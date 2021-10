ENERGISME ENERGISME: Mise à disposition du rapport financier semestriel 2021. 29-Oct-2021 / 16:57 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mise à disposition du rapport financier semestriel

2021

Energisme (Code ISIN : FR0013399359 - Mnémonique : ALNRG) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le rapport financier semestriel pour le premier semestre de l'exercice 2021 (période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021).

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Energisme: https://energisme.com/

- FIN - A propos d'ENERGISME

ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà plus de 120 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth.

ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence.

Plus d'informations sur : https://investir.energisme.fr/ Contacts

ENERGISME Relations presse Relations investisseurs Sandrine Cauvin Jennifer Jullia Alexandre Coulier investisseurs@energisme.com jjullia@actifin.fr acoulier@actifin.fr Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Tel. +33(1) 56 88 11 19 Tel. +33 (1) 56 88 11 26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fichier PDF dépôt réglementaire Document : Energisme - Mise à disposition RFS 2021

1244937 29-Oct-2021 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1244937&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2021 10:57 ET (14:57 GMT)