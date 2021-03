Enalyzer A/S : (17) 18.03.2021 (DK) Annual report 2020

Enalyzer A/S

Årsrapport for 2020

Annual report for 2020

Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d.

This annual report has been adopted at the annual general meeting on

Dirigent / Chairman of the meeting

Indholdsfortegnelse

Table of contents

Koncernoplysninger m.v. 3

Group information etc.

Ledelsespåtegning 4

Statement of the Board of Directors and Executive Board on the annual report

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Independent auditor's report

5 - 10

Ledelsesberetning

Management's review

11 - 16

Resultatopgørelse

Income statement

17 - 18

Balance

19 - 21

Balance sheet

Egenkapitalopgørelse

Statement of changes in equity

22 - 23

Koncernens pengestrømsopgørelse

Consolidated cash flow statement

24 - 25

Noter

26 - 51

Notes

Koncernoplysninger m.v.

Group information etc.

Selskabet

The company

Enalyzer A/S Refshalevej 147 1432 København Danmark

Telefon / Tel.: 70107006

Hjemmeside / Website:www.enalyzer.dkE-mail:sales@enalyzer.dk

Hjemsted / Registered office: København CVR-nr. / CVR no.: 25 76 16 18 Regnskabsår / Financial year: 01.01 - 31.12

Direktion

Executive Board

Jakob Eggert Roed Jakobsen Ole Ødegaard

Bestyrelse

Board of Directors

Erik Nyborg Søren Fink-Jensen Steen Ødegaard Ole Ødegaard

Jakob Eggert Roed Jakobsen

Revision

Auditors

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Statement of the Board of Directors and Executive Board on the annual report

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 for Enalyzer A/S.

We have on this day presented the annual report for the financial year 01.01.20 - 31.12.20 for Enalyzer A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

The annual report is presented in accordance with Danish Financial Statements Act (Årsregn-skabsloven).

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af kon-cernens og modervirksomhedens aktiver, passi-ver og finansielle stilling pr. 31.12.20 og resulta-tet af koncernens og modervirksomhedens akti-viteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20.

In our opinion, the consolidated financial state-ments and financial statements give a true and fair view of the group's and the parent's assets, liabilities and financial position as at 31.12.20 and of the results of the group's and parent's ac-tivities and of the group's cash flows for the financial year 01.01.20 - 31.12.20.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores op-fattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

We believe that the management's review includes a fair review of the matters dealt with in the management's review.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18. marts 2021

Copenhagen, March 18, 2021

Direktionen

Executive Board

The annual report is submitted for adoption by the general meeting.

Jakob Eggert Roed Jakobsen Ole Ødegaard Bestyrelsen Board Of Directors Erik Nyborg Søren Fink-Jensen Formand / Chairman Ole Ødegaard Jakob Eggert Roed Jakobsen

Steen Ødegaard