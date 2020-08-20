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DOGUSAN BORU SANAYI VE TICARET A.S.

(DOGUB)
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Dogusan Boru Sanayi ve Ticaret : Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

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08/20/2020 | 11:20am EDT
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA

SINIRLI DENETİM RAPORU

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Genel Kurulu'na

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 10 Ağustos 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ('SBDS') 2410 'Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 20 Ağustos 2020

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of Russell Bedford International ? a global network of independent professional services firms

Registered Firm of US PCAOB 'Public Company Accounting Oversight Board'

Hasan YÜCEER

Sorumlu Denetçi

Disclaimer

Dogusan Boru Sanayii ve Ticaret AS published this content on 20 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 August 2020 15:19:23 UTC
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All news about DOGUSAN BORU SANAYI VE TICARET A.S.
11:20aDOGUSAN BORU SANAYI VE TICARET : Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
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Financials
Sales 2019 3,66 M 0,50 M 0,50 M
Net income 2019 -2,71 M -0,37 M -0,37 M
Net cash 2019 0,04 M 0,01 M 0,01 M
P/E ratio 2019 -23,0x
Yield 2019 -
Capitalization 78,9 M 10,8 M 10,7 M
EV / Sales 2018 13,1x
EV / Sales 2019 17,1x
Nbr of Employees -
Free-Float 43,9%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Melek Gülden Çinar Chairman
Seyit Ahmet Esmedereli Director
Hilal Özturk Independent Director
Mujdat Ekin Independent Director
Ömer Faruk Özkan Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
DOGUSAN BORU SANAYI VE TICARET A.S.11
ASSA ABLOY AB-8.95%25 543
SAINT-GOBAIN-5.64%22 321
FERGUSON PLC8.47%21 906
GEBERIT AG-3.39%20 593
MASCO CORPORATION22.73%15 300
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