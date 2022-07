Financials EUR USD Sales 2022 112 B 112 B 112 B Net income 2022 10 525 M 10 538 M 10 538 M Net Debt 2022 12 073 M 12 087 M 12 087 M P/E ratio 2022 3,53x Yield 2022 8,25% Capitalization 37 451 M 37 496 M 37 496 M EV / Sales 2022 0,44x EV / Sales 2023 0,43x Nbr of Employees 32 689 Free-Float 67,6% Chart ENI SPA Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends ENI SPA Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bearish Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 23 Last Close Price 10,64 € Average target price 16,36 € Spread / Average Target 53,7% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Claudio Descalzi COO-Exploration & Production Division Francesco Gattei Chief Financial Officer Lucia Calvosa Chairman Francesca Zarri Director-Technology, Digital, R&D Giuseppe Ricci Deputy Chief Operating Officer Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) ENI SPA -12.90% 37 496 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 11.38% 2 147 294 SHELL PLC 19.63% 175 295 PETROCHINA COMPANY LIMITED 1.73% 132 167 TOTALENERGIES SE 3.27% 125 066 EQUINOR ASA 44.13% 107 002