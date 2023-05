DSV A/S : Appendix data on share buyback transactions for period 27.04.2023 - 28.04.2023 05/02/2023 | 03:06am EDT Send by mail :

SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:04:40 XCSE 000053504 B DK0060079531 175 1239.5 DKK 216912.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:04:40 XCSE 000053505 B DK0060079531 331 1239.5 DKK 410274.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:04:40 XCSE 000053503 B DK0060079531 44 1239.5 DKK 54538 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:06:00 XCSE 000061224 B DK0060079531 550 1232 DKK 677600 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:12:06 XCSE 000088334 B DK0060079531 240 1239 DKK 297360 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:12:06 XCSE 000088333 B DK0060079531 360 1239 DKK 446040 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:15:35 XCSE 000100422 B DK0060079531 5 1238.5 DKK 6192.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:15:35 XCSE 000100421 B DK0060079531 219 1238.5 DKK 271231.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:17:00 XCSE 000105515 B DK0060079531 450 1240 DKK 558000 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:18:26 XCSE 000110206 B DK0060079531 114 1238.5 DKK 141189 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:18:26 XCSE 000110205 B DK0060079531 312 1238.5 DKK 386412 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:19:10 XCSE 000112527 B DK0060079531 161 1238.5 DKK 199398.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:19:10 XCSE 000112525 B DK0060079531 114 1238.5 DKK 141189 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:19:10 XCSE 000112526 B DK0060079531 175 1238.5 DKK 216737.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:20:40 XCSE 000118883 B DK0060079531 232 1232.5 DKK 285940 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:20:40 XCSE 000118884 B DK0060079531 268 1232.5 DKK 330310 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:23:38 XCSE 000128755 B DK0060079531 369 1232 DKK 454608 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 27/04/2023 09:23:38 XCSE 000128754 B DK0060079531 281 1232 DKK 346192 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:13:12 XCSE 000090547 B DK0060079531 118 1270 DKK 149860 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:13:12 XCSE 000090545 B DK0060079531 7 1270 DKK 8890 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:13:12 XCSE 000090546 B DK0060079531 525 1270 DKK 666750 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:15:02 XCSE 000096856 B DK0060079531 455 1266.5 DKK 576257.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:15:02 XCSE 000096855 B DK0060079531 245 1266.5 DKK 310292.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:17:10 XCSE 000103775 B DK0060079531 7 1269 DKK 8883 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:17:17 XCSE 000104280 B DK0060079531 1 1269.5 DKK 1269.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:17:17 XCSE 000104284 B DK0060079531 1 1269.5 DKK 1269.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:17:17 XCSE 000104281 B DK0060079531 413 1269.5 DKK 524303.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:17:17 XCSE 000104282 B DK0060079531 294 1269.5 DKK 373233 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:17:17 XCSE 000104279 B DK0060079531 420 1269.5 DKK 533190 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:17:17 XCSE 000104283 B DK0060079531 1 1269.5 DKK 1269.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:17:41 XCSE 000105334 B DK0060079531 104 1269.5 DKK 132028 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:20:02 XCSE 000112961 B DK0060079531 600 1272.5 DKK 763500 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:20:31 XCSE 000115269 B DK0060079531 316 1269.5 DKK 401162 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:20:31 XCSE 000115267 B DK0060079531 230 1269.5 DKK 291985 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:20:31 XCSE 000115270 B DK0060079531 105 1269.5 DKK 133297.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:20:31 XCSE 000115266 B DK0060079531 86 1269.5 DKK 109177 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:20:31 XCSE 000115272 B DK0060079531 191 1269.5 DKK 242474.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:20:31 XCSE 000115268 B DK0060079531 201 1269.5 DKK 255169.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:20:31 XCSE 000115271 B DK0060079531 230 1269.5 DKK 291985 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:25:06 XCSE 000129061 B DK0060079531 20 1272 DKK 25440 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:25:06 XCSE 000129062 B DK0060079531 304 1272 DKK 386688 Page 1 of 6 DSV A/S Share repurchase specification From 27/04/2023 to 01/05/2023 CLIENT NAME NORDEA RESP. SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:25:06 XCSE 000129063 B DK0060079531 166 1272 DKK 211152 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:26:47 XCSE 000134174 B DK0060079531 211 1269.5 DKK 267864.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:26:47 XCSE 000134171 B DK0060079531 4 1269.5 DKK 5078 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:26:47 XCSE 000134167 B DK0060079531 255 1269.5 DKK 323722.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:26:47 XCSE 000134177 B DK0060079531 211 1269.5 DKK 267864.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:26:47 XCSE 000134169 B DK0060079531 600 1269.5 DKK 761700 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:26:47 XCSE 000134178 B DK0060079531 83 1269.5 DKK 105368.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:26:47 XCSE 000134175 B DK0060079531 421 1269.5 DKK 534459.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:26:47 XCSE 000134170 B DK0060079531 215 1269.5 DKK 272942.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:26:47 XCSE 000134173 B DK0060079531 210 1269.5 DKK 266595 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:26:47 XCSE 000134176 B DK0060079531 210 1269.5 DKK 266595 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:26:47 XCSE 000134172 B DK0060079531 421 1269.5 DKK 534459.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:26:47 XCSE 000134168 B DK0060079531 166 1269.5 DKK 210737 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:28:12 XCSE 000138110 B DK0060079531 332 1266 DKK 420312 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:28:12 XCSE 000138109 B DK0060079531 168 1266 DKK 212688 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:30:00 XCSE 000143184 B DK0060079531 72 1266.5 DKK 91188 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:30:02 XCSE 000143272 B DK0060079531 58 1266.5 DKK 73457 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:30:02 XCSE 000143273 B DK0060079531 1 1266.5 DKK 1266.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:30:03 XCSE 000143382 B DK0060079531 27 1266.5 DKK 34195.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:30:03 XCSE 000143330 B DK0060079531 61 1266.5 DKK 77256.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:30:03 XCSE 000143344 B DK0060079531 89 1266.5 DKK 112718.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:30:05 XCSE 000143528 B DK0060079531 35 1266.5 DKK 44327.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:30:08 XCSE 000143810 B DK0060079531 67 1266.5 DKK 84855.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:33:16 XCSE 000152900 B DK0060079531 2800 1262 DKK 3533600 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:38:06 XCSE 000164997 B DK0060079531 450 1269 DKK 571050 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:40:48 XCSE 000171582 B DK0060079531 360 1269.5 DKK 457020 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:40:48 XCSE 000171583 B DK0060079531 140 1269.5 DKK 177730 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:44:03 XCSE 000179515 B DK0060079531 17 1269.5 DKK 21581.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:44:03 XCSE 000179512 B DK0060079531 295 1269.5 DKK 374502.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:44:03 XCSE 000179513 B DK0060079531 50 1269.5 DKK 63475 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:44:03 XCSE 000179514 B DK0060079531 68 1269.5 DKK 86326 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:46:58 XCSE 000187246 B DK0060079531 39 1268.5 DKK 49471.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:46:58 XCSE 000187247 B DK0060079531 306 1268.5 DKK 388161 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:46:58 XCSE 000187245 B DK0060079531 145 1268.5 DKK 183932.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:52:56 XCSE 000201616 B DK0060079531 185 1268.5 DKK 234672.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:52:56 XCSE 000201619 B DK0060079531 23 1268.5 DKK 29175.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:52:56 XCSE 000201617 B DK0060079531 265 1268.5 DKK 336152.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:52:56 XCSE 000201618 B DK0060079531 77 1268.5 DKK 97674.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:53:31 XCSE 000202921 B DK0060079531 10 1266.5 DKK 12665 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 09:53:31 XCSE 000202920 B DK0060079531 450 1266.5 DKK 569925 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:00:41 XCSE 000221387 B DK0060079531 500 1266 DKK 633000 Page 2 of 6 DSV A/S Share repurchase specification From 27/04/2023 to 01/05/2023 CLIENT NAME NORDEA RESP. SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:00:41 XCSE 000221386 B DK0060079531 500 1266 DKK 633000 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:07:56 XCSE 000241812 B DK0060079531 406 1263.5 DKK 512981 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:07:56 XCSE 000241811 B DK0060079531 24 1263.5 DKK 30324 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:09:00 XCSE 000244223 B DK0060079531 24 1262.5 DKK 30300 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:15:15 XCSE 000259234 B DK0060079531 61 1263.5 DKK 77073.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:15:15 XCSE 000259236 B DK0060079531 110 1263.5 DKK 138985 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:15:15 XCSE 000259231 B DK0060079531 11 1263.5 DKK 13898.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:15:15 XCSE 000259235 B DK0060079531 299 1263.5 DKK 377786.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:15:15 XCSE 000259229 B DK0060079531 25 1263.5 DKK 31587.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:15:15 XCSE 000259230 B DK0060079531 454 1263.5 DKK 573629 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:15:20 XCSE 000259561 B DK0060079531 194 1263 DKK 245022 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:15:20 XCSE 000259557 B DK0060079531 206 1263 DKK 260178 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:16:21 XCSE 000261813 B DK0060079531 8 1262.5 DKK 10100 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:21:45 XCSE 000273129 B DK0060079531 28 1265.5 DKK 35434 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:21:45 XCSE 000273131 B DK0060079531 72 1265.5 DKK 91116 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:21:45 XCSE 000273130 B DK0060079531 350 1265.5 DKK 442925 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:28:13 XCSE 000286140 B DK0060079531 71 1263.5 DKK 89708.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:28:13 XCSE 000286139 B DK0060079531 313 1263.5 DKK 395475.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:28:13 XCSE 000286138 B DK0060079531 16 1263.5 DKK 20216 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:30:10 XCSE 000289597 B DK0060079531 175 1263 DKK 221025 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:30:10 XCSE 000289595 B DK0060079531 24 1263 DKK 30312 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:30:10 XCSE 000289598 B DK0060079531 132 1263 DKK 166716 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:30:10 XCSE 000289596 B DK0060079531 89 1263 DKK 112407 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:35:11 XCSE 000298587 B DK0060079531 113 1265.5 DKK 143001.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:35:11 XCSE 000298583 B DK0060079531 161 1265.5 DKK 203745.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:35:11 XCSE 000298584 B DK0060079531 83 1265.5 DKK 105036.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:35:11 XCSE 000298586 B DK0060079531 18 1265.5 DKK 22779 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:35:11 XCSE 000298585 B DK0060079531 175 1265.5 DKK 221462.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:37:22 XCSE 000303450 B DK0060079531 1400 1264 DKK 1769600 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:46:01 XCSE 000318540 B DK0060079531 403 1264.5 DKK 509593.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:46:01 XCSE 000318541 B DK0060079531 25 1264.5 DKK 31612.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:46:01 XCSE 000318539 B DK0060079531 122 1264.5 DKK 154269 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:47:14 XCSE 000320467 B DK0060079531 76 1263.5 DKK 96026 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:47:14 XCSE 000320468 B DK0060079531 163 1263.5 DKK 205950.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:47:14 XCSE 000320465 B DK0060079531 26 1263.5 DKK 32851 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:47:14 XCSE 000320466 B DK0060079531 175 1263.5 DKK 221112.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:50:25 XCSE 000326656 B DK0060079531 49 1264.5 DKK 61960.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:50:25 XCSE 000326662 B DK0060079531 112 1264.5 DKK 141624 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:50:25 XCSE 000326657 B DK0060079531 299 1264.5 DKK 378085.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:52:31 XCSE 000331632 B DK0060079531 430 1262.5 DKK 542875 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:52:31 XCSE 000331633 B DK0060079531 500 1262.5 DKK 631250 Page 3 of 6 DSV A/S Share repurchase specification From 27/04/2023 to 01/05/2023 CLIENT NAME NORDEA RESP. SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:52:31 XCSE 000331631 B DK0060079531 358 1262.5 DKK 451975 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:55:38 XCSE 000337624 B DK0060079531 15 1260.5 DKK 18907.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:55:38 XCSE 000337623 B DK0060079531 175 1260.5 DKK 220587.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:55:38 XCSE 000337622 B DK0060079531 103 1260.5 DKK 129831.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:55:38 XCSE 000337626 B DK0060079531 47 1260.5 DKK 59243.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 10:55:38 XCSE 000337625 B DK0060079531 160 1260.5 DKK 201680 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:08:07 XCSE 000359661 B DK0060079531 55 1259.5 DKK 69272.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:08:07 XCSE 000359699 B DK0060079531 38 1258 DKK 47804 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:08:07 XCSE 000359658 B DK0060079531 138 1259.5 DKK 173811 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:08:07 XCSE 000359660 B DK0060079531 175 1259.5 DKK 220412.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:08:07 XCSE 000359662 B DK0060079531 114 1259.5 DKK 143583 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:08:07 XCSE 000359659 B DK0060079531 315 1259.5 DKK 396742.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:08:07 XCSE 000359656 B DK0060079531 28 1259.5 DKK 35266 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:08:07 XCSE 000359657 B DK0060079531 175 1259.5 DKK 220412.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:08:09 XCSE 000359943 B DK0060079531 392 1258 DKK 493136 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:08:09 XCSE 000359947 B DK0060079531 450 1258 DKK 566100 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:10:43 XCSE 000365677 B DK0060079531 118 1255.5 DKK 148149 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:10:43 XCSE 000365682 B DK0060079531 16 1255.5 DKK 20088 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:10:43 XCSE 000365681 B DK0060079531 14 1255.5 DKK 17577 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:10:43 XCSE 000365678 B DK0060079531 175 1255.5 DKK 219712.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:10:43 XCSE 000365679 B DK0060079531 55 1255.5 DKK 69052.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:10:43 XCSE 000365680 B DK0060079531 32 1255.5 DKK 40176 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:14:35 XCSE 000372376 B DK0060079531 175 1256 DKK 219800 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:14:35 XCSE 000372377 B DK0060079531 63 1256 DKK 79128 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:14:35 XCSE 000372375 B DK0060079531 252 1256 DKK 316512 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:20:41 XCSE 000382130 B DK0060079531 7 1258 DKK 8806 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:20:41 XCSE 000382129 B DK0060079531 433 1258 DKK 544714 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:20:43 XCSE 000382199 B DK0060079531 167 1257.5 DKK 210002.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:20:43 XCSE 000382201 B DK0060079531 157 1257.5 DKK 197427.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:20:43 XCSE 000382198 B DK0060079531 5 1257.5 DKK 6287.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:20:43 XCSE 000382200 B DK0060079531 81 1257.5 DKK 101857.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:30:01 XCSE 000395952 B DK0060079531 420 1260 DKK 529200 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:30:31 XCSE 000397340 B DK0060079531 59 1259 DKK 74281 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:30:31 XCSE 000397339 B DK0060079531 45 1259 DKK 56655 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:30:31 XCSE 000397337 B DK0060079531 240 1259 DKK 302160 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:30:31 XCSE 000397338 B DK0060079531 126 1259 DKK 158634 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:45:35 XCSE 000419114 B DK0060079531 390 1262 DKK 492180 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:47:22 XCSE 000421369 B DK0060079531 282 1261 DKK 355602 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:48:48 XCSE 000423413 B DK0060079531 4 1261 DKK 5044 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:49:41 XCSE 000424715 B DK0060079531 9 1261 DKK 11349 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:49:41 XCSE 000424714 B DK0060079531 175 1261 DKK 220675 Page 4 of 6 DSV A/S Share repurchase specification From 27/04/2023 to 01/05/2023 CLIENT NAME NORDEA RESP. SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:52:48 XCSE 000429325 B DK0060079531 50 1264 DKK 63200 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:52:48 XCSE 000429328 B DK0060079531 133 1264 DKK 168112 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:52:48 XCSE 000429327 B DK0060079531 142 1264 DKK 179488 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:52:48 XCSE 000429326 B DK0060079531 175 1264 DKK 221200 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:57:17 XCSE 000435156 B DK0060079531 23 1264.5 DKK 29083.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 11:57:17 XCSE 000435157 B DK0060079531 417 1264.5 DKK 527296.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:01:42 XCSE 000442021 B DK0060079531 390 1262.5 DKK 492375 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:06:01 XCSE 000447692 B DK0060079531 198 1263 DKK 250074 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:06:01 XCSE 000447693 B DK0060079531 77 1263 DKK 97251 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:06:01 XCSE 000447691 B DK0060079531 175 1263 DKK 221025 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:18:28 XCSE 000462276 B DK0060079531 175 1263 DKK 221025 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:18:28 XCSE 000462279 B DK0060079531 130 1262.5 DKK 164125 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:18:28 XCSE 000462280 B DK0060079531 175 1262.5 DKK 220937.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:18:28 XCSE 000462275 B DK0060079531 216 1263 DKK 272808 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:18:28 XCSE 000462277 B DK0060079531 19 1263 DKK 23997 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:18:28 XCSE 000462281 B DK0060079531 95 1262.5 DKK 119937.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:22:12 XCSE 000467680 B DK0060079531 189 1263 DKK 238707 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:22:12 XCSE 000467679 B DK0060079531 159 1263 DKK 200817 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:22:12 XCSE 000467678 B DK0060079531 40 1263 DKK 50520 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:22:12 XCSE 000467677 B DK0060079531 63 1263 DKK 79569 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:22:12 XCSE 000467676 B DK0060079531 149 1263 DKK 188187 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:26:06 XCSE 000472061 B DK0060079531 174 1262 DKK 219588 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:28:52 XCSE 000475072 B DK0060079531 410 1262 DKK 517420 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:28:52 XCSE 000475071 B DK0060079531 10 1262 DKK 12620 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:28:52 XCSE 000475069 B DK0060079531 19 1262 DKK 23978 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:28:52 XCSE 000475068 B DK0060079531 13 1262 DKK 16406 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:28:52 XCSE 000475066 B DK0060079531 48 1262 DKK 60576 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:28:52 XCSE 000475070 B DK0060079531 1 1262 DKK 1262 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:28:52 XCSE 000475067 B DK0060079531 175 1262 DKK 220850 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:32:32 XCSE 000480734 B DK0060079531 33 1261 DKK 41613 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:43:52 XCSE 000492671 B DK0060079531 480 1263.5 DKK 606480 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:46:46 XCSE 000495373 B DK0060079531 236 1263.5 DKK 298186 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:46:46 XCSE 000495372 B DK0060079531 144 1263.5 DKK 181944 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:46:46 XCSE 000495363 B DK0060079531 28 1263.5 DKK 35378 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:46:46 XCSE 000495374 B DK0060079531 42 1263.5 DKK 53067 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:56:20 XCSE 000506273 B DK0060079531 390 1261.5 DKK 491985 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:56:20 XCSE 000506275 B DK0060079531 410 1261.5 DKK 517215 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 12:56:20 XCSE 000506276 B DK0060079531 430 1261.5 DKK 542445 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 13:08:19 XCSE 000520031 B DK0060079531 420 1262.5 DKK 530250 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 13:08:19 XCSE 000520028 B DK0060079531 400 1262.5 DKK 505000 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 28/04/2023 13:12:18 XCSE 000525737 B DK0060079531 400 1261 DKK 504400 Page 5 of 6 DSV A/S Attachments Original Link

DSV A/S published this content on 01 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 May 2023 07:05:11 UTC.

