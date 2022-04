Edison S p A : Fenice firma un accordo vincolante per l'acquisizione di Citelum Italia

COMUNICATO STAMPA

FENICE FIRMA UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DI CITELUM ITALIA

Milano, 4 aprile 2022 - Fenice Spa, società interamente controllata da Edison, e Citelum SA (parte del Gruppo EDF), gruppo attivo nel settore dei servizi di illuminazione alla Pubblica Amministrazione, hanno firmato un accordo vincolante per l'acquisizione da parte di Fenice Spa dell'intero capitale di Citelum Italia Srl.

Citelum Italia è il secondo operatore in Italia nel settore dell'illuminazione pubblica, con una quota di mercato pari al 6% e quinto operatore in Spagna, con una quota pari al 10%, con una presenza capillare sul territorio nazionale e spagnolo. Le attività della società in Italia e Spagna comprendono la gestione di 1.200.000 punti di illuminazione, 300 contratti e circa 600 dipendenti.

Il perfezionamento della compravendita è previsto entro il secondo trimestre dell'anno.

L'acquisizione delle attività italiane e spagnole di Citelum permetterà a Fenice di ampliare la propria offerta nel business dei servizi energetici per il territorio e le città, e di sviluppare importanti sinergie con le attività di Edison dedicate ai servizi energetici per la transizione energetica e la decarbonizzazione di territori e città verso le smart city del futuro.

L'acquisto di Citelum Italia si configura come operazione con parte correlata di minore rilevanza, e come tale ha richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato Operazioni con Parti Correlate di Edison.

Edison nei servizi energetici e ambientali

Edison, attraverso la controllata Fenice, è un attore chiave nel settore dei servizi energetici e ambientali e offre soluzioni innovative e su misura a grandi aziende, PMI, ospedali e pubblica amministrazione. Edison opera sia a livello nazionale che internazionale in questo segmento e, attraverso la sua preziosa esperienza e competenza, aiuta i clienti a costruire il proprio percorso di decarbonizzazione utilizzando soluzioni su misura sfruttando le nuove tecnologie e il digitale con l'obiettivo di massimizzare la loro competitività ed efficienza e ridurre il loro impatto ambientale. Fenice anche attraverso le proprie controllate, gestisce 2.100 strutture pubbliche e private, 80 impianti di teleriscaldamento, 45 siti industriali alimentati da impianti di produzione di energia elettrica (tra cui rinnovabili e impianti di cogenerazione) e 27 siti di servizi ambientali.

PRESS RELEASE

FENICE SIGNS A BINDING AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF CITELUM ITALIA

Milan, 04 April 2022 - Fenice Spa, a fully subsidiary of Edison, and Citelum SA (part of EDF Group), a group operating in the lighting services segment for the Public Administration, have signed a binding agreement for the acquisition by Fenice Spa of the entire capital of Citelum Italia Srl.

Citelum Italia is Italy's second most important public lighting operator with a market share of 6% and the fifth most important in Spain, with a share of 10%, with a capillary presence spread throughout national and

Spanish territory. The company's business in Italy and Spain includes the management of 1,200,000 lighting points, 300 contracts and approximately 600 employees.

Completion of the purchase and sale is expected by the second quarter of the year.

The acquisition of Citelum's Italian and Spanish businesses will allow Fenice to expand its offer in the energy service business for the territory and cities, and to develop important synergies with Edison's business dedicated to energy services for the energy transition and the decarbonisation of territories and cities towards the smart cities of the future.

The acquisition of Citelum Italy is classified as a related party transaction of minor relevance and, as such, required the preventive favourable opinion of the Edison Related Party Transactions Committee.

Edison in energy and environmental services

Through the subsidiary Fenice, Edison is a key player in the energy and environmental services sector and offers innovative and tailored solutions to large companies, SMEs, hospitals and the public administration. Edison operates both nationally and internationally in this segment and, through its valuable experience and competence, helps customers construct their own decarbonisation route, using tailored solutions that exploit new technologies and digital with the aim of maximising their competitiveness and efficiency and reducing their environmental impact. Directly and through its subsidiaries, Fenice manages 2,100 public and private facilities, 80 district heating plants, 45 industrial sites powered by electricity plants (including renewables and cogeneration plants) and 27 environmental services sites.

