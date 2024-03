SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Eni: treasury shares purchase programme terminated

Report on the purchase of treasury shares during the period from 4 to 5 March 2024

San Donato Milanese (Milan), 13 March 2024 - During the period from 4 to 5 March 2024, Eni acquired on the Euronext Milan no. 706,279 shares (equal to 0.02% of the share capital), at a weighted average price per share equal to 14.3754 euro, for a total consideration of 10,153,013.75 euro within the second tranche of the treasury shares program approved by the Shareholders' Meeting on 10 May 2023, previously subject to disclosure pursuant to art. 144-bis of Consob Regulation 11971/1999.

Company Contacts:

Press Office: Tel. +39.0252031875 - +39.0659822030

Freephone for shareholders (from Italy): 800940924

Freephone for shareholders (from abroad): + 80011223456

Switchboard: +39-0659821

ufficio.stampa@eni.com

segreteriasocietaria.azionisti@eni.com

investor.relations@eni.com