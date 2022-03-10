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    DIN   AED000301013

DUBAI INSURANCE COMPANY (P.S.C.)

(DIN)
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Dubai Insurance P S C : Resolutions of General Assembly

03/10/2022 | 11:56pm EST
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Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Date: 10/03/2022

Subject: AGM Results

Dear Sirs,

Kindly be informed that the AGM was held today the 10th of March 2022 and approve the following:

  1. Approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2021
  2. Approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2021
  3. Approve to transfer 4,640,140 Dhs from the retained earnings of 2021 to reinsurance reserve account.
  4. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2021
  5. Approve the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 40% of capital equal to 40 fills per share amounting to AED 40 million.
  6. Approve to distribute AED 4,500,000 as remuneration of the members of the Board of Directors.

مرتحملا يلع دمحأ دماح ديسلا يذيفنتلا سيئرلا 10/03/2022 :خيراتلا

ةيمومعلا ةيعمجلا جئاتن :عوضوملا

،دعب و ةبيط ةيحت

ةيمومعلا ةيعمجلا نأب مكملاعا وجرأ مويلا اذه رهظ تدقعنا دق تناك هكرشلل ةكرشلا رقمب 10/03/2022 سيمخلا :هيلاتلا روملأا رارقا مت ثيح

ةرادلإا سلجم ريرقت ىلع ةقداصملا .1 يلاملا اهزكرمو ةكرشلا طاشن نع يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع

. 31/12/2021

تاباسحلا يققدم ريرقت ىلع ةقداصملا .2 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع

.31/12/2021

4,640,140 ليوحت ىلع ةقفاوملا .3 ماعل هرودملا حابرلاا نم مهرد ةداعإ يطايتحا باسح ىلا 2021

.نيمأتلا

ةكرشلا ةينازيم ىلع هقداصملا .4 ةنسلا نع رئاسخلاو حابرلأا باسحو

. 31/12/2021 يف ةيهتنملا ةيلاملا

ةرادلإا سلجم حرتقم ىلع ةقفاوملا .5 %40 ةبسنب ةيدقن حابرأ عيزوت نأشب اسلفً 40 لداعي امب و لاملا سأر نم

.مهرد نويلم 40 عقاوب و ؛مهس لكل

4,500,000 عيزوت ىلع ةقفاوملا .6

.ةرادلإا سلجم ءاضعلأ ةأفاكمك مهرد

  1. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2021.
  2. Discharge the Auditors for the fiscal year ended on 31/12/2021.
  3. Approve to reappoint the Auditors for 2022.
  4. Approve the special resolution by 97% of the presented shareholders to amend The Company's Articles of Association as per Securities & Commodities Authority and Central Bank's approval.

Best regards,

Head of Legal & Compliance

Sahem Abdelhaq

ةرادلإا سلجم

ءاضعأ

ةمذ

ءاربإ

.7

يف

ةيهتنملا ةيلاملا

ةنسلا

نع

31/12/2021

نع

تاباسحلا

يققدم

ةمذ

ءاربإ

.8

يف

ةيهتنملا

ةيلاملا

ةنسلا

31/12/2021

ةكرشلا تاباسح يققدم نييعت ةداعإ

.9

.2022 ماعل

نم % 97 ةبسنب ةقفاوملا تمت .10 ىلع عامتجلااب نيلثمملا نيمهاسملا ءارجإب قلعتملا صاخلا رارقلا ماظنلا ىلع هحرتقملا تلايدعتلا فرصملا هرقأّ امل ًاقفو يساسلأا هيلاملا قارولاا ةئيهو يزكرملا

.علسلاو

؛؛؛؛ريدقتلا و مارتحلاا قئاف اولبقإ و

لاثتملاا و ةينوناقلا ةرئادلا ريدم قحلادبع مهس

Disclaimer

Dubai Insurance Company PSC published this content on 11 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 March 2022 04:55:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Sales 2021 375 M 102 M 102 M
Net income 2021 80,6 M 21,9 M 21,9 M
Net cash 2021 167 M 45,5 M 45,5 M
P/E ratio 2021 10,1x
Yield 2021 -
Capitalization 810 M 221 M 221 M
EV / Sales 2020 1,52x
EV / Sales 2021 1,62x
Nbr of Employees -
Free-Float 26,8%
Chart DUBAI INSURANCE COMPANY (P.S.C.)
Duration : Period :
Dubai Insurance Company (P.S.C.) Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Abdellatif Abuqurah Chief Executive Officer
Ramanathan Narayanasamy Chief Financial Officer
Buti Obaid Buti Al-Mulla Chairman
Shamsudeen Sajeev Director-Medical & Life
Mohamed Tahsin Al-Ali Chief Operating Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
DUBAI INSURANCE COMPANY (P.S.C.)4.52%221
ALLIANZ SE-4.60%91 178
CHUBB LIMITED4.20%86 925
MARSH & MCLENNAN COMPANIES-12.37%76 581
ZURICH INSURANCE GROUP LTD2.80%65 966
BAJAJ FINSERV LIMITED-8.48%31 296