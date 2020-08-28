Egeli Tarim Grsm Srmys Ytrm Ortk : Şirket Genel Bilgi Formu

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı