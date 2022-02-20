Electro Cable Egypt : Release from Electro Cable Egypt (ELEC.CA) Regarding a New Contract

عينصت لاجم يف ةلماعلا تاكرشلا ربكأ يدحا" )ELEC.CA( ةيرصملا ةيئابرهكلا تلاباكلا ةكرش تماق يرصم هينج نويلم 450 ةميقب ليومت دقع عيقوتب ةعباتلا اهتاكرشو "يرصملا قوسلا يف ةيئابرهكلا تلاباكلا ىلع ديازتملا بلطلا ليومت ضرغب كلذو ،2022-2-17 قفاوملا سيمخلا موي ناكسلااو ريمعتلا كنب عم يف ةصاخو تلاباكلا تاكرش ةعومجم اهب موقت يتلاو ءابرهكلا عاطقب ةصاخلا تلاواقملا تامدخو تاجتنم عاطق ىف ةلثمملا ةيتحتلا ةينبلا ريوطتل ةلودلا ةطخب ةقلعتملا عيراشملاو "ةميرك هايح" ةيسائرلا ةردابملا لظ
. ءابرهكلا عيزوت و لقنلا تاكرش نم ةعباتلا اهتئيهو ءابرهكلا
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