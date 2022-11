Ericsson Nikola Tesla d d : Notification of disposal of own shares

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. Krapinska 45

Zagreb, November 24, 2022

Subject: Notification of disposal of own shares

Ericsson Nikola Tesla d.d. ("the Company") with headquarter in Zagreb, Krapinska 45, hereby notify the disposal of 30 own shares, which makes 0.002% of share capital.

After above disposal the Company owns 8,532 treasury shares, which represent 0.64% of share capital.

Purpose of disposal is distribution of shares to employees under the Award programs.

