Esprinet S p A : Draft terms of merger by incorporation in Esprinet S.p.A. of the subsidiary 4Side S.r.l.

Vimercate (Monza Brianza), 30 maggio 2023 - Si rende noto che in data odierna è stato depositato presso il Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi il progetto di fusione per incorporazione in Esprinet S.p.A. della società interamente controllata 4Side S.r.l.. Gli azionisti di Esprinet S.p.A. (in quanto società incorporante) che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale potranno richiedere, ai sensi dell'articolo 2505, terzo comma, del Codice Civile, con domanda indirizzata a Esprinet S.p.A. entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, che la decisione in ordine alla fusione sia adottata da parte di Esprinet mediante deliberazione assembleare.

Press release in accordance with Consob Regulation no. 11971/99

Notice of filing of the draft terms of merger by incorporation in Esprinet S.p.A. of

the subsidiary 4Side S.r.l.

Vimercate (Monza Brianza), 30 May 2023 - Esprinet informs that the draft terms of merger by incorporation of the wholly-owned subsidiary 4Side S.r.l. in Esprinet S.p.A. was today filed with the Companies Register of Milano, Monza Brianza, Lodi.

Pursuant to article 2505, third paragraph of the Civil Code, the shareholders of Esprinet S.p.A. (as merging company) - representing at least five percent of the share capital - can submit directly to Esprinet S.p.A. and within eight days from the filing of the merger project with Companies Registers of Milano, Monza Brianza and Lodi, the request to adopt the decision regarding the merger through AGM resolution.

The draft terms of merger by incorporation is available to the public at the company headquarter in Vimercate, via Energy Park n. 20, on the company web site, www.esprinet.com, Governance section and on the storage system eMarket Storage on the internet address www.emarketstorage.comtogether with the financial statements as at 31 December 2022of the companies involved in the merger transaction.

The financial statements of Esprinet S.p.A. and 4Side S.r.l. for the last three financial years are also available at the company headquarter and on the company web site, www.esprinet.com.

Esprinet is an enabler of the technological ecosystem, promoting tech democracy with a strong vocation for environmental and social sustainability. With a comprehensive offering of advisory services, IT security, services and products for sale or rental through an extensive network of professional resellers, Esprinet is the leading Group in Southern Europe (Italy, Spain and Portugal), the fourth in Europe and in the top ten at the global level. Boasting more than 1,800 employees and € 4.7 billion in turnover in 2022, Esprinet (PRT:IM - ISIN IT0003850929) is listed on Borsa Italiana, the Italian stock exchange.

INVESTOR RELATIONS CORPORATE COMMUNICATION ESPRINET S.p.A. ESPRINET S.p.A. Tel. +39 02 404961 Tel. +39 02 404961 Giulia Perfetti Paola Bramati giulia.perfetti@esprinet.com paola.bramati@esprinet.com

CORPORATE COMMUNICATION CONSULTANTS

BARABINO & PARTNERS

Tel: +39 02 72023535