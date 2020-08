Dogtas Kelebek Mobilya Sanayi ve Tcrt : TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler 0 08/19/2020 | 12:37pm EDT Send by mail :

Şirketimiz'in 30 Haziran 2020 tarihli SPK düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağı negatif 23.499.824 TL'dir. Şirketimizin 30 Haziran 2020 tarihli bilançolarında sermaye kaybının temel nedeni gelir tablosu ve bilançomuza yansıyan finansman gideridir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğ kapsamında '1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir.' ibaresi yer almaktadır. Buna göre, 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla özkaynağa yansıyan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan kur farkı gideri 38.618.753 TL olsa dahi, ifa edilen (reel) kur farkı gideri aynı dönem için 184.881 TL'dir. Bu kapsamda, ifa edilmeyen kur farkı zararı dikkate alınmadan ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin marka değerlerinin gerçeğe uygun değeri esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı (2014/11 no'lu ilke kararı) uyarınca Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanmıştır. Şirket'in Doğtaş ve Kelebek markalarının cari değerlerinin toplamı 91.000.000 TL olduğu dikkate alındığında ve ifa edilmemiş kur farkı zararları dikkate alınmadığında, hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda Şirket'in özkaynağı 165.594.107 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Grup'un 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.

