Empresas Copec S A : Comunicado Prensa Resultados Segundo Trimestre 2020

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Resultados Segundo Trimestre 2020 Conference Call Resultados 2T20 Miércoles 26 de agosto, 2020 ID: COPEC 21 de agosto de 2020 12:00 Hrs. EST (Hora de NY) 12:00 Hrs. Hora de Santiago EE.UU. (toll-free): +1 (844) 204 8586 Internacional (toll-free): +1 (844) 204 8586 Chile: +56 44 208 1274 Internacional: +1 (412) 317 6346 Se registró una pérdida de MMUS$ 32, que se compara negativamente con la ganancia de MMUS$ 135 reportada el 2T19. Esto se explica por una caída en el resultado operacional de MMUS$ 220, asociada principalmente a una baja en el 2T20 / 2T19 desempeño de Arauco en un escenario de menores precios de celulosa, y menores resultados en Copec producto de los efectos del COVID-19 en la movilidad y la actividad. Adicionalmente, el resultado no operacional reportó una caída de MMUS$ 46, producto de menores otros ingresos y mayores otros gastos. El resultado fue inferior en MMUS$ 38 respecto del 1T20, producto de un menor resultado operacional, principalmente 2T20 / 1T20 en el sector de combustibles líquidos, explicado por los efectos del COVID-19 sobre los volúmenes. Lo anterior fue compensado parcialmente por un mejor resultado no operacional, asociado a diferencias de cambio más favorables. En términos acumulados, se registró una pérdida de MMUS$ 25, cifra inferior en MMUS$ 382 respecto al resultado 2020 / 2019 registrado al 30 de junio 2019. Este se origina fundamentalmente en el sector forestal, en el que Arauco anotó una caída en sus ingresos en los negocios de celulosa y productos de madera. Adicionalmente, el resultado no operacional también registró una caída. EBITDA Destacados Deuda Neta/ EBITDA El EBITDA del 2T20 alcanzó los MMUS$ 315, lo que representa una baja de 41,9% en relación al 2T19, explicada por menores márgenes en el negocio forestal y una caída en los volúmenes de combustibles. En relación al 1T20, cayó 29,5% principalmente por un menor desempeño en Copec. En el sector forestal, el proyecto MAPA muestra un avance de 57%. El proyecto de transformación de la Planta de Valdivia se encuentra completado y se están produciendo los primeros volúmenes de pulpa textil. Con respecto a Mina Justa, el avance es 86% al 24 de julio 2020. En 2T20, el nivel de endeudamiento aumentó a 4,6 veces desde las 4,0 veces reportadas en el 1T20, debido principalmente a un menor EBITDA durante los últimos 12 meses, afectado por un escenario más débil de precios de celulosa, y por efectos del COVID-19 sobre los volúmenes de combustibles. 2T 20 1T 20 2T 19 2T20 / 2T19 2T20 / 1T20 Acum 20 Acum 19 Var 20 / 19 Ingresos ordinarios 3.277 5.405 5.909 (44,6%) (39,4%) 8.682 11.836 (26,7%) EBIT 31 176 251 (87,8%) (82,6%) 206 561 (63,2%) EBITDA* 315 446 542 (41,9%) (29,5%) 761 1.132 (32,8%) Resultado no operacional (90) (127) (44) (106,4%) 29,4% (217) (69) (216,9%) Resultado total (40) 12 147 (127,1%) (437,4%) (28) 383 (107,3%) Resultado controladores (32) 6 135 (123,4%) (597,4%) (25) 357 (107,1%) Resultado minoritarios (8) 5 12 (169,0%) (251,7%) (3) 27 (110,6%) Margen EBITDA 9,6% 8,3% 9,2% 4,8% 16,3% 8,8% 9,6% (8,4%) EBITDA / gastos financieros netos 4,0 4,6 5,7 (30,0%) (13,0%) 4,3 6,3 (31,7%) EBITDA = Resultado Operacional + Depreciación + Amortización + Valor justo costo madera cosechada; Nota: Ebitda 1t20 fue corregido por ajuste en Amortización Cifras en millones de dólares Información de Contacto: C rist ián Palacio s Juan Ig nacio Hurt ad o C amilo M ilic Subgerente de Finanzas y Relación con Inversionistas Investor Relations Investor Relations + 562 2461 7042 + 562 24617015 + 562 24617046 cristian.palacios@empresascopec.cl juan.hurtado@empresascopec.cl camilo.milic@empresascopec.cl 1 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD SIMPLIFICADA HECHOS DESTACADOS Novedades en proyecto MAPA La obra muestra un avance de 57% a fines de julio de 2020. Durante el segundo trimestre se fortalecieron los protocolos de higiene y seguridad de manera de prevenir posibles contagios de COVID-19 en la obra. Estos protocolos incluyen distancia social, control de temperatura, más de 13.000 test rápidos y PCR. Actualmente 8.500 personas trabajan en el sitio y más de 2.000 provienen de comunidades locales. El inicio de la nueva Línea 3 y el cierre de la Línea 1 están programados para mediados de 2021. Comienza la operación de Celulosa Textil A principios de junio se produjeron los primeros volúmenes de dissolving pulp. Actualmente se está testeando el producto por parte de los clientes, y los análisis de laboratorio han mostrado resultados exitosos en cuanto a la calidad. Plantas en Norteamérica El 16 de junio de 2020 se anunció que la línea 3 de particleboard en Albany, detenida a causa de la crisis sanitaria, no retomará sus operaciones. La decisión se enmarca en un proceso continuo de mejora en la eficiencia de las plantas de Arauco. Estas instalaciones tienen una capacidad productiva de 162 mil m3 de particleboard. Proyecto Mina Justa El avance en la construcción, al 24 de julio 2020, es de 86%. Se espera que las obras concluyan durante el primer trimestre de 2021. Alxar participa con el 40% de la propiedad de Mina Justa, iniciativa que representa su ingreso a la minería de cobre a gran escala. El proyecto se encuentra en Ica, Perú, y se espera que alcance una producción de hasta 150 mil toneladas anuales de cobre fino durante los primeros años de operación, con un promedio de 115 mil toneladas anuales en los 16 años de vida útil planificada. Ventas de activos Actualmente, Empresas Copec y sus filiales se encuentran en un proceso de venta de las participaciones en Sonacol, Gasmar, y evaluando una potencial enajenación de sus acciones en Metrogas y Agesa. De materializarse, estas transacciones ayudarán a fortalecer el balance de la empresa durante un periodo de fuertes inversiones. Crisis sanitaria por Covid-19 Arauco, Copec y Abastible fueron declaradas empresas esenciales, lo que ha posibilitado dar continuidad a las operaciones en gran parte de las regiones. Para esto, se han implementado protocolos de salud, higiene y seguridad en todas las instalaciones de la compañía con el objetivo de prevenir contagios, los que incluyen distancia social, control de temperatura, políticas de trabajo a distancia, sanitización de espacios de trabajo, uso de mascarillas, protectores faciales y alcohol gel, suspensión de viajes, entre otras medidas. Empresas Copec, a través de sus filiales, ha tenido un importante rol social durante la pandemia, donde destacan las siguientes iniciativas: Arauco ha apoyado a las comunidades locales y hospitales, mediante la provisión de equipamiento médico y una serie de iniciativas sanitarias y de salud.

Copec generó un plan de abastecimiento de combustibles gratuito para las ambulancias del SAMU.

Abastible ha aportado en forma sostenida con donaciones de GLP a la red nacional de hogares de ancianos, a centros de atención primaria de salud y a familias en campamentos. 2 RESULTADOS CONSOLIDADOS 2T20 / 2T19. La pérdida atribuible a los propietarios de la controladora, neta de participaciones minoritarias, alcanzó los MMUS$ 32, cifra inferior en 123,4% respecto al resultado registrado al segundo trimestre de 2019. Esto se explica, principalmente, por una caída en el resultado operacional de MMUS$ 220, unida a un resultado no operacional más negativo en MMUS$ 46. En el sector forestal, Arauco anotó una caída en sus ingresos como consecuencia de menores precios de la celulosa y una baja en la venta de paneles durante el segundo trimestre de 2020. En tanto, el sector combustibles registró una baja en el resultado operacional, principalmente en Terpel y Copec Chile, debido a los efectos del coronavirus sobre la movilidad y actividad, lo que se tradujo en una caída de los volúmenes de venta de 46,0% y 25,9%, respectivamente. Mapco, en tanto, registró un incremento en su resultado operacional producto de mayores márgenes, compensado parcialmente por una caída en los volúmenes. Abastible registró un resultado operacional menor que el año anterior. La ganancia bruta de la Compañía cayó 39,3%, alcanzando los MMUS$ 506. Esta fue aportada principalmente por las afiliadas Arauco, con MMUS$ 250; Copec, con MMUS$ 144; Abastible, con MMUS$ 77; Igemar, con MMUS$ 26 y Sonacol, con MMUS$ 8. A su vez, el resultado no operacional fue más negativo que el segundo trimestre de 2019, debido fundamentalmente a menores otros ingresos, explicado por la venta de Puertos y Logística S.A. en 2019 y a mayores otros gastos, provenientes principalmente de Arauco. Estado de Resultados 2T 20 1T 20 2T 19 2T20 / 2T19 2T20 / 1T20 Acum 20 Acum 19 Var 20 / 19 Ingresos ordinarios 3.277 5.405 5.909 (44,6%) (39,4%) 8.682 11.836 (26,7%) Costo de ventas (2.770) (4.679) (5.076) 45,4% 40,8% (7.449) (10.082) 26,1% Gastos administración y distribución (476) (551) (583) 18,4% 13,6% (1.026) (1.193) 14,0% Resultado operacional 31 176 251 (87,8%) (82,6%) 206 561 (63,2%) Otros ingresos 68 73 89 (23,6%) (6,7%) 140 162 (13,1%) Otros gastos (63) (62) (38) (67,5%) (1,6%) (126) (69) (83,4%) Otras ganancias (pérdidas) (3) (1) 6 (149,2%) (524,9%) (4) 8 (143,3%) Costos financieros (99) (108) (111) 11,5% 8,7% (207) (210) 1,7% Ingresos financieros 20 11 16 21,2% 84,7% 30 31 (2,2%) Participación en asociados y neg. conjunto 5 (4) 15 (66,1%) 214,4% 1 19 (96,7%) Diferencias de cambio (16) (31) (13) (23,3%) 50,6% (47) (2) (2006,5%) Otros resultados (2) (4) (8) 79,3% 59,8% (5) (8) 28,2% Resultado no operacional (90) (127) (44) (106,4%) 29,4% (217) (69) (216,9%) Impuestos 19 (36) (60) 132,1% 153,1% (17) (109) 84,3% Resultado (40) 12 147 (127,1%) (437,4%) (28) 383 (107,3%) Resultado atribuible a controladores (32) 6 135 (123,4%) (597,4%) (25) 357 (107,1%) Resultado atribuible a minoritarios (8) 5 12 (169,0%) (251,7%) (3) 27 (110,6%) EBIT 31 176 251 (87,8%) (82,6%) 206 561 (63,2%) Depreciación & amortización 209 204 211 (1,1%) 2,5% 413 417 (1,1%) Valor justo madera cosechada (stumpage) 75 67 80 (5,4%) 12,3% 142 154 (7,9%) EBITDA 315 446 542 (41,9%) (29,5%) 761 1.132 (32,8%) Cifras en millones de dólares 3 2T20 / 1T20. La utilidad presentó una disminución de MMUS$ 38 respecto a la registrada en el trimestre anterior, explicada por un menor resultado operacional, producto de una caída en los volúmenes de combustibles líquidos. Lo anterior fue parcialmente compensado por un resultado no operacional menos negativo. El sector combustibles registró una caída del EBITDA de 55,0% medido en dólares, explicado por una baja en Copec de 71,0%, parcialmente compensada por un alza de 15,3% en Abastible. El sector forestal presentó una baja en el EBITDA de 8,2%, consecuencia de un menor desempeño del negocio de paneles, compensada parcialmente por un aumento en los precios y volúmenes en celulosa. El resultado no operacional fue menos negativo en MMUS$ 37 debido a diferencias de cambio favorables, mayores ganancias en asociadas y un resultado financiero menos desfavorable. 2020 / 2019. La pérdida atribuible a los propietarios de la controladora al 30 de junio de 2020, neta de participaciones minoritarias, alcanzó los MMUS$ 25, cifra inferior en MMUS$ 382 respecto al resultado registrado al 30 de junio 2019. Esto se explica, principalmente, por una caída en el resultado operacional de MMUS$ 355, unida a un resultado no operacional más negativo en MMUS$ 149. El menor resultado operacional se origina fundamentalmente en el sector forestal, en el que Arauco anotó una caída en sus ingresos como consecuencia de menores precios de la celulosa durante 2020. El sector combustibles registró una disminución en el resultado operacional, principalmente en Terpel y Copec Chile, debido a los efectos de la crisis sanitaria sobre la demanda de combustibles, a una reducción de márgenes asociada a revalorización de inventarios y a la depreciación de monedas locales al consolidar los resultados en dólares. Esto es compensado parcialmente, en el caso de Chile, por un mayor margen industrial. Mapco, en tanto, registró un incremento en el resultado operacional producto de mayores márgenes. Por su parte, Abastible registró un menor resultado operacional respecto al año anterior en sus operaciones en Perú, Ecuador y Chile. La ganancia bruta de la Compañía cayó 29,7%, alcanzando los MMUS$ 1.233. Esta fue aportada principalmente por las afiliadas Arauco, con MMUS$ 533; Copec, con MMUS$ 476; Abastible, con MMUS$ 161; Igemar, con MMUS$ 41 y Sonacol, con MMUS$ 22. A su vez, el resultado no operacional fue más negativo que el registrado al primer semestre de 2019, debido fundamentalmente a diferencias de cambio menos favorables por MMUS$ 45, mayores otros gastos por MMUS$ 57, menores otros ingresos y un resultado más bajo de asociadas. EBITDA Trimestral Utilidad Trimestral 810 311 335 308 718 280 638 675 221 591 174 564 148 135 545 542 530 106 489 446 397 22 6 315 -32 -206 Cifras en millones de dólares 4 2T 20 1T 20 2T 19 2T20 / 2T19 2T20 / 1T20 Acum 20 Acum 19 Var 20 / 19 EBITDA Forestal 197 215 304 (35,1%) (8,2%) 413 666 (38,0%) Combustibles 102 227 231 (55,8%) (55,0%) 329 461 (28,7%) Copec 51 176 164 (68,8%) (71,0%) 227 339 (33,0%) Abastible 43 37 50 (14,8%) 15,3% 80 89 (10,2%) Sonacol 8 14 17 (51,3%) (39,8%) 22 33 (34,5%) Pesca 19 9 12 60,3% 117,7% 27 16 71,7% Otros (3) (4) (5) 30,1% 15,5% (8) (10) 28,3% TOTAL 315 446 542 (41,9%) (29,5%) 761 1.132 (32,8%) CAPEX Forestal 384 445 342 12,3% (13,8%) 830 737 12,6% Combustibles 46 93 89 (48,2%) (50,3%) 140 179 (22,0%) Pesca 2 1 0 N/A 175,9% 4 23 (83,6%) Otros 4 45 34 (88,8%) (91,6%) 49 35 38,8% TOTAL 437 585 466 (6,2%) (25,4%) 1.022 974 4,9% Variaciones de EBITDA por sector (2T 20 / 2T 19) Variaciones de EBITDA por sector (2T 20 / 1T 20) (millones de US$) (millones de US$) 7 1 107 10 1 18 125 129 542 446 315 315 2T 19 Pesca Otros Forestal Combustibles 2T 20 1T 20 Pesca Otros Forestal Combustibles 2T 20 Variaciones de EBITDA por sector (Acum 20 / Acum 19) (millones de US$) 11 3 132 253 1.132 761 Acum 19 Pesca Otros Combustibles Forestal Acum 20 5 ANÁLISIS DE BALANCE CONSOLIDADO Al 30 de junio de 2020, los activos corrientes consolidados disminuyeron 8,6% en relación con los existentes al 31 de diciembre de 2019. Esto se explica por menores deudores comerciales e inventarios, principalmente en Copec, sumado a una caída en efectivo y equivalentes, producto de desembolsos asociados al proyecto MAPA. Cabe destacar que ya al cierre de 2019 la cuenta de activos mantenidos para la venta aumenta, debido a la reclasificación de los activos relacionados con Sonacol y Gasmar, compañías que se encuentran en proceso de venta, y de activos mineros que están en esta misma situación. Los activos no corrientes al 30 de junio de 2020 presentaron una caída de 0,9% en comparación con los registrados al cierre de 2019. Esto se debe principalmente a la baja de activos por derecho de uso, principalmente en Abastible, activos intangibles distintos de la plusvalía en Copec y activos biológicos no corrientes en Arauco. Todo lo anterior fue compensado solo parcialmente por un aumento en activos por impuestos diferidos y otros activos financieros no corrientes. Por su parte, el total de pasivos corrientes disminuyó 10,7% comparado con el cierre de 2019. Se registró una reducción en las cuentas por pagar, principalmente en Copec y Arauco. Lo anterior fue compensado parcialmente por un aumento en otros pasivos financieros corrientes en las mismas filiales. En tanto, los pasivos no corrientes aumentaron 1,5%, debido a mayores pasivos financieros no corrientes en Arauco y Copec, compensado parcialmente por menores pasivos por impuestos diferidos y por arrendamientos corrientes, tanto en Arauco como Copec. Balance Simplificado jun-20 dic-19 Var 20 / 19 Activos corrientes 6.427 7.034 (8,6%) Activos no corrientes 17.970 18.134 (0,9%) TOTAL ACTIVOS 24.397 25.168 (3,1%) Deuda financiera CP 1.027 796 29,1% Otros pasivos corrientes 1.737 2.298 (24,4%) Total pasivos corrientes 2.764 3.094 (10,7%) Deuda financiera LP 8.027 7.689 4,4% Otros pasivos no corrientes 3.032 3.211 (5,6%) Total pasivos no corrientes 11.058 10.900 1,5% TOTAL PASIVOS 13.823 13.994 (1,2%) Participaciones no controladoras 433 507 (14,5%) Patrimonio Controlador 10.141 10.667 (4,9%) TOTAL PATRIMONIO 10.574 11.174 (5,4%) Endeudamiento* 0,65 0,55 17,8% Deuda financiera neta 6.852 6.145 11,5% ROCE** 3,9% 6,3% (2,4pp) Cifras en millones de dólares Endeudamiento = Deuda financiera neta / Patrimonio Total

ROCE = (Resultado operacional anualizado + Cambios en valorización de activos biológicos + Ingresos financieros)/ (Activos corrientes totales - Pasivos corrientes totales + Activos biológicos no corrientes + Propiedades, planta y equipo inicial - Activos netos mantenidos para la venta ) Con todo, el patrimonio de la Compañía se redujo 5,4% con respecto al 31 de diciembre 2019, fundamentalmente por una disminución de otras reservas, originada en los movimientos cambiarios de los primeros meses de 2020. La cobertura de gastos financieros disminuyó debido a un menor EBITDA. ANÁLISIS DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO El flujo operacional a junio de 2020 aumentó respecto al año anterior, debido a menores pagos a proveedores en Copec y Arauco. Lo anterior fue compensado, en parte, por menores cobros procedentes de ventas en las mismas afiliadas. Por otro lado, el flujo de inversión mostró mayores salidas de caja debido principalmente a la inversión en propiedad, planta y equipo en Arauco, explicada por el desarrollo del proyecto MAPA, así como a la venta en 2019 de la participación que Arauco y Empresas Copec tenían en Puertos y Logística S.A. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor flujo para la obtención de control en subsidiarias u otros negocios, debido a la compra de los activos de Masisa México en el primer trimestre de 2019. El flujo por actividades de financiamiento, en tanto, presenta una variación negativa, explicada fundamentalmente por menores importes procedentes de préstamos de largo plazo, principalmente en Arauco. Lo anterior fue compensado por menores dividendos pagados. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO jun-20 jun-19 Flujos de Efectivo de Actividades de Operación 559 550 Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión (969) (737) Flujos de Efectivo de Actividades de Financiación 334 446 Incremento Neto en Efectivo y Equivalentes (76) 259 Cifras en millones de dólares 6 APERTURA E INDICADORES DE DEUDA Deuda financiera total: MMUS$ 9.770 Efectivo y equivalentes: MMUS$ 2.202 Deuda neta: MMUS$ 7.568 Deuda por tipo Deuda por moneda Pesos Chilenos Otros 3,8% 10,9% UF 20,6% Deuda por Compañía Arauco 67,4% Bonos 60,4% Deuda Bancaria 28,7% Pesos Colombianos 7,7% Dólar 62,3% Otros 5,7% Copec 21,6% Abastible 2,5% Sonacol 0,0% Igemar EC Matriz Otros 2,6% 5,7% 0,3% 5,0 Deuda Neta / EBITDA 4,6 4,0 4,0 3,4 3,2 2,8 3,0 2,9 2,9 3,0 2,7 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 2,1 2,0 2,0 2,0 1,0 0,0 Dividendos distribuidos y Dividend Yield* Cifras en millones de dólares 2,3% 2,3% 2,5% 2,3% 2,1% 1,8% 1,6% 1,4% 1,3% 1,0% 406 387 290 308 262 268 267 250 253 223 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dividendos (MM USD)** Dividend Yield *Dividend Yield calculado en base a dividendos pagados por año calendario, valor bursátil y tipo de cambio al cierre de cada periodo **Los dividendos señalados corresponden a los pagados por Empresas Copec durante el año calendario Vencimientos de Deuda Financiera Cifras en millones de dólares 2.202 2.126 1.481 801 843 708 709 651 605 613 275 325 287 310 40 Caja 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 y más Clasificación de riesgo internacional Fitch Ratings BBB / outlook estable Standard and Poor's BBB -/ outlook estable Clasificación de riesgo local Feller-Rate AA / outlook estable / 1ª Clase Nivel 1 Fitch Ratings AA- /outlook estable / 1ª Clase Nivel 1 7 APERTURA POR SEGMENTOS DE OPERACIÓN (Acumulado a junio 2020) CIFRAS A JUNIO 2020 Arauco Copec Abastible Sonacol Igemar Otros* Subtotal Elimin. Total Ingresos ordinarios clientes externos 2.176.990 5.906.389 459.058 18.827 120.059 230 8.681.553 - 8.681.553 Ingresos ordinarios entre segmentos 50 33.658 2.320 10.085 - 479 46.592 (46.592) - Ingresos por intereses 19.519 3.958 741 16 220 5.868 30.322 - 30.322 Gastos por intereses (137.704) (54.681) (7.774) (1.425) (4.279) (919) (206.782) - (206.782) Gastos por intereses, neto (118.185) (50.723) (7.033) (1.409) (4.059) 4.949 (176.460) - (176.460) Ganancia (pérdida) del segmento (85.643) 25.664 23.869 15.687 6.995 (14.663) (28.091) - (28.091) Resultado operacional 19.453 103.641 48.477 21.787 20.661 (7.765) 206.254 - 206.254 Depreciación 243.500 89.556 26.258 - 6.466 240 366.020 - 366.020 Amortización 7.342 34.033 4.920 - 268 1 46.564 - 46.564 Valor justo costo madera cosechada 142.285 - - - - - 142.285 - 142.285 EBITDA 412.580 227.230 79.655 21.787 27.395 (7.524) 761.123 - 761.123 Participación resultados asociadas (488) (5.775) 848 - (1.805) 7.844 624 - 624 Ingreso (Gasto) Impuesto a la renta 29.111 (26.971) (13.249) (4.166) (3.538) 1.729 (17.084) - (17.084) Inversiones por segmento Incorp. de prop., planta y equipo 682.830 91.589 23.203 5.368 3.785 - 806.775 - 806.775 Compra otros activos largo plazo 120.071 - - - - - 120.071 - 120.071 Adquisición afiliadas y asociadas 15.212 2.137 1.574 - - 49.240 68.163 - 68.163 Compras de activos intangibles 11.565 13.851 1.783 - - - 27.199 - 27.199 Total inversiones 829.678 107.577 26.560 5.368 3.785 49.240 1.022.208 - 1.022.208 Nacionalidad de Ingresos Chile 1.179.944 3.130.740 216.740 18.827 120.059 230 4.666.540 - 4.666.540 Extranjero 997.046 2.775.649 242.318 - - - 4.015.013 - 4.015.013 Total ingresos ordinarios 2.176.990 5.906.389 459.058 18.827 120.059 230 8.681.553 - 8.681.553 Activos de los segmentos 15.987.271 5.263.929 1.226.761 250.287 510.442 1.153.784 24.392.474 - - 24.392.474 Inversiones contabilizados bajo el método de 288.141 4.168 6.155 - 184.579 554.277 1.037.320 - 1.037.320 la participación Pasivos de los segmentos 9.056.273 3.531.976 769.053 162.935 298.690 3.827 13.822.754 - 13.822.754 Nacionalidad activos no corrientes Chile 8.302.304 1.602.276 470.828 - 369.791 775.006 11.520.205 - 11.520.205 Extranjero 4.077.741 1.876.815 495.049 - - - 6.449.605 - 6.449.605 Total activos no corrientes 12.380.045 3.479.091 965.877 - 369.791 775.006 17.969.810 - 17.969.810 *Incluye Alxar, Empresas Copec compañía matriz y otras Cifras en miles de dólares Apertura por país Chile Colombia USA/Canadá Panamá Argentina Brasil Uruguay Ecuador República Perú México España Total Dominicana Ingresos de actividades ordinarias 4.666.540 1.686.756 1.095.626 210.271 176.172 176.011 168.363 91.090 152.813 123.140 134.771 8.681.553 Activos no corrientes 11.520.205 815.998 790.074 631.454 750.708 698.008 1.717.738 278.441 261.481 377.824 124.136 3.743 17.969.810 Cifras en miles de dólares 8 APERTURA POR SEGMENTOS DE OPERACIÓN (Acumulado a junio 2019) CIFRAS A JUNIO 2019 Arauco Copec Abastible Sonacol Igemar Otros* Subtotal Elimin. Total Ingresos ordinarios clientes externos 2.739.756 8.411.697 558.649 26.836 99.078 269 11.836.285 - 11.836.285 Ingresos ordinarios entre segmentos - 48.202 3.736 14.545 2 562 67.047 (67.047) - Ingresos por intereses 14.845 4.828 1.187 60 360 9.712 30.992 - 30.992 Gastos por intereses (126.940) (64.343) (10.771) (1.886) (5.017) (1.408) (210.365) - (210.365) Gastos por intereses, neto (112.095) (59.515) (9.584) (1.826) (4.657) 8.304 (179.373) - (179.373) Ganancia (pérdida) del segmento 183.527 127.581 48.037 18.820 6.983 (1.723) 383.225 - 383.225 Resultado operacional 258.203 212.480 62.112 28.379 10.645 (11.015) 560.804 - 560.804 Depreciación 247.101 88.865 25.248 4.875 5.118 515 371.722 - 371.722 Amortización 6.242 37.717 1.352 - 188 12 45.511 - 45.511 Valor justo costo madera cosechada 154.421 - - - - - 154.421 - 154.421 EBITDA 665.967 339.062 88.712 33.254 15.951 (10.488) 1.132.458 - 1.132.458 - - - - - - - - - Participación resultados asociadas 9.657 9.622 7.585 - 1.786 (9.500) 19.150 - 19.150 Ingreso (Gasto) Impuesto a la renta (46.965) (42.239) (11.578) (7.018) 1.850 (3.079) (109.029) - (109.029) Inversiones por segmento Incorp. de prop., planta y equipo 443.637 100.183 52.125 10.092 3.100 2 609.139 - 609.139 Compra otros activos largo plazo 133.051 - 246 - - - 133.297 - 133.297 Adquisición afiliadas y asociadas 151.332 - - - 20.000 35.480 206.812 - 206.812 Compras de activos intangibles 8.788 15.288 859 - - - 24.935 - 24.935 Pagos para adquirir otras inversiones - - - - - - - - - Total inversiones 736.808 115.471 53.230 10.092 23.100 35.482 974.183 - 974.183 Nacionalidad de Ingresos Chile 1.312.618 4.237.206 256.930 26.836 99.078 269 5.932.937 - 5.932.937 Extranjero 1.427.138 4.174.491 301.719 - - - 5.903.348 - 5.903.348 Total ingresos ordinarios 2.739.756 8.411.697 558.649 26.836 99.078 269 11.836.285 - 11.836.285 Activos de los segmentos 15.926.592 5.852.230 1.360.354 302.600 545.073 1.297.016 25.283.865 - 25.283.865 Inversiones contabilizados bajo el método de 304.971 56.641 59.212 - 201.484 556.361 1.178.669 - 1.178.669 la participación Pasivos de los segmentos 8.452.055 3.963.824 859.205 196.973 306.752 49.463 13.828.272 - 13.828.272 Nacionalidad activos no corrientes Chile 7.550.934 1.849.939 582.273 290.315 390.781 854.436 11.518.678 - 11.518.678 Extranjero 4.545.730 1.928.050 557.260 - - - 7.031.040 - 7.031.040 Total activos no corrientes 12.096.664 3.777.989 1.139.533 290.315 390.781 854.436 18.549.718 - 18.549.718 *Incluye Alxar, Empresas Copec compañía matriz y otras Apertura por país Chile Colombia USA/Canadá Panamá Argentina Brasil Uruguay Ecuador República Perú México Total Dominicana Ingresos de actividades ordinarias 5.932.937 2.570.306 1.582.018 371.314 198.212 245.959 228.632 144.882 213.997 290.793 57.235 11.836.285 Activos no corrientes 11.519.911 916.014 1.410.977 262.931 812.931 1.030.395 1.740.966 61.498 3.580 668.111 122.404 18.549.718 Cifras en miles de dólares 9 ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN jun-20 jun-19 Var 20 / 19 Ingresos de actividades ordinarias 8.681.553 11.836.285 (26,7%) Costo de ventas (7.448.917) (10.082.193) (26,1%) Ganancia bruta 1.232.636 1.754.092 (29,7%) Otros ingresos, por función 140.346 161.577 (13,1%) Costos de distribución (566.669) (668.736) (15,3%) Gasto de administración (459.713) (524.552) (12,4%) Otros gastos, por función (125.643) (68.509) 83,4% Otras ganancias (pérdidas) (3.675) 8.490 (143,3%) Ingresos financieros 30.322 30.992 (2,2%) Costos financieros (206.782) (210.365) (1,7%) Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se 624 19.150 (96,7%) contabilicen utilizando el método de la participación Diferencias de cambio (46.954) (2.229) 2006,5% Resultado por unidades de reajuste (5.499) (7.656) (28,2%) Ganancia (pérdida), antes de impuestos (11.007) 492.254 (102,2%) Gasto por impuestos a las ganancias (17.084) (109.029) (84,3%) Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (28.091) 383.225 (107,3%) Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - Ganancia (pérdida) (28.091) 383.225 (107,3%) Ganancia (pérdida), atribuible a Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora (25.260) 356.542 (107,1%) Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras (2.831) 26.683 (110,6%) Ganancia (pérdida) (28.091) 383.225 (107,3%) Cifras en miles de dólares 10 ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES jun-20 jun-19 Var 20 / 19 Ganancia (Pérdida) (28.091) 383.225 (107,3%) Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos (531) 329 (261,4%) Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (472.175) 42.533 (1210,1%) Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión (472.175) 42.533 (1210,1%) Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos 0 527 (100,0%) Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta 0 527 (100,0%) Coberturas del flujo de efectivo 0 0 0,0% Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos (99.039) 16.359 (705,4%) Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos (20.854) (12.907) (61,6%) Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo (119.893) 3.452 (3573,1%) Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación (3.939) (6.926) 43,1% Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos (152) (111) (36,9%) Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la (2.969) 10.980 (127,0%) participación Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (599.128) 50.455 (1287,5%) Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral 1.237 (2.171) 157,0% Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral 28.231 (918) 3175,3% Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral 221 (95) 332,6% Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral 29.689 (3.184) 1032,4% Otro resultado integral (569.970) 47.600 (1297,4%) Resultado integral total (598.061) 430.825 (238,8%) Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (547.448) 395.859 (238,3%) Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (50.613) 34.966 (244,7%) Cifras en miles de dólares 11 ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ACTIVOS jun-20 dic-19 Var 20 / 19 Activos Activos corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2.064.069 2.214.887 (6,8%) Otros activos financieros corrientes 138.270 124.918 10,7% Otros Activos No Financieros, Corriente 229.400 211.141 8,6% Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 1.444.878 1.675.937 (13,8%) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 31.547 84.516 (62,7%) Inventarios 1.668.648 1.823.893 (8,5%) Activos biológicos corrientes 276.606 275.792 0,3% Activos por impuestos corrientes 231.461 263.957 (12,3%) Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 6.084.879 6.675.041 (8,8%) mantenidos para distribuir a los propietarios Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como 337.785 359.349 (6,0%) mantenidos para la venta Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los 337.785 359.349 (6,0%) propietarios Activos corrientes totales 6.422.664 7.034.390 (8,7%) Activos no corrientes Otros activos financieros no corrientes 142.339 108.072 31,7% Otros activos no financieros no corrientes 183.145 180.604 1,4% Cuentas por cobrar no corrientes 15.022 19.870 (24,4%) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente 7.650 7.456 2,6% Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 1.037.320 1.026.173 1,1% Activos intangibles distintos de la plusvalía 904.252 977.805 (7,5%) Plusvalía 398.919 413.693 (3,6%) Propiedades, Planta y Equipo 10.664.239 11.486.350 (7,2%) Activos por derecho de uso 728.173 - Activos biológicos, no corrientes 3.323.730 3.393.634 (2,1%) Propiedad de inversión 25.722 35.300 (27,1%) Activos por impuestos diferidos 539.299 484.563 11,3% Total de activos no corrientes 17.969.810 18.133.520 (0,9%) Total de activos 24.392.474 25.167.910 (3,1%) Cifras en miles de dólares 12 ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - PASIVOS Y PATRIMONIO jun-20 dic-19 Var 20 / 19 Pasivos Pasivos corrientes Otros pasivos financieros corrientes 1.027.400 795.723 29,1% Pasivos por Arrendamientos corrientes 118.476 129.228 (8,3%) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.319.364 1.793.854 (26,5%) Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 10.973 6.197 77,1% Otras provisiones corrientes 19.238 18.999 1,3% Pasivos por Impuestos corrientes 42.780 25.102 70,4% Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 11.668 11.810 (1,2%) Otros pasivos no financieros corrientes 48.426 126.369 (61,7%) Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 2.598.325 2.907.282 (10,6%) para la venta Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados 166.049 186.860 (11,1%) como mantenidos para la venta Pasivos corrientes totales 2.764.374 3.094.142 (10,7%) Pasivos no corrientes 852 3189 -0,732831609 Otros pasivos financieros no corrientes 8.026.670 7.689.047 4,4% Pasivos por Arrendamientos no corrientes 597.749 658.704 (9,3%) Pasivos no corrientes 852 3.189 (73,3%) Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente 1.644 0 Otras provisiones a largo plazo 69.830 80.556 (13,3%) Pasivo por impuestos diferidos 2.105.199 2.169.305 (3,0%) Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 109.669 113.753 (3,6%) Otros pasivos no financieros no corrientes 146.767 185.176 (20,7%) Total de pasivos no corrientes 11.058.380 10.899.730 1,5% Total pasivos 13.822.754 13.993.872 (1,2%) Patrimonio 0 0 Capital emitido 686.114 686.114 0,0% Ganancias (pérdidas) acumuladas 11.279.450 11.283.478 (0,0%) Otras reservas (1.824.421) (1.302.233) 40,1% Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 10.141.143 10.667.359 (4,9%) Participaciones no controladoras 433.074 506.679 (14,5%) Patrimonio total 10.574.217 11.174.038 (5,4%) Total de patrimonio y pasivos 24.396.971 25.167.910 (3,1%) Cifras en miles de dólares 13 ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO jun-20 jun-19 Var 20 / 19 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación Clases de cobros por actividades de operación Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 9.919.555 12.981.109 (23,6%) Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 175 344 (49,1%) Otros cobros por actividades de operación 404.296 201.037 101,1% Clases de pagos Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (8.864.122) (11.542.601) 23,2% Pagos a y por cuenta de los empleados (522.523) (557.034) 6,2% Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (8.333) (8.223) (1,3%) Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender 0 0 Otros pagos por actividades de operación (254.729) (136.742) (86,3%) Dividendos recibidos 6.839 1.771 286,2% Intereses pagados (139.073) (113.421) (22,6%) Intereses recibidos 18.685 22.782 (18,0%) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (6.301) (299.730) 97,9% Otras entradas (salidas) de efectivo 4.132 359 1.051,0% Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 558.601 549.651 1,6% Cifras en miles de dólares 14 ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO (continuación) jun-20 jun-19 Var 20 / 19 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 2.000 117.376 (98,3%) Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (4.170) (150.862) 97,2% Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras (64.452) (55.950) (15,2%) Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 7.090 0 Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 459 0 Préstamos a entidades relacionadas 0 (5.271) 100,0% Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 5.487 55.191 (90,1%) Compras de propiedades, planta y equipo (806.775) (609.139) (32,4%) Compras de activos intangibles (27.199) (24.935) (9,1%) Importes procedentes de otros activos a largo plazo 6.007 2.927 105,2% Compras de otros activos a largo plazo (120.071) (133.297) 9,9% Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros (345) 14 (2.564,3%) Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 100 7 1.328,6% Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 11.685 168 6.855,4% Dividendos recibidos 4.045 17.837 (77,3%) Intereses recibidos 44 33 33,3% Otras entradas (salidas) de efectivo 17.178 48.699 (64,7%) Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión (968.917) (737.202) (31,4%) Cifras en miles de dólares 15 ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Importes procedentes de la emisión de acciones 0 8.230 (100,0%) Importes procedentes de préstamos de largo plazo 537.459 1.073.536 (49,9%) Importes procedentes de préstamos de corto plazo 505.085 428.168 18,0% Total importes procedentes de préstamos 1.042.544 1.501.704 (30,6%) Pagos de préstamos (489.392) (639.204) 23,4% Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (65.868) (57.395) (14,8%) Pagos de pasivos por arrendamientos (2.273) 0 Pagos de préstamos a entidades relacionadas 0 (546) 100,0% Dividendos pagados (84.532) (289.383) 70,8% Intereses pagados (53.494) (72.143) 25,9% Otras entradas (salidas) de efectivo (13.053) (5.125) (154,7%) Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación 333.932 446.138 (25,2%) Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los (76.384) 258.587 (129,5%) cambios en la tasa de cambio Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (74.434) 9.178 (911,0%) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (150.818) 267.765 (156,3%) Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2.214.887 1.713.803 29,2% Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2.064.069 1.981.568 4,2% Cifras en miles de dólares 16 Attachments Original document

Permalink

