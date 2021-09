ENERGISME ENERGISME: L'étude du cabinet Verdantix confirme la pertinence de la solution Energisme et sa valeur ajoutée pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur optimisation énergétique. 22-Sep-2021 / 17:40 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.

L'étude du cabinet Verdantix confirme la pertinence de la solution Energisme et sa valeur ajoutée pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur optimisation énergétique

Energisme (FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG), annonce la publication par le cabinet indépendant de recherche et de conseil Verdantix d'un rapport évaluant la proposition de valeur de sa plateforme N'Gage d'Energisme à destination des responsables de l'immobilier et de gestion des installations.

Les principaux éléments relevés par Verdantix confirment la valeur ajoutée de l'offre Energisme qui « repousse les limites de l'optimisation énergétique » grâce en particulier à :

-- La richesse de ses capacités analytiques et de sa plateforme de données qui permettent aux entreprises dedévelopper des algorithmes personnalisés.

-- Des analyses puissantes pour la modélisation des tendances et des impacts

-- Des capacités de modélisation prédictive pour améliorer le suivi et la mise en ouvre des actions

La conclusion de Verdantix est sans appel : la plateforme N'Gage d'Energisme s'impose aujourd'hui aux premiers rangs des solutions du marché pour les entreprises soucieuses d'améliorer leurs performances énergétiques tout en bénéficiant d'indicateurs sur le retour sur investissement des actions mises en ouvre et les axes de progrès prioritaires. Cette étude intègre par ailleurs un sondage qui confirme la dynamique du marché en identifiant aujourd'hui le déploiement de solutions logicielles de gestion des données énergétiques comme une priorité d'investissement pour les gestionnaires de bien immobiliers et les facility managers.

Accédez à une synthèse du rapport : https://energisme.com/telechargement-use-case/?ressource=5533

A propos de Verdantix :

Verdantix est un cabinet indépendant en recherche et en conseil basé au Royaume Uni. Ses domaines d'expertise sont les stratégies digitales dans l'Environnement, la Santé et la Sécurité, l'ESG et la Durabilité, l'Excellence Opérationnelle et les Bâtiments Intelligents. Il est le lauréat 2021 du prestigieux « Queen's Awards » pour l'Entreprise dans la catégorie Commerce International. A propos d'ENERGISME

Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants et mesurables. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà 114 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth.

ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante.

Plus d'informations sur : https://energisme.com/investisseurs/ Contacts

ENERGISME Relations presse Relations investisseurs Thierry Chambon Jennifer Jullia Alexandre Coulier investisseurs@energisme.com jjullia@actifin.fr acoulier@actifin.fr Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Tel. +33(1) 56 88 11 19 Tel. +33 (1) 56 88 11 26

