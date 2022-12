UK dividends calendar - next 7 days

<table style="width: 473px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="306" /> <col width="167" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl68" width="306" height="21"><strong>Thursday 22 December</strong></td><td class="xl66" width="167"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Aberdeen Diversified Income & Growth Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">abrdn Private Equity Opportunities Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Alliance Pharma PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">BlackRock World Mining Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">British & American Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">British American Tobacco PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Britvic PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Diverse Income Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Halma PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Home REIT PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">IntegraFin Holdings PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">J Smart & Co (Contractors) PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan European Discovery Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan Japanese Investment Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan Multi-Asset Growth & Income PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Mercantile Investment Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Palace Capital PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Polar Capital Holdings PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Schroder European Real Estate Investment Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Securities Trust of Scotland PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Topps Tiles PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">United Utilities Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Friday 23 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Crystal Amber Fund Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Digital 9 Infrastructure PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">FirstGroup PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">FRP Advisory Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Pollen Street PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Monday 26 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">no events scheduled</td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Tuesday 27 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">no events scheduled</td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Wednesday 28 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Diversified Energy Co PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21"> </td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl69" colspan="2" height="21">Copyright 2022 Alliance News Ltd. All Rights Reserved.</td></tr></tbody></table>