ENERGISME ENERGISME: Energisme annonce le très vif succès de son augmentation de capital par placement privé pour un montant de 6,07 millions d'euros. 19-Jan-2021 / 08:00 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Energisme annonce le très vif succès de son augmentation de capital par placement privé pour un montant de 6,07 millions d'euros Boulogne-Billancourt, le 19 janvier 2021 - 8 heures 00 - ENERGISME (FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG), éditeur SaaS de la performance énergétique, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres, principalement en France et dans le reste de l'Union Européenne auprès d'un cercle restreint d'investisseurs ou d'investisseurs remplissant les critères d'investisseurs qualifiés, conformément à l'article L.411-2 I du Code monétaire et financier. La Société a placé 1 207 384 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,10 EUR, au prix unitaire de 5,03 EUR, prime d'émission incluse, pour un montant total de 6,07 millions d'euros (soit 16,67% du capital social post-opération de la Société). L'opération a fait l'objet d'une très forte demande de la part d'investisseurs français et européens, qui a représenté un montant de 14,89 millions d'euros soit 245,13 % de souscription par rapport au nombre d'actions maximum offert. Les fonds levés permettront à Energisme de compléter le financement apporté lors de l'introduction en bourse en Juillet 2020, en vue * du financement de la croissance (BFR) * de l'accroissement de la force commerciale Par ailleurs, la Société poursuit la veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se présente, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale. À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,83%. L'opération a été mise en ouvre par décisions du Conseil d'Administration en date du 18 janvier 2021, conformément à la 14ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 29 juin 2020 et à un prix représentant une décote de 19,81 % par rapport à la moyenne pondérée des cours moyens pondérés des trois dernières séances de bourse précédent le prix de fixation de l'émission et une décote de 15,60 % par rapport au cours de clôture du 18 janvier 2021. L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris est prévu le 21 janvier 2021. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris sous le code ISIN : ISIN FR0013399359 - ALNRG Le capital social d'Energisme sera composé de 7 244 304 actions à l'issue du règlement-livraison. Ainsi post-augmentation de capital, la répartition du capital est la suivante : Pré-Placement Privé Post-Placement Privé Actionnaires Nbr % du Nbr de % de Nbr % du Nbr de % de d'actions capital vote vote d'actions capital vote vote Thierry Chambon et famille 262 780 4,35% 496 080 5,56% 262 780 3,63% 496 080 4,90% Alexis Tran et famille 170 840 2,83% 336 380 3,77% 170 840 2,36% 336 380 3,32% Pierre Vidal et famille 302 040 5,00% 604 080 6,77% 302 040 4,17% 604 080 5,96% Ingmar Wilhelm 460 120 7,62% 933 510 10,46% 460 120 6,35% 933 510 9,21% Wissam Anastas 438 860 7,27% 892 050 9,99% 438 860 6,06% 892 050 8,80% Ramez Nasser 510 120 8,45% 983 510 11,02% 510 120 7,04% 983 510 9,71% Thierry Braine Bonnaire 6 700 0,11% 11 900 0,13% 6 700 0,09% 11 900 0,12% Mandataires sociaux et salariés 2 151 460 35,64% 4 257 47,70% 2 151 460 29,70% 4 257 42,02% 510 510 Autres actionnaires personnes physiques ou 2 015 030 33,38% 2 797 31,34% 2 015 030 27,82% 2 797 27,61% morales historiques 100 100 Flottant 1 870 430 30,98% 1 870 20,96% 1 870 430 25,82% 1 870 18,46% 430 430 Nouveaux investisseurs 1 207 384 16,67% 1 207 11,92% 384 Total 6 036 920 100,00% 8 925 100,00% 7 244 304 100,00% 10 132 100,00% 040 424

Partenaires de l'opération :

Chef de file-PSI et Teneur de livre Conseil de l'opération

STIFEL Euroland Corporate

Steve Levy Cédric Danon,

Tel: +33 1 70 89 38 91 Tel: +33 1 70 98 39 55

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le document d'information de la Société, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (https://energisme.com/investisseurs). A propos d'ENERGISME

Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants et mesurables. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà 114 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth.

ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante.

Plus d'informations sur : https://energisme.com/investisseurs/ Contacts

ENERGISME Relations presse Relations investisseurs Thierry Chambon Jennifer Jullia Nicolas Lin investisseurs@energisme.com jjullia@actifin.fr nlin@actifin.fr Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Tel. +33(1) 56 88 11 19 Tel. +33 (1) 56 88 11 11

Avertissement

En France, l'offre des actions Energisme décrites ci-dessus a été effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. En conséquence, aucun prospectus n'a été publié, ni visé par l'Autorité des marchés financiers.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 19, 2021 02:00 ET (07:00 GMT)