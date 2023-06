Financials EUR USD Sales 2023 4 684 M 5 059 M 5 059 M Net income 2023 180 M 194 M 194 M Net Debt 2023 120 M 130 M 130 M P/E ratio 2023 11,7x Yield 2023 3,28% Capitalization 2 094 M 2 262 M 2 262 M EV / Sales 2023 0,47x EV / Sales 2024 0,47x Nbr of Employees 18 746 Free-Float 66,8% Chart DÜRR AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends DÜRR AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Bearish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 12 Last Close Price 30,26 € Average target price 39,17 € Spread / Average Target 29,4% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Jochen Weyrauch Chief Executive Officer Dietmar Heinrich Chief Financial Officer Gerhard Federer Chairman-Supervisory Board Martin Schwarz-Kocher Member-Supervisory Board Anja Schuler Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) DÜRR AG -4.00% 2 262 ATLAS COPCO AB 31.97% 70 607 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 26.54% 47 242 FANUC CORPORATION 29.34% 34 675 INGERSOLL RAND INC. 22.68% 25 930 SANDVIK AB 12.31% 24 780