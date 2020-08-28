Egeli Tarim Grsm Srmys Ytrm Ortk : Şirket Genel Bilgi Formu

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Adı-Soyadı
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Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
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Cinsiyeti
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Görevi
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Mesleği
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Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
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İcrada Görevli Olup Olmadığı
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Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
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Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
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Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
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Sermayedeki Payı (%)
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Temsil Ettiği Pay Grubu
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Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
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Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
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Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
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Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
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Yer Aldığı Komiteler ve Görevi