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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Egeli & Co Tarim Grsm Srmys Ytrm Ortk AS    EGCYO   TRAEVREN91Q7

EGELI & CO TARIM GRSM SRMYS YTRM ORTK AS

(EGCYO)
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Egeli Tarim Grsm Srmys Ytrm Ortk : Şirket Genel Bilgi Formu

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08/28/2020 | 12:15pm EDT

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

Disclaimer

Egeli & Co. Tarim Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS published this content on 28 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 August 2020 16:14:01 UTC
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All news about EGELI & CO TARIM GRSM SRMYS YTRM ORTK AS
12:15pEGELI TARIM GRSM SRMYS YTRM ORTK : Şirket Genel Bilgi Formu
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Financials
Sales 2019 1,21  0,16  0,16 
Net income 2019 -7,02 M -0,96 M -0,96 M
Net Debt 2019 7,41 M 1,01 M 1,01 M
P/E ratio 2019 -1,00x
Yield 2019 -
Capitalization 20,5 M 2,77 M 2,79 M
EV / Sales 2018 -
EV / Sales 2019 12,0x
Nbr of Employees -
Free-Float 60,4%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Güldem Atabay Sanli General Manager
Tan Egeli Chairman
Ersoy Çoban Vice Chairman
Ahmet Berker Argun Independent Director
Mehmet Cemal Tükel Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
EGELI & CO TARIM GRSM SRMYS YTRM ORTK AS3
BLACKROCK, INC.18.36%90 725
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.-8.90%52 460
UBS GROUP AG-8.43%44 179
THE BLACKSTONE GROUP INC.-4.29%37 038
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)-25.39%33 264
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