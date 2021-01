Endúr : Lederendringer i Endúr ASA

06.01.2021 08:30

6. januar 2021 - For å gjenspeile at Endúr ASA går fra en restrukturerings- og gjenoppbyggingsperiode inn i en ambisiøs vekst- og konsolideringsfase, har styret ansatt ny konsernsjef for å lede den marine tjenesteleverandøren fremover. Selskapet har også ansatt ny finansdirektør. Hans Olav Storkås er ansatt som konsernsjef i Endúr ASA, mens Lasse B. Kjelsås blir ny finansdirektør i konsernet. De overtar etter henholdsvis Hans Petter Eikeland og Nils Hoff. - Hans Petter og Nils er svært dyktige til å restrukturere virksomheter og har gjort en prisverdig jobb med å slå sammen selskaper og snu skuta etter fusjonen mellom Bergen Group og Endúr Fabricom i 2019. Endúr har nå gått inn i en aggressiv vekstfase, fremdrevet av en innvannende oppkjøps- og konsolideringsstrategi som i økende grad retter seg mot prosjektbaserte bransjesegmenter som marin infrastruktur og landbasert oppdrett. Hans Petter, Nils og styret er derfor enige om at dette er riktig tidspunkt å trekke inn en annen type ledelseskompetanse for å kapitalisere maksimalt på mulighetene som ligger foran oss, sier Øivind Horpestsad, styreleder i Endúr ASA. Hans Olav Storkås er en svært erfaren leder av organisasjoner som spesialiserer seg på byggeprosjekter og prosjektledelse. Han holdt inntil nylig stillingen som administrerende direktør for NRC Group sin norske virksomhet, som økte omsetningen fra 1,2 til 2,0 milliarder kroner i løpet av de 2,5 årene han ledet virksomheten. Før dette hadde han lederroller i AF Gruppen og var med på å etablere Risa Rock AS, som senere ble solgt til Lemminkäinen Norge (nå YIT). Han er utdannet sivilingeniør ved Norges tekniske høgskole. Storkås tiltrer umiddelbart som konsernsjef i Endúr. I juni i år offentliggjorde Endúr en ambisjon om å utvikle selskapet til å bli den ledende marine tjenesteleverandøren i Norge innen 2022, med målsetting om driftsinntekter på mellom 2 og 2,5 milliarder kroner og med en EBITDA-margin på 10-12%. Siden da har Endúr fusjonert med Oceano AS, som er en leverandør av marin infrastruktur, og kjøpt opp BMO Entreprenør AS, som er markedsleder innen vedlikehold av kritisk marin infrastruktur som kaier, havner, demninger og broer. - Vi forventer å gjøre ytterligere oppkjøp de neste månedene, og derigjennom ytterligere styrke Endúr's fokus på den prosjektbaserte tilnærmingen innen marin infrastruktur og leverandørkjeden til havbruksnæringen. Styret mener at Hans Olavs omfattende erfaring fra å bygge opp og lede prosjektorganisasjoner kombinert med Lasses finans- og akvakulturkompetanse er riktig kombinasjon for å lede denne utviklingen, sier Øivind Horpestad. Lasse B. Kjelsås er en svært erfaren finansdirektør og forhenværende rådgiver innen investment banking. Han har senest vært finansdirektør i Atlantica Tender Drilling Ltd og Aker Clean Carbon AS. Før dette var han direktør og partner i First Securities ASA, hvor han jobbet mer enn et tiår med selskapsrådgivning, med hovedfokus på akvakultursektoren. Kjelsås har mastergrader fra London Business School og NHH. Han tiltrer sin stilling i Endúr umiddelbart. SLUTT For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Øivind Horpestad, styreleder i Endúr, tel: +47 910 00 626 Hans Olav Storkås, konsernsjef i Endúr, tel: +47 901 22 744 Hans Petter Eikeland, tidligere konsernsjef i Endúr, tel: +47 932 08 177