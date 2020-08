Dogusan Boru Sanayi ve Ticaret : Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) 0 08/20/2020 | 11:20am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 20.08.2020 KARAR SAYISI : 2020/19 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II - 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1 ) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 20.08.2020.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan, 10.08.2020 sona eren ancak, ek izinle 20.08.2020 tarihinde sona eren 01.01.2020- 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksikli içermediğini, c)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Müjdat EKİNSeyit Ahmet EŞMEDERELİ Hilal YÜCEL II Başkan Bağımsız Üye Bağımsız Üye Attachments Original document

