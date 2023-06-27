証券コード3676 2023年６月27日
株 主 各 位
東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 20 番 ２ 号
株式会社デジタルハーツホールディングス 代表取締役社長 二 宮 康 真
第10回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第10回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたの で、ご通知申しあげます。
敬 具
記
報 告 事 項 １．第10期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、連結計 算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第10期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告の件 本件は、上記内容を報告いたしました。
決 議 事 項
第１号議案 取締役６名選任の件
本件は、原案どおり二宮康真氏、宮澤栄一氏、筑紫敏矢氏、柳谷孝氏、牟禮恵美子 氏、近澤諒氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
本件は、原案どおり古賀聡氏が選任されました。
以 上
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Hearts United Group Co. Ltd. published this content on 27 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 June 2023 07:07:04 UTC.