ENERGISME ENERGISME met son expertise au service du logement social en accompagnant trois de ses acteurs majeurs Paris Habitat, 3F et Cristal Habitat dans leur optimisation énergétique. 28-Juin-2021 / 18:15 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Energisme met son expertise au service du logement social en accompagnant trois de ses acteurs majeurs Paris Habitat, 3F et Cristal Habitat dans leur optimisation énergétique Energisme, pépite française de l'édition de logiciel, a créé N'Gage, la plateforme intelligente pour aider les organisations à automatiser le pilotage en temps réel de leur performance énergétique multi-fluide. Conçue pour évoluer dans des environnements complexes, N'Gage facilite l'accès aux données, automatise les analyses et apporte des réponses « sur mesure » au pilotage de la performance énergétique multi-fluides. La corrélation rapide de la data collectée permet à Energisme de proposer à tous les acteurs d'améliorer leur performance énergétique et environnementale et d'accélérer leur transition énergétique. Avec un positionnement bien ancré dans de nombreux secteurs d'activité comme l'énergie, la grande distribution, l'hôtellerie, Energisme accélère son développement dans le secteur du logement social, et remporte trois contrats majeurs avec trois bailleurs sociaux français de premier plan, à savoir Paris Habitat avec le concours de la CRAM, 3F et Cristal Habitat. Avec plus de 125 000 logements pour Paris Habitat et plus de 140 000 logements sociaux pour 3F en Ile de France et 11 000 logements situés dans le grand Chambéry pour Cristal Habitat, les trois bailleurs sont très engagés dans une démarche de développement durable et ont à cour de lutter contre la précarité énergétique. Afin d'améliorer le suivi et le monitoring de leurs consommations énergétiques, ces trois bailleurs ont choisi la plateforme N'Gage d'Energisme. Pour Paris Habitat, l'utilisation de la solution N'Gage répond d'une part à un besoin d'automatiser le traitement de données tout en fiabilisant et en fluidifiant leurs remontées. Cela permettra d'améliorer le suivi de la performance énergétique pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et l'électricité des parties communes et de produire des indicateurs pour le management de l'énergie ISO 50001, et des indicateurs RSE pour les rapports extra financiers. Pour 3F, le périmètre d'action de N'Gage concernera d'abord le contrôle des factures, puis la collecte et le traitement des données concernant le chauffage collectif et l'eau chaude en Ile-de-France afin de détecter les anomalies, maîtriser les consommations et les charges des locataires. La remontée de ces données servira également à détecter les résidences à réhabiliter en priorité et de suivre les performances consécutives à la réhabilitation. Enfin pour Cristal Habitat, N'Gage répond à un double objectif, d'une part, créer un observatoire des consommations énergétiques multi fluides en se basant sur les consommations réelles afin de mieux comprendre le comportement de leurs bâtiments et adapter leur plan de stratégie patrimoine. Et, d'autre part, individualiser les frais de chauffage pour assurer le maximum de confort à ses occupants. La transmission d'informations transparentes et justes permet aux locataires de mieux comprendre leurs dépenses de chauffage et de fluides et devenir ainsi des acteurs responsables. Pour les trois organismes, l'ensemble de ces actions engendrera une réduction de l'impact carbone et l'amélioration du confort des occupants. Pour Genevieve Littot, chargée de mission Plan Climat chez Paris Habitat : « Notre collaboration avec Energisme et la CRAM s'inscrit dans la suite logique de notre engagement en faveur de la transition énergétique initié dès 2006, avec notre première charte Développement Durable. Depuis, nous accompagnons la Ville de Paris dans les objectifs ambitieux de son Plan Climat. Notre ambition a été de valoriser nos actions en inscrivant Paris Habitat dans une démarche de certification ISO 50001 (Système de management de l'énergie) en 2016 et en structurant notre démarche RSE autour les Objectifs de Développement Durable. Nous sommes très concernés par ces enjeux énergétiques, et nous devons répondre, en tant que bailleur social, à des objectifs ambitieux de réduction énergétique de 35% d'ici 2030. Réussir ce défi de taille passe par la mise en place de plans d'actions ISO 50001 qui repose sur la maîtrise et l'analyse fine des données de consommation afin de suivre nos engagements de réduction notamment sur nos opérations de rénovation énergétique. » Alexandre Audinet, Responsable Pôle Efficacité Energétique d'Immobilière 3F ajoute : « De notre côté, nous avons sélectionné Energisme pour sa double expertise, le traitement totalement automatisé de la donnée et la connaissance du secteur de l'énergie. La plateforme N'Gage nous libère des tâches manuelles et répétitives et nous permet de nous concentrer sur l'analyse des données et de mobiliser nos équipes sur des projets à plus fortes valeur ajoutée. Alors que nous commençons à déployer la solution, nous pensons déjà aux prochaines étapes qui seraient d'étendre le périmètre géographique et d'élargir le suivi aux consommations électriques. » Pour Thierry Repentin, maire de Chambéry et Président de Cristal Habitat : « C'est une connaissance fine des consommations en temps réel qui doit guider nos décisions stratégiques et aider aux économies d'énergie. Grâce à Energisme, nous optimisons nos données de consommations énergétiques, nous mesurons l'impact de nos investissements et réduisons notre impact environnemental. Notre ambition est de construire et de mettre à disposition des logements au service du confort des locataires et de la maîtrise de leurs charges. » Thierry Chambon, Directeur Général d'Energisme : « Merci à Paris Habitat, à 3F et à Cristal Habitat pour leur confiance. C'est une grande fierté de travailler pour un secteur qui fait de la lutte contre la précarité énergétique une priorité et de pouvoir y contribuer simplement. Nous sommes au début d'une belle aventure ! » A propos d'ENERGISME ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà plus de 120 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth. ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. 