Dhampur Sugar Mills : Newspaper Advertisements 08/29/2022 | 02:33pm EDT Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields 27.08.2022 To, The General Manager - DSC The Manager - Listing National Stock Exchange of India Ltd. BSE Limited Exchange Plaza,Bandra Kurla Complex Phiroze Jeejeebhoy Towers, Bandra (East) Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 051 Mumbai: 400001 Tel No. 022-2659 8237 /38 Tel No.022-22722039/37/3121 Symbol: DHAMPURSUG Security Code: 500119 Dear Sir, Subject: Submission of Newspaper Advertisement as required under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published today pertaining to unintentional printing error in Independent Audit Report on Standalone Financial Statements and submission of revised Annual Report 2021-22 to Stock Exchanges and Email to Shareholders. The advertisement copies will also be made available on the Company's website at the following web link: www.dhampursugar.com You are requested to take the information on record. Thanking you, For Dhampur Sugar Mills Limited Aparna Goel Company Secretary M. No. 22787 20 NEW DELHI | 27 AUGUST 2022 1 > India-Pak clash at Asia Cup draws huge advertiser interest PHOTO: REUTERS Adrateshavebeen peggedat~14-15lakh 10tensecondsfor Sunday'smatch VIVEAT SUSAN PINTO Mumbai, 26 August fter close to a year, South Asian cricketrivalsIndiaandPakistan Awillfaceoffinthesecondmatch ofAsiaCuponSunday.Theirlastouting was in September 2021, during the T20 WorldCup.ButAsiaCupitselfiscoming back after a gap of four years, following two consecutive cancellations in 2020 and2021duetotheCovid-19pandemic. ICC media rights winner to be announced today Advertiser interest is predictably high, given the traditional rivalry submissionsinsealedenvelopes. between the two sides. Conversations BS REPORTER withmultiplemediaplannersandbuy- Mumbai,26August Disney-Star,Sony,Zeeand ers reveal that Disney-Star, which will Viacom18havesubmittedtheirbids,it broadcasttheAsiaCupmatchesonStar TheInternationalCricketCouncil(ICC) isreliablylearnt. Amazon,while SportsandDisney+Hotstar,haslocked willannouncethewinnerofthesale initiallyshowinginterest,wasnotpart 11 on-air sponsors, including those like ofmediarightsforthe2023-31cycleon oftheprocess. Atstakeismediarights Dream11, Mondelez, BigBasket, Sam- Saturday,followingaclosed-loopbid formultipleeventswhosecombined sung,ThumpsUpandAxisBankforthe processinDubaionFriday. Byclosed valueisestimatedtobeover $4billion, big match as well as the tournament. loopthereferenceistobid sayexperts. "Sponsors have come on board in part because there will be more than one occasion when India and Pakistan buyers said. UAE in the finals and earning the spot willclashinAsiaCup. Thefirstonewill Ondigital,mediabuyerssaidDisney- of the sixth team in the tournament. happenonSundayforsure.Thesecond Star has pegged ad rates at a cost per Media planners expect advertising one will depend on how the two teams thousand impressions (CPM) of about momentum the Asia Cup to be high perform in their respective games. But ~270-280 for the India-Pakistan match, since it falls in the festive period of giventhatviewerinterestremainshigh which again is in line with the rate September.AndOctoberwillseeaction aroundIndia-Pakistanmatches,adver- charged during IPL matches in April- around the T20 World Cup. tiserinterestwillalsobehigh,"saysSajal May. For the other matches, the ad rate Traditional advertising categories Gupta, chief executive officer at hasbeenpeggedat~150-180CPM. suchasFMCG,auto,retail,durablesand Gurugram-basedKiaosMarketing,who "The India-Pakistan match without electronics are expected to mark their advises clients on advertising, media doubt will be the big highlight of Asia presence aggressively. Asia Cup, for and brand-building initiatives. Cup.Andadvertiserinterestwillbehigh instance, sees more traditional cate- Ad rates have been pegged at ~14-15 because viewers will be glued to their goriesadvertising,mediaplannerssaid. lakh per 10 seconds for the clash on TVs and smartphones to catch up with BesidesDream11andBigBasket,edtech Sunday, media buyers said. This is in every bit of action," Anita Nayyar, chief and fintech firms, which were big line with the Indian Premier League operating officer, media, branding and spendersoncricketinthelastfewyears, (IPL)tournamentadratesinApril-May. communication,PatanjaliAyurved,said. have opted to scale down their adver- Like the IPL, Asia Cup is a T20 tourna- Apart from India and Pakistan, Sri tising activities for now. ment. The other matches of Asia Lanka, Afghanistan, Bangladesh and Media agencies such as GroupM, Cup have been pegged at ~6-7 lakh per Hong Kong are participating in Asia Zenith and Dentsu have in their tenseconds,dependingonwhoisplay- Cup. Hong Kong, for the uninitiated, mid-year forecasts said that ad growth ing and viewer interest thereof, media won the qualifier round, defeating the would be 16-22 per cent in 2022. InthenameofVishnu Liketheothers,thisPuranacapturesancientandmedievalstoriesandconceptsof HinduisminarangeandcomplexitythatnootherSanskrittextsoffer A K BHATTACHARYA andmedievalstoriesand toasagewhosefaithinVishnu conceptsofHinduisminarange remainedunshakenright BibekDebroy'sambitious andcomplexitythatnoother throughthatjourney. PuranaProjecthastakenyet Sanskrittextsoffer.Theyare Thereare18chaptersinthe anothersteptowards influencedinpartsbythe thirdsectionoftheVishnu completion.Evenbeforehe Mahabharataasmanyofthe Puranaandthesearedevotedto beganthislongjourneythatthis storiestheynarratearealso delineatingtheideaoftimeand projectentailed,Debroyhad foundinthatepic.Theauthorof thetransitionfromoneerato translatedtheBhagavadGita, theMahabharata-Krishna theother.Vedavyasa,theauthor theMahabharata,theValmiki DwaiypayanaVedavyasa-is ofthePuranas,makesarare RamayanaandtheHarivamsha alsoclaimedtobetheauthorof appearanceinacoupleof fromtheiroriginaltextsin these18Puranas,hencethe chaptersinthissection,where SanskritintoEnglish. commonalityofsomestories. hisroleinclassifyingtheVedas Soonthereafter,heturnedhis TheVishnuPurana,asits andotherscripturesis attentiontothePuranasor namesuggests,isaboutVishnu. explainedindetail.The ancientSanskritscripturesthat Ofitssixsections,thefirstone similaritywiththe dwellondiverseaspects beginswithadetailed Mahabharatacannotbemissed. ofHinduism. elaborationofVishnu,his Intheepicalso,Vedavyasa HelaunchedthePurana qualitiesandhissignificance. appearsasacharacter.In ProjectwiththeBhagavata SageMaitreyaaskshis addition,theVishnuPurana Puranainthreevolumes, teacher,Parashara,whatthe VISHNU PURANA providesadetailedexplanation Translated by Bibek Debroy followedbytheMarkandeya natureoftheuniverseis. ofthefourVarnasorthemajor Puranainonevolumeandthe Parasharaanswersthequestion castesinwhichtheHindu Publisher: Penguin Books BrahmaPuranaintwovolumes. indirectlyandintheprocess scripturesclassifypeople Pages: 532+XVIII. Hislatestworkinthisprojectis providesoneofthemost accordingtotheworkthey thetranslationoftheVishnu detaileddescriptionsofthe perform.Equallyhumblingis Price: ~599 Puranainonevolume.The characterofVishnu:"The thejustificationofthedifferent ShivaPuranaislikelytobehis universeoriginatedfrom accordingtoHindubeliefs.The stagesoflifeendingwiththe nextoffering. Vishnuandisestablishedin manyincarnationsofVishnuare funeralritualsafterdeath. Thereareabout18major him.Heisthecausebehindits alsodescribedingreatdetailin Insharpcontrasttothefirst PuranasinHinduscriptures. preservationandwithdrawal. thissectioncontainingasmany halfoftheVishnuPurana, ThePuranaProjectofDebroy, Heistheentireuniverse…Heis as22chapters.Therearestories containingthreesections,the therefore,hasmadesome withouttransformation.Heis ofKrishnaandPrahlada,sonof secondhalfisalittleponderous significantprogress,butalong pure.Heiseternal…Heisthe demonkingHiranyakashipu, andrepetitive.Thefourth journeyliesahead.Thathehas causebehindcreation, andtheirexploits. sectionhas24chaptersand alreadycompletedthe preservationanddestruction… Thereisafascinating focusesondifferentdynasties translationoffourmajor Heisabsolute,buthehasmany accountofhowDhruva andtheirlineageslikethoseof Puranasshouldinspirehope forms…Ibowdowntotheone becomespartofthe theChandraVamsha,Surya andconfidenceamongthose whoisbothsubtleandnot constellation-DhruvaTaraor Vamsha,MandhataandSagara. whowanttoreadthe subtle,theonewhois thePoleStar. ThelegendofKrishna entirePuranaoeuvre manifestandalso Thesecondsectionofthe includinghisdeathbyanarrow inEnglishinthe unmanifest.Heis VishnuPuranaisallaboutthe fromahunteriscapturedinthe originalform. Vishnu,thecause cosmos.Itdescribesindetail fifthsection,whichisthe AsDebroy behindemancipation." howtheearthwasbornandwhy longestintheVishnuPurana, explains,thePurana Thefirstsectionof differentmountainslikeMeru with38chapters.Thenarratives translationsarenotan BOOKS theVishnuPuranaalso andMandarawerecreated.It inthissectionrepeatwhatis attemptat showshowit providesgraphicdetailsofwhat commonlyknownanddealt interpretingthemany structurallyfollowed thelandmassofBharatvarsha withindetailinthe ideasandbeliefsin & IDEAS theprincipleofthe lookedlike,surroundedby Mahabharata,theHarivamsha Hinduism.Theseare PanchaLakshamana manyislandsandhowthe andeveninsomePuranas. simpletranslationsinEnglish, -orfivebasicattributes.Thus, mainlandwasinhabitedby Thefinalsectionisalsothe strictlyadheringtotheoriginal thesixsectionsinitaredevoted differentkindsofpeople.The shortest,withonlyeight text.Theannotationsarebrief tocosmogony,cosmology, referencetotheexistenceof chapters.Itdescribesindetail anddonotdisruptthenatural genealogyofgods,sagesand sevencontinentswillremind thenatureoftheKaliYuga, rhythmofreading,butservethe kings,cosmiccyclesand youhowancienttheconceptof wheredharmawillceaseto basicpurposeofmaking legendsduringtheruleof theworldisinHindubeliefs.In exist,andtheprocesstowards difficultSanskritwordseasyto differentkings. the16chaptersofthesecond dissolutionwouldbe understandandproviding Notethatitisinthefirst section,thestoriesofthemoon, accelerated.TheVishnuPurana contexttosomeofthe section,devotedtocosmogony, planetsandhellareas endsonasombrenote,butnot characters.Debroyretainsthat thattheVishnuPurana captivatingasthenarrativeon withoutofferingthehopethat stylefortheVishnuPurana. describesthemanyattributesof theevolutionofKingBharata thosewhochantVishnu'sname ThePuranascaptureancient thechiefpreserverofhumanity, frombeinganomnipotentking canstillreclaimdharma. iatkc ,.M fla/k cSad Punjab & Sind Bank ¼Hkkjr ljdkj dk miØe½ tgk¡ lsok gh thou& /;s; gS B.O. S0310, GITA BHAWAN ROAD, SONIPAT, HARYANA-131001. Ph.: 0130-2214646,E-mail : S0310@psb.co.in APPENDIX IV [See Rule 8 (1)] SYMBOLIC POSSESSION NOTICE U/S 13(4) of SARFAESI ACT, 2002, (For Immovable Property) Notice is here by given under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Interest Act, 2002 (54of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 12(12) read with Rule No. 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a Demand Notice U/S 13(2) on the date mentioned below in the table and stated hereinafter calling upon to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. As the borrower (S)/ having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower (S)/ guarantor(S) and the and public in general that the underigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section (13(4) of the said Act read with Rule No.8 of the property described herein below in the table. the borrower (S)/guarantor (S) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the change of PUNJAB AND SIND BANK BRANCH - S0310, GITA BHAWAN ROAD, SONIPAT, HARYANA-131001 for the amount given herein below together with future interest, costs and other expenses etc. thereon. Name of Account/ Borrower(S)/ Description of the immovable Amt O/S (as mentioned in Guarantor(S) Property the Notice u/s 13(2) M/s M K Cement Store Through its Prop. ''All that part and parcel of the Immoveable Mortgaged Property : Rs. 10,29,459.86 (Rupees Ten Mr. Mukesh Kumar S/o Sh. Prem Singh Commercial Property of 62 Square Yards Mehlana Road Sarswati Lacs Twenty Nine Thousand Four Vihar Backside of Sector 23, Sonipat, Commercial Property is in the Hundred Fifty Nine and Eighty (2) Mr. Mukesh Kumar S/o Sh. Prem Singh Name of Mr. Mukesh Kumar S/o Sh. Prem Singh. Title Deed- Six Only) as on 31.10.2019 (3) Sh. Hari Om Kadiyan S/o Sh. Vedpal Registered Sale Deed No. 7480/I Dated 06.01.2010 of Area 62 Sq. Plus further interest and other Yards with Sub Registrar Sonipat.'' charges. (4) Smt. Neena Devi W/o Sh. Mukesh Property Bounded as - West - Vacant Plot of others East - Shop of (5) Sh. Ranbir Singh S/o Sh. Anant Ram Masterji North - Mehlana Road South - Vacant Plot of Sh. Mohinder Date Date of of Posse- Notice ssion 13.11.2019 25.08.2022 Date : 25.08.2022 PLACE : SONIPAT, HARYANA Authorized Of cer (PUNJAB & SIND BANK) DBS Bank India Limited Mumbai Branch: Ground Floor, Express Towers, Nariman Point, Mumbai 400021. SALE OF NON - PERFORMING LOANS THROUGH E-AUCTION (SWISS CHALLENGE METHOD) DBS Bank India Limited (DBS India) is in the process of conducting sale of its Non- Performing Loans under Swiss Challenge Method (SCM) comprising 178 financial assets with total outstanding of INR 718.48 Crore (Proposed Sale). The Proposed Sale will be conducted in accordance with the Master Direction - Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021 and applicable law. DBS India invites Expression of Interest from eligible Scheduled Commercial Banks, Small Finance Banks, Asset Reconstruction Companies, Non-Banking Financial Companies and All India Financial Institutions to participate in the Proposed Sale through a bid process, which will be conducted through an e-auction. Entities interested in participating in the bid process may express their interest by submitting an "Expression of Interest". It may be noted that entities interested in participating in the Proposed Sale are required to execute a nondisclosure agreement. For details on the eligibility to participate in the bid process and for submission of Expression of Interest, please visit website of DBS India go.dbs.com/important-announcement.Further, for any queries, DBS India can be contacted at ssa-dbsnplsale@specialsituation.in. Place: Mumbai Issued by Date: 27.08.2022 Authorised Officer iatkc ,.M fla/k cSad Punjab & Sind Bank ¼Hkkjr ljdkj dk miØe½ tgk¡ lsok gh thou& /;s; gS B.O. NIT No.5, 5B/32, FARIDABAD, HARYANA - 121001, PH.:0129-2410965,E-MAIL: f1145@psb.co.in APPENDIX IV [See Rule 8 (1)] SYMBOLIC POSSESSION NOTICE U/S 13(4) of SARFAESI ACT, 2002, (For Immovable Property) Notice is here by given under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Interest Act, 2002 (54of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 12(12) read with Rule No. 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a Demand Notice U/S 13(2) on the date mentioned below in the table and stated hereinafter calling upon to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. As the borrower (S)/ having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower (S)/ guarantor(S) and the and public in general that the underigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section (13(4) of the said Act read with Rule No.8 of the property described herein below in the table. the borrower (S)/guarantor (S) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the change of PUNJAB AND SIND BANK BRANCH - NIT No.5, 5B/32, FARIDABAD, HARYANA - 121001 for the amount given herein below together with future interest, costs and other expenses etc. thereon. Name of Account/ Borrower(S)/ Description of the immovable Amt O/S (as mentioned in Date Date of Guarantor(S) Property the Notice u/s 13(2) of Posse- Notice ssion Sh. Chidda Khan S/o Sh. Alatoon Khan All the part and parcel of the Mortgaged Immoveable Property Rs. 9,76,637.19 (Rupees Nine (Borrower), Smt. Batool Begm W/o Sh. Chidda comprising House No. 1241, Gali No. 18, Nangla Enclave Part-2, Lakhs Seventy Six Thousand Six 08.06.2022 23.08.2022 Khan (Guarantor) and Mrs. Kiran Yadav W/o Sh. Sector-22, Faridabad (Haryana)- 121005 belonging to Mrs. Batool Hundred Thirty Seven & Paisa Parshu Ram Yadav (Guarantor) Begam W/o. Sh. Chidda Khan. N i n e t e e n O n l y ) a s o n Property bounded as - East: Gali No. 15, West: Other's Property, 3 1 . 0 5 . 2 0 2 2 P l u s f u r t h e r North - Property of Fateh Mohammad, South : Property of Mrs. interest and other charges. Rekha. Sh. Sandeep Sankla S/o Sh. Amar Singh Neeraj (a) All the part and parcel of the Mortgaged Immoveable Property Rs. 37,13,381.29 (House Loan) Singh and Smt. Sunita Sankla W/o Sh. Sandeep comprising Flat No. A-805, 8th Floor, Tower-A, "EMERALD + Rs. 5,32,591.43 (Auto Loan) Sankla (Borrowers) and Sh. Neeraj Singh S/o HEIGHT", Kheri Road, Sector-88, Faridabad, Haryana vide TPA + Rs.5,40,820.49 (Mudra OD), Sh. Mahender Singh (Guarantor) Agreement dated 20.03.2019. Total Rs. 47,86,793.21 (Rupess 08.06.2022 23.08.2022 Property bounded as - East: Open, West: Flat No. 806, North - Forty Seven Lakhs Eighty Six Open, South : Front & Flat No. 804 Thousand Seven Hundred Ninety (b) Hypothecation of Vehicle No. HR51BY8673, Engine No. Three & Paisa Twenty One Only) K12MN4541163 AND Chassis No. MA3NFG81SKB234512, as on 31.05.2022 Plus further belonging to Sh. Sandeep Sankla. interest and other charges. (c) In Mudra Loan, Hypothecation of Stocks of Auto Parts, and P&M and F&F Premises. Date : 23.08.2022 PLACE : FARIDABAD, HARYANA Authorized Officer (PUNJAB & SIND BANK) कंपनी समाचार नई जिलली | शलनवार, 27 अगसत 2022 संकेप में इंपडगो को क्षमता सर्वोचच न्ा्ाल् मेंव्ाट्सऐप जांच मामलेमेंदिलली उचच न्ा्ाल् नेक्ा सीसीआई जांच पर असर न्ीं मुंबई, 26 अगसत दरस्ार की रा् पमखु घटकों केफीसिी का पधकैगं मेंसामनेकी ्ोगा सामगी का प्रद्श् वृप्धि का भरोसा पदकैगं मेंसामनेदलखना उपभोकता मामलों केमतालयं नेधकसी उतपाि के व्ाट्सऐप मामला अनीश फडरीस तिफ उललखे किनेका पसताव धकया ह।ैइसके शीमी चौधरी n एयरलाइन को आपूरतति तहत उतपाि को बनानेमेंपयोग धकए गए िो या नई दिल्ी, 26 अगसत n 2021 की नीरत की वैधता का रनरतिय इंजिगो केबेड़ेका धवसताि लकय के श्ंखला मेंसमसयाओं का अधिक पमखु घटकों केफीसिी का उललखे सामने सव्वोचच नयायालय केसमक्ष रवचाराधीनैह अनुरूप धकया जाएगा औि धवत वषमा सामना करना पडा है धि की ओि सपषट रूप सेकिना होगा। इस पसताव पि लली उचच नयायालय नेकहा है n रवशेषज्ञों न ेभी परतसपधातिआयोग की 2023 केधलए कमता वैश्वक n एयरलाइन पबंधन को 13 धवधभनन पकों सेइस महीनेकेअतं तक सझावु मागंे धक वहाट्सऐप-फ सबुके धनजता आपूधतमाशृंखला समसयाओं के परतशत क्षमता वर्धि की गए ह।ैंमतालयं नेपाया धक कई धनमातामाऔि नीधत मामले मेंभाितीय जांच की पासंरगकता की ओर इशारा बावजूि कोधवि-पूवमासमय के संभावना है आयातक पमखु घटकों की जानकािी सामनेकी पधतसपिामाआयोग (सीसीआई) दािा शुरू रकया है मुकाबले 13 पधतशत अधिक तिफ नहीं िेिहेह,ैंजबधक उपभोकताओं केधहत में की गई जांच सव्वोचच नयायालय क ेसमक n यरद सव्वोचच नयायालय 2021 की नीरत िहेगी। आपूधतमाशृंखला समसयाओं ऐसा किना जरूिी ह।ैयह उपभोकता अधिकाि का लंधबत सुनवाई केपरिणामों सेपभाधवत की वजह सेधवमानों, इजनों, सीटों बैठक मेंशेयििािकों को बताया, को वैध करार देता हैऔर उससे भी उललघनं ह।ैमतालयं नेअपनी वबसाइटे पि नहीं होगी। औि अनय कलपुज्षों की धिधलविी ेंम 'भलेही हमेंकमता को लेकि कुछ कहा, 'पकैजे केसामनेकी तिफ उतपाि केधवशषे सव्वोचच नयायालय दािा 'वहाट्सऐप उपयोगकतातिओं की रनजता का उललंधन धवलंब हुआ है। समसयाओं का सामना किना पड़ धब्ी धबिंुया धवशषे धब्ी पसताव (यएसपी)ू की 2021 पॉधलसी' का सम्मान धकए जाने नहीं होता हैतो परतसपधातिआयोग बाद में इंधिगो को धनमामाता पैट ऐंि शवहटनी िहा है, लेधकन हम इसेलेकि घोषणा इसकेघटकों केफीसिी केधबना किना भाषा की शस्धत मेंधनश्चत तौि पि सीसीआई उसी नीरत को परतसपधातिकानून केतहत दािा इंजन एवंकलपुज्षों की आपूधतमा सहज शस्धत मेंहैंधक हमािेबेड़ेका उपभोकता अधिकािों केधखलाफ ह।'ै इस सवाल को उठा सकता हैधक कया गलत कैसेमान सकता है मेंधवलंब की वजह सेअपने276 धवसताि हमािी योजनाओं के आईएचसीएल का पधतसपिामाअधिधनयम केपाविानों का मेंसे20 धवमानों का परिचालन बंि अनुरूप होगा। धवत वषमा2023 के उललंघन धकया गया या नहीं। अनुमधत धमली धजससे अनुधचत नयायालय केफैसलेकेबाि पधतसपिामा हुआ हैतो उठेगा धक कया इस मामलेको किनेकेधलए बाधय होना पड़ा है। धलए हमािी कमता कोधवि-पूवमा 300 ्ोटल का लक् यधि 2021 की नीधत को सव्वोचच एकाधिकाि को लेकि वहाट्सऐप के आयोग इस मामलेमेंपधतसपिामाकानून के पधतसपिामाआयोग केसमक लेना जाना इससेनए धवमान की पेशकश मेंभी अवधि केमुकाबले13 पधतशत नयायालय दािा ठुकिाया जाता हैतो धखलाफ शुरू की गई जांच को आगे तहत जांच शुरू कि सकता ्ा। अिालत चाधहए अ्वा नहीं। िेिी हुई है। अधिक िहेगी। यह चुनौतीपूणमाहै, टाटा समहू की आधतथय कते की कपनीं इधियनं सीसीआई के पास अधिधनयम के बढाया गया। नेकहा धक पधतसपिामाआयोग केसमक ऐसेमेंसवाल पैिा होता हैधक यधि यह हालांधक इस महीनेकेशुरू में लेधकन हम इस लकय को आसानी उललंघन की जांच केधलए अधिकाि यह मामला ठंिेबसतेमेंजाता धिख िहा िेटा सुिका/ गोपनीयता औि पधतसपिामा नीधत उपयोगकतामाओं की गोपनीयता का कंपनी पबंिन नेलीज पि धलए सेपूिा किनेमेंसकम हो सकतेहैं।' होटलस कपनीं धलधमटिे (आईएचसीएल) ने होगा। सुनवाई केिौिान, वहाट्सऐप ने है, कयोंधक सोशल मैसेधजंग पलेटफॉममाने काननू केमुदों मेंपिसपि अंतिसंबंि है। उललंघन नहीं किती हैतो कया कानून के पुिानेधवमानों को जलि लौटानेका हालांधक इंधिगो 2023 केअंत श्वािु को कहा धक वह 2025 तक कलु 300 तक्कपेश धकया ्ा धक संिेह केघेिेमेंआई धनयामक को अपनी नीधत सेसंबंधित धवशेषजों नेभी पधतसपिामाआयोग की तहत उपयोगकतामाओं को 'ऑपट-आउट' संकेत धिया ्ा, लेधकन इंधिगो के तक अपनेबेड़ेमेंिीमी गधत से होटलों केअपनेलधकत पोटफोधलयो्ट को हाधसल धनजता नीधत की सव्वोचच नयायालय दािा जानकािी सीसीआई को केताधिकाि का जांच की पासंधगकता की ओि इशािा धवकलप पिान किना आव्यक होगा। मुखय कायामाधिकािी िोनोजय िता ने वृध्धि कि पाएगी औि वह सीट किनेकी धिशा मेंबढ िही ह।ैकपनीं केपास जांच की जा िही हैऔि इसधलए जब तक हवाला िेतेहुए िेनेसेअधनचछा जताई है। धकया है। यधि सव्वोचच नयायालय 2021 नंिा नेबताया धक जब तक हम एक शु्वाि को कहा धक एयिलाइन के कमता मेंइजाफा किेगी, कयोंधक वतमान मेंताज, सलेकशेस,ं धववातां औि धजजिं जांच की अनुमधत नहीं जा सकती, तब 2021 की नीधत की वैिता का धनणमाय की नीधत को को वैि किाि िेता हैऔि वयापक वयशकतगत िेटा सुिका वयवस्ा पास धवमानों की वापसी पध्या एयिलाइन अब जयािा कमता जसैेबािं केकलु 242 होटल ह,ैंधजनमेंसे61 तक इस मामलेका धनपटािा नहीं हो सव्वोचच नयायालय केसमक धवचािािीन उससेउपयोगकतामाओं की धनजता का लागूनहीं कितेहैंतब तक इस पकाि के िीमी किनेकेधलए लीज अवधि (232 सीट) वाले एयिबस धनमाणािीनमा ह।ैंआईएचसीएल नेकहा धक 'आहान सकता। है। यह िेखतेहुए धक 2021 की नीधत की उललंिन नहीं होता हैतो पधतसपिामा सवाल औि मुदेउठतेिहेंग।धिलली उचच बढानेका अवसि है। इससेवह ए321 धवमान को शाधमल कि 2025' िणनीधत केतहत िणनीधतक साझिािीे के गरुवाि को धिलली उचच नयायालय ने वैिता सव्वोचच नयायालय म ेंधवचािािीन आयोग बाि मेंउसी नीधत को पधतसपिामा नयायालय केसमक वहाट्सऐप की मुखय मौजूिा कमता सति बनाए िखनेमें िही है। माधयम सेवह पमखु वश्वकै बाजािों केअलावा मैसेधजंग पलेटफॉममाकी 2021 की हैऔि वह पधतसपिामाआयोग केसमक कानून केतहत गलत कैसेमान सकता िलील यह ्ी धक चूंधक सव्वोचच सकम होगी। अकसि, इंधिगो धकसी िता नेकहा धक इंधिगो नेअपना पव्वोतिू भाित जसैेकतोंे मेंधवसताि किगी।े कपनीं के अपिेटेि धनजता नीधत केसंबंि में कायमावाही के धलए महतवपूणमाहै। है। सिामाफ ऐंि पाट्टनसमाके पाट्टनि नयायालय में2021 की नीधत पहलेसेही धवमान को 6 साल केपटेपि लेती वैश्वक नेटवक्कबढानेकी योजना पबिं धनिशके औि मखयु कायाधिकािीमा पनीतु सीसीआई की जांच पि िोक लगानेसे नयायालय इस नीधत की वैिता पि (पधतसपिामाएवंिेटा गोपनीयता) अकय लंधबत है, इसधलए पधतसपिामाआयोग को हैऔि उसेअवधि समापत होनेपि बनाई है, लेधकन मौजूिा समय में चटवाल नेएक बयान मेंकहा धक आईएचसीएल ने संबंधित वहाट्सऐप औि फेसबुक के सव्वोचच नयायालय का फैसला आनेतक नंिा नेकहा धक यधि सव्वोचच नयायालय धफलहाल इस मामलेपि गौि नहीं किना वापस लौटाती है। पुिानेएयिबस धवमान उपलबि नहीं होनेकी वजह धपछले24 महीनों मेंहि महीनेिो होटल अनबुिों अनुिोिों को ठुकिा धिया। इस किम से पधतसपिामाआयोग की कायमावाही पि िोक फैसला िेता हैधक 2021 की नीधत वैि चाधहए कयोंधक इससेसंभवत: पिसपि ए320 धवमान कम ईंिन धकफायती सेयह संभव नहीं है। उनहोंनेकहा, केसा् तजीे सेधवसताि धकया ह।ै भाषा धनयामक को जांच पि आगेबढनेकी लगानेपि धवचाि कि सकता ्ा। सव्वोचच हैऔि गोपनीयता का कोई उललंघन नहीं धविोिी िाय धिख सकती है। हैंऔि इनमेंनए एयिबस 'हम औि अधिक धवमान चाहतेहैं। एनटीपीसी की दनरशे ए320धनयो धवमानों केमुकाबले हमािी नजि तेल अवीव, नैिोबी पिनइनफररना मेंनए पनवेश डेलिवरी 75,000 अस्ायी जयािा िखिखाव खचमाआता है। औि बाली जैसेस्ानों पि हैऔि परर्ोजना को मजंरीू िता नेकंपनी की सालाना आम हम जलि ही वहांमौजूि होंगे।' मिलं नेओधड़शा मेंतालचि ताप धबजली सेिरहेज करेगी एमऐंडएम रोजगार सृलजत करेगी कोलवड-पूव्वतने बहाि परियोजना केतीसिेचिण केतहत 1,320 मगावॉटे कमता की परियोजना केधलये सावजधनकमा कते की कपनीं एनटीपीसी केधनिशके करेगी एयर इंलडया 11,843.75 किोड़ रुपयेकेधनवशे को मजंिीू िे मुंबई, 26 अगसत नई दिल्ी, 26 अगसत शैली सेठ मोरहले दनरेश पर स्क्ाक आयतिमन गुपता िी ह।ैएनटीपीसी नेसधचतू धकया, 'कपनीं के भी बीएस संवाददाता मजिंदा लॉजजस्टकस धनिशके मिलं नेतालचि ताप धबजली परियोजना ऐंि मधहंदा (एमऐंिएम) ने n कंपनी अनय कमजोर वयवसाय्ञों पर सेवा पिाता नई दिल्ी, 26 अगसत केतीसिेचिण केधलए 11,843.75 किोड़ रुपये एिलवाइस धसंगापुि कॉन्ेंस 2022 मेंकहा सतक्कता केसाथ नजर बनाए रखेगी िेधलविी नेकहा धक उसनेअगले6 एयर इंधिया अपनेसभी कममाचारियों को कोधवि-पूवमावेतन बहाल केधनवशे की मजंिीू िी ह।'ै भाषा धक उसने ऑटोमोबाइली धपनइनफरिना n कंपनी नुकसान वालेवयवसाय्ञों से सपताह के िौिान िेश भि में जनसोले इजीदन्ररंगं (एएफपी) मेंनया धनवेश नहीं किनेकी 75,000 से अधिक अस्ायी किेगी। धवमानन कंपनी केसीएमिी धवलसन कैंपबेल नेआज यह योजना बनाई हैऔि वह बाहिी धनवेशक बाहर रनकलनेकी संभावना पर जोर देगी सृधजत किनेकी योजना बनाई है। लॉधजशसटक सेवा पिाता जानकािी िी। उनहोंनेकहा धक धवमानन कंपनी 1 धसतंबि सेअपने को ठकेेदमले तलाशनेकी संभावना िेख िही है। कंपनी n कंपनी ऐसेरनवेश सेबाहर होगी रजनकी कंपनी अपनेगेटवे, वेयिहाउस औि चालक िल केसिसयों केधलए लेओवि भतेऔि भोजन वयवस्ा में पयूजो मोटिसाइधकलस, मधहंदा ्रिकस ऐंि िूिििाज के धिधलविी केंदों में 15,000 सेअधिक लासट-माइल भी बिलाव किेगी। एयि इंधिया औि अनय भाितीय धवमानन कंपधनयां राह मुनाफेकेसंदभतिमेंसपषट नहीं है बसेज एवंकंस्रिकशन इशकवपमेंट वयवसाय 10,000 सेअधिक ऑफ-िोल िाइिसमाको अपनेनेटवक्कसेजोड़ते कोधवि-19 वैश्वक महामािी केपकोप केिौिान लागत मेंकटौती के जनसोले इजीधनयरिंगं को अगसत, 2022 मेंकलु पि भी गंभीिता सेनजि िख िही है, कयोंधक बाहि धनकलेगी धजनकी िाह मुनाफेकेसंिभमा कममाचारियों को धनयुकत किेगी। हुए अपनी कमता बढा िही हैताधक मदेनजि अपनेकममाचारियों केवेतन मेंकटौती की ्ी औि चालक िल 58.8 मगावॉटे कमता वाली सौि ऊजामा इनका पिशमान उममीि सेकमजोि है। िेधलविी अपने लासट-माइल डॉप एट सटोि औि कॉनसटेलेशन केसिसयों केलेओवि भतेको कम कि धिया ्ा। इसकेअलावा उनके परियोजनाओं केधवधनमाणमाकेधलए 153.16 इन वयवसायों नेकमजोि पिशमान धकया है मेंसपषट नहीं है। ने एजेंट (एलएमए) कायमा्म के कायमा्मों को मजबूत धकया जा भोजन की वयवस्ा मेंभी कटौती की गई ्ी। किोड़ रुपयेकेठकेेधमलेह।ैंजनसोले नेशयिे औि धपछलेकुछ वष्षों सेइनकी समीका की महामािी फैलनेकेबाि, एमऐंिएम तहत 50,000 लासट-माइल सके। कंपनी नेकहा धक वह अपने कैंपबेल नेकममाचारियों को संबोधित कितेहुए कहा है, 'हालांधक हमें बाजािों को भजीे एक सचनाू मेंकहा धक उसेजममू- जा िही है। अपनी सहायक इकाइयों को तीन अलग एजेंटों को धनयुकत किेगी। कंपनी ने धबजनेस पाट्टनसमा(बीपी) कायमा्म लाभपिता की ओि लौटनेऔि एयि इंधिया को वैश्वक धवमानन में क्मीि, गजिात,ु पजाब,ं िाजस्ान, तधमलनािु वषमा2020 मेंधनिामारित अपनी नई पूंजी अलग शेधणयों मेंधवभाधजत धकया। जहांजो एक बयान मेंकहा हैधक सभी केजरिये्रिक डाइविों, बेड़ेके ऊचाइयों पि लेजानेकेधलए अभी बहुत कुछ किना बाकी है। ऐसेमें औि तलेगानां मेंलगभग 58.8 मगावॉटे कमता की आवंटन नीधत केतहत कंपनी नेकहा ्ा धक शेधणयां18 पधतशत आिओई (पूंजी पि सविोजगािी, छात, सेवाधनवृत माधलकों औि धबचौधलयों को भी कोधवि-19 संबंिी अधिकति पधतबिों का खतम होना महतवपूणमाऔि सौि ऊजामापरियोजनाओं केधवकास केधलए गाहकों हिेक धनवेश पूंजी पि 18 पधतशत पधतफल पधतफल) सेजुड़ी हुई ्ीं, उनहें'शेणी-ए' में पेशेवि औि नौकिी चाहनेवाले शाधमल किेगी। सवागत योगय पड़ाव है।' कैंपबेल नेकहा धक धवमानन कंपनी अपनेसभी सेखिीि ऑिि्टधमलेह।ैं भाषा वाला होना चाधहए। एमऐंिएम ऐसेधनवेश से शाधमल धकया गया ्ा, वहीं मुनाफेकी िाह अनय लोग इससेजुड़ सकतेहैं। पई नेकहा, 'टौरू मेंहमािा पूिी कममाचारियों केधलए वेतन कटौती को बहाल किेगी औि 1 धसतंबि से पि धवलंब सेलौटने, लेधकन उनहोंनेकहा धक इसकेधलए िोपधहया तिह सवचाधलत मेगा गेटवेइसी चालक िल केभतेएवंभोजन वयवस्ा मेंभी बिलाव धकया जाएगा। अचछा पभाव िखने वाली वाहन, वैि डाइधवंग लाइसेंस औि साल अपैल सेचालूहो गया। वह इकाइयों को 'शेणी-बी' मेंिखा समाट्टफोन की एकमात सवचाधलत पासमाल एवं छंटाई शेणी-सी मेंउन कपधनयों को िेधलविी के मुखय परिचालन औि बी2बी िोनों आपूधतमा टाटा सटील को जमीन आरंटन पत्र दमला गया ्ा। आव्यकता है। तकनीक सेलैस हैताधक बी2सी पंजाब केमुखयमंती भगवंत मान नेलुधियाना में'स्ैप' आिारित इसपात िखा गया, धजनकी िाह मुनाफेको अधिकािी अधजत पई नेकहा, शृखलाओं की कुशलता बढाई जा लेकि पूिी तिह सपषट नहीं ्ी। 'धिधलविी कमता केधनमामाण के सके। इसकेअलावा हम गाहकों की संयंत की स्ापना किनेकेधलए टाटा समूह को भूधम आवंटन पत शु्वाि इसकेधलए एमऐंिएम नेभागीिािी सा्-सा् हमनेधवत वषमा2023 बढती मांग को पूिा किनेकेधलए को सौंपा। इस संयंत केधनमामाण केधलए पहलेचिण में2,600 किोड़ रुपये किने, पूिी तिह बंि किनेजैसे की पहली धतमाही केिौिान अपने अपनी अधखल भाितीय पासमाल का धनवेश धकया जाएगा। मान नेकहा, 'औदोधगक केत केमामलेमेंहम धवकलपों पि जोि धिया। सागयोंग, बुधनयािी ढांचेमेंकिीब 10 लाख छंटाई कमता को 15 लाख धशपमेंट पंजाब को अगणी बनाना चाहतेहैंऔि टाटा समूह दािा िाजय मेंयह पहला जेनजे, धजपसएयिो, साबोिो िेिी वगमाफुट का इजाफा धकया है।' तक बढा िहेहैं।' धनवेश इसी धिशा मेंबढाया गया किम है।' भाषा औि मधहंदा फसट्टचवाइस सधवमासेज जैसी नुकसान मेंचल तवचा दवा का बाजार भुनानेकी होड़ APPOINTMENTS िही सहायक इकाइयों को 'शेणी- सी' मेंिखा गया। सोरहनी दास धिया है। उनहोंनेकहा, 'िम्मेटोलॉजी टॉिंट फामामासयुधटकलस की पहली मुंबई, 26 अगसत का औसत पचामालयू अधिक है धतमाही की समीका मेंकहा धक कयोंधक िवाएंअपेकाकृत महंगी भाितीय बाजाि मेंकंपनी केपिशमान तेजी से बढता कॉसमेधटक होती ह।ैंकॉसमेधटक िम्मेटोलॉजी मेंसुिाि हो िहा है। िम्मेटोलॉजी केत टॉिंट उतपािों मेंवृध्धि केसा् इसका बोकिेज नेकहा, 'टॉिंट फामामाने फामामासयुधटकलस जैसी बड़ी औषधि औसत पचामालयू किीब 1,000 भाितीय बाजाि मेंलगाताि चाि कपधनयों को आकधषमात कि िहा है। रुपयेहै।' धतमाधहयों केिौिान िो अकों मेंवृध्धि कंपनी इस शेणी मेंएक बड़ा टॉिंट फामामाकेअलावा जायिस िजमाकी है। वृध्धि को मुखय तौि पि अधिगहण किनेकी तैयािी कि लाइफसाइंसेज, िॉ िेडीज मूलय वृध्धि औि नए लॉनच सेबल िही है। लैबोिेटिीज औि जेबी केधमकलस एक अनय ऐसा केत हैजहांमाता- धमला। सेलस टीम मेंधवसताि का खबिों केअनुसाि, टॉिंट फामामा भी कध्त तौि पि कयूिेधशयो केअ फायिा आगामी धतमाधहयों में कयूिेधशयो हेल्केयि का अधिगहण धिगहण की िौड़ मेंशाधमल हैं। धपता िॉकटिी सलाह वालेउतपािों धिखेगा।' बोकिेज नेयह भी कहा किनेकेधलए तैयाि हैजो किीब भाित मेंकिीब 11,400 किोड़ की मांग कितेहैंधजनमेंसाबुन औि धक सभी िवा कपधनयों नेउचच 2,100 किोड़ रुपयेकेशसकनकेयि रुपयेका िमामाबाजाि सालाना 7 से शैंपूतक शाधमल होतेहैं। एकल अंक मेंमूलय वृध्धि की ह ।ैऐसे उतपाि बनाती है। किीब 240 8 फीसिी की िि सेबढ िहा है। उदोग केएक अनय वरिषठ अ मेंटॉिंट फामामाकेबािों केबढते किोड़ रुपयेकेकािोबाि वाली इस उदोग केआंतरिक सूतों का कहना धिकािी नेकहा, 'एक जानीमानी मूलय अंति मेंअब कमी आएगी। कंपनी केपास 6,000 िॉकटिों दािा हैधक मुंहासे, बालों केझड़नेऔि कंपनी केटैलकम पाउिि केसंबंि नए लॉनच का वृध्धि मेंकिीब 3 धसफारिश धकए गए किीब 50 िवाएं रूसी ज सेै कॉसमेधटक िम्मेटोलॉजी मेंहाधलया धववाि केमदेनजि कई फीसिी योगिान है। हैं। किीब 700 धवतिकों केनेटवक्क उतपािों की मांग बढ िही है। माता-धपता िॉकटि की सलाह के भाित टॉिंट फामामाका पमुख वाली इस कंपनी का मूलयांकन येउतपाि मूलय धनयंतण केिायिे अनुसाि अपने बचचों के धलए बाजाि हैजो इसकेकुल िाजसव में पीधमयम पि धकया गया है। सेबाहि हैंऔि इसधलए इन पि शसकनकेयि उतपािों की मांग किते 74 फीसिी योगिान किता है। भाित कयूिेधशयो केअधिगहण की िौड़ धवधनमामाताओं को अचछा माधजमान हैं। ऐसेमेंयधि िमिाि माक्केधटंग मेंअधिगहण किनेकेधलए कंपनी मेंशाधमल एक कंपनी केवरिषठ धमलता है। कयूिेधशयो केउतपाि ताकत वाली कंपनी उन उतपािों को का रुख आ्ामक िहा है। उसने अधिकािी ने कहा धक इसके पोट्टफोधलयो मेंबाल, शिीि, चेहिा आगेबढाती हैतो वेतेजी सेवृध्धि यूधनकेम केघिेलूकािोबाि का अ कॉसमेधटक िम्मेटोलॉजी बांि औि धशशु से संबंधित उतपाि िजमाकि सकतेहैं।' धिगहण 3,600 किोड़ रुपयेमें पोट्टफोधलयो नेइसेआकषमाक बना शाधमल हैं। पेधियाध्रिक िम टोलॉजी्मे एिलवाइस के धव्लेषकों ने धकया ्ा। रदलली संसकरणदबज़नेस स्टैंडड्डपाइवे् द्दम्ेड केद्ए पकाशक एवंमुद्रक नंिन दसंह रावत दारा ि इंदडयन एकसपेस (पा) द्दम्ेड, ए-8,सेक्र-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301,उ.प. सेमुदद्रत एवंनेहरू हाउस, 4, बहािुर शाह ज़फर माग्ग, नईदिल्ी सेपकादशत संपािक : कै्ाश नौद्या् आरएनआई नं.CDKGHM/2008/27804 पाठक संपािक को kdssdqrghmch~arl`hk.hm पर संिेश भेज सकतेहैं। ्े्ीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैकस - 033-22101599 सबससक्रिपशन और सककु्ेशन केद्ए संपककुकरें... सुशी मानसी दसंह हेड, कस्मर रर्ेशनस दबज़नेस स्टैंडड्डद्दम्ेड, तीसरी और चौथी मंदज्, दबसलडिंग एच, पैरागन सें्र, सेंचुरी दमलस केसामने, पी बी माग्ग, व््ली, मुंबई 400 013 ईमे्.. rtar^ar~arl`hk.hm या 57575 पर एसएमएस करेंQD@BGAR कोई हवाई अदिभार नहीं Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Dhampur Sugar Mills Ltd. published this content on 27 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 August 2022 18:18:24 UTC.

© Publicnow 2022 All news about DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED 07/28 TRANSCRIPT : Dhampur Sugar Mills Limited, Q1 2023 Earnings Call, Jul 28, 2022 CI 07/28 Dhampur Sugar Mills Books Higher Consolidated Profit in Fiscal Q1 MT 07/27 Dhampur Sugar Mills Limited Announces Board Changes CI 07/27 Dhampur Sugar Mills Limited Announces Management Changes CI 07/27 Dhampur Sugar Mills Limited Reports Earnings Results for the First Quarter Ended June 3.. CI 06/27 Dhampur Sugar Mills Limited Announces Change of Corporate Office Address CI 06/20 DHAMPUR SUGAR MILLS : Reply to Clarification Sought PU 05/31 TRANSCRIPT : Dhampur Sugar Mills Limited, Q4 2022 Earnings Call, May 31, 2022 CI 05/30 Dhampur Sugar Mills Appoints New CEO MT 05/30 Dhampur Sugar Mills Limited Appoints Anant Pan De as Chief Executive Officer CI