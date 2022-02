Enauta Participações S A : Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas

A aprovação do contrato ficou restrita aos Conselheiros da Companhia que, mediante análise pelo Comitê de Governança, Ética e Sustentabilidade, não possuam potencial interesse conflitante com o processo decisório, tendo em vista o disposto no Regimento Interno do Conselho de Administração, na Política de Transações com Partes Relacionadas e demais situações de Potencial Conflito de Interesses da Companhia, no disposto no Artigo 156 da Leis das Sociedades por Ações e nas melhores práticas deGovernança.

A Enauta Energia S.A., subsidiária integral da Companhia, em 31 de janeiro de 2022, firmou contratos de serviços por tempo com a Serviços de Petróleo Constellation S.A. e de afretamento com a London Tower Management BV ("Contratadas") para a contratação da sonda de perfuração denominada Alpha Star paraa perfuração do quarto poço do SPA do Campo de Atlanta.

A Enauta é uma das principais empresas de controle privado do setor de exploração e produção no Brasil. Com equilibrada atuação ao longo da costa do país, possui dois ativos produtores: o Campo de Manati, um dos principais fornecedores de gás da região Nordeste, no qual detém 45% de participação, e o Campo de Atlanta, localizado nas águas profundas da Bacia de Santos, no qual detém a operação com 100% de participação. Listada no Novo Mercado da B3 desde 2011, por meio do ticker ENAT3, a Enauta é comprometida com os conceitos de sustentabilidade dos negócios, tendo investido de maneira sólida no aprimoramento das boas práticas de governança e compliance. Para maiores informações, acesse www.enauta.com.br.

As condições acordadas com as Contratadas refletem as condições usuais contratadas no mercado,garantindo a comutatividade da operação para todas as partes.

Enauta Participações S.A. | CNPJ/MF nº 11.669.021/0001-10 | Publicly-held company

NOTICE TO THE MARKET

Enauta informs drilling rig contract for the Atlanta Field

Rio de Janeiro, February 8th, 2022

Enauta Participações S.A. ("Enauta," "Company," B3:ENAT3) informs its shareholders and the market in general that the Alpha Star drill has been contracted to execute the drilling of the Atlanta Field's fourth well of the Early Production System ("EPS"). Drilling is estimated to initiate in the fourth quarter of 2022.It also foresees eventual extension, after Enauta's notice to include the drilling of other two wells for Atlanta's Full Development System.

Located in the Block BS-4, in the Santos Basin, the Atlanta Field is operated by Enauta Energia S.A., a wholly-ownedsubsidiary of the Company, which holds 100% working interest in this asset.

Based on provisions of Article 30, item XXXIII of CVM Instruction No. 480, the execution of related partytransaction requires the disclosure of the following information:

I - Description of the Transaction:

Enauta Energia S.A., a wholly-owned subsidiary of the Company, on January 31, 2022, entered into time services agreement with Serviços de Petróleo Constellation S.A. and charter agreement with London Tower Management BV ("Contractors") for the contracting of the drilling rig called Alpha Star for thedrilling of the fourth well of the SPA in the Atlanta Field.

The Company foresees that the fourth well's drilling should endure approximately 60 days, and the agreement can be, subject to Enauta´s board approval, renewed for another 150 days for drillingoperations of the other two producing wells and lines relocation.

The overall amount estimated and approved in US dollars is US$23 million for one well, and Contractors granted usual guarantees in agreements of this nature and proportional to the obligations assumedthereby.

The final shareholders of the Company's control group are similar to the final shareholders of theContractors' control group.

- If, when, how, and to which extent, the counterparty to the transaction, its partners or managers participate in the process:

The approval of the agreements was restricted to the Company's Board members, who, through analysisof the Governance, Ethics and Sustainability Committee, do not have potential conflicting interest with the decision-making process, considering provisions of the Board of Directors' Charter, the Related Party Transaction Policy and other situations of the Company's Potential Conflict of Interests, provisions ofArticle 156 of the Brazilian Corporation Law and the governance best practices.

The transaction in question does not fit the criteria provided for in the new item X of art. 122 of Law No.6,404/1976.

- Reasons by which the issuer's management considers that the transaction complies with arm length's conditions or foresees appropriate compensatory payment:

Nine sector companies were invited to take part in the international bidding process opened by Enauta and conducted by an in-house Bidding Committee, which observed criteria provided for in the Company's