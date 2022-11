DL : 2022 3Q Data Sheet 11/15/2022 | 03:51am EST Send by mail :

Contents Contents 1. Company Outlook ㆍOwnership ㆍBusiness Outlook 2. Income Statement (Consol.) ㆍDL Holdings Consolidated P&L 3. Income Statement (Standalone) ㆍDL Holdings standalone P&L 4. Business Plan ㆍAnnual Target Achievement Rate 5. Revenue ㆍQuarterly / Annual Revenue (Consolidated) ㆍQuarterly / Annual Revenue (Standalone) 6. Operating Profit ㆍQuarterly / Annual Operating Profit (Consolidated) ㆍQuarterly / Annual Operating Profit (Standalone) 7. Equity Method ㆍQuarterly / Annual Equity Method Gain 8. Financial Status ㆍQuarterly Cash & Cash equivalent, Borrowings, Debt-Equity Ratio 9. Capacity ㆍChemical (Capacity) Disclaimer Disclaimer This presentation represents consolidated earnings results in accordance with K-IFRS. (Korea International Financial Reporting Standards) Please be informed that DL Holdings' 2020 financial numbers and statements are rewritten through separating E&C Unit's results from Daelim Industrial's 2020 results on Spin-off basis and not reviewed by independent public accountants. (Korea International Financial Reporting Standards) Please be informed that DL Holdings' 2020 financial numbers and statements are rewritten through separating E&C Unit's results from Daelim Industrial's 2020 results on Spin-off basis and not reviewed by independent public accountants. 1. Company Outlook Company Outlook Company Structure Ownership Division Business DL Holdings - - 1. Brand DL Brand Royalty 2. Office Lease D-tower (Gwanghwamun) DL Chemical 89% Subsidiary 1. Polyethylene (PE) Blow/Pipe/Film/Yarn raw material, 71KT 2. Polybutene (PB) Lubricants Additives, 200 KT 3. EPO Lubricants Additives, 50 KT Kraton 100% consolidated by DL Chemical Subsidiary 1. SBC High-performance Elastomer (USBC, HSBC) 2. TOFA, TOR, Terpene등 Bio-Chemical Cariflex 100% consolidated by DL Chemical Subsidiary 1. Isoprene Rubber Raw Material for IR Latex 2. IR Latex Raw Material for Surgical Glove DL FnC 100% consolidated by DL Chemical Subsidiary 1. BOPP Film Food Packaging / Tape / Deco-Sheet, 32 KT 2. EVA Film EVA Coating Film, 7 KT DL Energy 70% Subsidiary 1. Conventional Power Develop, invest and operate power projects 2 Renewable Power 12 plants in 7 countries such as Korea, USA, Chille, Pakistan, etc DL Motors 100% Subsidiary 1. (ICE) Car Parts Ladder frame, Oil fan, Valve body, Transmission case, etc. 2. EV Battery Parts Endplate, etc. GLAD 100% Subsidiary 1. Hotel 2 Hotels in Seoul, 1 Hotel in Jeju island 2. Golf Club Jeju Ora CC YNCC 50% Equity Method (non-affiliates) 1. Ethylene Raw material for PE/EG/PVC, 2,285 KT 2. Propylene Raw material for PP/PO, 1,280 KT 3. Mixed C4 Raw material for BD/Raffinate-1, 740 KT 4. Butadiene Raw material for BR/SBR/NBR, 370 KT 5. SM Raw material for PS/ABS/EPS, 350 KT 6. BTX Raw material for SM/Paint/Solvent, 880 KT PMC 50% 'Equity Method (non-affiliates) 1. Income Statement (Consol.) 2022. 3Q 2022. 2Q 2022. 1Q 2021Y 2020Y 2019Y (Unit : KRW) Revenue 1,469,817,502,279 1,469,817,502,279 883,116,562,114 2,385,420,753,496 1,566,148,811,684 1,660,433,291,503 COGS 1,203,422,463,800 1,203,422,463,800 717,752,935,064 1,935,220,023,569 1,251,799,225,891 1,400,618,363,390 Gross Profit 266,395,038,479 266,395,038,479 165,363,627,050 450,200,729,927 314,349,585,793 259,814,928,113 SG&A 207,444,245,565 207,444,245,565 133,102,241,463 228,307,332,245 195,299,820,114 123,829,140,896 Operating Profit 58,950,792,914 58,950,792,914 32,261,385,587 221,893,397,682 119,049,765,679 135,985,787,217 Other income 71,931,310,305 71,931,310,305 40,072,480,229 414,158,821,431 67,288,668,896 31,417,850,980 Other expenses 50,575,218,350 50,575,218,350 8,724,455,414 28,549,089,718 177,155,622,704 50,121,670,576 Financial Income 17,434,388,951 17,434,388,951 55,644,486,310 20,936,420,773 28,780,523,389 21,337,263,251 Financial expanses 143,825,425,330 143,825,425,330 33,625,348,203 75,645,613,373 78,038,068,026 59,952,904,072 Income from equity method 10,688,019,395 10,688,019,395 56,364,404,826 315,147,891,515 84,487,200,134 190,637,657,491 Net Income Before Tax -35,396,132,115 -35,396,132,115 141,992,953,335 867,941,828,310 44,412,467,368 269,303,984,291 Corporate tax -5,710,407,795 -5,710,407,795 33,722,675,835 106,165,152,122 23,363,158,967 28,654,789,099 Net income from continuing operations -29,685,724,320 -29,685,724,320 108,270,277,500 761,776,676,188 21,049,308,401 240,649,195,192 Net income form from Discontinued Operations 113,261,652,656 551,607,854,557 469,658,466,581 Net Income -29,685,724,320 -29,685,724,320 108,270,277,500 875,038,328,844 572,657,162,958 710,307,661,773 3. IS (Standalone) Income Statement (Standalone) 2022.3Q 2022.2Q 2022. 1Q 2021Y 2020Y 2019Y (Unit : KRW) Revenue 46,032,811,832 46,032,811,832 156,689,337,198 46,197,655,946 859,871,345,880 1,134,484,300,421 COGS 2,659,310,750 2,659,310,750 5,919,828,725 40,696,204,114 732,828,301,256 990,329,485,431 Gross Profit 43,373,501,082 43,373,501,082 150,769,508,473 5,501,451,832 127,043,044,624 144,154,814,990 SG&A 3,383,705,846 3,383,705,846 3,862,387,843 19,843,647,567 76,779,411,875 79,072,864,592 Operating Profit 39,989,795,236 39,989,795,236 146,907,120,630 - 14,342,195,735 50,263,632,749 65,081,950,398 Other income 1,019,204,635 1,019,204,635 9,614,562,817 28,681,167,823 227,942,979,993 112,026,551,784 Other expenses 1,361,231,064 1,361,231,064 1,590,768,437 43,947,531,613 204,109,451,370 44,588,435,624 Financial Income 682,713,056 682,713,056 850,391,073 4,252,976,123 23,303,887,904 18,138,826,358 Financial expanses 3,382,016,302 3,382,016,302 3,980,627,375 16,509,843,862 25,197,322,113 25,002,466,757 Net Income Before Tax 36,948,465,561 36,948,465,561 151,800,678,708 - 41,865,427,264 72,203,727,163 125,656,426,159 Corporate tax 9,000,909,714 9,000,909,714 10,238,703,032 - 7,504,622,983 60,636,376,985 24,995,379,564 Net income from continuing operations 27,947,555,847 27,947,555,847 141,561,975,676 - 34,360,804,281 11,567,350,178 100,661,046,595 Net income form from Discontinued Operations 454,404,036,281 489,428,370,261 296,217,670,668 Net Income 27,947,555,847 27,947,555,847 141,561,975,676 420,043,232,000 500,995,720,439 396,878,717,263 4. Business Plan (unit : KRW Bil) DL Holdings (Consol.) 2022Y Plan Results % Revenue 4,800.2 3,842.7 80% Operating Profit 265.2 260.8 98% (unit : KRW Bil) DL Holdings (Standalone) 2022Y Plan Results % Revenue 163.2 208.4 128% Operating Profit 91.6 186.9 204% (unit : KRW Bil) DL Chemical (Standalone) 2022Y Plan Results % Revenue 1,848.6 1,419.8 77% Operating Profit 135.6 64.9 48% (unit : KRW Bil) Kraton 2022Y Plan Results % Revenue 2,019.2 1,656.0 82% Operating Profit 19.3 70.9 367% (unit : KRW Bil) Cariflex 2022Y Plan Results % Revenue 274.5 222.9 81% Operating Profit 51.6 43.8 85% (unit : KRW Bil) DL FnC 2022Y Plan Results % Revenue 100.6 77.4 77% Operating Profit 8.8 6.6 75% (unit : KRW Bil) DL Energy 2022Y Plan Results % Revenue 106.3 108.6 102% Operating Profit 43.0 60.3 140% (unit : KRW Bil) DL Motors 2022Y Plan Results % Revenue 315.0 249.1 79% Operating Profit 5.0 1.1 22% (unit : KRW Bil) GLAD H&R 2022Y Plan Results % Revenue 75.1 65.7 87% Operating Profit 10.6 15.2 143% (unit : KRW Bil) DL E&C 2022Y Plan Results % 매출 8,400.0 5,240.6 62% 영업이익 900.0 376.7 42% 5. Revenue (unit : KRW Bil) DL Holdings (Standalone) 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Dividend 6 0 0 -0 6 189 148 40 1 Office Lease 16 3 4 4 5 7 5 1 0 Brand Royalty 21 5 4 4 7 23 5 6 6 6 13 4 5 5 Others 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Total 21 5 4 4 7 46 8 11 10 17 208 157 46 6 (unit : KRW Bil) DL Chemical (Standalone) 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q PE/PB/EPO 1,074 273 279 272 250 1,162 304 287 290 281 1,203 298 314 321 270 1,115 282 289 286 258 839 253 176 202 209 1,469 283 364 392 430 1,420 479 486 454 Total 1,074 273 279 272 250 1,162 304 287 290 281 1,203 298 314 321 270 1,115 282 289 286 258 839 253 176 202 209 1,469 283 364 392 430 1,420 479 486 454 (unit : KRW Bil) Kraton 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q SBC/TOFA/TOR 1,656 174 740 742 Total 1,656 174 740 742 (unit : KRW Bil) Cariflex 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q IR/IRL 199 8 69 62 60 261 50 65 68 78 223 68 78 77 Total 199 8 69 62 60 261 50 65 68 78 223 68 78 77 (unit : KRW Bil) (unit : KRW Bil) DL FnC 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q BOPP Film 59 - 20 20 20 94 22 23 22 27 77 27 27 24 Total 59 - 20 20 20 94 22 23 22 27 77 27 27 24 (unit : KRW Bil) (unit : KRW Bil) DL Energy 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Energy 6 9 - 6 - 4 8 35 20 1 11 2 86 18 17 18 34 102 35 14 44 10 114 34 14 25 41 103 32 16 39 16 109 38 18 52 Total 6 9 - 6 - 4 8 35 20 1 11 2 86 18 17 18 34 102 35 14 44 10 114 34 14 25 41 103 32 16 39 16 109 38 18 52 (unit : KRW Bil) (unit : KRW Bil) DL Motors 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Car Parts 384 101 102 89 93 347 93 91 87 77 294 66 73 72 82 297 73 80 70 74 243 63 48 60 72 310 72 83 69 86 249 80 84 85 Total 384 101 102 89 93 347 93 91 87 77 294 66 73 72 82 297 73 80 70 74 243 63 48 60 72 310 72 83 69 86 249 80 84 85 (unit : KRW Bil) (unit : KRW Bil) GLAD H&R 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Hotel / Golf club 84 17 22 21 24 91 19 24 23 25 93 18 25 24 26 100 21 27 25 28 61 15 13 17 16 68 12 17 17 22 66 17 22 27 Total 84 17 22 21 24 91 19 24 23 25 93 18 25 24 26 100 21 27 25 28 61 15 13 17 16 68 12 17 17 22 66 17 22 27 (unit : KRW Bil) (unit : KRW Bil) YNCC 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Monomer/BD/BTX 4,374 935 1,096 1,124 1,218 5,416 1,502 1,297 1,224 1,393 5,854 1,343 1,508 1,601 1,403 5,006 1,263 1,136 1,328 1,280 3,945 1,236 842 991 875 6,472 1,276 1,668 1,701 1,827 5,509 1,662 2,107 1,741 Total 4,374 935 1,096 1,124 1,218 5,416 1,502 1,297 1,224 1,393 5,854 1,343 1,508 1,601 1,403 5,006 1,263 1,136 1,328 1,280 3,945 1,236 842 991 875 6,472 1,276 1,668 1,701 1,827 5,509 1,662 2,107 1,741 (unit : KRW Bil) (unit : KRW Bil) PMC 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q PP 817 193 204 202 218 900 225 219 221 235 936 229 234 239 234 948 234 241 239 234 897 230 232 223 213 1,056 241 268 267 281 776 276 274 227 Total 817 193 204 202 218 900 225 219 221 235 936 229 234 239 234 948 234 241 239 234 897 230 232 223 213 1,056 241 268 267 281 776 276 274 227 DL E&C 2021년 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Housing/Civil/Plant 7,629 1,700 1,922 1,807 2,200 5,241 1,515 1,877 1,849 Total 7,629 1,700 1,922 1,807 2,200 5,241 1,515 1,877 1,849 6. Operating Profit (unit : KRW Bil) DL Holdings (Standalone) 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total - 10 - 3 - 3 - - 4 - 14 - 6 - 3 - 3 - 3 187 147 40 0 (unit : KRW Bil) DL Chemical (Standalone) 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 192 55 57 52 29 136 40 38 38 19 96 23 33 33 7 75 21 19 23 12 61 5 18 22 15 102 20 33 26 22 41 2 39 24 (unit : KRW Bil) Kraton 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total - 3 - 6 3 74 (unit : KRW Bil) Cariflex 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 33 0 12 10 11 49 4 12 16 18 27 11 15 17 (unit : KRW Bil) DL Fnc 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 3 - 1 1 1 7 1 2 3 1 5 2 3 2 (unit : KRW Bil) DL Energy 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total - 4 7 - 11 - 4 5 16 18 - 3 6 - 6 45 13 8 7 17 42 23 - 9 34 - 5 40 15 - 5 17 13 41 19 - 1 22 2 23 23 - 1 38 (unit : KRW Bil) DL Motors 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 12 5 6 4 - 3 0 1 - 1 - 0 0 5 1 3 1 2 9 1 4 0 3 - 30 - 0 - 2 - 7 - 21 - 4 - 6 1 0 0 1 0 1 1 (unit : KRW Bil) GLAD H&R 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 12 1 4 3 4 9 0 2 3 3 6 - 1 2 2 4 9 - 1 2 3 4 - 2 - 3 - 3 2 2 8 - 0 1 2 5 6 2 4 9 (unit : KRW Bil) YNCC 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 656 65 200 178 213 1,012 368 195 230 219 633 177 233 197 26 450 164 49 145 93 301 - 116 149 156 113 393 188 201 61 - 56 - 96 - 62 - 34 - 166 (unit : KRW Bil) PMC 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 162 43 47 38 34 116 28 29 30 29 76 22 20 21 12 87 22 33 22 11 126 21 51 32 21 87 28 27 14 18 23 13 10 1 (unit : KRW Bil) DL E&C 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 957 200 229 259 269 260 126 135 116 7. Equity Method 7. Income from Equtiy Method (unit : KRW Bil) Euqity Method 2016Y 2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q YNCC 242.0 24.8 73.6 67.1 76.5 383.1 137.1 74.6 88.6 82.8 231.0 68.9 82.7 68.2 11.2 167.2 56.9 21.7 54.7 33.9 121.7 -38.7 53.2 58.8 48.4 156.5 88.4 70.0 27.2 -29.1 -101 -19.2 -18.6 -63 PMC 62.7 16.6 18.0 14.6 13.5 44.6 11.3 10.7 11.5 11.1 28.8 9.0 7.4 7.9 4.5 31.9 8.0 12.2 7.9 3.8 43.9 8.0 18.6 11.8 5.5 26.2 9.9 8.8 2.3 5.2 -2 2.6 0.5 -5 DL E&C 57.7 0.0 13.0 27.3 17.4 51 12.4 14.9 24 Total 304.7 41.4 91.6 81.7 90.0 427.7 148.4 85.3 100.1 93.9 259.8 77.9 90.1 76.1 15.7 199.1 64.9 33.9 62.6 37.7 165.6 -30.7 71.8 70.6 53.9 240.4 98.3 91.8 56.8 -6.5 -52 -4.2 -3.2 -45 8. Financial Status 8. Financial Status (unit : KRW Bil) DL Holdings (Consolidate) 2020Y 2021Y 2022Y 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Cash & Cash Equivalent 3,010.4 1,313.1 1,294.0 1,682.8 1,830.1 875.5 890.6 2,559.2 Total Assets 13,901.9 6,628.8 7,477.2 7,956.3 8,323.0 11,879.1 12,392.1 13,109.0 Borrowings 3,170.3 2,399.1 2,435.7 2,871.9 2,937.3 5,224.1 5,264.4 5,568.6 Net Debt 159.9 1,086.0 1,141.7 1,189.1 1,107.2 4,348.6 437.4 3,009.4 Total Liabilities 6,858.3 3,270.1 3,213.7 3,583.4 3,792.7 7,263.6 7,633.7 8,068.2 Total Equities 7,043.6 3,358.7 4,263.5 4,372.9 4,530.2 4,615.4 4,758.4 5,040.8 Debt-Equity Ratio 97% 97% 75% 82% 84% 157% 160% 160% (unit : KRW Bil) DL Holdings (Standalone) 2021Y 2022Y 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Cash & Cash Equivalent 628.1 113.1 109.7 103.3 75.6 227.6 187.4 Total Assets 3,312.8 3,692.6 3,651.8 3,710.1 3,763.7 3,757.6 3,720.8 Borrowings 494.3 474.4 494.4 494.5 494.6 553.4 522.5 Net Debt -133.8 361.2 384.7 391.2 419.0 32.6 335.1 Total Liabilities 826.8 730.9 696.2 720.5 675.5 641.4 605.3 Total Equities 2,486.0 2,961.7 2,955.6 2,989.6 3,088.1 3,116.2 3,115.5 Debt-Equity Ratio 25% 25% 24% 24% 22% 21% 19% (unit : KRW Bil) DL Chemical (Consolidate) 2020Y 2021Y 2022Y 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Cash & Cash Equivalent 1,284.0 1,447.5 565.4 479.2 488.4 Total Assets 3,739.8 4,023.9 7,404.6 7,745.5 8,380.6 Borrowings 1,154.2 1,236.1 3,408.7 3,583.4 3,914.6 Net Debt -129.9 -211.4 2,843.3 3,104.2 3,426.2 Total Liabilities 1,549.2 1,758.8 5,155.3 5,411.1 5,874.9 Total Equities 2,190.6 2,265.1 2,249.3 2,334.4 2,505.7 Debt-Equity Ratio 71% 78% 229% 232% 234% (unit : KRW Bil) DL Chemical (Standalone) 2021Y 2022Y 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Cash & Cash Equivalent 391.3 920.8 1,191.6 1,353.3 374.6 300.6 297.0 Total Assets 1,924.8 2,548.8 2,984.1 3,252.7 4,200.7 4,218.7 4,208.9 Borrowings 388.6 478.6 798.7 776.9 1,690.0 1,844.9 1,961.7 Net Debt -2.8 -442.2 -392.9 -576.4 1,315.4 1,544.3 1,664.6 Total Liabilities 721.3 793.9 1,103.7 1,241.2 2,228.3 2,249.6 2,277.2 Total Equities 1,203.5 1,754.9 1,880.4 2,011.5 1,972.4 1,969.0 1,931.6 Debt-Equity Ratio 60% 45% 59% 62% 113% 114% 118% 9. (Petrochemical) Capacity (Unit : MT) Product 15 16 17 18 19 20 21 22 비고 DL Chemical PE 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 710,000 710,000 250 KT expansion in Jan, 2021 PB 165,000 175,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 10 KT expansion in 2016, 25 KT expansion in 2017 EPO 5,000 5,000 5,000 50 KT new plan start up in Jan, 2020 Kraton USBC 240,000 completed acquisition in Mar'22 HSBC 90,000 completed acquisition in Mar'22 Pine Refinering 700,000 completed acquisition in Mar'22 DL FNC BOPP film 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 EVA coated film 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 YNCC Ethylene 1,910,000 1,910,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 2,285,000 2,285,000 335 KT expansion in Jan, 2021 Propylene 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,280,000 1,280,000 140 KT expansion in 2015 (OCU), 117 KT expansion in 2021 Butadiene 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 370,000 370,000 130 KT expansion in Jan, 2021 SM 290,000 290,000 290,000 290,000 346,000 346,000 346,000 346,000 156 KT expansion in 2019 BTX 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 880,000 880,000 100 KT expansion in Jan, 2021 PMC PP 700,000 700,000 700,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 30 KT debotlenecking in 2018 Ulsan PP PP 400,000 400,000 400 KT new plan start up in May, 2021 Attachments Original Link

