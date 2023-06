DSV A/S : Appendix data on share buyback transactions for period 29.05.2023 - 02.06.2023 06/06/2023 | 02:36am EDT Send by mail :

SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:05:41 XCSE 000054880 B DK0060079531 650 1340.5 DKK 871325 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:10:14 XCSE 000066503 B DK0060079531 420 1340.5 DKK 563010 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:11:22 XCSE 000070379 B DK0060079531 369 1339.5 DKK 494275.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:11:22 XCSE 000070380 B DK0060079531 231 1339.5 DKK 309424.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:11:36 XCSE 000071016 B DK0060079531 63 1338.5 DKK 84325.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:11:36 XCSE 000071015 B DK0060079531 387 1338.5 DKK 517999.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:14:49 XCSE 000078416 B DK0060079531 146 1337 DKK 195202 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:14:49 XCSE 000078417 B DK0060079531 454 1337 DKK 606998 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:19:53 XCSE 000089290 B DK0060079531 302 1335.5 DKK 403321 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:19:53 XCSE 000089289 B DK0060079531 118 1335.5 DKK 157589 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:20:14 XCSE 000090020 B DK0060079531 138 1334.5 DKK 184161 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:20:14 XCSE 000090021 B DK0060079531 292 1334.5 DKK 389674 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:22:07 XCSE 000094491 B DK0060079531 67 1334 DKK 89378 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:22:07 XCSE 000094492 B DK0060079531 403 1334 DKK 537602 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:23:46 XCSE 000097860 B DK0060079531 51 1331 DKK 67881 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:36:40 XCSE 000124092 B DK0060079531 68 1340 DKK 91120 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:36:40 XCSE 000124093 B DK0060079531 432 1340 DKK 578880 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:46:48 XCSE 000143800 B DK0060079531 318 1342.5 DKK 426915 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:46:48 XCSE 000143801 B DK0060079531 232 1342.5 DKK 311460 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:46:58 XCSE 000144196 B DK0060079531 4 1341.5 DKK 5366 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:47:32 XCSE 000145576 B DK0060079531 204 1341.5 DKK 273666 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:47:32 XCSE 000145575 B DK0060079531 392 1341.5 DKK 525868 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:50:49 XCSE 000152465 B DK0060079531 118 1340 DKK 158120 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:50:49 XCSE 000152467 B DK0060079531 270 1340 DKK 361800 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:50:49 XCSE 000152466 B DK0060079531 162 1340 DKK 217080 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:22 XCSE 000153607 B DK0060079531 423 1338.5 DKK 566185.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:22 XCSE 000153606 B DK0060079531 37 1338.5 DKK 49524.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:23 XCSE 000153648 B DK0060079531 71 1338 DKK 94998 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:23 XCSE 000153649 B DK0060079531 83 1338 DKK 111054 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:26 XCSE 000153729 B DK0060079531 150 1338 DKK 200700 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:26 XCSE 000153735 B DK0060079531 1315 1338 DKK 1759470 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:26 XCSE 000153728 B DK0060079531 150 1338 DKK 200700 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:26 XCSE 000153733 B DK0060079531 150 1338 DKK 200700 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:26 XCSE 000153730 B DK0060079531 150 1338 DKK 200700 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:26 XCSE 000153746 B DK0060079531 362 1336.5 DKK 483813 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:26 XCSE 000153745 B DK0060079531 58 1336.5 DKK 77517 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:26 XCSE 000153734 B DK0060079531 150 1338 DKK 200700 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:26 XCSE 000153727 B DK0060079531 262 1338 DKK 350556 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:26 XCSE 000153726 B DK0060079531 219 1338 DKK 293022 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:26 XCSE 000153732 B DK0060079531 150 1338 DKK 200700 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:51:26 XCSE 000153731 B DK0060079531 150 1338 DKK 200700 Page 1 of 27 DSV A/S Share repurchase specification From 29/05/2023 to 05/06/2023 CLIENT NAME NORDEA RESP. SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 09:53:17 XCSE 000157102 B DK0060079531 460 1337 DKK 615020 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:01:15 XCSE 000171192 B DK0060079531 255 1339.5 DKK 341572.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:01:15 XCSE 000171191 B DK0060079531 235 1339.5 DKK 314782.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:07:33 XCSE 000181244 B DK0060079531 55 1341 DKK 73755 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:07:33 XCSE 000181245 B DK0060079531 445 1341 DKK 596745 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:13:09 XCSE 000190794 B DK0060079531 183 1341.5 DKK 245494.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:13:09 XCSE 000190798 B DK0060079531 257 1341.5 DKK 344765.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:13:09 XCSE 000190795 B DK0060079531 367 1341.5 DKK 492330.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:13:09 XCSE 000190799 B DK0060079531 223 1341.5 DKK 299154.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:26:52 XCSE 000212155 B DK0060079531 219 1347.5 DKK 295102.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:26:52 XCSE 000212156 B DK0060079531 281 1347.5 DKK 378647.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:35:15 XCSE 000224608 B DK0060079531 450 1346.5 DKK 605925 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:37:03 XCSE 000227526 B DK0060079531 661 1346.5 DKK 890036.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:37:03 XCSE 000227525 B DK0060079531 322 1346.5 DKK 433573 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:37:03 XCSE 000227524 B DK0060079531 417 1346.5 DKK 561490.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:37:10 XCSE 000227779 B DK0060079531 167 1345 DKK 224615 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:37:26 XCSE 000228043 B DK0060079531 213 1345 DKK 286485 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:46:02 XCSE 000239912 B DK0060079531 90 1347 DKK 121230 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:46:02 XCSE 000239910 B DK0060079531 312 1347 DKK 420264 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:46:02 XCSE 000239911 B DK0060079531 148 1347 DKK 199356 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:46:04 XCSE 000239953 B DK0060079531 40 1346.5 DKK 53860 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:46:04 XCSE 000239952 B DK0060079531 370 1346.5 DKK 498205 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:53:38 XCSE 000250822 B DK0060079531 500 1346 DKK 673000 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:53:38 XCSE 000250818 B DK0060079531 324 1346 DKK 436104 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:53:38 XCSE 000250819 B DK0060079531 136 1346 DKK 183056 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:55:42 XCSE 000253500 B DK0060079531 38 1345.5 DKK 51129 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:55:42 XCSE 000253504 B DK0060079531 357 1345.5 DKK 480343.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:55:42 XCSE 000253503 B DK0060079531 7 1345.5 DKK 9418.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:55:42 XCSE 000253501 B DK0060079531 42 1345.5 DKK 56511 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:55:42 XCSE 000253502 B DK0060079531 56 1345.5 DKK 75348 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 10:56:04 XCSE 000254096 B DK0060079531 40 1345 DKK 53800 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:01:23 XCSE 000261532 B DK0060079531 297 1344 DKK 399168 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:07:24 XCSE 000270101 B DK0060079531 25 1346 DKK 33650 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:24:52 XCSE 000295071 B DK0060079531 182 1349 DKK 245518 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:24:52 XCSE 000295070 B DK0060079531 298 1349 DKK 402002 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:27:04 XCSE 000297512 B DK0060079531 420 1349 DKK 566580 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:34:31 XCSE 000307409 B DK0060079531 52 1348.5 DKK 70122 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:34:31 XCSE 000307410 B DK0060079531 2 1348.5 DKK 2697 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:34:31 XCSE 000307405 B DK0060079531 266 1348.5 DKK 358701 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:34:31 XCSE 000307406 B DK0060079531 284 1348.5 DKK 382974 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:34:31 XCSE 000307412 B DK0060079531 460 1348.5 DKK 620310 Page 2 of 27 DSV A/S Share repurchase specification From 29/05/2023 to 05/06/2023 CLIENT NAME NORDEA RESP. SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:34:31 XCSE 000307408 B DK0060079531 169 1348.5 DKK 227896.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:34:31 XCSE 000307407 B DK0060079531 197 1348.5 DKK 265654.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 11:34:37 XCSE 000307561 B DK0060079531 18 1347 DKK 24246 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 13:56:43 XCSE V000358746 B DK0060079531 35000 1356.25 DKK 47468750 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 15:53:18 XCSE 000643910 B DK0060079531 38 1352 DKK 51376 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 15:53:18 XCSE 000643911 B DK0060079531 152 1352 DKK 205504 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 15:56:21 XCSE 000651373 B DK0060079531 7 1352 DKK 9464 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 15:56:21 XCSE 000651374 B DK0060079531 203 1352 DKK 274456 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 15:56:47 XCSE 000653395 B DK0060079531 210 1351 DKK 283710 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 15:57:14 XCSE 000654324 B DK0060079531 150 1351 DKK 202650 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:00:31 XCSE 000661740 B DK0060079531 100 1353 DKK 135300 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:01:02 XCSE 000663485 B DK0060079531 170 1351.5 DKK 229755 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:01:02 XCSE 000663489 B DK0060079531 52 1351.5 DKK 70278 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:01:02 XCSE 000663490 B DK0060079531 24 1351.5 DKK 32436 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:05:24 XCSE 000674165 B DK0060079531 180 1350.5 DKK 243090 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:07:03 XCSE 000678723 B DK0060079531 120 1350 DKK 162000 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:07:23 XCSE 000679480 B DK0060079531 25 1349.5 DKK 33737.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:07:23 XCSE 000679478 B DK0060079531 34 1349.5 DKK 45883 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:07:23 XCSE 000679479 B DK0060079531 41 1349.5 DKK 55329.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:08:53 XCSE 000682294 B DK0060079531 130 1350 DKK 175500 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:12:41 XCSE 000689999 B DK0060079531 26 1350 DKK 35100 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:12:41 XCSE 000689998 B DK0060079531 114 1350 DKK 153900 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:14:00 XCSE 000692758 B DK0060079531 45 1350 DKK 60750 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:14:00 XCSE 000692759 B DK0060079531 30 1350 DKK 40500 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:14:00 XCSE 000692761 B DK0060079531 19 1350 DKK 25650 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:14:00 XCSE 000692760 B DK0060079531 36 1350 DKK 48600 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:14:54 XCSE 000694321 B DK0060079531 64 1349.5 DKK 86368 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:14:54 XCSE 000694322 B DK0060079531 25 1349.5 DKK 33737.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:18:28 XCSE 000701781 B DK0060079531 110 1349.5 DKK 148445 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:18:28 XCSE 000701787 B DK0060079531 120 1349 DKK 161880 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:18:28 XCSE 000701789 B DK0060079531 68 1349 DKK 91732 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:18:28 XCSE 000701780 B DK0060079531 60 1349.5 DKK 80970 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:18:28 XCSE 000701791 B DK0060079531 170 1349 DKK 229330 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:18:28 XCSE 000701788 B DK0060079531 52 1349 DKK 70148 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:18:28 XCSE 000701794 B DK0060079531 110 1349 DKK 148390 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:21:59 XCSE 000708690 B DK0060079531 66 1349.5 DKK 89067 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:21:59 XCSE 000708700 B DK0060079531 88 1349 DKK 118712 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:21:59 XCSE 000708689 B DK0060079531 24 1349.5 DKK 32388 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:21:59 XCSE 000708680 B DK0060079531 10 1349.5 DKK 13495 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:21:59 XCSE 000708681 B DK0060079531 35 1349.5 DKK 47232.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:21:59 XCSE 000708688 B DK0060079531 30 1349.5 DKK 40485 Page 3 of 27 DSV A/S Share repurchase specification From 29/05/2023 to 05/06/2023 CLIENT NAME NORDEA RESP. SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:21:59 XCSE 000708679 B DK0060079531 65 1349.5 DKK 87717.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:22:00 XCSE 000708836 B DK0060079531 130 1348.5 DKK 175305 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:23:23 XCSE 000711592 B DK0060079531 17 1349 DKK 22933 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:23:23 XCSE 000711593 B DK0060079531 83 1349 DKK 111967 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:26:45 XCSE 000718202 B DK0060079531 85 1348.5 DKK 114622.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:26:45 XCSE 000718196 B DK0060079531 49 1348.5 DKK 66076.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:26:45 XCSE 000718195 B DK0060079531 180 1348.5 DKK 242730 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:26:45 XCSE 000718197 B DK0060079531 61 1348.5 DKK 82258.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:27:07 XCSE 000718993 B DK0060079531 82 1347 DKK 110454 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:28:38 XCSE 000722550 B DK0060079531 89 1346.5 DKK 119838.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:28:38 XCSE 000722549 B DK0060079531 21 1346.5 DKK 28276.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:30:04 XCSE 000725526 B DK0060079531 37 1347 DKK 49839 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:30:04 XCSE 000725525 B DK0060079531 73 1347 DKK 98331 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:33:14 XCSE 000731476 B DK0060079531 57 1347.5 DKK 76807.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:33:14 XCSE 000731480 B DK0060079531 140 1347.5 DKK 188650 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:33:14 XCSE 000731475 B DK0060079531 63 1347.5 DKK 84892.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:33:57 XCSE 000733101 B DK0060079531 140 1346.5 DKK 188510 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:33:57 XCSE 000733099 B DK0060079531 170 1346.5 DKK 228905 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:34:04 XCSE 000733262 B DK0060079531 130 1346.5 DKK 175045 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:35:12 XCSE 000735325 B DK0060079531 160 1347.5 DKK 215600 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:36:04 XCSE 000737653 B DK0060079531 23 1346.5 DKK 30969.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:36:04 XCSE 000737654 B DK0060079531 77 1346.5 DKK 103680.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:37:19 XCSE 000740432 B DK0060079531 91 1346 DKK 122486 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:39:55 XCSE 000745415 B DK0060079531 160 1346 DKK 215360 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:41:01 XCSE 000747509 B DK0060079531 76 1345.5 DKK 102258 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:41:04 XCSE 000747719 B DK0060079531 44 1345.5 DKK 59202 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:44:28 XCSE 000753816 B DK0060079531 71 1344 DKK 95424 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:44:28 XCSE 000753802 B DK0060079531 51 1344.5 DKK 68569.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:44:28 XCSE 000753812 B DK0060079531 129 1344 DKK 173376 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:44:28 XCSE 000753803 B DK0060079531 99 1344.5 DKK 133105.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:44:28 XCSE 000753799 B DK0060079531 190 1344.5 DKK 255455 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:45:48 XCSE 000756904 B DK0060079531 19 1342.5 DKK 25507.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:45:48 XCSE 000756905 B DK0060079531 51 1342.5 DKK 68467.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:47:31 XCSE 000760611 B DK0060079531 50 1343.5 DKK 67175 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:47:31 XCSE 000760612 B DK0060079531 27 1343.5 DKK 36274.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 30/05/2023 16:47:31 XCSE 000760614 B DK0060079531 93 1343.5 DKK 124945.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:09:42 XCSE 000090568 B DK0060079531 245 1328 DKK 325360 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:09:42 XCSE 000090569 B DK0060079531 33 1328 DKK 43824 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:10:25 XCSE 000093387 B DK0060079531 265 1328 DKK 351920 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:10:25 XCSE 000093385 B DK0060079531 41 1328 DKK 54448 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:10:25 XCSE 000093388 B DK0060079531 151 1328 DKK 200528 Page 4 of 27 DSV A/S Share repurchase specification From 29/05/2023 to 05/06/2023 CLIENT NAME NORDEA RESP. SENDING ENTITY LEI TRADE DATE TRADE TIME VENUE VENUE TRANSACTION ID BUY/SELL ISIN QUANTITY PRICE CCY TOTAL VALUE DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:10:25 XCSE 000093386 B DK0060079531 52 1328 DKK 69056 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:10:25 XCSE 000093384 B DK0060079531 119 1328 DKK 158032 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:12:42 XCSE 000101992 B DK0060079531 367 1329 DKK 487743 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:12:42 XCSE 000101995 B DK0060079531 73 1329 DKK 97017 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:17:38 XCSE 000120595 B DK0060079531 291 1333.5 DKK 388048.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:17:38 XCSE 000120594 B DK0060079531 59 1333.5 DKK 78676.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:21:30 XCSE 000132307 B DK0060079531 60 1333.5 DKK 80010 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:21:30 XCSE 000132306 B DK0060079531 300 1333.5 DKK 400050 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:31:10 XCSE 000158074 B DK0060079531 4 1339 DKK 5356 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:31:10 XCSE 000158075 B DK0060079531 406 1339 DKK 543634 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:37:20 XCSE 000173275 B DK0060079531 29 1339.5 DKK 38845.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:37:20 XCSE 000173277 B DK0060079531 291 1339.5 DKK 389794.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:37:20 XCSE 000173276 B DK0060079531 150 1339.5 DKK 200925 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:42:41 XCSE 000185708 B DK0060079531 352 1340 DKK 471680 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:42:41 XCSE 000185709 B DK0060079531 148 1340 DKK 198320 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:46:44 XCSE 000195685 B DK0060079531 26 1340.5 DKK 34853 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:46:44 XCSE 000195687 B DK0060079531 386 1340.5 DKK 517433 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:46:44 XCSE 000195686 B DK0060079531 68 1340.5 DKK 91154 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:52:36 XCSE 000208303 B DK0060079531 344 1341 DKK 461304 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 09:52:36 XCSE 000208304 B DK0060079531 116 1341 DKK 155556 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 10:01:26 XCSE 000225662 B DK0060079531 410 1342.5 DKK 550425 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 10:04:21 XCSE 000231464 B DK0060079531 173 1341 DKK 231993 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 10:04:21 XCSE 000231463 B DK0060079531 24 1341 DKK 32184 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 10:04:21 XCSE 000231465 B DK0060079531 293 1341 DKK 392913 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 10:10:28 XCSE 000242331 B DK0060079531 94 1343 DKK 126242 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 10:10:28 XCSE 000242330 B DK0060079531 366 1343 DKK 491538 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 10:12:47 XCSE 000246442 B DK0060079531 314 1342 DKK 421388 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 10:12:47 XCSE 000246441 B DK0060079531 96 1342 DKK 128832 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 10:19:44 XCSE 000258426 B DK0060079531 169 1345.5 DKK 227389.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 10:19:44 XCSE 000258427 B DK0060079531 201 1345.5 DKK 270445.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 10:25:47 XCSE V000198795 B DK0060079531 35000 1344.75 DKK 47066250 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 15:48:07 XCSE 000791660 B DK0060079531 373 1348 DKK 502804 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 15:48:07 XCSE 000791659 B DK0060079531 67 1348 DKK 90316 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 15:48:07 XCSE 000791663 B DK0060079531 470 1348 DKK 633560 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 15:52:13 XCSE 000805705 B DK0060079531 27 1350.5 DKK 36463.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 15:52:13 XCSE 000805706 B DK0060079531 373 1350.5 DKK 503736.5 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 15:53:09 XCSE 000809391 B DK0060079531 150 1351 DKK 202650 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 15:54:30 XCSE 000813078 B DK0060079531 113 1350 DKK 152550 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 15:54:30 XCSE 000813067 B DK0060079531 184 1350.5 DKK 248492 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 15:54:30 XCSE 000813079 B DK0060079531 170 1350 DKK 229500 DSV A/S G02537 529900ODI3047E2LIV03 31/05/2023 15:54:30 XCSE 000813077 B DK0060079531 7 1350 DKK 9450 Page 5 of 27 DSV A/S Attachments Original Link

DSV A/S published this content on 06 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein.

