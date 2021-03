Encres Dubuit : chiffre d'affaires consolidé 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 1er mars 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ POUR L’ANNEE 2020 : 18,6 M€

UNE ANNEE CONTRASTEE DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

Le Groupe Encres DUBUIT réalise au 31 décembre 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 18,6 M€, en retrait de -21 % par rapport au 31 décembre 2019.

A taux de change constants, le chiffre d’affaires pour l’année 2020 s’élève à 18,8 M€ en repli de -20,4 % par rapport à l’exercice précédent.

Bien que la pandémie liée à la covid-19 continue à affecter l’activité du Groupe, le second semestre 2020 montre un ralentissement de la baisse du chiffre d’affaires semestriel limité à -10,2% contre -30,5 % au 30 juin 2020.

Détail des ventes par zones géographiques (Chiffres non audités)

En K€, 2020(*)



2019(**)



∆ € ∆ % Europe 10 322 13 749 - 3 427 - 24,9 % Asie 7 430 8 927 - 1 497 -16,9 % Amérique du Nord 630 601 26 4,4 % Afrique / Moyen-Orient 247 293 - 46 -15,7 % Océanie 11 7 4 57,1 % Chiffre d’affaires total 18 637 23 576 - 4 9139 -20,9 %

Taux de change courant : (*) Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; (**) Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Le Groupe dont l’activité est décrite comprend les sociétés françaises Encres DUBUIT SA et SCREEN MESH, la société espagnole TINTAS DUBUIT, les sociétés belges DUBUIT BENELUX et PUBLIVENOR, les sociétés chinoises Encres DUBUIT SHANGHAI Co et DUBUIT Shanghai Co et la société américaine DUBUIT of America.

Activité en Europe – 55,4 % du chiffre d’affaires du Groupe

Les mesures strictes de confinement prises par les gouvernements afin de freiner la propagation du virus COVID-19 et les restrictions de déplacement de personnes imposées par les différents pays ont lourdement impacté, sur l’année 2020, les activités des filiales espagnole (-43,7%), belge (-33%) mais aussi les activités en France et en Italie à hauteur de -18 %.

Malgré la situation, la zone qui affichait une activité en baisse de -30,9 % au 30 juin 2020, termine l’année avec un chiffre d’affaires en repli de -24,9 % par rapport à l’exercice précédent soit 10,3 M€.

Activité en Asie – 39,8 % du chiffre d’affaires du Groupe

Malgré, un premier semestre lourdement impacté par la pandémie mondiale, la zone Asie a enregistré sur le second semestre un rétablissement de son activité lui permettant de clôturer l’année 2020 avec un chiffre d’affaires de 7,4 M€ en repli de -16,8 % contre -31,4 % au 30 juin 2020.

La filiale Chinoise qui représente plus de 96 % de la zone a retrouvé, au cours du second semestre 2020, un niveau d’activité équivalent à celui d’avant crise sanitaire COVID-19.

Activité en Amérique du Nord – 3,4 % du chiffre d’affaires du Groupe

Le chiffre d’affaires s’élève pour la période à 627 K€ contre 601 K€ sur la période précédente soit une progression de 4,4 % par rapport à 2019. A taux de change constants le chiffre d’affaires pour l’année 2020 affiche une progression de plus de 6 % par rapport à 2019, grâce à un nouveau client.

Activité en Afrique / Moyen-Orient – 1,3 % du chiffre d’affaires du Groupe

Le chiffre d’affaires de la zone s’élève pour l’année 2020 à 247 K€ contre 197 K€ pour l’année 2019. L’Afrique qui représente plus de 63 % de la zone sur 2020 (158 K€), affiche une baisse de -10,6 % du chiffre d’affaires par rapport à la période précédente. L’activité sur le Moyen-Orient (89 K€) affiche un repli de 23 % par rapport à 2019. Les tensions géopolitiques ainsi que le durcissement des conditions financières sur les pays émergents de la zone ont conduit le Groupe à revoir sa stratégie commerciale et à cesser son développement commercial sur le Moyen-Orient à partir du bureau situé au Liban qui a été fermé.

Perspectives

L'impossibilité de statuer sur une date de la fin de la crise COVID-19 rend toute prévision délicate. Néanmoins, le Groupe a mis en œuvre des mesures fortes lui permettant de maintenir sa solidité financière et de sécuriser la continuité de ses activités afin d'accompagner ses clients dans la relance à venir.

Le redressement de l’activité du Groupe au cours du second semestre 2020 n’aura pas été suffisant pour atténuer les pertes du premier semestre.

Prochain rendez-vous

Publication des résultats annuels 2020, au plus tard le 30 avril 2021 après clôture du marché d’Euronext Growth Paris.

À propos d’Encres DUBUIT

Coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004030708, ALDUB), Encres DUBUIT est spécialiste des encres de haute-technologie. S’appuyant sur des applications multiples allant des nouvelles technologies au marquage industriel, Encres DUBUIT s’adresse à une clientèle de grands comptes internationaux dans des secteurs aussi variés que la cosmétique, l’automobile, les applications industrielles ou la communication. Encres DUBUIT poursuit une stratégie offensive à l’international qui représente 70 % de son activité.

Contact

Encres DUBUIT

Chrystelle Ferrari, Présidente du Directoire

Tel : 01.64.67.41.60

www.encresdubuit.com

