Emmi : erhöht Anteil an Ziegenmilchverarbeiter Bettinehoeve

Über Bettinehoeve

Bettinehoeve ist der führende Hersteller für frischen Ziegenkäse in den Niederlanden. Das 1982 gegründete Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Etten-Leur in der Provinz Nordbrabant und betreibt zwei Produktionsbetriebe. Insgesamt beschäftigt Bettinehoeve rund 115 Mitarbeitende. Bettinehoeve verarbeitet täglich rund 150'000 Liter Ziegenmilch, die von rund 45 niederländischen Ziegenfarmen bezogen wird. Das Sortiment von Bettinehoeve besteht hauptsächlich aus frischem und gereiftem Käse aus Ziegenmilch für die eigene Marke Bettine sowie Eigenmarken. Vertrieben werden diese rund zur Hälfte im Heimmarkt. Weitere wichtige Märkte sind Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, die nordischen Länder und Belgien.

Über Goat Milk Powder

Die Milchpulverfabrik Goat Milk Powder ist 2013 aus der Zusammenarbeit des Ziegenkäseproduzenten Bettinehoeve aus Etten-Leur und dem Exporteur von Ziegen- und Schafsmilcherzeugnissen AVH dairy aus Bergen (eine Tochtergesellschaft von Emmi) entstanden.

Mit der Produktion von Milchpulver und WPC55 (Ziegenmolke Proteinkonzentrat) wurde im Mai 2014 begonnen.

Über Emmi

Emmi ist eine bedeutende Milchverarbeiterin der Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie von 62 milchbäuerlichen Genossenschaften rund um Luzern gegründet wurde. In den letzten 20 Jahren hat sich Emmi zu einer internationalen, börsenkotierten Unternehmensgruppe entwickelt. Dabei folgt Emmi einer langjährigen, erfolgreichen Strategie, die auf drei Pfeilern basiert: die Stärkung des Heimmarktes Schweiz, Wachstum im Ausland und Kostenmanagement. Ein wichtiges Credo, das Emmi durch die gesamte Unternehmensgeschichte begleitet, ist ein starkes Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch, Tier und Umwelt.

In der Schweiz stellt Emmi ein komplettes Sortiment an Milchprodukten für eigene Marken und Eigenmarken von Kunden her, darunter Exportschlager wie Emmi Caffè Latte und Kaltbach. Hinzu kommen je nach Land lokal hergestellte Produkte - meist im Spezialitätenbereich. Neben Kuhmilch wird auch Ziegen- und Schafmilch verarbeitet.

Zur Emmi Gruppe zählen in der Schweiz 25 Produktionsbetriebe. Im Ausland ist das Unternehmen mit Tochtergesellschaften in 14 Ländern präsent; in acht davon mit Produktionsstätten. Aus der Schweiz heraus exportiert Emmi Produkte in rund 60 Länder. Schwerpunkte der Geschäftsaktivitäten bilden - neben dem Heimmarkt Schweiz - Westeuropa sowie der amerikanische Kontinent. Der Umsatz von 3.5 Milliarden Schweizer Franken - über 10 % davon mit Bio-Produkten - verteilt sich hälftig auf die Schweiz und das Ausland. Während mittlerweile knapp zwei Drittel der über 8'000 Mitarbeitenden an den Standorten ausserhalb der Schweiz beschäftigt sind.