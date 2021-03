Energisme S A : Bilan semestriel au 31/12/2020 du contrat de liquidité ENERGISME

ENERGISME Bilan semestriel au 31/12/2020 du contrat de liquidité ENERGISME 16-Mars-2021 / 17:40 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bilan semestriel au 31/12/2020 du contrat de liquidité ENERGISME Au titre du contrat de liquidité confié par ENERGISME à TSAF - Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2020 : ? 1 327 actions ? 22 336,63 EUR Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de : ? 5 748 titres à l'achat pour un montant de 34 124,45 EUR ? 4 421 titres à la vente pour un montant de 26 461,10 EUR Sur cette même période, ont été exécutés : ? 46 transactions à l'achat ? 40 transactions à la vente Il est rappelé que, lors de la mise en ouvre du contrat le 3/08/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : ? 30 000,00 EUR. A propos d'ENERGISME Crée en 2004 et reprise fin 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, ENERGISME compte déjà 120 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth. ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante. Plus d'informations sur : https://investir.energisme.fr/ Contacts ENERGISME Relations presse Relations investisseurs Thierry Chambon Jennifer Jullia Nicolas Lin investisseurs@energisme.com jjullia@actifin.fr nlin@actifin.fr Tel. +33 (1) 81 89 33 90 Tel. +33(1) 56 88 11 19 Tel. +33 (1) 56 88 11 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : Bilan semestriel au 31/12/2020 du contrat de liquidité ENERGISME

