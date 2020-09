Endúr : Mons-Ove Hauge ny leder i Endúr Sjøsterk AS

21.09.2020 09:40

Mons-Ove Hauge er ansatt som ny daglig leder i Endúr Sjøsterk AS. Hauge (50) tiltrer 1. oktober og overtar for Øyvind Risnes som har takket ja til ny lederjobb utenfor konsernet. Mons-Ove Hauge har 30 års erfaring fra praktisk akvakultur, forskningsmiljø, produktutvikling, salg og administrasjon. Blant annet som daglig leder i den tidlige fôrflåte- og utstyrsprodusenten Ocea, som gründer og leder i ingeniør- og konsulentselskapet Head Energy AS. Han har også erfaring fra Nofima, Aquabyte, Servicebåt og nå de to siste årene som medeier og styreleder i Elax AS som blant annet står bak et nyutviklet bløggefartøy. Konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endúr ASA er veldig godt fornøyd med at Mons-Ove Hauge har sagt seg villig til å overta ansvaret for å videreutvikle Endúr Sjøsterk AS. -Dette selskapet har vært en suksesshistorie siden vi overtok det for godt og vel to år siden. I løpet av denne tiden har selskapet tredoblet omsetningen til nærmere 150 millioner i 2019 og sikret Endúr et solid fotfeste som en attraktiv leverandør til havbruksnæringen. Nå får vi på plass en sterk og attraktiv lederkapasitet med et omfattende kontaktnett. Mons-Ove har den rette erfaringen og kompetansen som skal til for å sikre fortsatt vekst, slår Eikeland fast. Mons-Ove Hauge, som er bosatt i Austevoll, er på sin side ikke i tvil om at Endúr Sjøsterk AS har store muligheter for å kunne forsterke sin posisjon som en ledende leverandør av betongflåter til oppdrettsnæringen. -Selskapets har en kostnadseffektiv produksjon på egen lokasjon med dyktige medarbeidere som sitter på en omfattende erfaring. Jeg gleder meg til å videreutvikle Endúr Sjøsterk sine betongløsninger til å bli enda mere konkurransedyktige inn mot markedet både i Norge og på andre siden av Nordsjøen, sier Hauge. Den nye lederen for Endùr Sjøsterk AS opplever plattformen for videre vekst som ytterligere styrket de siste månedene. -Fusjonen med Oceano AS tidligere i sommer har bidratt til at Endúr-konsernet har styrket sin tilstedeværelse i havbruksnæringen. Nå har vi to spennende søsterselskap i ØPD og Installit AS som begge sitter på relevant kompetanse og kapasitet Endúr Sjøsterk vil kunne dra nytte av, sier Hauge. Kontaktpersoner: Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177 Mons-Ove Hauge, tlf. 957 64 178 Vedlegg: Foto av Mons-Ove Hauge