Bank Asia Limited has inaugurated a new version of 'SMART App' by adding advanced features, which will ensure more convenient, secure and state-of-the-art banking services for customers.

President & Managing Director of the bank Mr. Adil Chowdhury inaugurated the new version of SMART App at Bank Asia Tower, Karwan Bazar, Dhaka on July 20, 2023. Additional Managing Director Mr. ANM Mahfuz, Deputy Managing Directors Mr. S. M. Iqbal Hossain and Mr. Alamgir Hossain, Company Secretary Mr. S. M. Anisuzzaman, Chief Human Resource Officer Alkona K. Choudhuri, Chief Technology Officer Mr. Saiful Islam, Head of Alternative Delivery Channel Mr. Md. Moniruzzaman Khan and other senior officials of the bank were present on the occasion.

In the new version of the SMART App, customers can easily sign up and enjoy the latest banking services including Fund Transfer, Utility Bill Payment, MFS Fund Transfer, Government Fee Payments, E-commerce Payment, QR Pay and others.

স্মার্ট অ্যাপের নতুন ভার্সন চালু করলো ব্যাংক এশিয়া



নতুন নতুন সেবা সংযুক্ত করে স্মার্ট অ্যাপের নতুন ভার্সন চালু করেছে ব্যাংক এশিয়া, যা গ্রাহকদের জন্য অধিকতর সহজ, নিরাপদ ও অত্যাধুনিক ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করবে। ২০ জুলাই, ২০২৩ তারিখে রাজধানীর কারওয়ান বাজারস্থ ব্যাংক এশিয়া টাওয়ারে স্মার্ট অ্যাপের নতুন ভার্সন উদ্বোধন করেন ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আদিল চৌধুরী। অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এএনএম মাহফুজ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস. এম. ইকবাল হোছাইন ও জনাব আলমগীর হোসেন, কোম্পানী সেক্রেটারী জনাব এস. এম. আনিসুজ্জামান, মানবসম্পদ বিভাগ প্রধান জনাব আল্কনা কে. চৌধুরী, প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল প্রধান জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান খান সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।



স্মার্ট অ্যাপের নতুন ভার্সনে গ্রাহক খুব সহজে সাইন আপ করে ফান্ড ট্রান্সফার, ইউটিলিটি বিল প্রদান, এমএফএস ফান্ড ট্রান্সফার, সরকারী ফি প্রদান, ই-কমার্র্স পেমেন্ট এবং কিউআর পে সহ নতুন নতুন ব্যাংকিং সেবাসমূহ উপভোগ করতে পারবেন।