ENERGISME ENERGISME: Avec son partenaire Oksigen, filiale du groupe ERAM, Energisme renforce sa présence sur le marché du retail. 01-Mars-2021 / 17:40 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avec son partenaire Oksigen, filiale du groupe ERAM, Energisme renforce sa présence sur le marché du retail Oksigen, choisit la plateforme N'Gage pour structurer son offre conseil dont l'objectif est de réduire l'empreinte environnementale des entreprises et les aider à booster leur transition énergétique. Oksigen, société spécialisée en maîtrise de l'énergie a été créée en 2020 par Luc Robet, ancien Responsable Energie et Environnement du Groupe Eram, avec le soutien managérial et financier du Groupe Eram. Concept hybride entre le bureau d'études et le cabinet de conseil, Oksigen repose sur trois piliers : impulser une stratégie bas carbone dans l'optique de réduire les émissions de CO2 de ses clients sur l'ensemble des leurs activités, améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments et optimiser leur stratégie d'achats d'énergies afin de réduire leurs factures. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Oksigen choisit N'Gage, pour sa capacité à traiter les flux de données massifs, hétérogènes, temps réels ou continu, et son interopérabilité qui lui permet de se connecter à tous les systèmes. Energisme, pépite française de l'édition de logiciel, a créé N'Gage une plateforme unique et intelligente pour aider les organisations à maîtriser toutes leurs données afin de maîtriser leur efficacité énergétique, y compris en temps réel. Conçue pour être adaptable et évolutive dans des environnements complexes, cette plateforme s'appuie sur une infrastructure puissante et inégalée qui facilite l'accès aux données d'énergie en les consolidant dans une interface unique. Elle permet à chaque utilisateur de générer des analyses et des réponses « sur mesure » au pilotage de la performance énergétique multi-fluides. Ce partenariat permet à Energisme de répondre aux enjeux de performance énergétique des acteurs du secteur du « retail ». C'est sous l'égide d'Oksigen que la plateforme N'Gage est déployée auprès de l'ensemble des marques du Groupe Eram, couvrant ainsi 650 des sites du Groupe en France. Le Groupe Eram, très investi sur le sujet de la croissance durable, a lancé un projet d'entreprise ambitieux et engagé « Change for Good » pour conduire sa transformation durable et responsable avec toutes ses marques. Luc Robet, créateur et dirigeant d'Oksigen déclare « j'ai choisi Energisme pour la performance de sa plateforme que je peux totalement adapter et personnaliser à ma proposition de valeur et parce que nous partageons la même vision des solutions à apporter aux défis d'optimisation énergétique et d'empreinte carbone. Avoir accès à des données fiables me permet de mettre en place des plans d'actions pour réduire intelligemment les dépenses de consommation énergétique et de mieux acheter l'énergie tout en y associant des services. » Pour Thierry Chambon, Directeur Général d'Energisme : « Je tiens à remercier Oksigen et le Groupe Eram pour leur confiance, et de nous avoir permis d'étendre notre développement dans le secteur du retail. La transition énergétique et la transformation numérique concernent l'ensemble des acteurs de l'économie. Nous avons donc choisi de nous appuyer sur un réseau de partenaires composés principalement de sociétés de conseil, de bureaux d'études ou d'ESN pour accélérer notre développement commercial et permettre au plus grand nombre de bénéficier de notre plateforme digitale. C'est en créant un écosystème le plus large possible, agile et dynamique que nous parviendrons à avoir un impact réel, positif et mesurable sur la performance énergétique. » A propos d'ENERGISME Créée en 2004 et reprise fin 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà 114 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth. ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante. Plus d'informations sur : https://energisme.com/investisseurs/ Contacts ENERGISME Relations presse Relations investisseurs Thierry Chambon Jennifer Jullia Nicolas Lin investisseurs@energisme.com jjullia@actifin.fr nlin@actifin.fr Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Tel. +33(1) 56 88 11 19 Tel. +33 (1) 56 88 11 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : Energisme : Oksigen FR

1172128 01-Mars-2021 CET/CEST

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2021 11:41 ET (16:41 GMT)