625.3 145.0 153.7 174.1 191.1 663.9 150.6 171.2 174.8 250.4 747.0 150.9 Write-offs / Loan Sales Other Operating Expenses 24.7 16.7 19.8 23.5 84.7 23.2 21.8 18.5 38.7 102.1 23.9 24.6 26.8 26.8 102.1 24.1 26.2 33.3 31.2 114.9 27.0 28.9 24.2 33.3 113.4 27.8 38.7 28.3 39.2 134.0 28.0 32.7 33.1 47.3 141.1 29.5 43.5 57.7 43.7 174.4 30.1 33.9 31.9 34.5 130.4 33.8 32.7 36.2 34.5 137.2 35.1 PF / Credit Card Operating Income 116.7 104.9 108.2 50.4 380.2 99.2 75.8 118.5 43.1 336.6 76.7 95.9 105.0 46.1 323.7 119.5 109.6 52.6 11.1 292.8 109.9 98.7 86.4 44.7 339.7 118.6 107.0 117.2 43.5 386.3 124.6 137.6 105.1 -45.7 321.6 115.0 116.8 72.8 63.6 368.2 100.0 77.7 79.4 46.0 303.1 117.4 139.5 119.9 50.1 426.9 146.4 Securities Held Hi Investment & Securities DGB Life DGB Capital Hi Asset Management Other Subsidiaries B_NII DGB Daegu Bank Net Interest Income Back to Home (in bn won) 2012 FY 2012 2013 FY 2013 2014 FY 2014 2015 FY 2015 2016 FY 2016 2017 FY 2017 2018 FY 2018 2019 FY 2019 2020 FY 2020 2021 FY 2021 1Q22 Disclaimer 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Interest Revenues 425.9 427.7 426.7 418.5 1,698.8 406.9 411.2 412.4 415.1 1,645.6 405.2 413.4 420.4 415.4 1,654.4 402.4 392.5 385.4 381.5 1,561.8 377.7 375.2 373.4 376.9 1,503.2 377.1 388.3 394.9 403.6 1,563.9 419.8 429.0 435.8 431.9 1,716.5 436.2 441.8 441.1 432.4 1,751.5 423.4 406.7 387.5 386.2 1,603.8 381.9 394.9 408.2 432.1 1,617.1 451.4 DGB Financial Group Cash & Due 4.7 5.5 4.6 1.6 16.4 0.5 0.6 0.8 0.9 2.8 1.3 1.3 1.5 1.0 5.1 0.6 1.0 0.9 0.9 3.4 1.0 1.5 1.3 1.0 4.8 1.1 1.4 1.2 1.1 4.8 1.1 1.5 1.3 1.3 5.2 1.5 1.7 1.2 1.3 5.7 1.8 1.1 0.7 0.8 4.4 0.5 0.6 0.7 1.2 3.0 1.6 Securities 66.1 65.0 67.2 67.3 265.6 67.0 67.8 68.4 67.5 270.7 65.1 63.7 63.5 62.1 254.4 60.4 57.7 53.1 51.6 222.8 50.3 45.8 44.2 44.0 184.3 44.3 43.2 42.8 42.4 172.7 45.3 44.2 44.5 30.0 164.0 39.4 39.3 37.5 35.5 151.7 33.5 31.4 29.6 28.4 122.9 27.1 27.3 29.0 28.5 111.9 29.8 DGB Daegu Bank Loans 310.2 313.3 313.1 310.2 1,246.8 300.6 304.7 304.9 309.1 1,219.3 302.5 311.6 319.5 315.5 1,249.1 306.6 298.6 296.6 294.2 1,196.0 293.1 294.4 291.3 295.6 1,174.4 297.1 307.2 315.0 325.7 1,245.0 337.9 344.9 353.3 362.7 1,398.8 359.0 363.9 364.3 357.9 1,445.1 353.5 343.1 327.0 327.9 1,351.5 331.6 342.8 354.8 376.5 1,405.7 396.7 Condensed BS Others 44.9 43.9 41.8 39.4 170.0 38.8 38.1 38.3 37.6 152.8 36.3 36.8 35.9 36.8 145.8 34.8 35.2 34.8 34.8 139.6 33.3 33.5 36.6 36.3 139.7 34.6 36.5 35.9 34.4 141.4 35.5 38.4 36.7 37.9 148.5 36.3 36.9 38.1 37.7 149.0 34.6 31.1 30.2 29.1 125.0 22.7 24.2 23.7 25.9 96.5 23.3 Condensed IS Interest Expenses 192.4 198.6 200.5 189.0 780.5 183.5 182.9 180.9 175.1 722.4 164.5 162.6 168.0 164.7 659.9 155.3 148.0 140.9 133.6 577.8 128.6 125.0 118.5 115.6 487.7 113.4 116.4 117.3 121.4 468.5 128.4 137.2 141.9 146.1 553.6 150.6 154.3 155.6 151.4 611.9 146.5 131.0 110.4 101.6 489.5 94.0 93.6 97.9 108.1 393.6 128.6 NIM / NIS Deposits 139.7 145.8 146.5 140.9 572.9 135.6 136.5 131.6 126.9 530.6 125.3 128.2 132.7 129.6 515.8 122.4 119.1 110.6 102.8 454.9 98.4 95.0 89.5 86.5 369.4 85.3 87.7 89.3 93.3 355.6 98.2 104.9 110.4 116.6 430.1 120.6 122.5 125.2 120.9 489.2 116.8 102.4 85.5 77.4 382.1 70.1 70.4 73.2 82.7 296.4 98.3 Operating Income Borrowings 20.4 19.5 21.7 17.8 79.4 16.1 14.4 15.6 15.9 62.0 14.0 14.1 13.9 13.5 55.5 11.8 12.0 11.8 11.8 47.4 11.6 11.0 10.2 9.5 42.3 10.0 11.2 11.2 11.1 43.5 13.7 15.1 14.4 13.9 57.1 14.0 15.4 14.5 14.2 58.1 12.8 10.9 9.0 8.3 41.0 8.0 8.3 8.6 9.1 34.0 10.6 Net Interest Income Debentures 29.1 29.1 28.9 29.5 116.6 28.6 29.9 30.3 29.5 118.3 21.4 18.4 18.9 18.4 77.1 18.1 16.3 16.1 16.7 67.2 16.9 16.9 16.5 18.4 68.7 15.6 15.4 15.1 14.6 60.7 14.3 14.7 14.4 14.8 58.2 12.6 13.0 13.7 13.7 53.0 13.7 15.0 14.0 13.9 56.6 14.2 13.6 14.6 14.6 57.0 17.3 Non Interest Income Others 3.2 4.2 3.4 0.8 11.6 3.2 2.1 3.4 2.8 11.5 3.8 1.9 2.5 3.2 11.5 3.0 0.6 2.4 2.3 8.3 1.7 2.1 2.3 1.2 7.3 2.5 2.1 1.7 2.4 8.7 2.2 2.5 2.7 0.8 8.2 3.4 3.4 2.2 2.6 11.6 3.2 2.7 1.9 2.0 9.8 1.7 1.3 1.5 1.7 6.2 2.4 Collateral Type Net Interest Income 233.5 229.1 226.2 229.5 918.3 223.4 228.3 231.5 240.0 923.2 240.7 250.8 252.4 250.7 994.5 247.1 244.5 244.5 247.9 984.0 249.1 250.2 254.9 261.3 1,015.5 263.7 271.9 277.6 282.2 1,095.4 291.5 291.7 293.9 285.8 1,162.9 285.6 287.5 285.5 281.0 1,139.6 276.9 275.7 277.1 284.6 1,114.3 287.9 301.3 310.3 324.0 1,223.5 322.8 Loans Portfolio Asset Quality Delinquency Provision for loan loss Write-offs / Loan Sales PF / Credit Card Securities Held Hi Investment & Securities DGB Life DGB Capital Hi Asset Management Other Subsidiaries B_Non DGB Daegu Bank Non Interest Income Back to Home (in bn won) 2012 FY 2012 2013 FY 2013 2014 FY 2014 2015 FY 2015 2016 FY 2016 2017 FY 2017 2018 FY 2018 2019 FY 2019 2020 FY 2020 2021 FY 2021 1Q22 Disclaimer 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Fees & Commission (A) 18.4 17.1 19.4 18.5 73.4 18.8 17.1 17.3 18.9 72.1 18.1 17.5 17.6 17.2 70.4 20.5 20.6 18.0 16.8 75.9 21.2 17.3 17.7 16.3 72.5 23.4 15.8 17.4 18.1 74.7 21.3 19.6 21.3 14.1 76.3 21.4 26.3 18.5 20.2 86.4 23.8 23.5 26.0 25.3 98.6 33.5 34.0 26.3 20.4 114.2 23.9 DGB Financial Group Fees in Won 14.2 12.9 15.3 14.5 56.9 14.7 12.7 13.1 14.7 55.2 13.8 12.9 13.2 13.3 53.2 16.0 15.9 13.5 12.1 57.5 16.0 12.3 12.5 11.5 52.3 17.9 10.3 11.7 12.6 52.5 14.9 12.8 15.0 8.8 51.5 15.2 19.4 11.9 14.5 61.0 17.3 17.6 20.0 21.1 76.0 27.8 27.1 19.7 14.2 88.8 17.0 (Bancassurance) 6.7 6.2 6.9 5.8 25.6 6.6 5.5 5.6 5.5 23.2 5.6 5.5 5.4 6.1 22.6 6.1 5.0 4.8 4.2 20.1 4.5 4.3 4.5 4.1 17.4 4.7 4.5 4.2 4.0 17.4 4.1 4.3 4.1 3.8 16.3 3.9 3.9 4.1 4.0 15.9 3.9 3.9 4.9 4.2 16.9 3.8 3.8 3.9 3.6 15.1 3.7 DGB Daegu Bank (Mutual Funds) 4.5 4.1 3.9 4.0 16.5 4.0 4.2 4.1 3.9 16.2 4.1 3.9 4.3 4.1 16.4 3.9 3.7 3.2 3.0 13.8 2.9 2.8 2.7 2.8 11.2 2.9 3.2 3.1 3.0 12.2 3.2 2.7 2.1 2.0 10.0 2.0 2.4 2.3 2.2 8.9 2.8 2.2 2.5 2.6 10.1 3.0 2.5 2.4 1.9 9.8 1.8 Condensed BS Fees in Foreign Currency 1.4 1.5 1.4 1.4 5.7 1.2 1.3 1.2 1.3 5.0 1.3 1.4 1.3 1.1 5.1 1.3 1.3 1.2 1.1 4.9 1.2 1.2 1.3 1.1 4.8 1.3 1.3 1.1 1.3 5.0 1.0 1.3 1.5 1.1 4.9 1.4 1.5 1.4 1.2 5.5 1.7 1.2 1.4 -0.1 4.2 0.7 1.9 1.6 1.7 5.9 1.8 Condensed IS Guarantee 1.0 1.0 1.1 1.0 4.1 1.0 1.1 1.0 1.0 4.1 1.0 0.9 1.0 1.0 3.9 1.0 1.1 1.1 0.9 4.1 1.0 1.0 1.0 1.1 4.1 1.1 1.1 1.2 1.2 4.6 1.3 1.3 1.3 1.3 5.2 1.2 1.3 1.5 1.2 5.2 1.3 1.2 1.4 1.2 5.1 1.4 1.6 1.5 1.4 5.9 1.7 NIM / NIS Trust 1.8 1.7 1.6 1.6 6.7 1.9 2.0 2.0 1.9 7.8 2.0 2.3 2.1 1.8 8.2 2.2 2.4 2.2 2.6 9.4 3.0 2.8 2.9 2.6 11.3 3.1 3.1 3.4 3.0 12.6 4.1 4.2 3.5 2.9 14.7 3.6 4.1 3.7 3.3 14.7 3.5 3.5 3.2 3.1 13.3 3.6 3.4 3.5 3.1 13.6 3.4 Operating Income Other Non-Int. Income (B) 15.9 -8.3 -2.5 -27.8 -22.7 0.3 -9.5 -7.1 -14.7 -31.0 -22.7 -20.5 1.4 -12.6 -54.4 4.3 15.1 -23.9 -22.7 -27.2 15.9 -4.6 -11.9 -18.4 -19.0 -1.2 -17.3 -6.5 -26.0 -51.0 -17.8 -21.5 -18.1 -40.4 -97.8 -10.7 -11.3 -43.9 -30.9 -96.8 -13.6 1.8 -1.5 -5.8 -19.1 -22.0 -4.2 -15.9 6.1 -36.0 -7.1 Net Interest Income Trading 14.3 3.0 12.6 -12.5 17.4 16.1 2.3 12.1 0.7 31.2 -8.6 -2.9 20.7 6.7 15.9 26.4 32.1 2.5 1.8 62.8 27.6 11.4 10.1 -5.6 43.5 12.0 16.0 16.2 3.8 48.0 3.6 -2.0 7.0 0.2 8.8 10.7 18.4 9.0 5.1 43.2 11.7 23.1 12.9 8.7 56.4 9.7 11.7 15.6 16.5 53.5 25.0 Non Interest Income FX & Derivatives 4.7 8.5 5.0 6.4 24.6 4.6 3.9 2.5 4.1 15.1 7.2 4.9 1.6 3.9 17.6 1.8 1.9 -4.2 4.1 3.6 2.9 2.3 4.7 3.5 13.4 5.0 2.9 4.6 5.7 18.3 5.7 2.4 3.3 4.6 16.0 4.8 4.7 3.4 5.9 18.8 4.8 3.4 5.3 8.1 21.6 1.9 5.6 2.5 4.0 14.0 3.0 Collateral Type Loan Sales 16.0 0.0 0.0 -1.3 14.7 0.0 5.0 0.0 3.2 8.2 0.4 0.0 2.4 -0.8 2.0 0.0 6.1 3.9 -2.8 7.2 11.1 7.7 0.0 10.5 29.3 8.0 -9.5 0.0 -8.4 -9.9 0.3 5.7 -0.6 -17.3 -11.9 1.7 -6.5 -27.5 -12.6 -44.9 0.0 5.9 12.2 10.9 29.0 0.0 10.9 0.0 20.1 31.0 0.0 Loans Portfolio Others (-) 19.1 19.8 20.1 20.4 79.4 20.4 20.7 21.7 22.7 85.5 21.7 22.5 23.3 22.4 89.9 23.9 25.0 26.1 25.8 100.8 25.7 26.0 26.7 26.8 105.2 26.3 26.7 27.3 27.1 107.4 27.4 27.6 27.7 28.0 110.7 27.9 27.9 28.8 29.3 113.9 30.1 30.6 31.9 33.5 126.1 33.6 32.4 34.0 34.5 134.5 35.1 Asset Quality (Credit Guarantee Fee) 10.8 11.1 11.4 11.6 44.9 11.4 11.8 12.3 13.0 48.5 11.6 12.8 13.0 11.7 49.1 12.9 13.4 13.8 13.9 54.0 13.6 13.6 13.9 13.9 55.1 13.5 14.0 14.6 14.3 56.4 14.1 14.6 14.8 15.0 58.5 14.6 14.9 15.5 16.2 61.2 16.1 16.8 17.3 18.8 69.0 18.2 18.7 18.9 19.5 75.3 19.2 Delinquency (Deposit Insurance Fee) 8.1 8.4 8.6 8.6 33.7 8.8 8.9 9.3 9.6 36.6 9.9 9.8 10.3 10.6 40.6 10.9 11.6 12.1 12.0 46.6 12.1 12.3 12.8 12.7 49.9 12.7 12.7 12.7 12.9 51.0 12.8 12.9 13.0 13.0 51.7 13.0 13.1 13.1 13.3 52.5 13.5 14.0 14.5 14.8 56.8 15.0 14.0 15.0 15.1 59.1 15.1 Provision for loan loss Non-Int. Income (A+B) 34.3 8.8 16.9 -9.3 50.7 19.1 7.6 10.2 4.2 41.1 -4.6 -3.0 19.0 4.6 16.0 24.8 35.7 -5.9 -5.9 48.7 37.1 12.7 5.8 -2.1 53.5 22.2 -1.5 10.9 -7.9 23.7 3.5 -1.9 3.2 -26.3 -21.5 10.7 15.0 -25.4 -10.7 -10.4 10.2 25.3 24.5 19.5 79.5 11.5 29.8 10.4 26.5 78.2 16.8 Write-offs / Loan Sales PF / Credit Card Securities Held Hi Investment & Securities DGB Life DGB Capital Hi Asset Management Other Subsidiaries B_Collateral DGB Daegu Bank Collateral Type Back to Home Total, (in bn won) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 Disclaimer Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Real Estate 10,957.4 53.2 11,192.6 53.1 11,397.5 52.6 11,615.6 52.9 11,890.1 52.1 12,431.4 52.7 12,785.3 53.1 13,078.9 53.9 13,338.2 53.3 13,861.2 53.1 14,522.3 53.6 15,182.4 54.1 15,771.3 54.2 16,045.8 53.8 16,359.8 54.0 16,941.2 54.6 17,095.3 53.9 17,133.8 53.7 17,389.0 53.9 17,816.8 55.0 18,013.5 54.0 18,236.7 54.1 18,504.4 54.4 18,703.9 54.2 18,795.2 54.1 18,893.0 54.4 18,956.2 54.0 19,097.5 53.8 19,314.0 54.0 19,792.8 53.6 20,377.5 54.1 21,775.6 55.2 22,997.7 55.6 23,006.1 54.9 23,251.3 54.5 24,007.8 54.4 24,694.3 53.8 25,359.5 53.8 25,743.4 53.9 26,107.2 54.5 26,097.0 54.8 DGB Financial Group Securities 577.6 2.8 578.4 2.7 553.1 2.6 624.9 2.8 537.7 2.4 527.3 2.2 531.5 2.2 524.1 2.2 496.1 2.0 591.5 2.3 622.9 2.3 697.1 2.5 679.4 2.3 758.2 2.5 714.8 2.4 775.2 2.5 703.9 2.2 747.0 2.3 771.4 2.4 905.4 2.8 969.0 2.9 1,026.0 3.0 961.8 2.8 996.6 2.9 877.9 2.5 782.0 2.3 743.6 2.1 774.3 2.2 805.0 2.2 869.5 2.4 981.4 2.6 1,301.8 3.3 1,349.4 3.3 1,225.7 2.9 1,312.6 3.1 1,412.7 3.2 1,536.3 3.3 1,670.0 3.5 1,826.6 3.8 1,929.4 4.0 1,960.5 4.1 Letter of Guarantee 1,815.7 8.8 1,851.2 8.8 1,884.7 8.7 1,908.6 8.7 1,955.7 8.6 2,046.3 8.7 2,059.2 8.6 2,096.1 8.6 2,218.3 8.9 2,438.9 9.3 2,631.9 9.8 2,842.0 10.1 3,115.7 10.7 3,334.9 11.2 3,532.6 11.7 3,600.8 11.6 3,908.1 12.3 4,074.4 12.8 4,199.5 13.0 4,029.6 12.4 4,186.8 12.6 4,472.5 13.3 4,811.7 14.1 5,291.4 15.3 5,617.1 16.2 5,710.7 16.4 5,928.2 16.9 6,171.1 17.4 6,187.5 17.3 6,603.9 17.9 6,742.8 17.9 6,852.4 17.4 7,301.0 17.6 8,025.8 19.1 8,295.6 19.4 8,752.8 19.8 9,216.3 20.2 9,276.9 19.7 9,454.7 19.8 9,251.6 19.3 8,769.1 18.4 DGB Daegu Bank Sub-total 13,350.7 64.8 13,622.2 64.6 13,835.3 63.9 14,149.1 64.4 14,383.5 63.1 15,005.0 63.6 15,376.0 63.8 15,699.1 64.7 16,052.6 64.2 16,891.6 64.7 17,777.1 65.7 18,721.5 66.7 19,566.4 67.2 20,138.9 67.6 20,607.2 68.1 21,317.2 68.7 21,707.3 68.4 21,955.2 68.8 22,359.9 69.3 22,751.8 70.2 23,169.3 69.5 23,735.2 70.4 24,277.9 71.4 24,991.9 72.4 25,290.2 72.9 25,385.7 73.1 25,628.0 73.0 26,042.9 73.4 26,306.5 73.5 27,266.2 73.9 28,101.7 74.6 29,929.8 75.9 31,648.1 76.5 32,257.6 76.9 32,859.5 77.0 34,173.3 77.4 35,446.9 77.3 36,306.4 77.1 37,024.7 77.5 37,288.2 77.8 36,826.6 77.3 Condensed BS Unsecured 7,263.9 35.2 7,469.3 35.4 7,819.4 36.1 7,819.9 35.6 8,403.2 36.9 8,580.3 36.4 8,705.6 36.2 8,580.9 35.3 8,953.4 35.8 9,218.7 35.3 9,294.6 34.3 9,349.3 33.3 9,556.4 32.8 9,672.4 32.4 9,712.7 31.9 9,696.4 31.3 10,005.4 31.6 9,976.7 31.2 9,890.5 30.7 9,658.7 29.8 10,169.9 30.5 9,975.1 29.6 9,746.0 28.6 9,521.2 27.6 9,424.9 27.1 9,331.4 26.9 9,457.0 27.0 9,423.1 26.6 9,489.5 26.5 9,639.6 26.1 9,581.2 25.4 9,477.8 24.1 9,739.7 23.5 9,671.6 23.1 9,809.0 23.0 9,993.2 22.6 10,413.6 22.7 10,812.4 22.9 10,742.8 22.5 10,624.7 22.2 10,790.5 22.7 Condensed IS Total 20,614.6 100.0 21,091.5 100.0 21,654.7 100.0 21,969.0 100.0 22,786.7 100.0 23,585.3 100.0 24,081.6 100.0 24,280.0 100.0 25,006.0 100.0 26,110.3 100.0 27,071.7 100.0 28,070.8 100.0 29,122.8 100.0 29,811.3 100.0 30,319.9 100.0 31,013.6 100.0 31,712.7 100.0 31,931.9 100.0 32,250.4 100.0 32,410.5 100.0 33,339.2 100.0 33,710.3 100.0 34,023.9 100.0 34,513.1 100.0 34,715.1 100.0 34,717.1 100.0 35,085.0 100.0 35,466.0 100.0 35,796.0 100.0 36,905.8 100.0 37,682.9 100.0 39,407.6 100.0 41,387.8 100.0 41,929.2 100.0 42,668.5 100.0 44,166.5 100.0 45,860.5 100.0 47,118.8 100.0 47,767.5 100.0 47,912.9 100.0 47,617.1 100.0 NIM / NIS ▪ Loan in won basis Operating Income Corporate Loan, (in bn won) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 Net Interest Income Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Non Interest Income Real Estate 6,596.3 46.1 6,853.5 47.2 7,118.7 47.0 7,320.9 48.4 7,690.8 48.5 8,008.5 48.4 8,292.7 48.6 8,499.8 49.7 8,802.2 49.1 9,311.9 49.7 9,704.2 49.7 9,984.5 50.0 10,356.2 50.1 10,705.9 50.6 10,867.6 50.5 11,195.1 51.3 11,365.9 51.0 11,403.7 50.7 11,616.5 50.7 11,851.7 51.6 12,100.1 51.1 12,353.7 51.9 12,614.5 52.6 12,813.0 52.7 12,996.7 53.6 13,198.1 54.5 13,344.3 54.0 13,554.6 54.9 13,863.2 55.0 14,327.1 55.0 14,760.3 55.7 15,185.4 56.0 15,482.1 56.0 15,426.0 55.4 15,465.0 55.1 15,622.9 55.0 16,020.9 54.0 16,399.1 54.0 16,711.3 54.1 16,934.9 54.4 17,030.1 54.5 Collateral Type Securities 380.5 2.7 395.2 2.7 365.5 2.4 421.2 2.8 337.3 2.1 328.6 2.0 351.4 2.1 318.8 1.9 310.4 1.7 399.8 2.1 427.0 2.2 455.3 2.3 468.1 2.3 560.4 2.6 518.5 2.4 556.7 2.5 500.5 2.2 523.5 2.3 563.6 2.5 679.1 3.0 758.6 3.2 783.2 3.3 726.7 3.0 758.0 3.1 662.9 2.7 570.9 2.4 552.0 2.2 571.7 2.3 617.2 2.5 684.8 2.6 777.0 2.9 1,079.8 4.0 1,144.0 4.1 1,023.7 3.7 1,109.9 4.0 1,199.5 4.2 1,329.3 4.5 1,468.0 4.8 1,625.6 5.3 1,728.0 5.6 1,764.1 5.6 Loans Portfolio Letter of Guarantee 1,735.3 12.2 1,735.0 11.9 1,716.1 11.3 1,687.3 11.1 1,698.4 10.7 1,760.0 10.6 1,759.6 10.3 1,731.5 10.1 1,803.9 10.1 1,897.3 10.1 1,973.8 10.1 1,970.8 9.8 2,012.5 9.7 2,100.4 9.9 2,124.5 9.9 2,082.0 9.6 2,254.5 10.1 2,451.4 10.9 2,538.6 11.1 2,508.3 10.9 2,594.8 11.0 2,669.4 11.2 2,644.2 11.0 2,963.4 12.2 2,891.6 11.9 2,850.5 11.8 3,141.6 12.7 3,022.4 12.2 3,016.8 12.0 3,254.1 12.5 3,274.8 12.3 3,328.8 12.2 3,272.2 11.8 3,760.9 13.5 3,825.3 13.7 3,933.2 13.9 4,394.0 14.8 4,325.5 14.2 4,489.6 14.5 4,422.8 14.2 4,350.6 13.9 Asset Quality Sub-total 8,712.1 61.0 8,983.7 61.8 9,200.3 60.8 9,429.4 62.3 9,726.5 61.3 10,097.1 61.0 10,403.7 61.0 10,550.1 61.7 10,916.5 60.9 11,609.0 62.0 12,105.0 62.0 12,410.6 62.1 12,836.8 62.1 13,366.7 63.1 13,510.6 62.8 13,833.8 63.4 14,120.9 63.4 14,378.6 63.9 14,718.7 64.3 15,039.1 65.5 15,453.5 65.3 15,806.3 66.4 15,985.4 66.6 16,534.4 68.0 16,551.2 68.3 16,619.5 68.7 17,037.9 68.9 17,148.7 69.4 17,497.2 69.5 18,266.0 70.1 18,812.1 70.9 19,594.0 72.2 19,898.3 71.9 20,210.6 72.6 20,400.2 72.8 20,755.6 73.1 21,744.2 73.3 22,192.6 73.1 22,826.5 73.9 23,085.7 74.2 23,144.8 74.0 Delinquency Unsecured 5,558.7 39.0 5,561.3 38.2 5,942.4 39.2 5,708.1 37.7 6,141.1 38.7 6,466.1 39.0 6,652.3 39.0 6,560.7 38.3 7,020.0 39.1 7,110.0 38.0 7,424.7 38.0 7,560.6 37.9 7,820.8 37.9 7,811.2 36.9 8,016.2 37.2 7,999.5 36.6 8,167.7 36.6 8,106.9 36.1 8,172.7 35.7 7,929.7 34.5 8,214.2 34.7 8,013.9 33.6 8,002.9 33.4 7,769.9 32.0 7,698.4 31.7 7,580.5 31.3 7,684.5 31.1 7,578.9 30.6 7,662.2 30.5 7,791.3 29.9 7,707.0 29.1 7,539.7 27.8 7,772.4 28.1 7,631.9 27.4 7,615.8 27.2 7,629.2 26.9 7,926.7 26.7 8,184.4 26.9 8,054.0 26.1 8,017.5 25.8 8,129.2 26.0 Provision for loan loss Total 14,270.8 100.0 14,545.0 100.0 15,142.7 100.0 15,137.5 100.0 15,867.6 100.0 16,563.2 100.0 17,056.0 100.0 17,110.8 100.0 17,936.5 100.0 18,719.0 100.0 19,529.7 100.0 19,971.2 100.0 20,657.6 100.0 21,177.9 100.0 21,526.8 100.0 21,833.3 100.0 22,288.6 100.0 22,485.5 100.0 22,891.4 100.0 22,968.8 100.0 23,667.7 100.0 23,820.2 100.0 23,988.3 100.0 24,304.3 100.0 24,249.6 100.0 24,200.0 100.0 24,722.4 100.0 24,727.6 100.0 25,159.4 100.0 26,057.3 100.0 26,519.1 100.0 27,133.7 100.0 27,670.7 100.0 27,842.5 100.0 28,016.0 100.0 28,384.8 100.0 29,670.9 100.0 30,377.0 100.0 30,880.5 100.0 31,103.2 100.0 31,274.0 100.0 Write-offs / Loan Sales ▪ Loan in won basis PF / Credit Card Household Loan, (in bn won) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 Securities Held Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Real Estate 4,228.6 71.5 4,198.5 70.0 4,121.0 68.3 4,139.5 65.4 4,028.5 64.1 4,234.1 66.4 4,301.3 66.0 4,379.9 65.9 4,333.8 66.4 4,319.3 64.5 4,582.1 65.8 4,960.1 66.3 5,167.2 66.1 5,085.5 64.7 5,245.6 64.0 5,498.1 64.1 5,484.8 63.2 5,488.4 63.2 5,529.7 63.2 5,709.2 64.7 5,662.8 64.3 5,635.7 62.6 5,647.6 60.2 5,620.4 58.9 5,528.4 56.5 5,426.6 55.2 5,366.6 55.5 5,287.4 53.0 5,198.6 52.7 5,194.2 51.8 5,312.7 51.5 6,247.9 55.0 7,142.3 56.1 7,209.6 55.2 7,400.5 54.5 7,978.1 54.2 8,268.6 54.7 8,544.8 54.5 8,622.2 54.2 8,754.4 55.0 8,661.0 56.5 Hi Investment & Securities Mortgage 3,223.5 54.5 3,209.0 53.5 3,148.3 52.2 3,161.8 50.0 3,073.7 48.9 3,264.4 51.2 3,330.9 51.1 3,409.2 51.3 3,389.2 51.9 3,392.0 50.7 3,633.9 52.2 3,985.5 53.3 4,200.6 53.7 4,110.4 52.3 4,258.8 52.0 4,488.8 52.3 4,491.1 51.8 4,508.9 52.0 4,554.7 52.1 4,711.0 53.4 4,679.3 53.2 4,645.2 51.6 4,644.8 49.5 4,599.3 48.2 4,523.3 46.2 4,442.1 45.2 4,381.1 45.3 4,315.0 43.2 4,251.9 43.1 4,256.3 42.3 4,370.4 42.4 5,297.6 46.6 6,197.8 48.7 6,293.8 48.2 6,497.8 47.8 7,081.3 48.1 7,389.3 48.8 7,683.0 49.0 7,765.8 48.8 7,912.0 49.7 7,853.1 51.2 Securities 179.5 3.0 180.6 3.0 181.9 3.0 195.8 3.1 162.7 2.6 172.4 2.7 168.9 2.6 195.5 2.9 173.4 2.7 178.0 2.7 181.9 2.6 211.3 2.8 181.3 2.3 167.8 2.1 166.1 2.0 188.3 2.2 173.2 2.0 189.4 2.2 177.8 2.0 195.9 2.2 179.6 2.0 212.0 2.4 204.1 2.2 208.0 2.2 184.4 1.9 177.7 1.8 161.4 1.7 172.5 1.7 158.1 1.6 154.6 1.5 162.2 1.6 180.9 1.6 164.7 1.3 160.7 1.2 162.3 1.2 172.9 1.2 166.9 1.1 161.9 1.0 161.1 1.0 161.9 1.0 157.2 1.0 DGB Life Letter of Guarantee(Jeonse & Intermediate payment) 80.4 1.4 116.2 2.0 168.6 2.8 221.0 3.5 257.0 4.1 285.5 4.5 298.7 4.6 362.6 5.5 412.2 6.3 539.0 8.1 656.9 9.5 868.6 11.6 1,100.5 14.1 1,231.0 15.7 1,404.2 17.1 1,514.9 17.6 1,650.0 19.0 1,616.3 18.7 1,652.9 18.9 1,513.2 17.2 1,583.7 18.0 1,797.7 20.0 2,162.3 23.1 2,323.3 24.4 2,720.8 27.8 2,853.5 29.0 2,779.5 28.7 3,139.8 31.4 3,161.6 32.0 3,340.5 33.2 3,461.3 33.6 3,516.9 31.0 4,022.3 31.6 4,257.5 32.6 4,463.0 32.8 4,811.5 32.7 4,814.2 31.8 4,943.2 31.5 4,957.5 31.2 4,821.4 30.3 4,411.0 28.8 Sub-total 4,488.5 75.9 4,495.3 75.0 4,471.5 74.1 4,556.3 72.0 4,448.2 70.8 4,692.0 73.6 4,768.9 73.2 4,938.0 74.3 4,919.4 75.4 5,036.3 75.2 5,420.9 77.9 6,040.0 80.7 6,449.0 82.5 6,484.3 82.5 6,815.9 83.1 7,201.3 83.9 7,308.0 84.2 7,294.1 84.1 7,360.4 84.2 7,418.3 84.1 7,426.1 84.4 7,645.4 84.9 8,013.9 85.5 8,151.7 85.5 8,433.6 86.1 8,457.8 86.0 8,307.5 85.9 8,599.7 86.1 8,518.3 86.3 8,689.3 86.5 8,936.2 86.7 9,945.7 87.6 11,329.3 88.9 11,627.8 89.1 12,025.8 88.5 12,962.5 88.1 13,249.7 87.6 13,649.9 87.1 13,740.8 86.3 13,737.7 86.3 13,229.2 86.2 DGB Capital Unsecured 1,425.3 24.1 1,499.9 25.0 1,563.1 25.9 1,770.7 28.0 1,832.3 29.2 1,685.9 26.4 1,748.8 26.8 1,705.5 25.7 1,606.0 24.6 1,658.5 24.8 1,537.7 22.1 1,443.6 19.3 1,370.6 17.5 1,379.9 17.5 1,375.7 16.9 1,379.7 16.1 1,369.7 15.8 1,383.4 15.9 1,385.1 15.8 1,401.9 15.9 1,374.6 15.6 1,363.9 15.1 1,362.9 14.5 1,383.9 14.5 1,357.0 13.9 1,371.2 14.0 1,368.8 14.1 1,391.6 13.9 1,357.2 13.7 1,361.9 13.5 1,374.9 13.3 1,412.3 12.4 1,408.8 11.1 1,425.3 10.9 1,566.9 11.5 1,746.4 11.9 1,877.3 12.4 2,023.6 12.9 2,174.1 13.7 2,182.8 13.7 2,110.8 13.8 Total 5,913.8 100.0 5,995.2 100.0 6,034.6 100.0 6,327.0 100.0 6,280.5 100.0 6,377.9 100.0 6,517.7 100.0 6,643.5 100.0 6,525.4 100.0 6,694.8 100.0 6,958.6 100.0 7,483.6 100.0 7,819.6 100.0 7,864.2 100.0 8,191.6 100.0 8,581.0 100.0 8,677.7 100.0 8,677.5 100.0 8,745.5 100.0 8,820.2 100.0 8,800.7 100.0 9,009.3 100.0 9,376.8 100.0 9,535.6 100.0 9,790.6 100.0 9,829.0 100.0 9,676.3 100.0 9,991.3 100.0 9,875.5 100.0 10,051.2 100.0 10,311.1 100.0 11,358.0 100.0 12,738.1 100.0 13,053.1 100.0 13,592.7 100.0 14,708.9 100.0 15,127.0 100.0 15,673.5 100.0 15,914.9 100.0 15,920.5 100.0 15,340.0 100.0 Hi Asset Management ▪ Loan in won basis Public & Others, (in bn won) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 Other Subsidiaries Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Real Estate 132.5 30.8 140.6 25.5 157.9 33.1 155.2 30.8 170.8 26.7 188.8 29.3 191.3 37.7 199.2 37.9 202.2 37.2 230.0 33.0 236.0 40.5 237.8 38.6 247.9 38.4 254.4 33.1 246.6 41.0 248.0 41.4 244.6 32.8 241.7 31.4 242.8 39.6 255.9 41.2 250.6 28.8 247.3 28.1 242.3 36.8 270.5 40.2 270.1 40.0 268.3 38.9 245.3 35.8 255.5 34.2 252.2 33.1 271.5 34.0 304.5 35.7 342.3 37.4 373.3 38.1 370.5 35.9 385.8 36.4 406.8 37.8 404.8 38.1 415.6 38.9 409.9 42.2 417.9 47.0 405.9 40.5 Securities 17.6 4.1 2.6 0.5 5.7 1.2 7.9 1.6 37.7 5.9 26.3 4.1 11.2 2.2 9.8 1.9 12.3 2.3 13.7 2.0 14.0 2.4 30.5 5.0 30.0 4.6 30.0 3.9 30.2 5.0 30.2 5.0 30.2 4.0 34.1 4.4 30.0 4.9 30.4 4.9 30.8 3.5 30.8 3.5 31.0 4.7 30.6 4.5 30.6 4.5 33.4 4.9 30.2 4.4 30.1 4.0 29.7 3.9 30.1 3.8 42.2 4.9 41.1 4.5 40.7 4.2 41.3 4.0 40.4 3.8 40.3 3.8 40.1 3.8 40.1 3.8 39.9 4.1 39.5 4.4 39.2 3.9 Letter of Guarantee - - - - 0.0 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 0.8 0.1 0.9 0.2 2.0 0.4 2.2 0.4 2.6 0.4 1.2 0.2 2.6 0.4 2.7 0.4 3.5 0.5 3.9 0.6 3.9 0.7 3.6 0.5 6.7 0.9 8.0 1.3 8.1 1.3 8.3 1.0 5.4 0.6 5.3 0.8 4.7 0.7 4.7 0.7 6.7 1.0 7.1 1.0 8.9 1.2 9.1 1.2 9.3 1.2 6.7 0.8 6.7 0.7 6.5 0.7 7.4 0.7 7.3 0.7 8.1 0.8 8.1 0.7 8.2 0.8 7.6 0.8 7.4 0.8 7.5 0.7 Sub-total 150.1 34.9 143.2 26.0 163.6 34.3 163.4 32.4 208.8 32.7 215.9 33.5 203.4 40.0 211.0 40.1 216.7 39.9 246.3 35.4 251.2 43.1 270.9 44.0 280.6 43.5 287.9 37.4 280.7 46.6 282.1 47.1 278.4 37.3 282.5 36.7 280.8 45.8 294.4 47.4 289.7 33.3 283.5 32.2 278.6 42.3 305.8 45.4 305.4 45.3 308.4 44.8 282.6 41.2 294.5 39.4 291.0 38.2 310.9 39.0 353.4 41.4 390.1 42.6 420.5 43.0 419.2 40.6 433.5 40.9 455.2 42.4 453.0 42.6 463.9 43.4 457.4 47.1 464.8 52.3 452.6 45.1 Unsecured 279.9 65.1 408.1 74.0 313.8 65.7 341.1 67.6 429.8 67.3 428.3 66.5 304.5 60.0 314.7 59.9 327.4 60.1 450.2 64.6 332.2 56.9 345.0 56.0 365.0 56.5 481.3 62.6 320.8 53.4 317.2 52.9 468.0 62.7 486.4 63.3 332.7 54.2 327.1 52.6 581.1 66.7 597.3 67.8 380.2 57.7 367.4 54.6 369.5 54.7 379.7 55.2 403.7 58.8 452.6 60.6 470.1 61.8 486.4 61.0 499.3 58.6 525.8 57.4 558.5 57.0 614.4 59.4 626.3 59.1 617.6 57.6 609.6 57.4 604.4 56.6 514.7 52.9 424.4 47.7 550.5 54.9 Total 430.0 100.0 551.3 100.0 477.4 100.0 504.5 100.0 638.6 100.0 644.2 100.0 507.9 100.0 525.7 100.0 544.1 100.0 696.5 100.0 583.4 100.0 616.0 100.0 645.6 100.0 769.2 100.0 601.5 100.0 599.3 100.0 746.4 100.0 768.9 100.0 613.5 100.0 621.5 100.0 870.8 100.0 880.8 100.0 658.8 100.0 673.2 100.0 674.9 100.0 688.1 100.0 686.3 100.0 747.1 100.0 761.1 100.0 797.3 100.0 852.7 100.0 915.9 100.0 979.0 100.0 1,033.6 100.0 1,059.8 100.0 1,072.8 100.0 1,062.6 100.0 1,068.3 100.0 972.1 100.0 889.2 100.0 1,003.1 100.0 ▪ Loan in won basis B_Loan DGB Daegu Bank Loan Portfolio Back to Home (in bn won) 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 Disclaimer Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Amt. % Manufacturing 6,531.7 31.7 6,625.2 31.5 6,948.8 32.0 6,915.9 31.5 7,272.1 31.9 7,680.8 32.6 7,934.0 32.9 8,038.7 33.1 8,407.1 33.6 8,649.4 33.1 9,030.4 33.4 9,241.8 32.9 9,649.8 33.1 9,734.3 32.7 9,920.6 32.7 9,928.4 32.0 10,035.8 31.6 9,891.9 31.0 10,117.2 31.4 10,030.0 30.9 10,430.4 31.3 10,354.5 30.7 10,471.4 30.8 10,333.4 29.9 10,386.2 29.9 10,361.3 29.8 10,303.2 29.4 10,155.5 28.6 10,305.3 28.8 10,382.5 28.1 10,337.1 27.4 10,245.6 26.0 10,359.1 25.0 10,266.9 24.5 10,152.0 23.8 10,063.4 22.8 10,092.8 22.0 9,997.0 21.2 9,996.9 20.9 10,013.0 20.9 10,124.9 21.3 DGB Financial Group Auto-Parts & Metal Auto-parts & Metal 2,696.0 13.1 2,742.3 13.0 2,906.2 13.4 2,917.6 13.3 3,081.1 13.5 3,194.2 13.5 3,264.4 13.6 3,304.2 13.6 3,484.2 13.9 3,561.4 13.6 3,733.5 13.8 3,831.8 13.7 4,041.4 13.9 4,204.8 14.1 4,267.5 14.1 4,288.7 13.8 4,241.6 13.4 4,207.3 13.2 4,313.5 13.4 4,272.8 13.2 4,488.0 13.5 4,411.9 13.1 4,410.5 13.0 4,364.8 12.6 4,396.0 12.7 4,425.5 12.7 4,446.6 12.7 4,333.2 12.2 4,377.4 12.2 4,427.9 12.0 4,325.6 11.5 4,255.9 10.8 4,305.7 10.4 4,240.7 10.1 4,244.2 9.9 4,134.8 9.4 4,129.2 9.0 4,092.5 8.7 4,074.6 8.5 4,063.6 8.5 4,122.1 8.7 Machinery & Equip. Machinery & Equip. 778.3 3.8 801.0 3.8 846.5 3.9 852.1 3.9 923.6 4.1 990.5 4.2 1,050.9 4.4 1,090.6 4.5 1,152.8 4.6 1,222.0 4.7 1,288.0 4.8 1,325.8 4.7 1,370.9 4.7 1,412.4 4.7 1,458.9 4.8 1,460.1 4.7 1,501.2 4.7 1,538.7 4.8 1,560.3 4.8 1,558.8 4.8 1,543.8 4.6 1,584.9 4.7 1,587.2 4.7 1,574.4 4.6 1,582.3 4.6 1,565.7 4.5 1,550.8 4.4 1,544.2 4.4 1,580.0 4.4 1,570.6 4.3 1,561.0 4.1 1,565.3 4.0 1,563.4 3.8 1,525.1 3.6 1,459.3 3.4 1,430.5 3.2 1,417.5 3.1 1,373.2 2.9 1,393.9 2.9 1,383.1 2.9 1,420.6 3.0 DGB Daegu Bank Non-Metal Non-metal 202.5 1.0 206.5 1.0 202.8 0.9 201.4 0.9 212.6 0.9 209.0 0.9 207.5 0.9 207.8 0.9 215.1 0.9 216.1 0.8 220.2 0.8 249.4 0.9 256.5 0.9 246.6 0.8 245.0 0.8 253.3 0.8 265.3 0.8 226.9 0.7 227.5 0.7 222.2 0.7 230.5 0.7 220.2 0.7 227.2 0.7 230.1 0.7 227.5 0.7 239.0 0.7 226.5 0.6 233.0 0.7 241.5 0.7 231.3 0.6 242.7 0.6 240.5 0.6 241.1 0.6 257.6 0.6 265.1 0.6 265.7 0.6 273.0 0.6 267.6 0.6 265.3 0.6 286.6 0.6 301.0 0.6 Condensed BS Textile Textile 834.4 4.0 878.8 4.2 912.4 4.2 909.5 4.1 928.6 4.1 984.6 4.2 996.9 4.1 983.5 4.1 1,004.2 4.0 1,017.2 3.9 1,047.7 3.9 1,063.9 3.8 1,094.1 3.8 1,070.0 3.6 1,071.3 3.5 1,056.8 3.4 1,050.8 3.3 1,053.9 3.3 1,056.1 3.3 1,053.6 3.3 1,085.3 3.3 1,095.8 3.3 1,095.9 3.2 1,081.6 3.1 1,082.6 3.1 1,054.0 3.0 1,056.9 3.0 1,057.1 3.0 1,041.1 2.9 1,040.7 2.8 1,061.7 2.8 1,044.1 2.6 1,050.6 2.5 1,057.1 2.5 1,034.3 2.4 1,032.5 2.3 1,023.5 2.2 1,011.9 2.1 1,003.6 2.1 1,000.7 2.1 1,000.4 2.1 Condensed IS Chemical Chemical 417.4 2.0 402.0 1.9 399.2 1.8 408.5 1.9 428.1 1.9 450.5 1.9 488.3 2.0 486.0 2.0 512.8 2.1 519.5 2.0 527.7 1.9 544.7 1.9 585.5 2.0 532.8 1.8 504.4 1.7 479.5 1.5 495.1 1.6 487.3 1.5 516.4 1.6 495.6 1.5 530.1 1.6 513.2 1.5 541.6 1.6 516.8 1.5 523.2 1.5 542.2 1.6 544.7 1.6 538.8 1.5 568.8 1.6 576.3 1.6 564.1 1.5 597.2 1.5 650.1 1.6 649.7 1.5 610.9 1.4 607.8 1.4 638.6 1.4 692.0 1.5 687.6 1.4 680.2 1.4 657.3 1.4 NIM / NIS Comm. Equip. Comm. Equip. 478.0 2.3 463.6 2.2 533.3 2.5 455.9 2.1 464.6 2.0 539.1 2.3 581.0 2.4 539.3 2.2 565.9 2.3 584.5 2.2 606.8 2.2 705.1 2.5 651.0 2.2 581.9 2.0 616.7 2.0 620.8 2.0 635.0 2.0 563.7 1.8 589.7 1.8 546.2 1.7 643.0 1.9 610.8 1.8 628.1 1.8 607.3 1.8 605.9 1.7 598.7 1.7 554.5 1.6 529.4 1.5 560.6 1.6 578.4 1.6 573.9 1.5 557.6 1.4 552.2 1.3 528.9 1.3 522.0 1.2 519.1 1.2 532.6 1.2 503.9 1.1 495.9 1.0 486.8 1.0 506.4 1.1 Operating Income Others Others 1,125.1 5.5 1,131.0 5.4 1,148.4 5.3 1,170.9 5.3 1,233.5 5.4 1,312.9 5.6 1,345.0 5.5 1,427.3 5.9 1,472.1 5.9 1,528.7 5.9 1,606.5 6.0 1,521.1 5.4 1,650.4 5.7 1,685.8 5.7 1,756.8 5.8 1,769.2 5.7 1,846.8 5.8 1,814.1 5.7 1,853.7 5.7 1,880.8 5.8 1,909.7 5.7 1,917.7 5.6 1,980.9 5.8 1,958.4 5.7 1,968.7 5.7 1,936.3 5.6 1,923.1 5.5 1,919.8 5.3 1,936.0 5.4 1,957.3 5.3 2,008.1 5.4 1,985.0 5.1 1,996.0 4.8 2,007.9 4.8 2,016.2 4.7 2,073.0 4.7 2,078.4 4.5 2,055.9 4.4 2,075.9 4.3 2,112.1 4.4 2,117.0 4.4 Net Interest Income Construction 806.2 3.9 768.5 3.6 839.1 3.9 705.1 3.2 777.1 3.4 829.5 3.5 815.7 3.4 751.2 3.1 877.7 3.5 922.0 3.5 961.8 3.6 899.4 3.2 915.2 3.1 856.2 2.9 960.1 3.2 908.7 2.9 966.7 3.0 968.5 3.0 933.1 2.9 825.1 2.5 946.3 2.8 927.1 2.8 963.3 2.8 943.7 2.7 905.3 2.6 854.4 2.5 925.1 2.6 824.6 2.3 813.2 2.3 871.7 2.4 887.3 2.4 833.5 2.1 839.8 2.0 863.0 2.1 929.1 2.2 920.1 2.1 1,141.0 2.5 1,247.4 2.6 1,337.9 2.8 1,355.7 2.8 1,419.1 3.0 Non Interest Income Wholesale & Retail 1,906.8 9.2 1,980.6 9.4 2,052.6 9.5 2,161.6 9.8 2,181.8 9.6 2,237.2 9.5 2,292.8 9.5 2,323.7 9.6 2,464.7 9.9 2,563.4 9.8 2,660.3 9.8 2,707.9 9.6 2,811.0 9.7 2,828.6 9.5 2,947.6 9.7 3,006.0 9.7 3,053.3 9.6 3,145.5 9.9 3,213.6 10.0 3,267.1 10.1 3,399.8 10.2 3,469.0 10.3 3,504.5 10.3 3,484.5 10.1 3,511.8 10.1 3,508.2 10.1 3,552.0 10.1 3,539.9 10.0 3,608.8 10.1 3,595.4 9.7 3,659.9 9.7 3,719.7 9.4 3,777.7 9.1 3,916.1 9.3 3,909.3 9.2 3,861.7 8.7 3,929.6 8.6 4,070.0 8.6 4,055.5 8.5 4,051.0 8.5 4,099.8 8.6 Collateral Type Finance & Insurance 290.1 1.4 317.8 1.5 370.9 1.7 346.1 1.6 388.1 1.7 355.5 1.5 400.5 1.7 416.0 1.7 386.5 1.6 405.8 1.6 421.8 1.6 466.3 1.7 434.3 1.5 452.5 1.5 408.7 1.3 431.6 1.4 497.2 1.6 428.7 1.3 411.9 1.3 362.4 1.1 396.7 1.2 373.4 1.1 413.4 1.2 440.3 1.3 425.0 1.2 495.9 1.4 505.5 1.4 579.2 1.6 545.1 1.5 653.2 1.8 723.8 1.9 874.1 2.2 1,040.0 2.5 949.4 2.3 922.3 2.2 991.0 2.2 1,207.9 2.6 1,464.2 3.1 1,393.3 2.9 1,485.6 3.1 1,353.4 2.8 Loans Portfolio Real Estate 1,810.6 8.8 1,863.8 8.8 1,937.5 8.9 1,979.5 9.0 2,102.1 9.2 2,232.1 9.5 2,339.5 9.7 2,347.2 9.7 2,470.7 9.9 2,715.9 10.4 2,875.6 10.6 3,016.8 10.7 3,142.7 10.8 3,607.3 12.1 3,588.1 11.8 3,781.1 12.2 3,902.1 12.3 4,225.3 13.2 4,379.4 13.6 4,600.0 14.2 4,383.0 13.1 4,493.2 13.3 4,482.4 13.2 4,986.3 14.4 4,895.2 14.1 4,941.2 14.2 5,210.6 14.9 5,364.9 15.1 5,502.4 15.4 5,957.2 16.1 6,120.1 16.2 6,324.7 16.1 6,364.9 15.4 6,263.3 14.9 6,339.3 14.9 6,540.4 14.8 7,026.4 15.3 7,136.8 15.1 7,405.7 15.5 7,461.8 15.6 7,413.9 15.6 Asset Quality Lodging & Restaurant 607.3 2.9 625.3 3.0 646.1 3.0 663.7 3.0 747.0 3.3 766.3 3.3 761.8 3.2 760.9 3.1 796.1 3.2 864.1 3.3 904.6 3.3 940.9 3.4 983.6 3.4 972.0 3.3 1,004.7 3.3 1,097.4 3.5 1,110.0 3.5 1,110.2 3.5 1,131.6 3.5 1,166.8 3.6 1,218.3 3.7 1,243.5 3.7 1,260.5 3.7 1,262.4 3.7 1,279.7 3.7 1,317.2 3.8 1,443.4 4.1 1,489.2 4.2 1,582.6 4.4 1,737.7 4.7 1,829.4 4.9 1,953.5 5.0 2,097.2 5.1 2,269.5 5.4 2,338.1 5.5 2,453.4 5.6 2,608.0 5.7 2,712.5 5.8 2,850.4 6.0 2,859.6 6.0 2,895.5 6.1 Delinquency Lease Except real estate 385.2 1.9 390.5 1.9 391.4 1.8 390.0 1.8 390.5 1.7 400.0 1.7 396.4 1.6 397.5 1.6 402.4 1.6 397.1 1.5 411.6 1.5 420.9 1.5 400.3 1.4 408.2 1.4 416.0 1.4 405.6 1.3 421.9 1.3 431.8 1.4 430.4 1.3 443.7 1.4 563.2 1.7 574.2 1.7 447.9 1.3 454.2 1.3 455.0 1.3 448.4 1.3 434.0 1.2 426.7 1.2 429.3 1.2 428.9 1.2 434.3 1.2 495.5 1.3 425.6 1.0 443.9 1.1 455.1 1.1 460.1 1.0 499.3 1.1 512.5 1.1 517.8 1.1 515.3 1.1 530.2 1.1 Provision for loan loss Health & Medical ind. 251.9 1.2 255.2 1.2 256.2 1.2 264.8 1.2 263.7 1.1 282.6 1.2 294.1 1.2 293.8 1.2 303.9 1.2 307.5 1.2 311.9 1.2 318.1 1.1 313.5 1.1 323.1 1.1 311.2 1.0 299.7 1.0 290.9 0.9 296.5 0.9 283.9 0.9 286.1 0.9 285.1 0.9 280.5 0.8 283.1 0.8 280.8 0.8 272.6 0.8 261.6 0.8 260.4 0.7 265.7 0.7 253.2 0.7 248.6 0.7 268.5 0.7 276.9 0.7 279.0 0.7 275.8 0.7 282.9 0.7 304.5 0.7 311.1 0.7 324.7 0.7 329.8 0.7 325.1 0.7 341.8 0.7 Write-offs / Loan Sales Others 1,681.0 8.2 1,718.1 8.1 1,700.1 7.9 1,710.8 7.8 1,745.2 7.7 1,779.2 7.4 1,821.2 7.6 1,781.8 7.3 1,827.4 7.3 1,893.8 7.3 1,951.7 7.1 1,959.1 7.0 2,007.2 6.9 1,995.7 6.7 1,969.8 6.5 1,974.8 6.4 2,010.7 6.3 1,987.1 6.2 1,990.3 6.2 1,987.6 6.1 2,044.9 6.1 2,104.8 6.2 2,161.8 6.4 2,118.7 6.1 2,118.8 6.1 2,011.8 5.8 2,088.2 6.1 2,081.9 6.0 2,119.5 5.9 2,182.1 5.9 2,258.7 6.0 2,410.2 6.1 2,487.4 6.0 2,594.6 6.2 2,687.9 6.3 2,790.2 6.3 2,854.8 6.2 2,911.9 6.2 2,993.2 6.3 3,036.1 6.3 3,095.4 6.5 PF / Credit Card Corporate 14,270.8 69.2 14,545.0 69.0 15,142.7 69.9 15,137.5 68.9 15,867.6 69.6 16,563.2 70.2 17,056.0 70.8 17,110.8 70.5 17,936.5 71.7 18,719.0 71.7 19,529.7 72.1 19,971.2 71.1 20,657.6 70.9 21,177.9 71.0 21,526.8 71.0 21,833.3 70.4 22,288.6 70.3 22,485.5 70.4 22,891.4 71.0 22,968.8 70.9 23,667.7 71.0 23,820.2 70.7 23,988.3 70.5 24,304.3 70.4 24,249.6 69.9 24,200.0 69.7 24,722.4 70.5 24,727.6 69.7 25,159.4 70.3 26,057.3 70.6 26,519.1 70.4 27,133.7 68.9 27,670.7 66.9 27,842.5 66.4 28,016.0 65.7 28,384.8 64.3 29,670.9 64.7 30,377.0 64.5 30,880.5 64.6 31,103.2 64.9 31,274.0 65.7 Securities Held Household 5,913.8 28.7 5,995.2 28.4 6,034.6 27.9 6,327.0 28.8 6,280.5 27.6 6,377.9 27.0 6,517.7 27.1 6,643.5 27.4 6,525.4 26.1 6,694.8 25.6 6,958.6 25.7 7,483.6 26.7 7,819.6 26.9 7,864.2 26.4 8,191.6 27.0 8,581.0 27.7 8,677.7 27.4 8,677.5 27.2 8,745.5 27.1 8,820.2 27.2 8,800.7 26.4 9,009.3 26.7 9,376.8 27.6 9,535.6 27.6 9,790.6 28.2 9,829.0 28.3 9,676.3 27.6 9,991.3 28.2 9,875.5 27.6 10,051.2 27.2 10,311.1 27.4 11,358.0 28.8 12,738.1 30.8 13,053.1 31.1 13,592.7 31.9 14,708.9 33.3 15,127.0 33.0 15,673.5 33.3 15,914.9 33.3 15,920.5 33.2 15,340.0 32.2 Public & Others 430.0 2.1 551.3 2.6 477.4 2.2 504.5 2.3 638.6 2.8 644.2 2.8 507.9 2.1 525.7 2.1 544.1 2.2 696.5 2.7 583.4 2.2 616.0 2.2 645.6 2.2 769.2 2.6 601.5 2.0 599.3 1.9 746.4 2.3 768.9 2.4 613.5 1.9 621.5 1.9 870.8 2.6 880.8 2.6 658.8 1.9 673.2 2.0 674.9 1.9 688.1 2.0 686.3 1.9 747.1 2.1 761.1 2.1 797.3 2.2 852.7 2.2 915.9 2.3 979.0 2.4 1,033.6 2.5 1,059.8 2.5 1,072.8 2.4 1,062.6 2.3 1,068.3 2.3 972.1 2.0 889.2 1.9 1,003.1 2.1 Hi Investment & Securities Loans in Won 20,614.6 100.0 21,091.5 100.0 21,654.7 100.0 21,969.0 100.0 22,786.7 100.0 23,585.3 100.0 24,081.6 100.0 24,280.0 100.0 25,006.0 100.0 26,110.3 100.0 27,071.7 100.0 28,070.8 100.0 29,122.8 100.0 29,811.3 100.0 30,319.9 100.0 31,013.6 100.0 31,712.7 100.0 31,931.9 100.0 32,250.4 100.0 32,410.5 100.0 33,339.2 100.0 33,710.3 100.0 34,023.9 100.0 34,513.1 100.0 34,715.1 100.0 34,717.1 100.0 35,085.0 100.0 35,466.0 100.0 35,796.0 100.0 36,905.8 100.0 37,682.9 100.0 39,407.6 100.0 41,387.8 100.0 41,929.2 100.0 42,668.5 100.0 44,166.5 100.0 45,860.5 100.0 47,118.8 100.0 47,767.5 100.0 47,912.9 100.0 47,617.1 100.0 DGB Life DGB Capital Hi Asset Management Other Subsidiaries B_Asset Quality DGB Daegu Bank Asset Quality ☞ PBL : Precautionary Below Loan ☞ SBL : Substandard Below Loan Back to Home Total, (in bn won) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 Disclaimer 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Total Credit 22,532.7 22,997.3 23,527.7 23,786.9 24,609.3 25,357.8 25,716.2 25,856.0 26,527.8 27,593.5 28,600.2 29,608.8 30,598.7 31,256.9 31,831.7 32,419.0 33,109.2 33,362.9 33,679.4 34,064.9 34,756.6 35,215.4 35,529.4 36,036.9 36,171.8 36,237.7 36,660.4 36,948.9 37,306.9 38,422.3 39,192.2 40,847.1 42,793.1 43,352.2 44,006.5 45,440.1 47,255.0 48,537.3 49,230.9 49,538.4 49,255.1 DGB Financial Group Normal 21,801.4 22,384.2 22,951.9 23,252.0 24,061.8 24,762.9 25,095.3 25,289.9 25,913.3 26,971.4 27,964.1 28,898.2 29,865.1 30,489.5 31,103.1 31,682.5 32,324.4 32,553.5 32,860.2 33,324.2 34,090.7 34,573.8 34,889.5 35,410.7 35,548.8 35,640.6 36,030.2 36,316.7 36,682.5 37,795.1 38,597.2 40,279.5 42,113.1 42,639.3 43,184.5 44,781.4 46,557.4 47,939.2 48,596.0 48,989.3 48,691.9 Precautionary 420.5 298.7 263.8 287.0 295.2 331.3 301.2 298.4 294.1 257.7 264.2 367.0 392.8 378.3 371.1 336.7 362.0 397.3 402.9 335.3 288.7 272.2 319.3 331.7 309.6 341.9 344.3 298.7 271.9 287.7 285.6 270.2 318.5 392.9 513.7 435.5 409.7 347.2 375.1 312.8 323.7 DGB Daegu Bank Substandard 220.0 241.1 240.9 160.7 171.8 171.8 228.0 199.7 228.9 292.4 301.8 253.4 253.3 297.6 280.8 317.5 333.4 333.4 325.8 314.9 307.3 265.8 229.3 198.1 216.4 179.6 201.1 223.5 236.7 237.7 214.0 189.3 217.4 222.8 200.9 149.2 210.6 193.6 189.0 166.7 173.1 Condensed BS Doubtful 49.9 42.7 41.3 63.3 50.6 62.0 54.4 49.0 66.4 55.9 44.9 60.7 42.2 46.3 37.4 43.6 41.3 55.2 42.2 31.3 31.0 46.8 50.1 63.7 52.2 40.0 37.1 52.1 51.2 45.1 49.2 44.7 50.0 32.1 20.2 16.2 25.3 27.1 38.6 37.8 37.3 Condensed IS Estimated Loss 40.9 30.6 29.8 23.9 29.9 29.8 37.3 19.0 25.1 16.1 25.2 29.5 45.3 45.2 39.3 38.7 48.1 23.5 48.3 59.2 38.8 56.8 41.2 32.7 44.8 35.6 47.7 57.9 64.6 56.7 46.2 63.4 94.1 65.1 87.2 57.8 52.0 30.2 32.2 31.8 29.1 NIM / NIS PBL Ratio(%) 3.25 2.67 2.45 2.25 2.22 2.35 2.41 2.19 2.32 2.25 2.22 2.40 2.40 2.46 2.29 2.27 2.37 2.43 2.43 2.17 1.92 1.82 1.80 1.74 1.72 1.65 1.72 1.71 1.67 1.63 1.52 1.39 1.59 1.64 1.87 1.45 1.48 1.23 1.29 1.11 1.14 Operating Income NPL Ratio(%) 1.38 1.37 1.33 1.04 1.03 1.04 1.24 1.04 1.21 1.32 1.30 1.16 1.11 1.24 1.12 1.23 1.28 1.24 1.24 1.19 1.09 1.05 0.90 0.82 0.87 0.70 0.78 0.90 0.94 0.88 0.79 0.73 0.84 0.74 0.70 0.49 0.61 0.52 0.53 0.48 0.49 Net Interest Income Non Interest Income Corporate Loan, (in bn won) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 Collateral Type 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Loans Portfolio Normal 13,618.5 14,011.6 14,648.7 14,681.8 15,398.1 16,059.9 16,519.7 16,611.2 17,403.6 18,177.0 18,976.4 19,335.2 19,995.2 20,486.2 20,866.6 21,160.6 21,570.6 21,741.9 22,151.0 22,314.1 23,088.3 23,265.4 23,438.8 23,773.4 23,708.5 23,688.3 24,181.0 24,188.5 24,627.6 25,527.5 26,016.8 26,661.2 27,096.3 27,226.3 27,295.4 27,817.7 29,065.7 29,868.9 30,335.8 30,638.1 30,806.3 Asset Quality Precautionary 361.6 248.5 210.0 227.5 243.9 270.4 243.3 244.5 244.3 204.6 207.9 313.3 346.0 332.2 328.8 297.9 321.9 358.4 363.1 296.3 249.5 227.2 275.0 284.2 262.3 296.1 296.6 252.2 221.7 239.2 234.6 219.7 263.6 343.7 461.6 384.1 356.7 295.0 321.4 260.1 269.1 Delinquency Substandard 203.8 218.3 220.3 147.0 154.0 152.6 207.0 189.4 212.0 276.6 286.2 238.5 237.3 282.2 267.3 305.1 318.8 319.1 303.2 288.3 278.0 241.6 202.4 173.5 194.9 159.0 177.9 197.8 214.5 211.4 190.4 164.8 190.3 196.8 177.6 131.4 190.2 171.6 170.3 152.9 151.2 Provision for loan loss Doubtful 39.9 32.3 30.6 53.7 41.0 49.6 42.5 36.8 46.3 37.3 33.5 53.0 33.5 33.2 24.3 30.7 29.3 42.9 30.1 18.2 18.5 34.3 37.0 45.5 44.0 28.7 26.4 43.7 44.5 37.3 43.0 39.5 43.8 26.1 15.6 12.9 21.8 23.4 33.9 33.7 32.6 Write-offs / Loan Sales Estimated Loss 25.9 18.2 18.4 12.6 17.3 19.0 25.4 12.7 15.7 10.8 14.5 21.2 36.9 36.0 32.5 31.6 41.8 17.8 39.8 48.2 30.0 48.6 32.5 24.9 37.6 26.2 39.1 44.3 50.1 41.2 33.0 47.3 75.9 48.1 64.0 37.0 35.2 17.0 16.9 16.7 13.3 PF / Credit Card Total 14,249.7 14,528.9 15,128.0 15,122.6 15,854.3 16,551.5 17,037.9 17,094.6 17,921.9 18,706.3 19,518.5 19,961.2 20,648.9 21,169.8 21,519.5 21,825.9 22,282.4 22,480.1 22,887.2 22,965.1 23,664.3 23,817.1 23,985.7 24,301.5 24,247.3 24,198.3 24,721.0 24,726.5 25,158.4 26,056.6 26,517.8 27,132.4 27,669.9 27,841.0 28,014.2 28,383.1 29,669.6 30,375.9 30,878.3 31,101.5 31,272.6 Securities Held PBL 631.2 517.3 479.3 440.8 456.2 491.6 518.1 483.4 518.3 529.3 542.1 626.0 653.7 685.0 652.9 665.3 711.8 738.2 736.2 651.0 576.1 551.7 546.9 528.1 538.8 510.0 540.0 538.0 530.8 529.1 501.0 471.3 573.6 614.7 718.8 565.4 603.9 507.0 542.5 463.4 466.2 PBL Ratio(%) 4.43 3.56 3.17 2.91 2.88 2.97 3.04 2.83 2.89 2.83 2.78 3.14 3.17 3.24 3.03 3.05 3.19 3.28 3.22 2.83 2.43 2.32 2.28 2.17 2.22 2.11 2.18 2.18 2.11 2.03 1.89 1.74 2.07 2.21 2.57 1.99 2.04 1.67 1.76 1.49 1.49 Hi Investment & Securities SBL 269.6 268.8 269.3 213.3 212.3 221.2 274.9 238.9 274.0 324.7 334.2 312.7 307.7 351.4 324.1 367.4 389.9 379.8 373.1 354.7 326.6 324.5 271.9 243.9 276.5 213.9 243.4 285.8 309.1 289.9 266.4 251.6 310.0 271.0 257.2 181.3 247.2 212.0 221.1 203.3 197.1 SBL Ratio(%) 1.89 1.85 1.78 1.41 1.34 1.34 1.61 1.40 1.53 1.74 1.71 1.57 1.49 1.66 1.51 1.68 1.75 1.69 1.63 1.54 1.38 1.36 1.13 1.00 1.14 0.88 0.98 1.16 1.23 1.11 1.00 0.93 1.12 0.97 0.92 0.64 0.83 0.70 0.72 0.65 0.63 DGB Life Household Loan, (in bn won) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 DGB Capital 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Normal 5,848.8 5,932.4 5,972.3 6,269.5 6,224.7 6,316.8 6,453.3 6,596.5 6,475.6 6,650.1 6,911.2 7,437.2 7,774.3 7,821.3 8,151.6 8,542.5 8,640.0 8,640.1 8,705.8 8,775.5 8,755.3 8,962.0 9,330.9 9,486.8 9,737.8 9,772.6 9,617.4 9,933.4 9,817.1 9,984.9 10,248.0 11,292.1 12,664.3 12,984.5 13,521.4 14,641.2 15,062.2 15,611.0 15,848.7 15,856.4 15,272.0 Hi Asset Management Precautionary 44.5 37.0 39.3 40.4 32.0 35.4 35.9 30.7 31.2 29.9 31.6 31.1 29.9 29.3 29.5 26.3 26.4 26.9 26.3 26.5 28.5 31.2 29.6 33.2 33.6 34.4 36.2 34.2 37.3 38.2 40.0 40.1 42.7 37.6 39.1 39.4 41.7 41.4 42.4 42.4 41.1 Substandard 13.5 18.6 16.1 9.9 14.8 15.2 15.8 8.3 8.8 7.5 7.8 6.9 6.6 5.8 3.8 4.3 4.4 3.7 6.4 8.6 9.3 8.6 7.5 7.5 10.8 12.7 15.2 15.7 13.7