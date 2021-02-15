Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Italian Stock Exchange  >  DigiTouch S.p.A.    DGT   IT0005089476

DIGITOUCH S.P.A.

(DGT)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

DigiTouch S p A : 15 febbraio 2021 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BUY BACK eseguite il 9 febbraio 2021

02/15/2021 | 11:06am EST
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER'S SECURITIES

(pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)

SEZIONE 1 / SECTION 1

DICHIARAZIONE / DECLARATION

1. EMITTENTE / ISSUER

DENOMINAZIONE / NAME

DIGITOUCH SPA

SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM

DGT

CODICE FISCALE / TAX CODE

05677200965

FORMA GIURIDICA / LEGAL STATUS

SPA

DATA DI COSTITUZIONE / DATE OF INCORPORATION

20/03/2007

VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT

VIALE VITTORIO VENETO 22

CAP / POST CODE

20124

STATO / COUNTRY

ITALI

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE 2. SHARE OR UNIT SUBJECT OF THE DECLARATION

DESCRIZIONE TITOLO / SECURITY DESCRIPTION

AZIONI DIGITOUCH

CODICE ISIN TITOLO / SECURITY ISIN CODE

IT0005089476

PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa) /

REFERENCE PERIOD (mm/yyyy)

02/2021

DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa) / SENDING DATE (dd/mm/yyyy)

15/02/2021

ANNOTAZIONI / NOTES

FIRMA DEL DICHIARANTE / SIGNATURE OF THE DECLARANT

NUMERO FOGLI /

NUMBER OF PAGES

IN CASO DI DIFFICOLTA' TENICHE, INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 06-8477757 /

IN THE EVENT OF TECHNICAL DIFFICULTIES, SEND BY FAX TO THE NUMBER: 06-8477757

SEZIONE 2 / SECTION 2

OPERAZIONI / TRANSACTIONS 1

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B))

CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI /

1. PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B))

THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS

DENOMINAZIONE / NAME

DIGITOUCH

SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM

DGT

VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT

COMUNE SEDE LEGALE / MUNICIPALITY OF REGISTERED OFFICES

STATO / COUNTRY

ITALIA

TIPO DI INCARICO / TYPE OF ENGAGEMENT 2

AL

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI 2. FINANCIAL INSTRUMENT SUBJECT OF THE TRANSACTIONS 3

3. OPERAZIONI / 3. TRANSACTIONS

3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO /

3.1 DAILY BREAKDOWN

DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa) / TRANSACTION

DATE (dd/mm/yyyy)

TIPO MERCATO / MARKET TYPE 9

NOME MERCATO / MARKET NAME 10

OPERAZIONE

DI COPERTURA /

HEDGING TRANSACTION 11

A/V / P/S 12

QUANTITÀ / QUANTITY

VALUTA / CURREN

CY 13

PREZZO

MEDIO PONDERATO /

AVERAGE WEIGHTED PRICE 14

NUMERO OPERAZIONI / NUMBER OF TRANSACTIO

NS

NOTE / NOTES

09/02/2021

SO

AIM ITALIA

NO

A

20,000

EUR

1.408

18

3.2 RIEPILOGO PERIODO / 3.2. PERIOD SUMMARY 15

TIPO MERCATO / MARKET TYPE 9

ACQUISTO/

VENDITA / PURCHASE/SALE

12

TOTALE QUANTITÀ /

TOTAL QUANTITY

TOTALE

NUMERO OPERAZIONI / TOTAL NUMBER

OF TRANSACTIONS

SO

A

20,000

18

Foglio 1 di 1 / Page no 1 of 1

SEZIONE 3

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE / SECTION 3

INFORMATION ON THE PROGRAMME FOR THE PURCHASE AND SALE OF TREASURY SHARES

1. INFORMAZIONI GENERALI / 1. GENERAL INFORMATION

NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA / NUMBER AND DATE OF THE RESOLUTION AUTHORIZING THE PROGRAMME

DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA / START DATE OF THE PROGRAMME

DATA DI FINE DEL PROGRAMMA / END DATE OF THE PROGRAMME

QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO / QUANTITY AUTHORIZED FOR PURCHASE

CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO / MINIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE

CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO / MAXIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE

QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA / QUANTITY AUTHORIZED FOR SALE

CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA / MINIMUM CONSIDERATION FOR SALE

CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA / MAXIMUM CONSIDERATION FOR SALE

NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /

NUMBER OF SHARES THAT MAKE UP THE SHARE CAPITAL AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA / NUMBER OF SHARES HELD DIRECTLY OR INDIRECTLY AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO /

2. INFORMATION ON THE PROGRESS OF IMPLEMENTATION OF THE PLAN

NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE / NUMBER OF SHARES HELD AT THE END OF THE CURRENT MONTH

NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE / NUMBER OF SHARES HELD AT THE END OF THE PREVIOUS MONTH

NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /

NUMBER OF SHARES PURCHASED SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

NUMERO DI TITOLI VENDUTI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /

NUMBER OF SHARES SOLD SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE /

NUMBER OF SHARES CANCELLED SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

3. NOTE / 3. NOTES

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.

Disclaimer

DigiTouch S.p.A. published this content on 15 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 February 2021 16:06:06 UTC.


© Publicnow 2021
All news about DIGITOUCH S.P.A.
05:06aDIGITOUCH S P A : 15 febbraio 2021 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BUY..
PU
02/07DIGITOUCH S P A : 8 febbraio 2021 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BUY ..
PU
02/02DIGITOUCH S P A : 2 febbraio 2021 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BUY ..
PU
01/25DIGITOUCH S P A : 25 gennaio 2021 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BUY ..
PU
01/14DIGITOUCH S P A : 14 gennaio 2021 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BUY ..
PU
01/08DIGITOUCH S P A : 8 gennaio 2021 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BUY B..
PU
2020DIGITOUCH S P A : 22 dicembre 2020 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BUY..
PU
2020DIGITOUCH S P A : 16 dicembre 2020 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BUY..
PU
2020DIGITOUCH S P A : 10 dicembre 2020 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BUY..
PU
2020DIGITOUCH S P A : 04 dicembre 2020 – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BUY..
PU
More news
Financials
Sales 2020 35,8 M 43,4 M 43,4 M
Net income 2020 0,40 M 0,49 M 0,49 M
Net Debt 2020 1,30 M 1,58 M 1,58 M
P/E ratio 2020 45,8x
Yield 2020 -
Capitalization 19,0 M 23,0 M 23,0 M
EV / Sales 2020 0,57x
EV / Sales 2021 0,46x
Nbr of Employees 217
Free-Float 54,1%
Chart DIGITOUCH S.P.A.
Duration : Period :
DigiTouch S.p.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends DIGITOUCH S.P.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 1
Average target price 2,02 €
Last Close Price 1,38 €
Spread / Highest target 46,9%
Spread / Average Target 46,9%
Spread / Lowest Target 46,9%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Virginia Scardia Chief Financial Officer
Simone Ranucci Brandimarte Chairman
Barbara Falcomer Independent Director
Daniele Meini Non-Executive Director
Marco Trombetti Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
DIGITOUCH S.P.A.12.70%23
AUTOHOME INC.36.67%16 212
OMNICOM GROUP., INC.6.22%14 242
WEIBO CORPORATION50.82%14 000
WPP PLC3.15%13 893
PUBLICIS GROUPE SA15.31%13 662
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers The best of tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2021 Surperformance. All rights reserved. Stock quotes are provided by Factset, Morningstar and S&P Capital IQ