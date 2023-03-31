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    INGENIC1   PEP775001006

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO, S.A.

(INGENIC1)
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03/31Empresa Azucarera El Ingenio S A : Convocatoria a juntas de accionistas, junta de acreedores o asamblea de obligacionistas, y acuerdos adoptados. política de dividendos.
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Empresa Azucarera el Ingenio S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. POLÍTICA DE DIVIDENDOS.

03/31/2023 | 09:39pm EDT
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POLITICA DE DIVIDENDOS

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO SA, PODRA DISTRIBUIR DIVIDENDOS UNA (01) VEZ AL AÑO, EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE INVERSION Y A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, CONSIDERANDO LOS RATIOS FINANCIEROS COMPROMETIDOS.

LA POLITICA DE DIVIDENDOS SERA SOMETIDA A APROBACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CADA TRES (03) AÑOS E INFORMADA POR LO MENOS TREINTA (30) DÍAS ANTES DE SU APLICACIÓN.

EL REPARTO DE DIVIDENDOS LO APRUEBA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LOS DIVIDENDOS A DISTRIBUIR SERAN NO MENORES AL DIEZ POR CIENTO (10%) DE LAS UTILIDADES DEL ÚLTIMO EJERCICIO, SE PAGA EN EFECTIVO, MEDIANTE CHEQUE O DEPOSITO A CUENTA DEL ACCIONISTA. LA JUNTA PODRA DEFINIR O DELEGAR AL DIRECTORIO LA FECHA DE CORTE, REGISTRO Y ENTREGA.

Firmado Digitalmente por:

EDUARDO CESAR NAVARRO OTANI

Fecha: 31/03/2023 03:44:18 p.m.

Disclaimer

Empresa Azucarera El Ingenio SA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2023 01:38:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Empresa Azucarera el Ingenio, S.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
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