Dubai Insurance P S C : Resolutions of General Assembly

مرتحملا يلع دمحأ دماح ديسلا يذيفنتلا سيئرلا 10/03/2022 :خيراتلا
ةيمومعلا ةيعمجلا جئاتن :عوضوملا
،دعب و ةبيط ةيحت
ةيمومعلا ةيعمجلا نأب مكملاعا وجرأ مويلا اذه رهظ تدقعنا دق تناك هكرشلل ةكرشلا رقمب 10/03/2022 سيمخلا :هيلاتلا روملأا رارقا مت ثيح
ةرادلإا سلجم ريرقت ىلع ةقداصملا .1 يلاملا اهزكرمو ةكرشلا طاشن نع يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع
. 31/12/2021
تاباسحلا يققدم ريرقت ىلع ةقداصملا .2 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع
.31/12/2021
4,640,140 ليوحت ىلع ةقفاوملا .3 ماعل هرودملا حابرلاا نم مهرد ةداعإ يطايتحا باسح ىلا 2021
.نيمأتلا
ةكرشلا ةينازيم ىلع هقداصملا .4 ةنسلا نع رئاسخلاو حابرلأا باسحو
. 31/12/2021 يف ةيهتنملا ةيلاملا
ةرادلإا سلجم حرتقم ىلع ةقفاوملا .5 %40 ةبسنب ةيدقن حابرأ عيزوت نأشب اسلفً 40 لداعي امب و لاملا سأر نم
.مهرد نويلم 40 عقاوب و ؛مهس لكل
4,500,000 عيزوت ىلع ةقفاوملا .6
.ةرادلإا سلجم ءاضعلأ ةأفاكمك مهرد