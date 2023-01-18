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    DBRG   US25401T6038

DIGITALBRIDGE GROUP, INC.

(DBRG)
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03:10p2023 : Investing Into an Evolving Data Center Landscape
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2023: Investing Into an Evolving Data Center Landscape

01/18/2023 | 03:10pm EST
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2023: INVESTING INTO AN EVOLVING DATA CENTER LANDSCAPE

J a n u a r y 2 0 2 3

Marc Ganzi

Chief Executive Officer, DigitalBridge

DISCLAIMER

FORWARD LOOKING STATEMENTS

SOME OF THE STATEMENTS CONTAINED IN THIS PRESENTATION CONSTITUTE FORWARD-LOOKING STATEMENTS WITHIN THE MEANING OF THE FEDERAL SECURITIES LAWS. FORWARD-LOOKING STATEMENTS RELATE TO EXPECTATIONS, BELIEFS, PROJECTIONS, FUTURE PLANS AND STRATEGIES, ANTICIPATED EVENTS OR TRENDS AND SIMILAR EXPRESSIONS CONCERNING MATTERS THAT ARE NOT HISTORICAL FACTS. IN SOME CASES, YOU CAN IDENTIFY FORWARD-LOOKING STATEMENTS BY THE

USE OF FORWARD-LOOKING TERMINOLOGY SUCH AS "MAY," "WILL," "SHOULD," "EXPECTS," "INTENDS," "PLANS," "ANTICIPATES," "BELIEVES," "ESTIMATES," "PREDICTS," OR "POTENTIAL" OR THE NEGATIVE OF THESE WORDS AND PHRASES OR SIMILAR WORDS OR PHRASES WHICH ARE PREDICTIONS OF OR INDICATE FUTURE EVENTS OR TRENDS AND WHICH DO NOT RELATE SOLELY TO HISTORICAL MATTERS. YOU CAN ALSO IDENTIFY FORWARD-LOOKING STATEMENTS BY DISCUSSIONS OF

STRATEGY, PLANS OR INTENTIONS.

THE FORWARD-LOOKING STATEMENTS CONTAINED IN THIS PRESENTATION REFLECT OUR CURRENT VIEWS ABOUT FUTURE EVENTS AND ARE SUBJECT TO NUMEROUS KNOWN AND UNKNOWN RISKS, UNCERTAINTIES, ASSUMPTIONS AND CHANGES IN CIRCUMSTANCES, MANY OF WHICH ARE BEYOND OUR CONTROL, WHICH MAY CAUSE OUR ACTUAL RESULTS TO DIFFER SIGNIFICANTLY FROM THOSE EXPRESSED IN ANY FORWARD-LOOKING STATEMENT. STATEMENTS REGARDING THE FOLLOWING

SUBJECTS, AMONG OTHERS, RELATED TO DIGITALBRIDGE GROUP, INC. ("DIGITALBRIDGE"), AFFILIATES THEREOF, INVESTMENT VEHICLES MANAGED BY ANY OF THE FOREGOING OR PORTFOLIO COMPANIES THEREOF (COLLECTIVELY, THE "DIGITALBRIDGE GROUP"), MAY BE FORWARD-LOOKING: THE USE OF PROCEEDS FROM OUR PUBLIC AND PRIVATE OFFERINGS (AS THE CASE MAY BE); OUR BUSINESS AND INVESTMENT STRATEGY; OUR PROJECTED OPERATING RESULTS; OUR ABILITY

TO OBTAIN FINANCING ARRANGEMENTS; FINANCING AND ADVANCE RATES FOR OUR TARGET ASSETS; OUR EXPECTED LEVERAGE; GENERAL VOLATILITY OF THE SECURITIES MARKETS IN WHICH WE INVEST; OUR EXPECTED INVESTMENTS; EFFECTS OF HEDGING INSTRUMENTS ON OUR ASSETS OR TARGET ASSETS; RATES OF LEASING AND OCCUPANCY RATES ON OUR ASSETS OR TARGET ASSETS; THE DEGREE TO WHICH OUR HEDGING STRATEGIES MAY OR MAY NOT PROTECT US FROM INTEREST

RATE VOLATILITY; LIQUIDITY OF OUR ASSETS OR TARGET ASSETS; IMPACT OF CHANGES IN GOVERNMENTAL REGULATIONS, TAX LAW AND RATES, AND SIMILAR MATTERS; AVAILABILITY OF INVESTMENT OPPORTUNITIES; AVAILABILITY OF QUALIFIED

PERSONNEL; ESTIMATES RELATING TO OUR ABILITY TO MAKE DISTRIBUTIONS; OUR UNDERSTANDING OF OUR COMPETITION; AND MARKET TRENDS IN OUR INDUSTRY, INTEREST RATES, REAL ESTATE VALUES, THE DEBT SECURITIES MARKETS OR THE GENERAL ECONOMY.

WHILE FORWARD-LOOKING STATEMENTS REFLECT OUR GOOD FAITH BELIEFS, ASSUMPTIONS AND EXPECTATIONS, THEY ARE NOT GUARANTEES OF FUTURE PERFORMANCE. FURTHERMORE, WE DISCLAIM ANY OBLIGATION TO PUBLICLY UPDATE OR REVISE ANY FORWARD-LOOKING STATEMENT TO REFLECT CHANGES IN UNDERLYING ASSUMPTIONS OR FACTORS, NEW INFORMATION, DATA OR METHODS, FUTURE EVENTS OR OTHER CHANGES.

DISCLAIMERS

THIS CONFIDENTIAL DOCUMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES, INCLUDING SECURITIES OF DIGITALBRIDGE OR PARTNERSHIP INTERESTS OF ANY INVESTMENT VEHICLE; THE INFORMATION HEREIN HAS BEEN PREPARED SOLELY TO PROVIDE A GENERAL OVERVIEW OF THE DIGITALBRIDGE GROUP AND THE DIGITAL INFRASTRUCTURE SECTOR AND/OR SUB-SECTORS THEREOF.

NO MEMBER OF THE DIGITALBRIDGE GROUP SHALL HAVE ANY LIABILITY, CONTINGENT OR OTHERWISE, TO AN INVESTOR OR THIRD PARTIES, OR ANY RESPONSIBILITY WHATSOEVER, FOR THE CORRECTNESS, QUALITY, ACCURACY, PRICING, RELIABILITY, PERFORMANCE OR COMPLETENESS OF THE DATA OR INFORMATION PROVIDED HEREIN OR FOR ANY OTHER ASPECT OF THE PERFORMANCE OF THESE MATERIALS, AND NOTHING CONTAINED HEREIN SHALL BE RELIED UPON AS A PROMISE OR

REPRESENTATION WHETHER AS TO PAST OR FUTURE PERFORMANCE OF ANY MEMBER OF THE DIGITALBRIDGE GROUP. THIS MATERIAL INCLUDES ESTIMATES AND PROJECTIONS AND INVOLVES SIGNIFICANT ELEMENTS OF SUBJECTIVE JUDGMENT AND ANALYSIS. NO REPRESENTATIONS ARE MADE AS TO THE ACCURACY OF SUCH ESTIMATES OR PROJECTIONS OR THAT ALL ASSUMPTIONS RELATING TO SUCH ESTIMATES OR PROJECTIONS HAVE BEEN CONSIDERED OR STATED OR THAT SUCH

PROJECTIONS WILL BE REALIZED. IN NO EVENT WILL ANY MEMBER OF THE DIGITALBRIDGE GROUP BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHICH MAY BE INCURRED OR EXPERIENCED ON ACCOUNT OF ANY INVESTOR OR OTHER THIRD PARTY USING THE INFORMATION PROVIDED HEREIN, EVEN IF DIGITALBRIDGE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS FURNISHED ON A CONFIDENTIAL BASIS EXCLUSIVELY FOR YOUR USE AND RETENTION. EACH PERSON WHO HAS RECEIVED A COPY OF ANY SUCH INFORMATION AGREES (I) NOT TO REPRODUCE OR DISTRIBUTE ANY INFORMATION, IN WHOLE OR IN PART, (II) TO RETURN ALL INFORMATION RECEIVED UPON OUR REQUEST AND (III) TO MAINTAIN THE CONFIDENTIALITY OF THE INFORMATION AND NOT TO DISCLOSE ANY SUCH INFORMATION TO ANY OTHER PARTY.

THIS PRESENTATION CONTAINS STATISTICS AND OTHER DATA THAT HAS BEEN OBTAINED FROM OR COMPILED FROM INFORMATION AVAILABLE BY THIRD-PARTY SERVICE PROVIDERS. WE HAVE NOT INDEPENDENTLY VERIFIED SUCH STATISTICS OR DATA.

FORECASTS BY THEIR NATURE ARE INHERENTLY UNCERTAIN AND ARE SUBJECT TO NUMEROUS RISKS. THIS MAY BE MORE LIKELY WITH RESPECT TO INVESTMENTS THAT HAVE BEEN HELD FOR A SHORT PERIOD OF TIME. PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS.

2

TABLE OF CONTENTS

SECTION

SECTION

SECTION

1

2

3

DIGITALBRIDGE - A BUSINESS BUILDER IN DIGITAL INFRASTRUCTURE

SWITCH - OUR NEWEST PLATFORM, POISED TO SCALE

AN EVOLVING DATA CENTER ECOSYSTEM

3

INVESTING ACROSS THE DIGITAL ECOSYSTEM

DigitalBridge's investment strategy seeks to provide investors exposure to a portfolio of high growth, resilient businesses enabling the next generation of mobile and internet connectivity

Data Centers

A LEADING GLOBAL DIGITAL

INFRASTRUCTURE FIRM

DigitalBridge is a leading global-scale infrastructure partner to the digital economy investing across five key verticals: data centers, cell towers, fiber networks, small cells, and edge infrastructure

$60B+

27

100+

25+

Digital Assets Under

Digital Portfolio

Digital Infrastructure

Years of Experience

Management1

Companies2

Professionals3

Edge Infrastructure

Hyper-

Converged

Cell Towers

Digital

Infrastructure

Small Cells

Fiber Networks

North America

North America

Canada

Canada, U.S. and U.K.

U.K.

U.K.

Finland

EXITED

United States

United States

United States

North America, Europe

U.K.

Belgium

Europe

GD TOWERS

United States

United States

United States

Europe

Europe

Europe

PENDING

EXITED

Mexico

Brazil, Chile, Colombia, Mexico

Colombia, Peru, Chile

Brazil

Chile

  1. AUM as of December 6. 2022, and inclusive of portfolio companies in which DigitalBridge Group, Inc. has invested from its balance sheet or for which a subsidiary of DigitalBridge Group, Inc. provides investment advisory services (collectively, "DBRG Owned and Advised Companies").
  2. Digital Portfolio Companies as of December 2022, and inclusive of DBRG Owned and Advised Companies. Acquisitions of AIMS and GD Towers have been agreed in definitive purchase agreements, but the transactions remain subject to customary closing conditions; there can be no assurance these transactions will reach financial close. (3) Digital Infrastructure Professionals as of September 30, 2022.

Asia

Asia

Asia

Asia PENDING

4

A NEW WAY TO INVEST IN DIGITAL INFRASTRUCTURE

'Full stack' approach to Digital Infrastructure gives DigitalBridge the ability to invest, operate and seeking to capitalize on $400+ billion of annual global capex that enables us to pair capital to the right risk-adjusted opportunity. Responsibly stewarding capital on behalf of our limited partners and shareholders is our mission.

Power of the Platform

Sourcing

Cross-Pollination

Market Intelligence

"Eyes and Ears"

Talent Acquisition

5

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Disclaimer

Digitalbridge Group Inc. published this content on 18 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 January 2023 20:09:04 UTC.


© Publicnow 2023
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Net income 2022 -416 M - -
Net Debt 2022 4 902 M - -
P/E ratio 2022 -5,90x
Yield 2022 0,14%
Capitalization 1 933 M 1 933 M -
EV / Sales 2022 5,98x
EV / Sales 2023 5,42x
Nbr of Employees 240
Free-Float 95,5%
Chart DIGITALBRIDGE GROUP, INC.
Duration : Period :
DigitalBridge Group, Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends DIGITALBRIDGE GROUP, INC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 8
Last Close Price 12,09 $
Average target price 25,19 $
Spread / Average Target 108%
EPS Revisions
Managers and Directors
Marc C. Ganzi Chief Executive Officer & Director
Benjamin J. Jenkins President & Chief Investment Officer
Jacky Wu Chief Financial Officer & Executive Vice President
Nancy Ann Curtin Non-Executive Chairman
Mark D. Serwinowski Chief Information Officer & Managing Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
DIGITALBRIDGE GROUP, INC.10.51%1 933
GECINA14.56%8 689
MIRVAC GROUP7.04%6 286
THE GPT GROUP5.48%5 929
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.-6.14%5 629
ICADE12.28%3 692