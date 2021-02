DigiTouch S p A : 15 febbraio 2021 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BUY BACK eseguite il 9 febbraio 2021

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER'S SECURITIES

(pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)

SEZIONE 1 / SECTION 1

DICHIARAZIONE / DECLARATION

1. EMITTENTE / ISSUER

DENOMINAZIONE / NAME

DIGITOUCH SPA

SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM

DGT

CODICE FISCALE / TAX CODE

05677200965

FORMA GIURIDICA / LEGAL STATUS

SPA

DATA DI COSTITUZIONE / DATE OF INCORPORATION

20/03/2007

VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT

VIALE VITTORIO VENETO 22

CAP / POST CODE

20124

STATO / COUNTRY

ITALI

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE 2. SHARE OR UNIT SUBJECT OF THE DECLARATION DESCRIZIONE TITOLO / SECURITY DESCRIPTION AZIONI DIGITOUCH CODICE ISIN TITOLO / SECURITY ISIN CODE IT0005089476 PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa) / REFERENCE PERIOD (mm/yyyy) 02/2021 DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa) / SENDING DATE (dd/mm/yyyy) 15/02/2021

ANNOTAZIONI / NOTES

FIRMA DEL DICHIARANTE / SIGNATURE OF THE DECLARANT

NUMERO FOGLI /

NUMBER OF PAGES

SEZIONE 2 / SECTION 2

OPERAZIONI / TRANSACTIONS 1

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / 1. PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B)) THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS

DENOMINAZIONE / NAME

DIGITOUCH

SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM

DGT

VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT

COMUNE SEDE LEGALE / MUNICIPALITY OF REGISTERED OFFICES

STATO / COUNTRY

ITALIA

TIPO DI INCARICO / TYPE OF ENGAGEMENT 2

AL

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI 2. FINANCIAL INSTRUMENT SUBJECT OF THE TRANSACTIONS 3

3. OPERAZIONI / 3. TRANSACTIONS 3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO / 3.1 DAILY BREAKDOWN DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa) / TRANSACTION DATE (dd/mm/yyyy) TIPO MERCATO / MARKET TYPE 9 NOME MERCATO / MARKET NAME 10 OPERAZIONE DI COPERTURA / HEDGING TRANSACTION 11 A/V / P/S 12 QUANTITÀ / QUANTITY VALUTA / CURREN CY 13 PREZZO MEDIO PONDERATO / AVERAGE WEIGHTED PRICE 14 NUMERO OPERAZIONI / NUMBER OF TRANSACTIO NS NOTE / NOTES 09/02/2021 SO AIM ITALIA NO A 20,000 EUR 1.408 18

3.2 RIEPILOGO PERIODO / 3.2. PERIOD SUMMARY 15 TIPO MERCATO / MARKET TYPE 9 ACQUISTO/ VENDITA / PURCHASE/SALE 12 TOTALE QUANTITÀ / TOTAL QUANTITY TOTALE NUMERO OPERAZIONI / TOTAL NUMBER OF TRANSACTIONS SO A 20,000 18

Foglio 1 di 1 / Page no 1 of 1

SEZIONE 3

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE / SECTION 3

INFORMATION ON THE PROGRAMME FOR THE PURCHASE AND SALE OF TREASURY SHARES