Ellen : 2020-08-26 Ellen AB utökar distributionen av sin produktportfölj i de fysiska butikerna på Sveriges största privatägda apotekskedja 0 08/26/2020 | 07:42am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Pressmeddelande Stockholm den 26 augusti 2020 Ellen AB utökar distributionen av sin produktportfölj i de fysiska butikerna på Sveriges största privatägda apotekskedja Fr.o.m. oktober 2020 utökar Ellen sitt samarbete ytterligare och merparten av Ellens sortiment kommer då att finnas tillgängligt i de fysiska butikerna på Sveriges största privata apotekskedja. Ellen arbetar fokuserat och målmedvetet för att stärka kännedomen om Ellen och Ellens produkter, utöka distributionen och därmed synligheten och försäljningen av produktsortimentet, inte minst på den svenska marknaden. Sverige är en prioriterad och strategiskt viktig marknad för Ellen att utveckla. Ellen har tidigare kommunicerat att i maj 2020 implementerades det första steget gällande utrullning av Ellens sortiment i apotekskedjans butiker. Då blev fem av Ellens totalt nio artiklar varav probiotiska tamponger i tre storlekar, den probiotiska intimcremen samt sporttampongen tillgängliga i de fysiska butikerna. Ellen kommer i och med det utökade samarbetet i oktober 2020 att implementera steg två i butik med distribution av Ellens veganska Intimate Care serie bestående av LN Intimate Cleansing Foam, LN Intimate Deo samt LN After Shave & Wax Gel. Distribution via de fysiska butikerna kommer generera försäljningstillväxt, ökad synlighet och ytterligare möjligheter att aktivera och utbilda runt Ellens sortiment mot konsument. Sedan tidigare så finns helheten av Ellens sortiment tillgängligt online hos apotekskedjan. "Vi har kommit en bra bit på vägen när det gäller att utveckla affären och kunskapen om Ellen och Ellens produktsortiment på vår egen hemmamarknad Sverige. Som tidigare kommunicerats så är apoteksaktören en strategiskt viktig återförsäljare och samarbetspartner för Ellen. Vi har en gemensam vision att lyfta ämnet intimhälsa på agendan och är mycket glada för att vara en utvald leverantör inom ramen för kategorisamarbete när det gäller att tillsammans driva utveckling inom det viktiga området intimhälsa. Ytterligare utökad distribution i de fysiska apoteken kommer att accelerera vår gemensamma affär för framtiden och det kommer samtidigt göra Ellens produkter mer tillgängliga för konsumenten och marknaden.", säger Charlotta Nilsson, VD hos Ellen AB. För ytterligare information: Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020 kl 13.30 CEST. Om Ellen Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Ellen AB published this content on 26 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 August 2020 11:41:05 UTC 0 All news about ELLEN AB (PUBL) 07:42a ELLEN : 2020-08-26 Ellen AB utökar distributionen av sin produktportfölj i de fy.. PU 08/17 ELLEN : 2020-08-17 Ellen offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier PU 2019 ELLEN AB : inleder ett samarbete med Åhléns AQ