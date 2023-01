DSV A/S : Appendix data on share buyback transactions for period 02.01.2023- 06.01.2023 01/10/2023 | 03:17am EST Send by mail :

SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:06:14 XCSE 000027789 B DK0060079531 850 1107 DKK 940950 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:13:27 XCSE 000040154 B DK0060079531 48 1113 DKK 53424 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:13:28 XCSE 000040171 B DK0060079531 50 1113 DKK 55650 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:13:30 XCSE 000040227 B DK0060079531 44 1113 DKK 48972 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:13:55 XCSE 000040988 B DK0060079531 47 1113 DKK 52311 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:24:46 XCSE 000057616 B DK0060079531 152 1120 DKK 170240 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:24:46 XCSE 000057617 B DK0060079531 548 1120 DKK 613760 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:33:09 XCSE 000069273 B DK0060079531 15 1122 DKK 16830 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:33:19 XCSE 000069452 B DK0060079531 1165 1122 DKK 1307130 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:33:19 XCSE 000069476 B DK0060079531 50 1121.5 DKK 56075 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:33:19 XCSE 000069451 B DK0060079531 1055 1122 DKK 1183710 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:33:19 XCSE 000069453 B DK0060079531 1265 1122 DKK 1419330 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:33:19 XCSE 000069477 B DK0060079531 27 1121.5 DKK 30280.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:33:56 XCSE 000070234 B DK0060079531 44 1121.5 DKK 49346 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:34:06 XCSE 000070430 B DK0060079531 46 1121.5 DKK 51589 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:34:15 XCSE 000070571 B DK0060079531 46 1121.5 DKK 51589 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:34:23 XCSE 000070725 B DK0060079531 52 1121.5 DKK 58318 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:34:35 XCSE 000070913 B DK0060079531 49 1121.5 DKK 54953.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:38:00 XCSE 000077305 B DK0060079531 30 1125 DKK 33750 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:38:00 XCSE 000077291 B DK0060079531 33 1125 DKK 37125 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:39:04 XCSE 000079344 B DK0060079531 487 1125 DKK 547875 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:50:21 XCSE 000094871 B DK0060079531 47 1125.5 DKK 52898.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:50:40 XCSE 000095739 B DK0060079531 50 1125.5 DKK 56275 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:50:40 XCSE 000095740 B DK0060079531 603 1125.5 DKK 678676.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:53:07 XCSE 000099159 B DK0060079531 40 1124.5 DKK 44980 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:53:24 XCSE 000099449 B DK0060079531 20 1124.5 DKK 22490 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:53:39 XCSE 000099674 B DK0060079531 33 1124.5 DKK 37108.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:53:59 XCSE 000099930 B DK0060079531 2 1124.5 DKK 2249 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 09:55:40 XCSE 000102034 B DK0060079531 3 1124.5 DKK 3373.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:05:04 XCSE 000114258 B DK0060079531 63 1127 DKK 71001 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:05:36 XCSE 000115184 B DK0060079531 103 1127 DKK 116081 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:11:37 XCSE 000122991 B DK0060079531 57 1127.5 DKK 64267.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:11:37 XCSE 000122990 B DK0060079531 291 1127.5 DKK 328102.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:11:37 XCSE 000122988 B DK0060079531 352 1127.5 DKK 396880 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:17:10 XCSE 000128948 B DK0060079531 114 1128.5 DKK 128649 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:17:10 XCSE 000128949 B DK0060079531 486 1128.5 DKK 548451 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:18:53 XCSE 000130782 B DK0060079531 591 1127.5 DKK 666352.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:18:53 XCSE 000130781 B DK0060079531 9 1127.5 DKK 10147.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:18:55 XCSE 000130834 B DK0060079531 650 1127 DKK 732550 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:18:55 XCSE 000130831 B DK0060079531 257 1127 DKK 289639 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:18:55 XCSE 000130833 B DK0060079531 316 1127 DKK 356132 Page 1 of 22 DSV A/S Share repurchase specification From 02/01/2023 to 08/01/2023 CLIENT NAME NORDEA RESP. SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:18:55 XCSE 000130832 B DK0060079531 11 1127 DKK 12397 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:18:56 XCSE 000130934 B DK0060079531 5 1126 DKK 5630 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:18:56 XCSE 000130932 B DK0060079531 10 1126 DKK 11260 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:18:56 XCSE 000130933 B DK0060079531 48 1126 DKK 54048 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:18:56 XCSE 000130931 B DK0060079531 537 1126 DKK 604662 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:20:47 XCSE 000133041 B DK0060079531 11 1125.5 DKK 12380.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:32:28 XCSE 000147856 B DK0060079531 500 1127.5 DKK 563750 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:34:08 XCSE 000149982 B DK0060079531 600 1127.5 DKK 676500 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:34:29 XCSE 000150537 B DK0060079531 200 1127 DKK 225400 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:34:29 XCSE 000150538 B DK0060079531 450 1127 DKK 507150 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:35:31 XCSE 000151976 B DK0060079531 550 1125.5 DKK 619025 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:35:31 XCSE 000151974 B DK0060079531 588 1125.5 DKK 661794 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:35:31 XCSE 000151975 B DK0060079531 51 1125.5 DKK 57400.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:35:48 XCSE 000152505 B DK0060079531 700 1124.5 DKK 787150 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:35:48 XCSE 000152504 B DK0060079531 477 1124.5 DKK 536386.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:35:48 XCSE 000152503 B DK0060079531 195 1124.5 DKK 219277.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:35:48 XCSE 000152501 B DK0060079531 30 1124.5 DKK 33735 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:35:48 XCSE 000152506 B DK0060079531 550 1124.5 DKK 618475 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:36:46 XCSE 000154053 B DK0060079531 177 1124.5 DKK 199036.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:36:46 XCSE 000154054 B DK0060079531 1623 1124.5 DKK 1825063.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:39:01 XCSE 000156903 B DK0060079531 199 1122 DKK 223278 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:39:01 XCSE 000156893 B DK0060079531 332 1122 DKK 372504 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:39:02 XCSE 000156954 B DK0060079531 119 1122 DKK 133518 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:41:00 XCSE 000160243 B DK0060079531 536 1121.5 DKK 601124 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:42:08 XCSE 000162537 B DK0060079531 9 1120 DKK 10080 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:42:20 XCSE 000162818 B DK0060079531 10 1120 DKK 11200 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:42:20 XCSE 000162824 B DK0060079531 700 1120 DKK 784000 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:42:20 XCSE 000162821 B DK0060079531 522 1120 DKK 584640 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:42:20 XCSE 000162822 B DK0060079531 159 1120 DKK 178080 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 10:48:04 XCSE 000170786 B DK0060079531 550 1120 DKK 616000 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:09:53 XCSE 000191983 B DK0060079531 7 1120 DKK 7840 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:12:07 XCSE 000194406 B DK0060079531 700 1120 DKK 784000 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:12:07 XCSE 000194407 B DK0060079531 22 1120 DKK 24640 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:12:07 XCSE 000194405 B DK0060079531 478 1120 DKK 535360 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:12:07 XCSE 000194410 B DK0060079531 414 1120 DKK 463680 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:12:07 XCSE 000194404 B DK0060079531 222 1120 DKK 248640 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:12:07 XCSE 000194403 B DK0060079531 321 1120 DKK 359520 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:12:07 XCSE 000194411 B DK0060079531 186 1120 DKK 208320 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:12:09 XCSE 000194479 B DK0060079531 526 1119 DKK 588594 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:12:09 XCSE 000194478 B DK0060079531 74 1119 DKK 82806 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:13:22 XCSE 000195677 B DK0060079531 800 1118.5 DKK 894800 Page 2 of 22 DSV A/S Share repurchase specification From 02/01/2023 to 08/01/2023 CLIENT NAME NORDEA RESP. SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:13:22 XCSE 000195678 B DK0060079531 18 1118.5 DKK 20133 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:15:45 XCSE 000197735 B DK0060079531 85 1119 DKK 95115 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:40:15 XCSE 000220055 B DK0060079531 124 1120.5 DKK 138942 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:43:02 XCSE 000222176 B DK0060079531 27 1120.5 DKK 30253.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:43:02 XCSE 000222175 B DK0060079531 118 1120.5 DKK 132219 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:43:02 XCSE 000222177 B DK0060079531 24 1120.5 DKK 26892 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:45:28 XCSE 000224000 B DK0060079531 58 1120.5 DKK 64989 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:45:45 XCSE 000224223 B DK0060079531 29 1120.5 DKK 32494.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:45:45 XCSE 000224214 B DK0060079531 29 1120.5 DKK 32494.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:45:53 XCSE 000224406 B DK0060079531 644 1120.5 DKK 721602 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:45:53 XCSE 000224405 B DK0060079531 6 1120.5 DKK 6723 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:45:53 XCSE 000224403 B DK0060079531 191 1120.5 DKK 214015.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:45:54 XCSE 000224441 B DK0060079531 1 1120 DKK 1120 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:45:54 XCSE 000224440 B DK0060079531 375 1120 DKK 420000 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:46:02 XCSE 000224598 B DK0060079531 120 1120 DKK 134400 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:46:02 XCSE 000224600 B DK0060079531 43 1120 DKK 48160 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:46:02 XCSE 000224599 B DK0060079531 54 1120 DKK 60480 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:46:08 XCSE 000224705 B DK0060079531 30 1120 DKK 33600 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:46:09 XCSE 000224748 B DK0060079531 77 1120 DKK 86240 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:46:09 XCSE 000224747 B DK0060079531 339 1120 DKK 379680 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:46:09 XCSE 000224746 B DK0060079531 111 1120 DKK 124320 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:53:38 XCSE 000230944 B DK0060079531 10 1118.5 DKK 11185 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:53:38 XCSE 000230927 B DK0060079531 600 1119 DKK 671400 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:53:38 XCSE 000230925 B DK0060079531 79 1119 DKK 88401 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:53:38 XCSE 000230918 B DK0060079531 84 1119 DKK 93996 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:53:38 XCSE 000230922 B DK0060079531 650 1119 DKK 727350 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:53:38 XCSE 000230924 B DK0060079531 521 1119 DKK 582999 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:53:38 XCSE 000230917 B DK0060079531 131 1119 DKK 146589 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:53:38 XCSE 000230933 B DK0060079531 1 1118.5 DKK 1118.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:53:38 XCSE 000230932 B DK0060079531 971 1118.5 DKK 1086063.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:53:38 XCSE 000230919 B DK0060079531 500 1119 DKK 559500 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 11:53:38 XCSE 000230916 B DK0060079531 400 1119 DKK 447600 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 12:34:38 XCSE 000261151 B DK0060079531 233 1122.5 DKK 261542.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 12:52:45 XCSE 000275997 B DK0060079531 3 1124 DKK 3372 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 12:53:26 XCSE 000276730 B DK0060079531 168 1124 DKK 188832 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 12:53:26 XCSE 000276731 B DK0060079531 429 1124 DKK 482196 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 12:53:27 XCSE 000276769 B DK0060079531 7 1123.5 DKK 7864.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:00:12 XCSE 000282032 B DK0060079531 550 1125 DKK 618750 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:00:12 XCSE 000282034 B DK0060079531 500 1125 DKK 562500 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:09:13 XCSE 000290333 B DK0060079531 57 1125 DKK 64125 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:11:04 XCSE 000291561 B DK0060079531 451 1125 DKK 507375 Page 3 of 22 DSV A/S Share repurchase specification From 02/01/2023 to 08/01/2023 CLIENT NAME NORDEA RESP. SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:11:04 XCSE 000291560 B DK0060079531 92 1125 DKK 103500 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:30:03 XCSE 000305728 B DK0060079531 11 1125.5 DKK 12380.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:30:31 XCSE 000305957 B DK0060079531 5 1125.5 DKK 5627.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:30:33 XCSE 000305991 B DK0060079531 507 1125.5 DKK 570628.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:30:33 XCSE 000305987 B DK0060079531 377 1125.5 DKK 424313.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:30:33 XCSE 000305990 B DK0060079531 93 1125.5 DKK 104671.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:30:33 XCSE 000305988 B DK0060079531 157 1125.5 DKK 176703.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:32:17 XCSE 000307294 B DK0060079531 334 1125 DKK 375750 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:33:17 XCSE 000308148 B DK0060079531 47 1125 DKK 52875 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:33:33 XCSE 000308448 B DK0060079531 29 1125 DKK 32625 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:33:39 XCSE 000308524 B DK0060079531 120 1125 DKK 135000 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:33:39 XCSE 000308523 B DK0060079531 20 1125 DKK 22500 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:39:29 XCSE 000313291 B DK0060079531 279 1124.5 DKK 313735.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:39:29 XCSE 000313284 B DK0060079531 179 1124.5 DKK 201285.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:39:29 XCSE 000313289 B DK0060079531 258 1124.5 DKK 290121 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:39:29 XCSE 000313288 B DK0060079531 55 1124.5 DKK 61847.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:39:29 XCSE 000313292 B DK0060079531 800 1124.5 DKK 899600 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:39:29 XCSE 000313290 B DK0060079531 271 1124.5 DKK 304739.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:39:29 XCSE 000313285 B DK0060079531 108 1124.5 DKK 121446 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:43:50 XCSE 000317421 B DK0060079531 56 1123.5 DKK 62916 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:44:34 XCSE 000318156 B DK0060079531 39 1123.5 DKK 43816.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:44:53 XCSE 000318771 B DK0060079531 600 1123.5 DKK 674100 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:44:53 XCSE 000318770 B DK0060079531 392 1123.5 DKK 440412 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:44:53 XCSE 000318768 B DK0060079531 498 1123.5 DKK 559503 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 13:44:53 XCSE 000318769 B DK0060079531 158 1123.5 DKK 177513 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:01:25 XCSE 000332428 B DK0060079531 108 1123.5 DKK 121338 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:01:25 XCSE 000332430 B DK0060079531 370 1123.5 DKK 415695 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:01:25 XCSE 000332429 B DK0060079531 72 1123.5 DKK 80892 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:20:02 XCSE 000345174 B DK0060079531 30 1123.5 DKK 33705 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346350 B DK0060079531 600 1123 DKK 673800 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346322 B DK0060079531 22 1123.5 DKK 24717 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346333 B DK0060079531 192 1123.5 DKK 215712 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346332 B DK0060079531 192 1123.5 DKK 215712 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346330 B DK0060079531 10 1123.5 DKK 11235 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346356 B DK0060079531 409 1122.5 DKK 459102.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346325 B DK0060079531 18 1123.5 DKK 20223 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346337 B DK0060079531 315 1123.5 DKK 353902.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346326 B DK0060079531 200 1123.5 DKK 224700 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346352 B DK0060079531 600 1123 DKK 673800 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346336 B DK0060079531 28 1123.5 DKK 31458 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346328 B DK0060079531 90 1123.5 DKK 101115 Page 4 of 22 DSV A/S Share repurchase specification From 02/01/2023 to 08/01/2023 CLIENT NAME NORDEA RESP. SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346341 B DK0060079531 478 1123.5 DKK 537033 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346340 B DK0060079531 272 1123.5 DKK 305592 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346334 B DK0060079531 24 1123.5 DKK 26964 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346329 B DK0060079531 192 1123.5 DKK 215712 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346331 B DK0060079531 65 1123.5 DKK 73027.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346320 B DK0060079531 120 1123.5 DKK 134820 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346323 B DK0060079531 8 1123.5 DKK 8988 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346324 B DK0060079531 200 1123.5 DKK 224700 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346321 B DK0060079531 200 1123.5 DKK 224700 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346327 B DK0060079531 102 1123.5 DKK 114597 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:02 XCSE 000346335 B DK0060079531 192 1123.5 DKK 215712 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:03 XCSE 000346373 B DK0060079531 500 1122.5 DKK 561250 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:03 XCSE 000346372 B DK0060079531 258 1122.5 DKK 289605 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:22:03 XCSE 000346374 B DK0060079531 550 1122.5 DKK 617375 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:38:26 XCSE 000356495 B DK0060079531 5 1122 DKK 5610 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:39:11 XCSE 000357228 B DK0060079531 194 1122 DKK 217668 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:39:11 XCSE 000357227 B DK0060079531 545 1122 DKK 611490 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:39:11 XCSE 000357229 B DK0060079531 29 1122 DKK 32538 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:40:56 XCSE V000365446 B DK0060079531 2422 1122.75 DKK 2719300.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:41:02 XCSE 000358599 B DK0060079531 263 1121.5 DKK 294954.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:41:02 XCSE 000358600 B DK0060079531 17 1121.5 DKK 19065.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 14:54:23 XCSE 000367138 B DK0060079531 220 1121 DKK 246620 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:03:41 XCSE 000374963 B DK0060079531 220 1121 DKK 246620 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381932 B DK0060079531 218 1120.5 DKK 244269 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381931 B DK0060079531 52 1120.5 DKK 58266 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381928 B DK0060079531 490 1120.5 DKK 549045 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381929 B DK0060079531 240 1120.5 DKK 268920 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381938 B DK0060079531 210 1120.5 DKK 235305 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381934 B DK0060079531 192 1120.5 DKK 215136 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381933 B DK0060079531 290 1120.5 DKK 324945 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381936 B DK0060079531 310 1120.5 DKK 347355 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381935 B DK0060079531 28 1120.5 DKK 31374 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381923 B DK0060079531 240 1120.5 DKK 268920 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381937 B DK0060079531 220 1120.5 DKK 246510 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381939 B DK0060079531 350 1120.5 DKK 392175 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381925 B DK0060079531 310 1120.5 DKK 347355 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381930 B DK0060079531 280 1120.5 DKK 313740 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381924 B DK0060079531 260 1120.5 DKK 291330 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381921 B DK0060079531 250 1120.5 DKK 280125 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381922 B DK0060079531 220 1120.5 DKK 246510 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 02/01/2023 15:13:16 XCSE 000381926 B DK0060079531 647 1120.5 DKK 724963.5 Page 5 of 22 DSV A/S Attachments Original Link

Permalink Disclaimer DSV A/S published this content on 09 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 January 2023 08:16:12 UTC.

