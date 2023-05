Financials EUR USD Sales 2023 116 B 124 B 124 B Net income 2023 2 540 M 2 724 M 2 724 M Net Debt 2023 32 781 M 35 158 M 35 158 M P/E ratio 2023 11,3x Yield 2023 4,76% Capitalization 29 106 M 31 216 M 31 216 M EV / Sales 2023 0,53x EV / Sales 2024 0,64x Nbr of Employees 67 402 Free-Float 83,8% Chart E.ON SE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends E.ON SE Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 20 Last Close Price 11,15 € Average target price 11,97 € Spread / Average Target 7,38% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Leonhard Birnbaum CEO & Chairman-Management Board Marc Spieker Head-Investor Relations Erich Clementi Chairman-Supervisory Board Markus Nitschke Head-Technology & Innovation, Sustainable Cities Victoria E. Ossadnik Chief Operating Officer & Member-Management Board Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) E.ON SE 20.63% 31 632 ELECTRICITÉ DE FRANCE 0.00% 51 658 NATIONAL GRID PLC 10.14% 49 964 SEMPRA ENERGY -5.20% 45 851 ENGIE 6.44% 37 124 UNIPER SE 55.22% 36 009