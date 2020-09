Financials SEK USD Sales 2020 234 B 26 694 M 26 694 M Net income 2020 14 326 M 1 635 M 1 635 M Net cash 2020 18 668 M 2 130 M 2 130 M P/E ratio 2020 22,9x Yield 2020 1,62% Capitalization 324 B 37 047 M 37 028 M EV / Sales 2020 1,31x EV / Sales 2021 1,22x Nbr of Employees 99 800 Free-Float 89,0% Chart ERICSSON AB Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends ERICSSON AB Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 24 Average target price 107,51 SEK Last Close Price 98,26 SEK Spread / Highest target 32,3% Spread / Average Target 9,42% Spread / Lowest Target -12,5% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Erik Börje Ekholm President, Chief Executive Officer & Director Ronnie Leten Chairman Carl Mellander CFO, Senior VP & Head-Group Function Finance Erik Ekudden Chief Technology Officer & Senior Vice President Torbjörn Nyman Director Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) ERICSSON AB 18.93% 36 853 CISCO SYSTEMS, INC. -15.83% 170 903 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO., LTD. -24.36% 39 840 MOTOROLA SOLUTIONS, INC. -1.84% 26 857 NOKIA OYJ 6.42% 23 341 ZTE CORPORATION -4.55% 20 871