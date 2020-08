EdiliziAcrobatica S p A : COMUNICATO STAMPA – EDILIZIACROBATICA DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI 760MILA EURO DI DIVIDENDI

COMUNICATO STAMPA

EDILIZIACROBATICA DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI 760MILA EURO DI DIVIDENDI

Genova 27 agosto 2020 - L'Assemblea dei Soci di EdiliziAcrobatica S.p.A. ('Società' o 'EDAC'), società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana (ticker EDAC) e su Euronext Growth (ticker ALEAC), riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Simonetta Simoni, ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari ad euro 1.225.175,00 come segue:

- Euro 760.726,75 a dividendi da distribuire, pari a Euro 0,096 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2020 AIM Italia, il 31 agosto 2020, data di legittimazione a percepire il dividendo il 1 settembre 2020 e data di pagamento del dividendo il 2 settembre 2020;

La restante parte, pari ad Euro 464.448,25, per Euro 3.979 alla riserva legale, che con tale accantonamento raggiunge il limite di legge pari al 20% del capitale sociale, e per Euro 460.469,25 a riserva di utili portati a nuovo.

Nella stessa sede, l'Assemblea, preso atto delle dimissioni del consigliere Riccardo Iovino dal CDA, ha accolto la disponibilità ad essere nominata quale nuovo membro, ad integrazione dell'organo amministrativo, di ARIM Holding, holding di cui lo stesso Iovino è amministratore unico, e che è già titolare di una partecipazione pari a circa il 76,24% del capitale sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A., disponibilità.

A garanzia di una piena e totale continuità nella gestione del Gruppo oltre che ad una maggiore efficienza e contenimento dei costi sarà lo stesso Riccardo Iovino a ricoprire la carica di Consigliere Delegato in nome e per conto di ARIM Holding.

'Abbiamo ritenuto opportuna, come riconoscimento per gli investitori che hanno creduto in noi, una parziale distribuzione dei dividendi, per altro possibile nonostante il periodo particolarmente e delicato per l'economia globale - ha commentato Riccardo Iovino -. Si tratta certamente di un risultato importante per il Gruppo che, nel corso del 2019, così come in questo 2020, ha operato importanti investimenti volti a favorirne la crescita e la penetrazione in nuovi territori sia italiani che europei. Le strategie di sviluppo messe a punto negli ultimi anni, inoltre, sono assolutamente in linea anche con l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica di ARIM Holding, la holding di famiglia di cui sono amministratore unico. L'obiettivo di questo avvicendamento, che mi vede comunque rimanere nel mio ruolo di consigliere del CDA di Acrobatica, anche in vista dell'accelerazione dell'espansione del Gruppo sul fronte internazionale, è infatti rendere sempre più efficienti le best practices che hanno portato EdiliziAcrobatica a crescere di anno in anno in maniera esponenziale rendendola ad oggi la realtà europea di riferimento nel campo dell'edilizia operativa in doppia fune di sicurezza'.