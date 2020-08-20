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DOGUSAN BORU SANAYI VE TICARET A.S.

(DOGUB)
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Dogusan Boru Sanayi ve Ticaret : Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

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08/20/2020 | 11:20am EDT

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 20.08.2020

KARAR SAYISI : 2020/19

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II - 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1 ) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 20.08.2020.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan, 10.08.2020 sona eren ancak, ek izinle 20.08.2020 tarihinde sona eren 01.01.2020- 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksikli içermediğini,

c)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Müjdat EKİNSeyit Ahmet EŞMEDERELİ Hilal YÜCEL

II Başkan Bağımsız Üye Bağımsız Üye

Disclaimer

Dogusan Boru Sanayii ve Ticaret AS published this content on 20 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 August 2020 15:19:23 UTC
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All news about DOGUSAN BORU SANAYI VE TICARET A.S.
11:20aDOGUSAN BORU SANAYI VE TICARET : Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
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11:20aDOGUSAN BORU SANAYI VE TICARET : Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
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Financials
Sales 2019 3,66 M 0,50 M 0,50 M
Net income 2019 -2,71 M -0,37 M -0,37 M
Net cash 2019 0,04 M 0,01 M 0,01 M
P/E ratio 2019 -23,0x
Yield 2019 -
Capitalization 78,9 M 10,8 M 10,7 M
EV / Sales 2018 13,1x
EV / Sales 2019 17,1x
Nbr of Employees -
Free-Float 43,9%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Melek Gülden Çinar Chairman
Seyit Ahmet Esmedereli Director
Hilal Özturk Independent Director
Mujdat Ekin Independent Director
Ömer Faruk Özkan Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
DOGUSAN BORU SANAYI VE TICARET A.S.11
ASSA ABLOY AB-8.95%25 543
SAINT-GOBAIN-5.64%22 321
FERGUSON PLC8.47%21 906
GEBERIT AG-3.39%20 593
MASCO CORPORATION22.73%15 300
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