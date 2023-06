Elica, attiva nel mercato da oltre 50 anni, è l'azienda leader globale nei sistemi di aspirazione in cucina, grazie alla produzione di cappe e piani cottura aspiranti. È inoltre leader europeo nella realizzazione di motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento. Presieduta da Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico e Cina, con circa 3000 dipendenti. Grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l'immagine tradizionale dei sistemi aspiranti in cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita.

PRESS RELEASE

CALL FOR EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF ELICA S.p.A.

Fabriano, June 23rd, 2023 - - The Board of Directors of Elica S.p.A., which met today, resolved to convene the Extraordinary Shareholders' Meeting, which will be held exclusively by teleconference, on July 27 at 9 am, in a single call. The Assembly will be called to express itself on the following point:

1. Amendment of the Articles of Association:

1.1 amendment of the art. 4.1

1.2 amendment of the articles 11.1, 13.4, 14.3, 17.1, 17.4 and insertion of the art. 24.12; 1.3 modification of the articles 11.4 and 18.3.

The proposed amendments mainly pertain to the methods of participation, calling and holding of meetings of the Company's bodies, in order to better regulate the right to resort to the use of remote means of communication and the appointment of the designated sole representative.

On the occasion of the changes illustrated above, the Company also intends to propose extending its duration and updating some provisions, so that they are consistent with the most recent regulatory and governance provisions.

The notice convening the shareholders' meeting, together with the related documentation, will be made available to the public, at the registered office, as well as at the authorized storage mechanism 1Info, at the address www.1info.it, and will be available on the website of the Company Shareholders' Meeting | Elica in the times and in the manner established by the laws in force.

Elica, present in the market for over 50 years, is the global leader in the kitchen extraction systems market, thanks to the production of kitchen hoods and extractor hobs. It is also a leading European manufacturer of electric motors for household appliances and boilers. Chaired by Francesco Casoli and led by Giulio Cocci, with about 3,000 employees, Elica holds an industrial platform consisting in seven factories based in Italy, Poland, Mexico and China. Great attention to design, refined materials and state-of-the-art technologies, guaranteeing maximum efficiency and reduced energy consumption, are the reasons why Elica Group stands out in the reference market. Thanks to these key factors, Elica has also been able to revolutionize the traditional image of the kitchen hood: not just simple accessories, but unique design objects capable of improving the quality of life.

