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    ELEC   EGS3G231C011

ELECTRO CABLE EGYPT

(ELEC)
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Electro Cable Egypt : Release from Electro Cable Egypt (ELEC.CA) Regarding a New Contract

02/20/2022 | 06:51am EST
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عينصت لاجم يف ةلماعلا تاكرشلا ربكأ يدحا" )ELEC.CA( ةيرصملا ةيئابرهكلا تلاباكلا ةكرش تماق يرصم هينج نويلم 450 ةميقب ليومت دقع عيقوتب ةعباتلا اهتاكرشو "يرصملا قوسلا يف ةيئابرهكلا تلاباكلا ىلع ديازتملا بلطلا ليومت ضرغب كلذو ،2022-2-17 قفاوملا سيمخلا موي ناكسلااو ريمعتلا كنب عم يف ةصاخو تلاباكلا تاكرش ةعومجم اهب موقت يتلاو ءابرهكلا عاطقب ةصاخلا تلاواقملا تامدخو تاجتنم عاطق ىف ةلثمملا ةيتحتلا ةينبلا ريوطتل ةلودلا ةطخب ةقلعتملا عيراشملاو "ةميرك هايح" ةيسائرلا ةردابملا لظ

. ءابرهكلا عيزوت و لقنلا تاكرش نم ةعباتلا اهتئيهو ءابرهكلا

Disclaimer

Electro Cable Egypt Co. SAE published this content on 20 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 February 2022 11:50:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Financials
Sales 2020 1 740 M 111 M 111 M
Net income 2020 134 M 8,49 M 8,49 M
Net Debt 2020 507 M 32,3 M 32,3 M
P/E ratio 2020 14,9x
Yield 2020 -
Capitalization 1 252 M 79,6 M 79,6 M
EV / Sales 2019 0,61x
EV / Sales 2020 1,44x
Nbr of Employees -
Free-Float 21,5%
Chart ELECTRO CABLE EGYPT
Duration : Period :
Electro Cable Egypt Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends ELECTRO CABLE EGYPT
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Mohamed Zakaria Mohie El-Deen Chairman & Managing Director
Mohammed Mahmoud Ibrahim Head-Financial Sector
Al-Hussaini Al-Hussaini Ahmed Al-Far Independent Non-Executive Director
Walid Mohammed Essameddin Mohsen Non-Executive Director
Haitham K. A. B. Mohammed El-Ansari Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
ELECTRO CABLE EGYPT-5.38%80
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD.5.84%9 544
PRYSMIAN S.P.A.-12.90%8 609
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO.,LTD.12.78%6 273
NEXANS-4.08%4 081
NUODE INVESTMENT CO.,LTD-9.15%3 201