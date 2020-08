MarketScreener Homepage > Equities > Zagreb Stock Exchange > DUKAT mlijecna industrija dionicko drustvo LURA HRLURARA0003 DUKAT MLIJECNA INDUSTRIJA DIONICKO DRUSTVO (LURA) Add to my list Report Report End-of-day quote Zagreb Stock Exchange - 08/26 680 HRK -4.23% 08:10a DUKAT MLIJECNA INDUSTRIJA DIONICKO DRUSTVO : Upitnik o usklađenosti PU Summary Charts News Company Financials Summary All News Press Releases Official Publications Sector news DUKAT mlijecna industrija dionicko drustvo : Upitnik o usklađenosti 0 08/31/2020 | 08:10am EDT Send by mail :

ODGOVOR (na svako pitanje se OBJAŠNJENJE POGLAVLJE ODREDBA ČLANAK PITANJE obvezno odgovara (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili izborom odgovora iz "Djelomično") padajućeg izbornika) 1. Suradnja 1. Statut društva i/ili drugi interni akti jasno određuju ovlasti nadzornog odbora i DA uprave. 1. Suradnja 1. Statut društva i/ili drugi interni akti su dostupni bez naknade na mrežnim DA stranicama društva. Nadzorni odbor usvojio je odluku u kojoj je naveo kategorije odluka i pravnih Važe ćim propisima, statutom i drugim internim aktima društva određene su kategorije poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost nadzornog odbora te one pravnih poslova i odluka za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora 1. Suradnja 2. odluke o kojima se uprava mora savjetovati s nadzornim odborom prije NE kao i obveza objavljivanja odluka i njihovih sažeta ka. U 2019. godini društvo nije donošenja odluke, a njihov sažetak dostupan je bez naknade na mrežnim poduzelo pravne poslove i/ili donosilo odluke uz prethodnu suglasnost Nadzornog stranicama društva. odbra za koje je propisana obveza objave na mrežnim stranicama društva. Statut i/ili interni akti društva predviđaju prethodnu suglasnost nadzornog odbora 1. Suradnja 2. za donošenje važnih odluka koje utje ču na strategiju društva, rashode, izloženost DA riziku i ugled. Statut i/ili interni akti društva propisuju da nadzorni odbor i njegovi odbori imaju 1. Suradnja 3. pravodoban pristup dokumentima, prostorijama i radnicima kada je to potrebno NE Proizlazi iz prirode posla i dobre korporativne prakse društva. za izvršavanje njihovih dužnosti. Statut i/ili interni akti društva propisuju da uprava mora izvještavati nadzorni Članovi Uprave društva upoznati su s obvezama izvješćivanja prema Nadzornom odbor u redovitim intervalima o operativnim rezultatima društva, financijskoj 1. Suradnja 4. NE odboru o čemu ih se kontinuirano informira, sukladno dobroj korporativnoj praksi situaciji, znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima i rezultatima interakcija s dioničarima i ostalim dionicima. društva. Statut i/ili interni akti društva propisuju da predsjednik uprave mora odmah Članovi Uprave društva upoznati su s obvezama izvješćivanja prema Nadzornom obavijestiti nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji 1. Suradnja 5. NE odboru o čemu ih se kontinuirano informira, sukladno dobroj korporativnoj praksi potencijalno može znatno utjecati na rezultate, fin ancijski položaj ili ugled društva. društva. Nadzorni odbor dao je suglasnost na pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) Članovi Uprave i Nadzornog odbora upoznati su s pravilima ponašanja koja 1. Pravila ponašanja 6. koji uspostavlja pravila ponašanja koja moraju slijediti članovi uprave i NE moraju slijediti kroz ugovore koje sklapaju s društvom te interne akte društva kojima se nadzornog odbora, radnici i drugi koji djeluju za račun društva, a koji također reguliraju različita specifična područja, u skladu s dobrom korporativnom praksom sadržava pravila i mjere koje će biti poduzete u slučaju njegova kršenja. društva. Članovi Uprave i Nadzornog odbora upoznati su s pravilima ponašanja koja 1. Pravila ponašanja 6. Pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) dostupan je bez naknade na mrežnim NE moraju slijediti kroz ugovore koje sklapaju s Društvom te interne akte Društva kojima stranicama društva. se reguliraju različita specifična područja, u skladu s dobrom korporativnom praksom Društva. 2. Sukob interesa 7. Za članove uprave i nadzornog odbora propisana je zabrana sudjelovanja u NE Zabrana sudjelovanja članova Uprave i Nadzornog odbora u donošenju odluka u vezi s donošenju odluka u vezi s kojima se nalaze u sukobu interesa. kojima se nalaze u sukobu interesa predviđena je propisima i internim aktima društva. 2. Sukob interesa 7. Nadzorni odbor dao je prethodnu suglasnost na politiku za upravljanje sukobom NE Zabrana sudjelovanja članova Uprave i Nadzornog odbora u donošenju odluka u vezi s interesa. kojima se nalaze u sukobu interesa predviđena je propisima i internim aktima društva. 2. Sukob interesa 7. Politika za upravljanje sukobom interesa je dostupna bez naknade na mrežnim NE Zabrana sudjelovanja članova uprave i Nadzornog odbora u donošenju odluka u vezi s stranicama društva. kojima se nalaze u sukobu interesa predviđena je propisima i internim aktima društva. 2. Sukob interesa 8. Članovi nadzornog odbora imaju obvezu obavijestiti cijeli nadzorni odbor da se DA nalaze u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa. 2. Sukob interesa 8. Članovi uprave imaju obvezu obavijestiti predsjednika nadzornog odbora i ostale DA članove uprave o postojećem ili potencijalnom sukobu interesa. 2. Sukob interesa 8. Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob NE Ne, do sada nije bilo takvih slučajeva. interesa. Član uprave ili nadzornog odbora ima obvezu obavijestiti predsjednika i/ili 2. Sukob interesa 9. zamjenika predsjednika tog odbora ako smatra da je drugi član uprave ili DA nadzornog odbora u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa. Zabrana Članovi nadzornog odbora i uprave ne obavljaju djelatnosti koje se natječu s 2. 10. poslovanjem društva, nisu članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja DA konkurencije obavljaju takve djelatnosti niti drže više od 5% ud jela u takvim društvima. Članovi uprave i nadzornog odbora koji imaju udjele u društvima s kojima je 2. Zabrana 10. društvo u natjecanju, obavijestili su tajnika društva o svim udjelima u takvim NE Ne, do sada nije bilo takvih slučajeva. konkurencije društvima te su detalji o tim udjelima dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva. Transakcije s Nijedna transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili 2. 11. osoba povezanih s bilo kojom stranom) ne može se sk lopiti bez prethodne NE Navedeno nije propisano zakonom, ni internim aktima društva. povezanim stranama suglasnosti nadzornog odbora. Transakcije s Fer vrijednost svake materijalne transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak 2. 11. prije svake takve transakcije te njegovo izvješće mora biti dostupno bez NE Navedeno nije propisano zakonom, ni internim aktima društva. povezanim stranama naknade na mrežnim stranicama društva. Društvo je usvojilo procedure za odobravanje i objavljivanje transakcija između Navedeno nije propisano Zakonom, ni internim aktima društva. Transakcije s Članovi Uprave društva upoznati su s obvezama izvješćivanja prema Nadzornom 2. 12. članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom NE povezanim stranama odboru o čemu ih se kontinuirano informaira, sukladno dobroj korporativnoj praksi stranom). društva. Navedeno nije propisano Zakonom, ni internim aktima društva. 2. Transakcije s 12. Revizijski odbor jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost tih procedura. NE Članovi Uprave društva upoznati su s obvezama izvješćivanja prema Nadzornom povezanim stranama odboru o čemu ih se kontinuirano informaira, sukladno dobroj korporativnoj praksi društva. 3. Uloga nadzornog 13. Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova uprave i davanje DA odbora preporuka za kandidata za člana nadzornog odbora glavnoj skupštini. 3. Uloga nadzornog 13. Nadzorni odbor osigurao je formalne i transparentne procedure za imenovanje u DA odbora upravu i nadzorni odbor. Nadzorni odbor je postavio kao cilj postotak ženski h članova nadzornog odbora i Iz godišnjeg financijskog izvješća za 2019. razvidno je dadruštvo nizom internih akata i Uloga nadzornog dobrom poslovnom praksom jamči i promiče raznolikost kao jedne od temeljnih 3. 14. uprave koji se mora postići u sljedećih pet godina te je usvojio plan za provedbu NE odbora vrijednosti modernog društva, a kao potpisnik Povelje o raznolikosti Hrvatske radi na tog cilja. Ciljani postotak i plan objavljeni su u godišnjem izvješću. internoj politici o poštivanju raznolikosti i akcijskom planu o njezinoj provedbi. Uloga nadzornog Iz godišnjeg izvješća je razvidno da društvo kao potpisnik Povelje o raznolikosti 3. 14. Izvještaj o napredovanju plana objavljen je u godišnjem izvješću. NE Hrvatske radi na internoj politici o poštivanju raznolikosti i akcijskom planu odbora o njezinoj provedbi. Uloga odbora za Postupak podnošenja prijedloga za imenovanje Uprave i Nadzornog odbora 3. 15. Odbor za imenovanje ima sve zadatke nabrojane u članku 15. Kodeksa. NE odvija se u skladu s propisima, internim aktima i dobrom korporativnom praksom imenovanja društva. Odabir članova Prilikom predlaganja kandidata za nadzorni odbor glavnoj skupštini, među 3. nadzornog odbora 16. materijalima za glavnu skupštinu društvo čini dostupnima sve informacije NE Dostupne su sve informacije sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. na glavnoj skupštini navedene u članku 16. Kodeksa. Odabir članova Informacije određene u članku 16. Kodeksa bez naknade su dostupne na Na mrežnim stranicama društva dostupne su infromaci je sukladno Zakonu o 3. nadzornog odbora 16. NE mrežnim stranicama društva. trgovačkim društvima. na glavnoj skupštini Odabir članova Materijali za glavnu skupštinu sadrže sve informaci je koje su navedene u članku Podaci o prisutnosti članova Nadzornog odbora na sjednicama nadzornog odbora u 3. nadzornog odbora 17. NE tijeku predmetne poslovne godine sadržane su u Izvj ešću Nadzornog odbora za godinu na glavnoj skupštini 17. Kodeksa. na koju se odnosi. Odabir članova Podaci navedeni u članku 17. Kodeksa dostupni su bez naknade na mrežni m Izvještaj o radu Nadzornog odbora dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama 3. nadzornog odbora 18. stranicama društva i u slučaju kada se imenuje predstavnik radnika ili drugi član NE društva. na glavnoj skupštini nadzornog odbora kojeg ne biraju dioničari na glavnoj skupštini. 4. Nadležnost 19. Nadzorni odbor ima sve zadatke nabrojane u članku 19. Kodeksa. NE Nadzorni odbor obavlja sve zadaće iz svoje nadležnosti ure đene zakonom. nadzornog odbora ODGOVOR (na svako pitanje se OBJAŠNJENJE POGLAVLJE ODREDBA ČLANAK PITANJE obvezno odgovara (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili izborom odgovora iz "Djelomično") padajućeg izbornika) Nadzorni odbor napravio je profil nadzornog odbora koji određuje najmanji broj 4. Sastav 20. članova te kombinaciju vještina, znanja i obrazovanja, kao i profesionalnog i NE Nadzorni odbor sastavljen je u skladu sa zakonom i internim aktima društva. praktičnog iskustva koje se zahtijeva u nadzornom odboru. Nadzorni odbor uključuje članove različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako Trenutni sastav Nadzornog odbora ne uključuje osobe različitih spolova koja okolnost 4. Sastav 21. NE nema negativan utjecaj na raznolikost perspektiva prilikom bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka. donošenja odluka. 4. Sastav 22. Većina članova nadzornog odbora je neovisna u skladu s definicijom iz Dodatka NE Članovi Nadzornog odbora izabrani su sukladno odlukama Glavne skupštine, u skladu A Kodeksa. sa zakonom. 4. Sastav 22. Predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora su neovisni. NE Predsjednik Nadzornog odbora izabran je sukladno odlukama Glavne skupštine, u skladu sa Zakonom 4. Predsjednik 23. Predsjednik nadzornog odbora ima zadatke određene u članku 23. Kodeksa. DA Odbori nadzornog Kao pododbor Nadzornog odbora djeluje Revizijski odbor. Postupak podnošenja 4. 24. Nadzorni odbor osnovao je odbor za imenovanje. NE prijedloga za imenovanje Uprave i Nadzornog odbora odvija se u skladu s propisima, odbora internim aktima i dobrom korporativnom praksom društva. Odbori nadzornog Kao pododbor Nadzornog odbora djeluje Revizijski odbor. O primicima članova Uprave 4. 24. Nadzorni odbor osnovao je odbor za primitke. NE odluku donosi Nadzorni obor, a o primicima Nadzornog odbora odluku donosi Glavna odbora skupština. 4. Odbori nadzornog 24. Nadzorni odbor osnovao je revizijski odbor. DA odbora 4. Odbori nadzornog 24. Nadzorni odbor utvrdio je mandat i aktivnosti svakog svojeg odbora. DA odbora Odbori nadzornog Svaki odbor nadzornog odbora sastoji se od članova koji imaju potrebne 4. 26. vještine, znanje i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo za DA odbora djelotvorno izvršavanje funkcija tog odbora. 4. Odbori nadzornog 27. Svaki odbor nadzornog odbora ima najmanje tri člana. DA odbora 4. Odbori nadzornog 27. Većina članova svakog odbora nadzornog odbora je neovisna (u skladu s DA odbora definicijom iz Dodatka A Kodeksa). 4. Odbori nadzornog 27. Članovima uprave zabranjeno je biti članovima odbora nadzornog odbora. DA odbora 4. Odbori nadzornog 28. Opis poslova svakog odbora nadzornog odbora dostupan je bez naknade na NE Opis poslova odbora Nadzornog odbora određen je primjenjivim propisima i odbora mrežnim stranicama društva. internim aktima društva koji su bez naknade dostupni u društvu. 4. Odbori nadzornog 28. Društvo u godišnje izvješće uključuje izvješće o radu svakog odbora nadzornog NE Revizijski odbor sastavlja Izvješeće o svom radu u skladu primjenjivim propisima. odbora odbora te informacije o broju održanih sastanaka i članovima odbora. 4. Vremensko 29. Očekivano minimalno vremensko opterećenje svakog člana nadzornog odbora DA opterećenje određeno je u trenutku njegova imenovanja. 4. Vremensko 29. U godišnjem izvješću društva objavljena je evidencija prisutnosti svakog člana NE Evidencija prisutnosti svakog člana na sjednicama Nadzornog odbora i opterećenje na sjednicama nadzornog odbora i njegovih odbora. njegovog odbora razvidna je iz zapisnika s održanih sjednica. Statut i/ili interni akti društva predviđaju obvezu članova nadzornog odbora da Izabrani članovi Nadzornog odbora upoznati su sa obvezom izvješćivanja Vremensko društva o svom članstvu u nadzornim odborima i ostalim odborima drugih društava 4. 30. obavijeste tajnika društva o svom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih NE opterećenje koje su u međuvremenu stekli, a u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja društava. društva. 4. Učestalost i način 31. Sjednice nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom svaka tri mjeseca. DA održavanja sjednica 4. Učestalost i način 31. Nadzorni odbor je usvojio plan rada koji uključuje vrijeme održavanja i dnevni NE Nadzorni odbor održava sjednice dinamikom propisano m važe ćim propisima i održavanja sjednica red budućih sastanaka. internim aktima društva i uvijek kada to zahtijevaju potrebe društva. Učestalost i način Odbori nadzornog odbora sastaju se toliko često koliko je potrebno za 4. 31. djelotvorno obavljanje njihovih dužnosti te redovit o izvještavaju nadzorni odbor o DA održavanja sjednica svojim djelatnostima. 4. Učestalost i način 32. Sjednice nadzornog odbora mogu se održati bez prisu tnosti članova uprave kada DA održavanja sjednica nadzorni odbor smatra da je to prikladno. 4. Učestalost i način 32. Osobe koje nisu članovi odbora nadzornog odbora mogu sudjelovati na DA održavanja sjednica sjednicama odbora samo na poziv odbora. 4. Potpora 33. Društvo je odredilo osobu koja će obavljati poslove tajnika društva. DA U skladu sa statutom i/ili drugim internim aktima društva, tajnik društva odgovoran je da se postupa u skladu s procedurama nadzornog odbora, za 4. Potpora 33. savjetovanje nadzornog odbora o pitanjima upravljanja, pružanje potpore DA predsjedniku nadzornog odbora te pomaganje nadzornom odboru i njegovim odborima kako bi učinkovito funkcionirali. Kvaliteta i Opis poslova članova nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju 4. pravodobnost 34. obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu nadzornog odbora DA informacija njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice. Kvaliteta i Opis poslova odbora nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju 4. pravodobnost 34. obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu odbora nadzornog odbora DA informacija njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice. Kvaliteta i Statut i/ili interni akti društva predviđaju da zapisnik sa sjednice nadzornog 4. pravodobnost 35. DA odbora mora biti dostupan svim članovima nadzornog odbora. informacija Kvaliteta i Zapisnici sa sjednica nadzornog odbora sadrže infor macije o rezultatima 4. pravodobnost 35. DA glasanja, uključujući i detalje o glasovanju pojedinih članova. informacija Kvaliteta i Nadzorni odbor ima pravo primati informacije ili savjete od osoba izvan društva na trošak društva ako smatra da je to potrebno za uspješno izvršavanje njegovih 4. pravodobnost 36. DA dužnosti, s time da je postupak za to preciziran u internim aktima društva koje je informacija donijela uprava uz suglasnost nadzornog odbora. 4. Obuka i razvoj 37. Svi članovi nadzornog odbora pri imenovanju primili su uvodnu obuku za svoju DA ulogu. 4. Obuka i razvoj 37. Svi članovi nadzornog odbora kontinuirano se obučavaju i obrazuju kako bi DA unaprijedili i poboljšali svoje vještine i znanje. Članovi nadzornog odbora redovito primaju novosti i sažetke od uprave i 4. Obuka i razvoj 38. stručnjaka o pitanjima koja su važna za društvo i dužnos ti članova nadzornog DA odbora. 4. Ocjenjivanje 39. Nadzorni odbor ocijenio je svoju djelotvornost u posljednjih 12 mjeseci. DA nadzornog odbora Najmanje jednom godišnje predsjednik Nadzornog odbora društva usvaja 4. Ocjenjivanje 39. Nadzorni odbor ocijenio je pojedinačne rezultate svojih članova u posljednjih 12 NE Izvješće o provedenom nadzoru, između ostalog podatke o aktivnostima nadzornog odbora mjeseci. Nadzornog odbora tijekom godine o čemu postoje i pisani zapisnici iz kojih je razvidno sudjelovanje svakog pojedinog člana u radu Nadzornog odbora. Najmanje jednom godišnje predsjednik Nadzornog odbora društva usvaja 4. Ocjenjivanje 39. Ocjenjivanje djelotvornosti nadzornog odbora vodio je predsjednik ili zamjenik NE Izvješće o provedenom nadzoru, između ostalog podatke o aktivnostima nadzornog odbora predsjednika nadzornog odbora. Nadzornog odbora tijekom godine o čemu postoje i pisani zapisnici iz kojih je razvidno sudjelovanje svakog pojedinog člana u radu Nadzornog odbora. Najmanje jednom godišnje predsjednik Nadzornog odbora društva usvaja 4. Ocjenjivanje 40. Ocjenjivanje nadzornog odbora uključilo je ocjenu svih okolnosti navedenih u NE Izvješće o provedenom nadzoru, između ostalog podatke o aktivnostima nadzornog odbora članku 40. Kodeksa. Nadzornog odbora tijekom godine o čemu postoje i pisani zapisnici iz kojih je razvidno sudjelovanje svakog pojedinog člana u radu Nadzornog odbora. ODGOVOR (na svako pitanje se OBJAŠNJENJE POGLAVLJE ODREDBA ČLANAK PITANJE obvezno odgovara (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili izborom odgovora iz "Djelomično") padajućeg izbornika) Najmanje jednom godišnje predsjednik Nadzornog odbora društva usvaja 4. Ocjenjivanje 41. Godišnje izvješće uključuje izvješće o ocjeni nadzornog odbora i njegovih NE Izvješće o provedenom nadzoru, između ostalog podatke o aktivnostima nadzornog odbora odbora u kojem su ocjenjene sve okolnosti navedene u članku 41. Kodeksa. Nadzornog odbora tijekom godine o čemu postoje i pisani zapisnici iz kojih je razvidno sudjelovanje svakog pojedinog člana u radu Nadzornog odbora. 5. Dužnosti uprave 42. Dužnosti uprave uklju čuju sve aktivnosti navedene u članku 42. Kodeksa. DA Uprava je usvojila, a nadzorni odbor je odobrio, poslovnik o radu uprave koji Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu, društvo ima jednog ili više 5. Dužnosti uprave 43. NE direktora koji poslove društva vode samostalno i pojedinačno, a ne kao kolektivno tijelo definira sve navedeno u članku 43. Kodeksa. pa ne postoji potreba za usvajanjem Poslovnika o radu uprave. 5. Dužnosti uprave 44. U slučaju grupe, uprava vodećeg društva ima obvezu osigurati djelotvoran DA nadzor nad aktivnostima drugih društava u grupi. Na razini Dukat grupe je jasno uspostavljen sustav odgovornosti svakog 5. Dužnosti uprave 44. Statut i/ili interni akti društva sadrže pravila ko ja uređuju odgovornosti i postupke NE ovisnog društva, a Dukat kao matično društvo aktivno sudjeluje u značajnim izvještavanja na nivou vodećeg društva i društava kćeri. odlukama koje pjedinačno donose uprave ovisnih društava sukladno važe ćim propisima, procedurama vodećeg društva te osnivačkim aktima ovisnih društava Nadzorni odbor osigurava da uprava održava profil u prave koji određuje 5. Sastav 45. najmanji broj članova te kombinaciju članova koji posjeduju vještine, znanja i DA obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo koje se zahtijeva za upravu. Propisana je odgovornost predsjednika uprave za sve aktivnosti navedene u Nije imenovana uprava kao kolektivno tijelo pa tako niti predsjednik uprave. Društvo 5. Predsjednik 46. NE ima više direktora koji zastupaju društvo samostalno i pojedinačno sukladno važe ćim članku 46. Kodeksa. propisima. Internim aktima društva predviđeno je da članovi uprave moraju pribaviti U skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja društva članovi Uprave društva Ograničenja drugih prilikom imenovanja upoznati su sa zakonskim ograničenjima imenovanja u upravu 5. 47. prethodnu suglasnost nadzornog odbora prije prihvaćanja imenovanja u upravu NE imenovanja dok su ostala pravila ponašanja predviđena ugovorima o obavljanju poslova ili nadzorni odbor društva koje nije dio iste grupe. direktora/uprave društva. U skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja društva članovi Uprave društva 5. Ograničenja drugih 47. Internim aktima društva predviđena je zabrana da članovi uprave drže više od NE prilikom imenovanja upoznati su sa zakonskim ograničenjima imenovanja u upravu imenovanja dvije pozicije u upravi ili nadzornom odboru drugih takvih društava. dok su ostala pravila ponašanja predviđena ugovorima o obavljanju poslova direktora/uprave društva. Nadzorni odbor u posljednjih 12 mjeseci ocijenio je djelotvornost aranžmana za 5. Ocjena uprave 48. suradnju između nadzornog odbora i uprave, kao i adekvatnost podrške i DA informacija koje prima od uprave. 5. Ocjena uprave 48. Rezultati ocjene aranžmana za suradnju izme đu nadzornog odbora i uprave DA uključeni su u godišnje izvješće. 5. Ocjena uprave 49. Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost kao i djelotvornost pojedinih članova u NE Djelotvornost članova Uprave ocjenjuju Nadzorni odbor i Glavna skupština. posljednjih 12 mjeseci. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu, društvo ima jednog ili više 5. Ocjena uprave 49. Uprava je izvijestila nadzorni odbor o zaključcima u vezi ocjene vlastite NE direktora koji zastupaju društvo samostalno i pojedinačno,odnosno poslove društva djelotvornosti i djelotvornosti pojedinih članova. vode direktori, a ne uprava kao kolektivno tijelo. Djelotvornost pojedinog direktora ocjenjuju Nadzorni odbor i glavna skupština. Uloga odbora za Dužnosti odbora za primitke uklju čuju sve aktivnosti navedene u članku 50. Kao pododbor Nadzornog odbora djeluje Revizijski odbor. 6. 50. NE O primiciima članova Uprave odluku donosi Nadzorni obor, a o primicima Nadzornog primitke Kodeksa. odbora, odluku donosi Glavna skupština. 6. Primici članova 51. Nadzorni odbor određuje godišnje primitke svakog člana uprave, utemeljene na Djelomično O primiciima članova Uprave odluku donosi Nadzorni obor, a o primicima uprave preporukama odbora za primitke i u skladu s odobrenom politikom primitaka. Nadzornog odbora, odluku donosi Glavna skupština. Primici članova Razina primitaka članova uprave uzima u obzir dogovorenu strategiju, sklonost 6. 52. preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar ko jeg društvo posluje te plaće DA uprave i uvjete radnika unutar društva. Primici članova Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije raspolagati s dionicama koje Politika primitaka članova uprave primjenjuje se od 01.01.2020. 6. 53. su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu NE uprave Tijekom 2019. godine direktori društva nisu stjecali dionice društva. dodijeljene. Primici članova Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije iskoristiti dioničke opcije Politika primitaka članova uprave primjenjuje se od 01.01.2020. 6. 53. koje su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su NE uprave Tijekom 2019. godine direktori društva nisu stjecali dionice društva. mu dodijeljene. Primici članova Politika primitaka uključuje odredbe koje pobliže utvr đuju okolnosti u kojima bi Politika primitaka članova uprave primjenjuje se od 01.01.2020. 6. 53. NE Tijekom 2019. godine direktori društva nisu ostvarili primitak / dio primitka koji bi bio uprave dio primitaka člana uprave bio zadržan ili bi se tražilo njihov po vrat. zadržan ili bi se tražio povrat tog primitka / dije la primitka. Razina primitaka za predsjednika nadzornog odbora te za druge članove 6. Primici članova 54. nadzornog odbora odražava njihovu vremensku optere ćenost i odgovornosti, NE Odlukom Glavne skupštine određeno je da svi članovi Nadzornog odbora imaju nadzornog odbora uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u odborima nadzornog pravo na fiksnu naknadu za sudjelovanje u radu sjednica Nadzronog odbora. odbora. Primici članova Politika primitka i/ili interni akti društva zabranjuju uključivanje varijabilnih 6. 55. elementa ili drugih elementa povezanih s uspješnošću poslovanja u primitke NE Naknada članovima nadzornog odbora određena je odlukom Glavne skupštine. nadzornog odbora nadzornog odbora. 6. Izvještavanje o 56. Politiku primitaka društva odobrili su dioničari na glavnoj skupštini. NE U promatranom razdoblju nije postojala obveza takvog odobrenja. primicima 6. Izvještavanje o 56. Odobrena politika primitaka društva dostupna je bez naknade na mrežnim NE U promatranom razdoblju nije postojala obveza takvog odobrenja. primicima stranicama društva. 6. Izvještavanje o 57. Godišnje izvješće o primicima uključuje podatke o primicima svakog pojedinog NE U 2019. godini objavljeni su podaci o primicima članova Nadzornog odbora, sukladno primicima člana nadzornog odbora te ostale informacije sadržan e u članku 57. Kodeksa. zakonom propisanoj obvezi kao dio godišnjeg financijskog izvještaja. Uloga nadzornog Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila politiku koja Preuzimanje i upravljanje rizicima u domeni su vođenja poslova društva, o čemu je 7. 58. određuje prirodu i opseg rizika koje društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi NE Nadzorni odbor pravovremeno i adekvatno informiran u skladu sa odbora i uprave se postigli svi dugoročni strateški ciljevi ("sklonost preuzimanju rizika"). zakonom, Statutom, internim aktima te dobrom korporativnom praksom društva. 7. Uloga nadzornog 59. Propisana je odgovornost uprave za sve aktivnosti navedene u članku 59. DA odbora i uprave Kodeksa. 7. Uloga revizijskog 60. Opis poslova revizijskog odbora uključuje sve aktivnosti navedene u članku 60. DA odbora Kodeksa. 7. Uloga revizijskog 61. Revizijski odbor, Nadzorni odbor ili neki od njegovih odbora poduzeli su DA odbora aktivnosti navedene u članku 61. Kodeksa. Odnosi s vanjskim Revizijski odbor nadgleda proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u 7. 62. skladu sa zakonskim zahtjevima te daje preporuke nadzornom odboru za izbor DA revizorom vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje. 7. Odnosi s vanjskim 63. Revizijski odbor je u proteklih 12 mjeseci odobrio plan rada vanjskog revizora, DA revizorom koji uključuje opseg i sadržaj aktivnosti koje će biti predmet revizije. Odnosi s vanjskim Revizijski odbor sastaje se po potrebi s vanjskim revizorom kako bi raspravili o 7. 63. pitanjima koja su identificirana tijekom revizije i da bi nadgledao kvalitetu DA revizorom pruženih usluga. 7. Odnosi s vanjskim 64. Propisana je odgovornost Revizijskog odbora za nadgledanje, neovisnost i DA revizorom objektivnost vanjskog revizora. 7. Odnosi s vanjskim 64. Revizijski odbor odobrio je politiku o dozvoljenim nerevizorskim uslugama koje NE Tijekom 2019. godine nije bilo takvih usluga. revizorom pruža vanjski revizor. 7. Upravljanje rizicima i 65. Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje DA unutarnja kontrola kontrole kao cjeline najmanje jednom godišnje. 7. Upravljanje rizicima i 65. Revizijski odbor po potrebi daje preporuke nadzornom odboru i upravi društva u DA unutarnja kontrola vezi djelotvornosti upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole. 7. Upravljanje rizicima i 66. Društvo održava djelotvoran sustav upravljanja rizi cima koji osigurava pouzdano DA unutarnja kontrola prepoznavanje rizika, mjerenje, odgovore, prijavljivanje i njihovo nadziranje. Upravljanje rizicima i Društvo je odredilo jasne unutarnje odgovornosti za održavanje sustava 7. 66. upravljanja rizicima te jasnu proceduru održavanja kontakata odgovornih osoba DA unutarnja kontrola s revizijskim odborom. ODGOVOR (na svako pitanje se OBJAŠNJENJE POGLAVLJE ODREDBA ČLANAK PITANJE obvezno odgovara (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili izborom odgovora iz "Djelomično") padajućeg izbornika) 7. Upravljanje rizicima i 67. Društvo je ustanovilo funkciju unutarnje revizije odgovornu za nadziranje DA unutarnja kontrola djelotvornosti sustava unutarnje kontrole, uključujući upravljanje rizicima. 7. Upravljanje rizicima i 67. Revizijski odbor odobrio je plan unutarnje revizije u posljednjih 12 mjeseci. DA unutarnja kontrola 7. Upravljanje rizicima i 67. Revizijski odbor zaprima izvješća unutarnjeg revizora i nadzire provedbu DA unutarnja kontrola njegovih preporuka. 7. Upravljanje rizicima i 68. Revizijski odbor obvezan je nadzornom odboru preporučiti imenovanje ili DA unutarnja kontrola razrješenje voditelja funkcije unutarnje revizije. Upravljanje rizicima i Ako u društvu ne postoji funkcija unutarnje revizije, revizijski odbor je jednom u 7. 68. posljednjih 12 mjeseci ocijenio potrebu za tom funkcijom u sklopu svoje ocjene NE U 2019. u društvu je postojala funkcija interne revizije. unutarnja kontrola sustava unutarnjih kontrola. Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila postupak za 7. Prijava nepravilnosti 69. prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnjih pravila društva, stvarnih ili u slučaju da DA postoji sumnja u kršenje. 7. Prijava nepravilnosti 69. Postupak osigurava da radnici ili vanjski dionici ne trpe negativne posljedice ako DA prijave sumnjivo ponašanje. 7. Prijava nepravilnosti 69. Detalji postupka za prijavljivanje dostupni su bez naknade na mrežnim DA stranicama društva. Statut i/ili interni akti društva predviđaju dužnost uprave da izvijesti nadzorni 7. Prijava nepravilnosti 70. odbor o svim uočenim nepravilnostima i dogovori mjere koje moraju biti DA provedene. 7. Prijava nepravilnosti 70. Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost postupka i njegovu primjenu u NE Nije bilo takvih slučajeva. posljednjih 12 mjeseci. Korištenje mrežnim Svi podaci koje društvo mora objaviti u skladu sa zakonom, pravilima o 8. 71. uvrštenju, Kodeksom i vlastitim statutom dostupni su bez naknade na mrežnim DA stranicama društva stranicama društva. 8. Korištenje mrežnim 72. Sve informacije određene člankom 72. Kodeksa bez naknade su dostupne na DA stranicama društva mrežnim stranicama društva te im se lako može prist upiti. 8. Korištenje mrežnim 73. Društvo je osiguralo da su informacije na mrežnim s tranicama aktualne i DA stranicama društva objavljene unutar rokova propisanih zakonom i propisima. 8. Korištenje mrežnim 73. Svi podaci na mrežnim stranicama dostupni su bez na knade na hrvatskom i Djelomično Podaci na mrežnim stranicama dostupni su na hrvatsk om jeziku, sukladno stranicama društva engleskom jeziku. zakonom propisanim obvezama. 8. Godišnje izvješće 74. Godišnje izvješće sadrži sve informacije iz članka 74. Kodeksa. Djelomično Godišnje izvješće sadrži sve zakonom propisane podatke. Društvo je osiguralo da svi dioničari, bez obzira na broj ili rod dionica koje drže, 9. Odnosi s dioničarima 75. imaju jednak pristup informacijama o društvu i o tome kako mogu izvršavati i DA štititi svoja prava. Uprava društva imenovala je osobu zaduženu za odnos e sa investitorima.ruštvo je Društvo je ustanovilo učinkovite formalne mehanizme koji manjinskim osiguralo manjinskim dioničarima, ali i ostaloj investicijskoj javnosti mogućnost 9. Odnosi s dioničarima 76. dioničarima osiguravaju mogućnost postavljanja pitanja izravno predsjedniku NE postavljanja pitanja i pristup informacijama putem Ureda knjige dionica koju društvo uprave i predsjedniku nadzornog odbora, a pojedinosti o funkcioniranju tih vodi i putem osobe zadužene za odnose s investitori ma, sukladno dobroj koroprativnoj mehanizama dostupne su bez naknade na mrežnim stran icama društva. praksi društva. Društvo je odredilo pojedinca koji će u odnosu na sve dioničare biti osoba za 9. Odnosi s dioničarima 77. kontakt u odnosima s ulagateljima, a kontakt ove osobe dostupan je bez DA naknade na mrežnim stranicama društva. Statut društva i/ili interni akti društva ni na koji način ne ograničavaju mogućnost 9. Glavna skupština 78. dioničara da sazovu glavnu skupštinu, da sudjeluju na njoj ili da dodaju stavke DA na dnevni red. 9. Glavna skupština 79. Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da DA ostvaruju svoje pravo glasa putem punomoćnika bez ograničenja. 9. Glavna skupština 79. Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da DA ostvaruju svoje pravo glasa elektronički bez ograničenja. Objašnjenje drugih načina na koji dioničari mogu izvršavati svoje pravo glasa Dioničari ostvaruju pravo glasa sukadno zakonu i internim aktima društva, a 9. Glavna skupština 79. NE dokumenti za glavnu skupštinu sadrže informacije od ređene pozitivnim navedeni su u dokumentima za glavnu skupštinu. propisima. 9. Glavna skupština 80. Obavijest o održavanju glavne skupštine objavljena je najkasnije 30 dana prije DA dana njezina održavanja. 9. Glavna skupština 80. Dnevni red, odluke i svi drugi materijali potrebni za glavnu skupštinu dostupni su DA bez naknade na mrežnim stranicama društva. 9. Glavna skupština 80. Svi dokumenti dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku. Djelomično Na mrežnim stranicama društva dostupni su svi dokum neti na hrvatskom jeziku, a na zahtjev su dostupni i dokumenti na engleskom jeziku. 9. Glavna skupština 81. Sve osobe navedene u članku 81. Kodeksa bile su prisutne na glavnoj skupštini Djelomično Redovnoj glavnoj skupštini društva održanoj u 2019. godini nazočili su direktori u proteklih 12 mjeseci. društva, prokurist i vanjski revizor. 9. Glavna skupština 81. Vanjski revizor bio je prisutan na glavnoj skupštini na kojoj su se predstavljali DA financijski izvještaji. 9. Glavna skupština 82. Društvo je bez naknade učinilo dostupnima odluke glavne skupštine na svojim DA mrežnim stranicama. Društvo je u roku od 30 dana od dana održavanja gla vne skupštine na svojim Društvo je na svojim mrežnim stranicama objavilo sv a priopćenja koja je po 9. Glavna skupština 82. mrežnim stranicama bez naknade u činilo dostupnima odgovore na pitanja NE zakonu bilo dužno objaviti, a direktori društva su na skupštini odgovorili na sva postavljena na glavnoj skupštini. postavljena pitanja. Korporativna Nadzorni odbor i uprava usuglasili su i usvojili politike propisane u članku 83. U svrhu održavanja i podizanja razine korporativne društvene odgovornosti, Nadzorni 10. društvena 83. NE odbor i uprava primjenjuju interne akte, procedure i sustav načela kako je razvidno iz Kodeksa. odgovornost godišnjeg izvješća. Korporativna Interne akte, procedure i načela društvo je učinilo dostupnima u skladu sa zakonom 10. društvena 83. Politike su dostupne bez naknade na mrežnim stra nicama društva. NE propisanom obvezom i dobrom korporativnom praksom. odgovornost Kada uprava od nadzornog odbora traži prethodnu sug lasnost s odlukama, Korporativna popratni dokumenti objašnjavaju na koji je način preporučena mjera u skladu s 10. društvena 84. politikama povezanim s procjenom učinka aktivnosti društva na okoliš i DA odgovornost zajednicu, s politikama povezanim s očuvanjem ljudskih prava i prava radnika te s mjerama povezanim sa sprječavanjem i sankcioniranjem mita i korupcije. Nadzorni odbor i uprava zajednički su identificirali koga smatraju ključnim Identificiranje ključnih dionika prvenstveno je u domeni vođenja poslova društva, o 10. Uključenost dionika 85. NE čemu je Nadzorni odbor pravovremeno i adekvatno informiran u skladu sa dionicima u odnosu na društvo. zakonom, Statutom, internim aktima te dobrom korporativnom praksom društva. Uprava je osigurala postojanje učinkovitih mehanizama za redovitu interakciju s 10. Uključenost dionika 85. ključnim dionicima, kao i za informiranje nadzornog odbora o rezultatima tih DA komunikacija. Nadzorni odbor je ovlašten, uz prethodnu obavijest predsjedniku uprave, Interakcija s vanjskim dionicima u domeni je vođenja poslova društva, a 10. Uključenost dionika 86. NE Nadzorni odbor je o istima pravovremeno i adekvatno informiran u skladu sa organizirati sastanke s vanjskim dionicima kada smatra da je to nužno. zakonom, Statutom, internim aktima te dobrom korporativnom praksom društva. U ovlaštenjima svakog odbora nadzornog odbora predviđeno je u koje svrhe Interakcija s vanjskim dionicima u domeni je vođenja poslova društva, a Nadzorni odbor i revizijski odbor je o istima pravovremeno i adekvatno informiran u 10. Uključenost dionika 87. predsjednik odbora može komunicirati izravno s dion icima te koju je proceduru NE skladu sa zakonom, Statutom, internim aktima te dobrom korporativnom praksom potrebno pratiti. društva. Attachments Original document

